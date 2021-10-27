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Спорт

«Грязный и подлый поступок американки, а судья ничего не заметил»

Просвирнова попросила защитить спортсменов после инцидента с участием Стоддард

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Софья Просвирнова

Софья Просвирнова

Союз конькобежцев России
Софья Просвирнова пострадала на этапе Кубка мира по шорт-треку. Во время финала Б женской эстафеты в нее врезалась американка Корин Стоддард, после чего российская спортсменка упала. Дисквалифицировать ее судья не стал, и сборная США выиграла забег.

Скандал разразился после первого этапа Кубка мира по шорт-треку, завершившегося в Пекине. Резонансный эпизод произошел в рамках Финала Б эстафеты на 3000 метров, где сборная США заняла в итоге первое место, опередив россиянок, оставшихся третьими, на 0,107 секунды.

Знаменитый телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев опубликовал в своих соцсетях фрагмент трансляции женской эстафеты, где американка Корин Стоддард врезалась в российскую спортсменку Софью Просвирнову, толкнув ее плечом и свалив на лед.

«Шорт-трек, Кубок мира в Пекине!

Грязный и подлый поступок американки Стоддард против россиянки Софьи Просвирновой в эстафете! Просто взяла и сбила с ног, судья, кстати из США, ничего не заметил!» — написал Губерниев.

Эпизод случился после передачи россиянкой эстафеты на одном из этапов дистанции. При этом дальше Просвирновой еще предстояло выйти на заключительный и решающий отрезок гонки, а падение, безусловно, сбило ей дыхание и изрядно подорвало настрой спортсменки.

Сама Просвирнова появилась в эфире программы «Все на Матч!» и прокомментировала ситуацию.

«За полтора круга до выхода на свою последнюю смену я была побита участницей из США. Возможно, это даст повод пересмотреть правила.

Я надеюсь на это. Считаю, что спортсмены, которые находятся не на дорожке, должны быть как-то защищены правилами. При таких ситуациях очень нарушаются справедливость игры и справедливость эстафеты. Получается, что можно сбивать кого угодно, даже если человек заканчивает последнюю смену. Это явно повлияет на результат, — подчеркнула россиянка. — Было бы неплохо ввести новое правило, которое защищает людей, находящихся вне трека».

Любопытно, что Просвирнова даже попыталась оправдать поведение Стоддард, хотя и использовала по отношению к себе слово «побита» при описании инцидента.

«Не думаю, что Корин сделала это специально. Она разгонялась на эстафету. Думаю, она просто меня не увидела. В любом случае — специально это было или случайно — надеюсь, что в будущем правила будут предусматривать такие ситуации и защищать спортсменов вне дорожки», — подытожила россиянка.

Что касается самого эпизода, то позиция Просвирновой выглядит максимально здравой, поскольку по видео сложно определить, имел ли место в действиях американки какой-либо умысел. Тем более Стоддард раньше никогда не проявляла публичную неприязнь по отношению к российской сборной. Другое дело, что американка после столкновения поехала дальше как ни в чем ни бывало, даже не обернувшись на упавшую по ее вине коллегу, а судья не стал вмешиваться.

Если говорить о результатах, то Просвирнова заняла седьмое место в индивидуальных гонках на дистанциях 500 и 1000 метров, что особенно важно, так как первый этап Кубка мира имел статус тестового и квалификационного турнира перед Олимпиадой в Пекине.

Стоддард в личных дисциплинах выступила менее удачно. Она была заявлена только на дистанции 1500 метров, где с трудом вышла в полуфинал, заняв в своем забеге третье место (напрямую в 1/2 выходили только первые два), а затем в полуфинале стала шестой из семи участниц и закончила борьбу.

Следующий этап Кубка мира пройдет в ноябре в японской Нагое, а до Олимпийских игр состоятся еще этапы в венгерском Дебрецене и Дордрехте в Нидерландах.

Просвирнова является серебряной и двукратной бронзовой призеркой чемпионатов мира и пятикратной чемпионкой Европы, а также еще 13 раз попадала на пьедестал почета на континентальных первенствах. 23-летняя спортсменка должна стать одной из главных российских надежд в шорт-треке на Олимпиаде.

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