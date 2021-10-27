Могут лишить флага и гимна: WADA взялось за Украину после России

Руководство антидопингового агентства Украины ушло в отставку в полном составе из-за нарушений после публикации расследования WADA. В результате расследования стало известно, что Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб. Теперь украинских спортсменов может ждать отстранение от международных турниров. Расследование WADA выяснило, что украинская организация с 2012 года могла заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб..

Скандал разгорелся несколько дней после того, как стали известны результаты расследования Всемирного допингового агентства (WADA), которое стартовало в 2019 году и имело кодовое название «Геркулес». Организация выявила систематическое нарушение антидопинговых правил в украинском спорте. Сообщается, что с 2012 года Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) заранее уведомляет спортсменов о том, когда им необходимо будет сдать тест на запрещенные вещества.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что агентство часто использовало эту практику перед важными международными соревнованиями, более того, были случаи, когда вся национальная команда присутствовала в агентстве, ожидая тестирования», — подчеркнул глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер.

В частности, предполагается, что в 2021 году НАДЦУ сознательно сообщил минимум о шести пробах, взятых в соревновательный период, однако на самом деле они были сданы во внесоревновательный. Согласно отчету WADA, это делалось для того, чтобы спортсмен выполнил норматив по необходимому количеству внесоревновательных тестов к Олимпиаде-2020 в Токио.

Анализ на допинг проводится в лабораториях с учетом периода, в который взята проба. В связи с этим положительный допинг-тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный, так как некоторые вещества запрещены только на соревнованиях.

В рамках расследования рассматривалась возможность существования системы допинга в Федерации легкой атлетики Украины, но подозрение не было подтверждено доказательствами. Правда при этом WADA нашло факты, свидетельствующие о незаконном обороте эритропоэтина (ЭПО) со стороны одного из сотрудников Федерации.

Руководство НАДЦУ ушло в отставку в полном составе и об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта и молодежи Украины.

«Национальная антидопинговая организация Украины (НАДК) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жестокой», - подчеркнул Вадим Гутцайт», — гласит текст опубликованного заявления.

Член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-министр спорта Украины Игорь Жданов считает, что по итогам расследования украинских спортсменов могут отстранить от международных стартов.

«Скорее всего, WADA начнет процесс по вопросу соответствия Украины требованиям антидопингового кодекса. Это последствия грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра. Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований. Отставка руководства НАДЦУ вряд ли сможет погасить этот скандал.

Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с WADA, принять новую редакцию антидопингового закона, который соответствует международным требованиям и который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве. Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета WADA 24 ноября в Париже», – написал Жданов на своей странице в Facebook.

При этом совершенно точно известно, чего хотят авторы расследования WADA.

«Для нас очевидны систематический характер и дерзость незаконных практик, что свидетельствует о серьезных организационных недостатках в национальной антидопинговой организации. Результаты расследования будут переданы в комитет WADA по соответствию, который представит рекомендации исполнительному комитету о признании НАДЦУ не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу», — заявил Гюнтер Янгер.

Но это худший сценарий. С лишением флага и гимна. Вполне возможно, что наказание ограничится наказанием отдельных чиновников, рядом отставок в спортивных структурах Украины и денежным штрафом. Естественно, что при таком раскладе украинские спортсмены попадут под повышенное внимание со стороны Агентства и будут находиться под постоянным контролем.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев, реагируя на результаты расследования WADA, заметил, что к Украине надо применить самые жесткие санкции. Такие же, какие были применены к России.

«Подозрения к Украине есть уже давно. Они плачутся постоянно, что Россия их унижает, притесняет. Поэтому если подозрения будут доказаны — должны быть приняты самые жесткие меры, вплоть до отзыва аккредитации. Напоминаю, что именно по этим причинам Россию лишили гимна и флага. В этом отношении Украина должна быть не ребенком, который играет в обидку, а страной, которая несет ответственность за свои поступки. Все должны нести одинаковое наказание независимо от экономического положения и политических взглядов. Правила должны быть одинаковы для всех стран, тогда будет честно», — сказал Свищев в интервью Sport24.