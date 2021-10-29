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Спорт

Отличное начало: Павлюченко и Ходыкин стали вторыми в короткой программе

Российский дуэт уступил в короткой программе Skate Canada только китайцам

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — прошли соревнования пар в короткой программе. Россию представили бронзовые призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а их главными соперниками стали серебряные призеры Олимпиады-2018 из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
00:30

Прокат Павлюченко и Ходыкина:

00:20

Прокат Минервы Фабьен Хазе и Нолана Зегерта:

00:15

Прокат Ванессы Джеймс и Эрика Редфорда:

00:10

Ну что ж, поздравляем Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина, которые, не показав идеального выступления, смогли занять второе место в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada. Трансляцию для вас провел Александр Седов. Никуда не уходите — скоро новой онлайн, короткую программу покажут мужчины.

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00:08

Не дотянулись все-таки до 80 баллов, но уверенно выиграли!

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00:05

Сейчас будем разбираться с выступлением сильнейших канадцев, но китайский дуэт уверенно выигрывает короткую программу, что и так было очевидным! Одна только ошибочка — в параллельном вращении.

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00:03

Вернулась картинка! Причем приятным бонусом стало появление графики, которой не было сегодня во время соревнований до сих пор. На льду уже легендарные Суй Вэньцзинь и Хань Цун.

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00:00

К сожалению, произошел срыв картинки из Канады. Не видим мы выступления Мур-Тауэрс и Маринаро.

23:55

Выступают очень сильные канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро.

23:54

61,68 только у американцев. Это очень мало для них. Ну а Павлюченко и Ходыкин остаются на первом месте. И точно будут в тройке после короткой программы.

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23:53

Не обошлись без грубой ошибки: партнерша упала на исполнении параллельного тройного сальхова. Досадно, конечно, американцам. А в остальном очень красивая и хорошо исполненная программа.

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23:49

А теперь выступают Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти ЛеДюк из США.

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23:48

67,09 — проигрывают-таки Павлюченко и Ходыкину немцы!

23:47

Чистейший прокат чемпионов Германии! С одной стороны, у этой пары был выброс тройной сальхов, который подешевле выброса тройной риттбергер, исполненного Павлюченко и Ходыкиным. Но чистота исполнения должна позволить этому дуэту обойти россиян.

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23:43

На льду немецкая пара Минерва Фабьен Хаазе и Нолан Зеегерт.

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23:34

Начинается вторая разминка.

23:33

69,47 получают Павлюченко и Ходыкин. Они выходят на первое место, хотя прокат был не лучшим из возможных, конечно.

23:31

Отличная программа с большим количеством акробатических элементов. Элементы сделали, но упала партнерша в процессе выступления почти на ровном месте. Еще и порвала костюм...

23:28

А теперь на льду россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

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23:27

Многовато было ошибок, особенно на дорожке шагов и параллельном сальхове. В итоге 65,40 получают.

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23:21

Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд, выступающие за Канаду, на льду.

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23:16

Зоуи Джонс и Кристофер Бойаджи из Великобритании на льду.

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23:15

57,25 получил канадский дуэт. Их лучший пока результат сезона.

23:13

Начинает канадский дуэт только выступления на взрослом уровне. Было неплохо, но несколько ошибочек. В том числе на параллельном вращении — оно таким не вышло.

23:9

Первыми свой прокат начинают канадцы Лори-Энн Матте и Тьерри Ферлан.

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23:00

На разминку вышли фигуристы из первой группы, в том числе Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Через примерно шесть минут соревнования стартуют.

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22:55

Порядок выступлений.

Первая разминка

1. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) 2. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) 3. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) 4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)

Вторая разминка

5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) 6. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) 7. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) 8. Суй Вэньцзинь – Хань Цун (Китай)

22:50

Порядок выступлений:

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22:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня спортивные пары стартуют на втором этапе Гран-при — в Канаде.

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