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Спорт

За пределами тройки: россияне проиграли Чену короткую программу на Skate Canada

Игнатов, Семененко и Самарин стали 4-м, 5-м и 8-м в короткой программе

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada прошли соревнования мужчин в короткой программе. Россию представляли Александр Самарин, Евгений Семененко и Макар Игнатов, которые претендуют на поездку на Олимпийские игры в Пекине — 2022. Главный соперник — трехкратный чемпион мира из США Нэйтан Чен выступил намного сильнее всех. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
02:35

Таблица по итогам короткой программы:

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100%
02:32

Прокат Нэйтана Чена, лидирующего после короткой программы:

02:31

Прокат Джейсона Брауна, занимающего сейчас второе место:

02:30

Прокат Кигана Мессинга, который занимает третье место после короткой программы:

02:25

Прокат Макара Игнатова:

02:20

Прокат Евгения Семененко:

02:15

Прокат Александра Самарина:

02:10

Без больших сюрпризов прошла короткая программа на Skate Canada у мужчин. Нэйтан Чен уверенно лидирует, Джейсон Браун второй, а за ними Киган Мессинг. Макар Игнатов и Евгений Семененко стали четвертым и пятым, и только Александр Самарин из-за ошибок далековато — восьмой. Все решится в произвольной программе. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

02:07

Выигрывает Чен короткую программу! С огромным перевесом!

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100%
02:06

Четверной лутц сделал отлично в начале программы, затем чисто исполнил тройной аксель. Во второй части программы такой же чистый каскад 4 тулуп + 3 тулуп. Ну а уровни на вращениях и дорожке были максимальными.

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100%
02:02

А теперь американец Нэйтан Чен.

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100%
02:01

Лидером становится Браун! Заслужил. И это его лучшая короткая программа в сезоне.

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100%
02:00

Как всегда, без четверных, но очень красиво. Тройной флип, тройной аксель, каскад 3 лутц + 3 тулуп. Все образцово чисто. Четвертые уровни за вращения и дорожку шагов. Браун в своем репертуаре. Очень сильный прокат! Должен выйти в лидеры!

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100%
01:56

Американец Джейсон Браун выступает.

01:55

Мессинг выходит на первое место! Компонентами его вытащили арбитры.

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100%
01:53

Отличный каскад 4 тулуп + 3 тулуп в начале проката, тройной аксель сделал с помарочкой на выезде, а во второй части чистый тройной лутц, но хотел-то четверной... Вращения были на максимальный уровень, дорожка на третий. Хороший прокат, но не идеальный.

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100%
01:49

А теперь яркий и мастеровитый канадец Киган Мессинг.

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100%
01:48

Квителашвили оказывается на девятой позиции только. Последняя строчка.

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100%
01:47

Сразу же приземление на руку с четверного сальхова, а затем не оцениваемый аксель в один оборот вместо тройного. Во второй части ошибся в каскаде из тулупов, и вышло только 4+2. Да, отвращался на четвертые уровни, на четвертый же сделал дорожку шагов. Но прокат все равно не получился в целом.

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100%
01:43

Москвич из Грузии Морис Квителашвили на льду.

01:42

На пятом месте оказывается Самарин, уступая обоим японцам. Но от третьей строчки отставание меньше полбалла.

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100%
01:40

Сразу же каскад 4 лутц + 2 тулуп. Тяжело выезжал с первого прыжка, поэтому второй получился двухоборотным, но сделал оба. А вот на четверном тулупе ошибся, сделав к тому же лишь тройной. Ошибся и на тройном акселе во второй части проката, коснувшись на выезде льда рукой. Вращения сделал на четвертый уровень, а вот дорожку оценили третьим. Не получился прокат.

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01:36

Александр Самарин начинает.

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100%
01:35

Семененко выходит на второе место. Очень приличный результат.

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01:33

Начал с каскада 4 тулуп + 3 тулуп. Добролся и выехал чисто! А вот на четверном сальхове его закрутило слишком сильно, и случилось падение. Отвращался на четвертый уровень, во второй части программы сделал чистый тройной аксель. Дорожку шагов оценили тоже максимальным, четвертым уровнем. Несмотря на ошибку, достойное выступление. Он даже, падая, смог выездом сократить минус.

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100%
01:30

Евгений Семененко на льду.

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100%
01:23

На разминку выходит вторая группа, в которой сначала выступят россияне Евгений Семененко и Александр Самарин, а затем четыре очень сильных спортсмена.

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100%
01:22

Положение на экваторе соревнований.

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100%
01:21

Много проиграл Игнатову, зато своего соотечественника Ямамото Танака обошел на 0,05 и занимает второе место!

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100%
01:20

Начал с четверного сальхова и, отборовшись, выехал чисто. Потом красиво зашел на аксель, но выкрутил только два оборота. Во второй части программы каскад не очень получился. Вернее не сделал он квад: только 3 флип + 2 тулуп. Зато был четвертый уровень за дорожку шагов. Вращения тоже максимального уровня. Однако до Игнатова не дотянется, конечно.

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100%
01:16

Японец Кейдзи Танака закрывает выступления первой группы.

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100%
01:15

Только пятым становится Хиваташи, совсем чуточку проиграв обоим канадцам.

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01:13

Начал с четверного сальхова, но неудачно приземлился на две ноги.Тройной аксель сделал чисто, а вот во второй части, зайдя на каскад из четверного и тройного тулупов, фактически упал на первом прыжке и не сделал второго вообще. На одном из вращений потерял уровень, дорожка получила четвертый уровень. Хорошая программа, но не справился.

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100%
01:09

Представляющий США Тамоки Хиваташи выступает.

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100%
01:08

Игнатов становится лидером соревнований! Все по делу. С личным рекордом на международных стартах.

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100%
01:07

Четверной риттбергер сделал хорошо в начале программы. И затем просто блестяще исполнил каскад 4 тулуп + 3 тулуп! Во второй части программы был тройной аксель, где россиянин доборолся и выехал чисто. Одно из вращений было третьего уровня, остальные на четвертый. Дорожке шагов тоже третий присвоили. Отличный прокат.

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100%
01:03

А теперь первый из россиян — Макар Игнатов!

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100%
01:02

Садовский остается третьим из трех пока.

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100%
01:01

И свой четверной сальхов на старте проката сделал блестяще. А вот с тройного акселя рухнул. Каскад тоже с ошибкой сделал, и получилось только 3 тулуп + 2 тулуп. Вращался хорошо, дорожка шагов была оценена четвертым уровнем.

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100%
00:57

Канадец Роман Садовский выступает. У него тоже только один четверной заявлен.

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00:56

Несмотря на всего один четверной в заявке, выходит на первое место Ямамото, опередив наошибавшегося Орзела.

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100%
00:55

Зашел с отличного четверного тулупа, а вот дальше вместо тройного акселя прыгнул лишь не оценивающиеся в сольном прыжке два оборота и лишился элемента. Каскад сделал 3 флип + 3 тулуп. Дорожка шагов была третьего уровня. Вращения — на четвертый.

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00:51

Японец Сота Ямамото а льду.

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00:51

Первый ориентир.

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00:49

Начал с чистого четверного сальхова, чуть поборовшись на выезде. А вот затем в каскаде из четверного и тройного тулупов допустил приземление на две ноги, и второй прыжок смог только на два оборота выкрутить. После этого был лишь второй уровень на вращении, зато справился с тройным акселем. Дорожка шагов вышла на третий уровень сложности. Остальные вращения — на четвертый.

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00:45

Открывает соревнования 21-летний канадец Конрад Орзел.

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00:36

В ней четвертым выступит россиянин Макар Игнатов.

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00:35

Сейчас на лед выйдут участники первой разминки.

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00:25

Порядок выступлений:

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100%
00:20

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня мужчины стартуют на втором этапе Гран-при — в Канаде.

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