За пределами тройки: россияне проиграли Чену короткую программу на Skate Canada

01:47

Сразу же приземление на руку с четверного сальхова, а затем не оцениваемый аксель в один оборот вместо тройного. Во второй части ошибся в каскаде из тулупов, и вышло только 4+2. Да, отвращался на четвертые уровни, на четвертый же сделал дорожку шагов. Но прокат все равно не получился в целом.