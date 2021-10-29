За пределами тройки: россияне проиграли Чену короткую программу на Skate Canada

Без больших сюрпризов прошла короткая программа на Skate Canada у мужчин. Нэйтан Чен уверенно лидирует, Джейсон Браун второй, а за ними Киган Мессинг. Макар Игнатов и Евгений Семененко стали четвертым и пятым, и только Александр Самарин из-за ошибок далековато — восьмой. Все решится в произвольной программе. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Четверной лутц сделал отлично в начале программы, затем чисто исполнил тройной аксель. Во второй части программы такой же чистый каскад 4 тулуп + 3 тулуп. Ну а уровни на вращениях и дорожке были максимальными.
Как всегда, без четверных, но очень красиво. Тройной флип, тройной аксель, каскад 3 лутц + 3 тулуп. Все образцово чисто. Четвертые уровни за вращения и дорожку шагов. Браун в своем репертуаре. Очень сильный прокат! Должен выйти в лидеры!
Отличный каскад 4 тулуп + 3 тулуп в начале проката, тройной аксель сделал с помарочкой на выезде, а во второй части чистый тройной лутц, но хотел-то четверной... Вращения были на максимальный уровень, дорожка на третий. Хороший прокат, но не идеальный.
Сразу же приземление на руку с четверного сальхова, а затем не оцениваемый аксель в один оборот вместо тройного. Во второй части ошибся в каскаде из тулупов, и вышло только 4+2. Да, отвращался на четвертые уровни, на четвертый же сделал дорожку шагов. Но прокат все равно не получился в целом.
На пятом месте оказывается Самарин, уступая обоим японцам. Но от третьей строчки отставание меньше полбалла.
Сразу же каскад 4 лутц + 2 тулуп. Тяжело выезжал с первого прыжка, поэтому второй получился двухоборотным, но сделал оба. А вот на четверном тулупе ошибся, сделав к тому же лишь тройной. Ошибся и на тройном акселе во второй части проката, коснувшись на выезде льда рукой. Вращения сделал на четвертый уровень, а вот дорожку оценили третьим. Не получился прокат.
Начал с каскада 4 тулуп + 3 тулуп. Добролся и выехал чисто! А вот на четверном сальхове его закрутило слишком сильно, и случилось падение. Отвращался на четвертый уровень, во второй части программы сделал чистый тройной аксель. Дорожку шагов оценили тоже максимальным, четвертым уровнем. Несмотря на ошибку, достойное выступление. Он даже, падая, смог выездом сократить минус.
На разминку выходит вторая группа, в которой сначала выступят россияне Евгений Семененко и Александр Самарин, а затем четыре очень сильных спортсмена.
Много проиграл Игнатову, зато своего соотечественника Ямамото Танака обошел на 0,05 и занимает второе место!
Начал с четверного сальхова и, отборовшись, выехал чисто. Потом красиво зашел на аксель, но выкрутил только два оборота. Во второй части программы каскад не очень получился. Вернее не сделал он квад: только 3 флип + 2 тулуп. Зато был четвертый уровень за дорожку шагов. Вращения тоже максимального уровня. Однако до Игнатова не дотянется, конечно.
Начал с четверного сальхова, но неудачно приземлился на две ноги.Тройной аксель сделал чисто, а вот во второй части, зайдя на каскад из четверного и тройного тулупов, фактически упал на первом прыжке и не сделал второго вообще. На одном из вращений потерял уровень, дорожка получила четвертый уровень. Хорошая программа, но не справился.
Игнатов становится лидером соревнований! Все по делу. С личным рекордом на международных стартах.
Четверной риттбергер сделал хорошо в начале программы. И затем просто блестяще исполнил каскад 4 тулуп + 3 тулуп! Во второй части программы был тройной аксель, где россиянин доборолся и выехал чисто. Одно из вращений было третьего уровня, остальные на четвертый. Дорожке шагов тоже третий присвоили. Отличный прокат.
И свой четверной сальхов на старте проката сделал блестяще. А вот с тройного акселя рухнул. Каскад тоже с ошибкой сделал, и получилось только 3 тулуп + 2 тулуп. Вращался хорошо, дорожка шагов была оценена четвертым уровнем.
Несмотря на всего один четверной в заявке, выходит на первое место Ямамото, опередив наошибавшегося Орзела.
Зашел с отличного четверного тулупа, а вот дальше вместо тройного акселя прыгнул лишь не оценивающиеся в сольном прыжке два оборота и лишился элемента. Каскад сделал 3 флип + 3 тулуп. Дорожка шагов была третьего уровня. Вращения — на четвертый.
Начал с чистого четверного сальхова, чуть поборовшись на выезде. А вот затем в каскаде из четверного и тройного тулупов допустил приземление на две ноги, и второй прыжок смог только на два оборота выкрутить. После этого был лишь второй уровень на вращении, зато справился с тройным акселем. Дорожка шагов вышла на третий уровень сложности. Остальные вращения — на четвертый.