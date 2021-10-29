29 октября 2021, 10:35 Спорт Выстраданное чемпионство: Россия выиграла ЧМ в командном многоборье Сборная России одержала победу в командном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике Максим Гужевский

На чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года завершились соревнования в групповом многоборье. Сборная России выиграла золотые награды и взяла реванш за Олимпиаду в Токио, где она сенсационно заняла второе место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию выступлений.