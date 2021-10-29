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Спорт

Выстраданное чемпионство: Россия выиграла ЧМ в командном многоборье

Сборная России одержала победу в командном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

На чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года завершились соревнования в групповом многоборье. Сборная России выиграла золотые награды и взяла реванш за Олимпиаду в Токио, где она сенсационно заняла второе место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию выступлений.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:30

На этом наша онлайн-трансляция завершена! Спасибо, что были с нами!

14:20

На ваших экранах итоговая таблица соревнований в командном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года в Японии.

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100%
14:16

По итогам турнира венгерки занимают 14-е место.

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100%
14:11

Завершают финал командного многоборья гимнастки из Венгрии. Не слишком удачно выступили спортсменки, несколько раз потеряв предмет.

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100%
14:05

Американские гимнастки по итогам двух упражнений заняли десятое место. К сожалению, в финале отдельных видов мы их не увидим.

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100%
14:00

Дальше можно просто наслаждаться художественной гимнастикой. Например, сборной Индии, которая искренне наслаждается своим нахождением на мировом первенстве, не переживая за итоговый результат.

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100%
13:52

Cборная Китая за свое выступление получает 81,8 балла! Теперь о чемпионстве можно говорить совершенно спокойно!

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100%
13:50

ДАААААААА! ЭТО ПОБЕДА СБОРНОЙ РОССИИ!! БРАВО, ДЕВУШКИ!!!

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13:46

В ожидании оценок сборной России скажем, что сумма эстонской команды по итогам двух выступлений составила ровно 69 баллов.

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13:44

Потрясающее упражнение! Просто потрясающее! Это было невероятно сложно, а главное — безошибочно. Будем ждать оценок.

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13:41

Все внимание на ковер! Выходит сборная России!

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13:39

Белорусские гимнастки выступили с мячом просто потрясающе. Все фуэте сделаны синхронно, амплитуда у элементов высочайшая, прыжки и равновесия не вызывают никаких вопросов. Итоговый результат — 85,4 балла, это предварительное второе место.

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13:33

Начинают финальный заход гимнастки из Казахстана. Уверенное выступление с высокими бросками обручей и булав показали спортсменки, набрав в сумме 58,45 балла.

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100%
13:27

Венгерские гимнастки за упражнение с мячом набрали 33,15 балла.

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100%
13:25

Самое яркое и необычное упражнение с обручами и булавами продемонстрировала сборная Индии! Правда, вышло не очень технично. Всего 13,45 балла набрали спортсменки.

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100%
13:20

Тем временем завершили свое выступление американки. За свою программу они получили 37,5 балла.

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13:18

Пока не стоит слишком унывать, отставание от итальянок составляет менее трех баллов. Но чтобы отыграть его во втором упражнении, россиянкам нужно сделать настоящее чудо!

13:12

Китаянки опережают российскую сборную! Мало того, что после первого упражнения наши шансы на победу сократились до критического уровня, так теперь нависла угроза остаться вообще без медалей мирового первенства!

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13:10

Ирина Винер-Усманова в шоке. Емким словом «Что?» она встретила оценки арбитров. Лишь третье место занимает сборная России, набрав в сумме более 42 баллов.

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13:06

На ковре сборная России!

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13:05

Эстонская команда получила от судей 34,45 балла — это десятый результат.

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13:00

Белорусские спортсменки также выступили не безошибочно. Их результат — 40,5 балла.

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12:55

Первыми во второй ротации выступили гимнастки из Казахстана. За свое выступление спортсменки получили 28,5 балла.

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12:50

Порядок выступлений группы с участием России:

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12:45

На этом завершены выступления первой ротации. Ждем выхода россиянок!

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12:40

Британская команда, проявившая характер в своем первом упражнении, получила от судей за выступление с мячом 27,2 балла, что на 0,1 балла больше, чем за выступление с обручами и лентами.

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12:35

Японки, выступившие лучше всех с мячом, не смогли поддержать темп в упражнении с обручами и булавами. По сумме хозяйки чемпионата мира уступают итальянкам.

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100%
12:30

В лидеры вырвалась команда Италии — их сумма превышает 85 баллов!

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100%
12:25

Француженки по итогам двух выступлений набрали ровно 74 балла!

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100%
12:15

Выступление испанок с обручами и булавами — лучшее среди всех! Однако, не совсем качественное упражнение с мячами не позволяет им претендовать на лидерство.

Их сумма — 73,95 балла.

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100%
12:10

Бразильянки набрали 75,45 балла за два выступления — на данный момент это третье место.

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100%
12:05

Финские спортсменки, к сожалению, серьезно отстают от сборных, выступивших ранее. Общую турнирную таблицу спортсменки замыкают.

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100%
12:00

Азербайджанки не отстают — по сумме двух программ гимнастки этой сборной набирают более 77 баллов и опережают конкуренток из Украины.

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100%
11:55

Украинки вышли на ковер во второй раз, показав сложное и необычное упражнение с мячами. По итогам двух программ команда набрала более 75 баллов.

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11:50

Не пощадили судьи британок, оценив их упражнение минимальными баллами за сегодня. Очень жаль девушек.

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11:45

Упражнение сборной Великобритании по художественной гимнастике было омрачено сбоем техники. В середине выступления на арене выключилась музыка, и спортсменки были вынуждены выполнять элементы в тишине.

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100%
11:40

В лидеры вырываются японки! Хозяйки чемпионата мира пробили отметку в 45 баллов, опередив пятерых гимнасток из Италии.

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100%
11:35

Немки получили от судей более 37 баллов. На данный момент бундестим занимает четвертую строчку.

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11:30

У нас новый лидер! 44,350 балла за блестящее упражнение с мячами получила сборная Италии!

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11:25

Но буквально тут же их обходят француженки! Какая борьба у нас!

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11:20

Потрясающее по красоте и энергетике выступление испанских гимнасток было оценено арбитрами в 34,8 балла.

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11:15

Упражнение бразильской сборной судьи оценили в 36 баллов. На данный момент южноамериканские гимнастки находятся в тройке призерок.

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11:05

На данный момент лидирует сборная Азербайджана — среди первых трех команд она выступила лучше всех.

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11:00

Российские гимнастки начнут соревноваться во второй ротации. Соревнования в ней начнутся в 12:35 по московскому времени.

10:50

В Китакюсю начались финальные соревнования. Спортсменки поочередно исполнят два упражнения — с пятью мячами и с тремя обручами вместе с двумя парами булав. Список участников первой ротации на ваших экранах.

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100%
10:30

Доброе утро, дорогие уважаемые любители художественной гимнастики! Мы начинаем текстовую трансляцию третьего дня чемпионата мира в Японии, где сегодня на ковер выйдут команды и сразятся за золотые медали в групповом многоборье.

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