Выстраданное чемпионство: Россия выиграла ЧМ в командном многоборье

На ваших экранах итоговая таблица соревнований в командном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года в Японии.
Завершают финал командного многоборья гимнастки из Венгрии. Не слишком удачно выступили спортсменки, несколько раз потеряв предмет.
Американские гимнастки по итогам двух упражнений заняли десятое место. К сожалению, в финале отдельных видов мы их не увидим.
Дальше можно просто наслаждаться художественной гимнастикой. Например, сборной Индии, которая искренне наслаждается своим нахождением на мировом первенстве, не переживая за итоговый результат.
Cборная Китая за свое выступление получает 81,8 балла! Теперь о чемпионстве можно говорить совершенно спокойно!
В ожидании оценок сборной России скажем, что сумма эстонской команды по итогам двух выступлений составила ровно 69 баллов.
Потрясающее упражнение! Просто потрясающее! Это было невероятно сложно, а главное — безошибочно. Будем ждать оценок.
Белорусские гимнастки выступили с мячом просто потрясающе. Все фуэте сделаны синхронно, амплитуда у элементов высочайшая, прыжки и равновесия не вызывают никаких вопросов. Итоговый результат — 85,4 балла, это предварительное второе место.
Начинают финальный заход гимнастки из Казахстана. Уверенное выступление с высокими бросками обручей и булав показали спортсменки, набрав в сумме 58,45 балла.
Самое яркое и необычное упражнение с обручами и булавами продемонстрировала сборная Индии! Правда, вышло не очень технично. Всего 13,45 балла набрали спортсменки.
Тем временем завершили свое выступление американки. За свою программу они получили 37,5 балла.
Пока не стоит слишком унывать, отставание от итальянок составляет менее трех баллов. Но чтобы отыграть его во втором упражнении, россиянкам нужно сделать настоящее чудо!
Китаянки опережают российскую сборную! Мало того, что после первого упражнения наши шансы на победу сократились до критического уровня, так теперь нависла угроза остаться вообще без медалей мирового первенства!
Ирина Винер-Усманова в шоке. Емким словом «Что?» она встретила оценки арбитров. Лишь третье место занимает сборная России, набрав в сумме более 42 баллов.
Первыми во второй ротации выступили гимнастки из Казахстана. За свое выступление спортсменки получили 28,5 балла.
Британская команда, проявившая характер в своем первом упражнении, получила от судей за выступление с мячом 27,2 балла, что на 0,1 балла больше, чем за выступление с обручами и лентами.
Японки, выступившие лучше всех с мячом, не смогли поддержать темп в упражнении с обручами и булавами. По сумме хозяйки чемпионата мира уступают итальянкам.
Выступление испанок с обручами и булавами — лучшее среди всех! Однако, не совсем качественное упражнение с мячами не позволяет им претендовать на лидерство.
Их сумма — 73,95 балла.
Бразильянки набрали 75,45 балла за два выступления — на данный момент это третье место.
Финские спортсменки, к сожалению, серьезно отстают от сборных, выступивших ранее. Общую турнирную таблицу спортсменки замыкают.
Азербайджанки не отстают — по сумме двух программ гимнастки этой сборной набирают более 77 баллов и опережают конкуренток из Украины.
Украинки вышли на ковер во второй раз, показав сложное и необычное упражнение с мячами. По итогам двух программ команда набрала более 75 баллов.
Не пощадили судьи британок, оценив их упражнение минимальными баллами за сегодня. Очень жаль девушек.
Упражнение сборной Великобритании по художественной гимнастике было омрачено сбоем техники. В середине выступления на арене выключилась музыка, и спортсменки были вынуждены выполнять элементы в тишине.
В лидеры вырываются японки! Хозяйки чемпионата мира пробили отметку в 45 баллов, опередив пятерых гимнасток из Италии.
Немки получили от судей более 37 баллов. На данный момент бундестим занимает четвертую строчку.
У нас новый лидер! 44,350 балла за блестящее упражнение с мячами получила сборная Италии!
Потрясающее по красоте и энергетике выступление испанских гимнасток было оценено арбитрами в 34,8 балла.
Упражнение бразильской сборной судьи оценили в 36 баллов. На данный момент южноамериканские гимнастки находятся в тройке призерок.
На данный момент лидирует сборная Азербайджана — среди первых трех команд она выступила лучше всех.
Российские гимнастки начнут соревноваться во второй ротации. Соревнования в ней начнутся в 12:35 по московскому времени.
В Китакюсю начались финальные соревнования. Спортсменки поочередно исполнят два упражнения — с пятью мячами и с тремя обручами вместе с двумя парами булав. Список участников первой ротации на ваших экранах.