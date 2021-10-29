Российский боец Петр Ян победил американца в жесткой рубке и завоевал пояс UFC

На этом «Газета.Ru» заканчивает свою текстовую онлайн-трансляцию бойцовского вечера и желает вам спокойной ночи!
Часть мотивационной речи Тейшейры:
Never give up on your dreams!— UFC (@ufc) October 30, 2021
A powerful message from @GloverTeixeira
[ #UFC267 | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/iSM3EwVLNi
«Сегодня все пошло не так. Кажется, я забыл свою польскую мощь в отеле, — грустно пошутил Блахович. — Но я не собираюсь останавливаться, не будет никаких пауз в карьере. Я скоро вернусь».
«Никогда не сдавайтесь! У меня был совершенно фантастический путь. В 42 года можно стать чемпионом UFC!» — сказал Тейшейра.
ANDDDDD NEWWWWWWW— UFC (@ufc) October 30, 2021
[ #UFC267 | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/CZBzAdVHH0
Тейшейра расположился сверху на Блаховиче и взял его на удушающий. Поляк почти сразу постучал: «Сдаюсь!» Досрочная победа 42-летнего бразильца, невероятно!
UNDISPUTED CHAMP AT 42 YEARS OLD!!!!— UFC (@ufc) October 30, 2021
[ #UFC267 | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/yyxWjAqexp
Блахович в слепой ярости кинулся атаковать, чтобы реабилитироваться за пропущенный удар, но потерял концентрацию и позволил Тейшейре перевести в себя в партер! Это может стать роковой ошибкой!
The boys couldn't contain themselves #UFC267 pic.twitter.com/FtDM8ZhNNL— UFC (@ufc) October 30, 2021
Ох, как мощно попал Тейшейра левым боковым! Блахович пошатнулся, но устоял. Арена возбужденно кричит, требуя размена ударами.
Тейшейра пошел вперед с тяжелыми ударами, чтобы прижать Блаховича к сетке и попробовать провести тейкдаун. Но поляк успел вовремя уйти с линии атаки.
Блахович крепко зажал обе руки Тейшейры и не дает ему особо атаковать. Тем не менее бразильцу иногда удается высвободить одну руку и нанести пару ударов по голове соперника. Тейшейра точно забирает первый раунд.
Блахович старается убирать голову с линии атаки, чтобы минимизировать ущерб от периодических атак Тейшейры. Пока активности не очень много от обоих бойцов.
Блахович не особо пытается подняться и лишь отпихивает от себя голову Тейшейры и блокирует руки соперника, чтобы не пропустить много ударов.
Тейшейра сверху, но Блахович закрыл гард. Бразилец пытается как-нибудь извернуться, чтобы получить возможность наносить удары по Блаховичу. Но пока тот успешно вяжет руки Тейшейре. Ни одного плотного попадания от Гловера пока не было.
Блахович тут же пару раз пробил мощным лоукиком по ноге Тейшейры, но тот в ответ кинулся вперед, поднял соперника и свалил его в партер!
Бой начался!
Big fight feels! #UFC267 pic.twitter.com/HADfJeSV0z— UFC (@ufc) October 30, 2021
42-летний Тейшейра на арене. Легенда!
42 years YOUNG! #UFC267 pic.twitter.com/NimKRocV9S— UFC (@ufc) October 30, 2021
У нас остался последний бой вечера: Ян Блахович — Гловер Тейшейра. На кону — титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
Петр Ян становится обладателем временного пояса чемпиона UFC в легчайшем весе. Следующим его поединком должен стать бой против Алджамейна Стерлинга, в котором россиянин почти наверняка завоюет постоянный чемпионский пояс.
Meet your official interim bantamweight @PetrYanUFC #AndNew— UFC (@ufc) October 30, 2021
[ #UFC267 | B2YB @CryptoCom ] pic.twitter.com/QBGgYC1pFX
«Петр Ян действительно был лучше меня. Это просто зверь в клетке. Я не думал, что смогу победить по очкам, когда ожидал решения судей», — признал Кори Сэндхаген после боя. Достойно.
«Всем здравствуйте! Спасибо за вашу поддержку, — сказал Петр Ян. — Кори — достойный воин. Знал, что у нас будет драка, но понимал, что в какой-то момент смогу переломить ход этого поединка. Знал, что Кори будет много двигаться: он высокий и быстрый. Но у меня был план — постоянно давить на него, с ударами или без. И это удалось.
Очень приятно, что сегодня меня поддерживала моя семья — жена и сын. Второй раз в Абу-Даби я становлюсь чемпионом UFC — это уже как родной дом для меня.
Все знают здесь, кто является настоящим чемпионом. Все знают, что Стерлинг просто бегает сейчас от меня. Я готов сражаться с любым оппонентом — хоть с Диллашоу, хоть с клоуном Стерлингом».
Петр Ян побеждает единогласным решением судей! Он победил по раундам 4-1! Видимо, только первый раунд он проиграл Кори.
No Mercy in the official division! @PetrYanUFC is the new interim UFC bantamweight champ!— UFC (@ufc) October 30, 2021
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/XDf28opCYX
Большинство значимых попаданий, которые попадут в хайлайты боя, принадлежали Петру Яну. Надеемся, что именно он победит решением судей.
Ян и Сэндхаген обрушили друг на друга какое-то нереальное количество ударов — 150 у американца и около 120 у россиянина. Браво!
Ох, как эффектно Ян попал в соперника ногой с разворота! Кори попытался ответить ударом колена в прыжке, но не попал. И звучит финальный гонг! Это было сумасшедший и очень красивый бой. Спасибо большое обоим бойцам!
Петр Ян снова попал с разворота! Но на этот раз получилось не так сильно, так что Кори удержался на ногах.
Ян мощно попал хайкиком, Сэндхаген пошатнулся, но сыграл на публику и показал жестом — мол, попал, ну и что? Петр рассвирепел и снова пошел вперед.
The word that comes to mind after @PetrYanUFC's performance has to be "IMPRESSIVE!"— UFC (@ufc) October 30, 2021
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/QDhbYArRAc
Петр Ян попытался побороться, но завалить соперника на настил не удалось. Тогда россиянин просто пробил ему в голову и отпустил — убегать дальше.
Сэндхаген продолжает убегать, выбрасывая удары с дальней дистанции. Очень осторожен американец.
Ян зарядил ногой по корпусу американцу, тот ухватился, пытаясь провести тейкдаун, но Петр вовремя высвободился.
Бойцы осторожничают. Ян занял место в центре октагона и наступает на Кори, тот отступает, легко подпрыгивая на ногах, и отстреливается джебами.
Четвертый раунд завершился с явным преимуществом Яна. У Кори по носу стекает кровь. Тренер убеждает его финишировать россиянина досрочно: «Этот тот момент, которого мы ждали! Вперед!»
Петр здорово защитился от тейкдауна и сам оказался за спиной Кори. Извлечь из этого какую-то большую пользу не удалось, все-таки американец борется лучше, но зато защита получилась хорошей.
Ян выдал череду ударов — и все пришлись в голову.
Championship rounds #UFC267 pic.twitter.com/qgWtIJQ33b— UFC (@ufc) October 30, 2021
Американцу удалось перевести Яна в партер, но только на секунду — тот сразу поднялся и понесся вперед атаковать. После нескольких ударов россиянина Кори еле держится на ногах и отступает к сетке, буквально спасаясь от Петра.
Сэндхаген пытается удерживать Яна на дистанции благодаря большому размаху рук и своему мощному джебу. Но Петр идет вперед, как танк, и продолжает попадать по голове соперника.
Пошел обмен ударами не на шутку. Арена скандирует «Россия! Россия!» — и Ян очень мощно попал левым боковым дважды подряд! Кори пошатывается и отступает назад, но не падает.
Кори показал высокий класс в борьбе, сумел вывернуться из захвата Яна и не дал себя добить. Однако в концовке россиянин успел попасть по голове соперника мощным ударом. Третий раунд точно забрал Петр!
Ох, как здорово Ян вложился в удар с разворота и свалил Кори на настил! Россиянин накидывается сверху и пытается добить! Но Сэндхаген упирается ногами ему в корпус и удерживает на расстоянии!
What are your scorecards looking like through 3?— UFC (@ufc) October 30, 2021
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/vuXGjy8sWw
Третий раунд начался! Кори продолжает носиться по всей клетке и подбираться к Петру под разными углами, нанося удары на любой вкус.
Пока совершенно непонятно, кто доминирует. Оба здорово атакуют мощными наскоками, исполняя серии ударов. Так и закончился второй раунд.
Ох, Кори очень жестко попал ногой по голове Яну. Но оба бойца демонстрируют удивительную крепкость, и никто не падает.
Кори сразу пошел дерзко в атаку и несколько раз зарядил хайкиком по корпусу Яна. Того это не смутило, и он сам ответил таким же ударом.
Идет жесткая заруба, очень много обменов ударами. Петр Ян занял место в центре октагона и задает темп поединка. Кори пытается иногда захватить его руками и провести тейкдаун, но ничего не выходит.
В следующем поединке сразятся за временный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян и Кори Сэндхаген.
FOR A PIECE OF BANTAMWEIGHT GOLD— UFC (@ufc) October 30, 2021
@PetrYanUFC vs @CorySandhagen is your co-main event!
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/h9KgrPXu9h
Махачев отпраздновал свою победу вместе с блогером Хасбиком.
TEAM HASBULLA! #UFC267 pic.twitter.com/aJpC5A7nix— UFC (@ufc) October 30, 2021
«Я победил бойца, который занимает шестой номер в рейтинге! Как только я перевожу соперника в партер, то моя победа становится неизбежной. Теперь настало время для титульного боя. У меня серия из девяти побед! Дайте мне этот бой! Легкий дивизион заснул, но я готов забрать этот пояс!» — сказал Махачев после своей победы.
It's time! @MakhachevMMA makes his claim for championship material!— UFC (@ufc) October 30, 2021
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/BR91BWuhJd
Хукер не смог сдержаться и сдался громким криком — слишком больно было его руке. Досрочная победа Махачева кимурой! Причем он полностью выполнил все инструкции Хабиба. Как же удобно иметь такого тренера под рукой.
GIVE THIS MAN HIS RESPECT!!!@MakhachevMMA with the round 1 kimura.— UFC (@ufc) October 30, 2021
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/DP6S7EPRYc
Махачев время от времени колотит Хукера по голове и пытается выйти на болевой на руку. Тем временем Хабиб, который сидит за клеткой прямо напротив бойцов, громко кричит ему подсказки: «Правую ногу на голову!» Махачев выполняет этот совет, и ему удается сделать болевой!
Хукер попытался зарядить лоукиком, на что Махачев тут же отреагировал: бросился вперед и свалил потерявшего равновесие новозеландца на настил!
Махачев сейчас идет на серии из восьми побед подряд! Его поддерживает в углу Хабиб Нурмагомедов.
В следующем поединке сразятся россиянин Ислам Махачев и новозеландец Дэн Хукер в легком весе.
Shaping the top of the lightweight division!— UFC (@ufc) October 30, 2021
@MakhachevMMA vs @DanTheHangman IS LIVE!
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/zIA3FyRcM0
Петр Ян и Кори Сэндхаген уже на арене!
On the hunt for— UFC (@ufc) October 30, 2021
[ @PetrYanUFC | @CorySandhagen | #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/uQwtWz16Dk
Волков побеждает единогласным решением судей — 30:27, 30:27 29:28!
«Сегодня я, наверное, самый счастливый человек на планете, — сказал Волков. — Всего день назад у меня родился младший сын. Спасибо моей жене за этот подарок. Посвящаю победу жене и моей семье. Я счастлив одолеть Тыбуру, который до этого шел на серии из пяти побед, и вернуться на свой победный путь.
Сегодня я делал в стойке свою обычную работу. А ключ к победе был — не дать Мартину пройти мне в ноги. Я научился защищаться от борьбы во время подготовки к этому бою. Это было самым важным».
Pure dominance and precision on display— UFC (@ufc) October 30, 2021
@AlexDragoVolkov notches the W via UD at #UFC267!
[ Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/0Il5DAWMUY
На последней секунде боя Волков зарядил ногой в живот Тыбуре, и прозвучал финальный гонг. Оба соперника присели рядом и мило пообщались.
Волков выдал серию из пяти-шести ударов, и все пришлись в цель! Тыбура пошатнулся, но устоял. Публика возбужденно вскричала, требуя досрочного финиша.
Punches in bunches from @AlexDragoVolkov— UFC (@ufc) October 30, 2021
[ #UFC267 | We're LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/lueO9UUVuX
Тыбура неудачно захватил Волкова и позволил россиянину вывернуться и зайти себе за спину. В итоге Волков удержал его руками и нанес несколько ударов коленом сзади.
Оба бойца начали двигаться очень медленно. Кажется, тяжеловесы уже выдохлись. Непонятно, кому отойдет второй раунд. Тыбура выглядел активнее, а Волков будто решил отдохнуть, хотя и не позволял сопернику нанести себе какой-то серьезный урон. Второй раунд закончился.
Тыбура вцепился в одну ногу Волкова и попытался провести тейкдаун, но тот выдернул ногу обратно и напоследок еще заехал в соперника локтем. Пока у россиянина восемь успешных защит от тейкдаунов Тыбуры из восьми.
Тыбура смело идет вперед и сокращает дистанцию, но Волков спокойно встречает его своими ударами — благо, размах рук у него намного больше.
Второй раунд начался! Тыбура ведет себя более активно и заряжает хай-киком в живот Волкову, но получается не очень акцентированно.
Волков наконец выкрутился и занял более удачное положение, зарядив Тыбуре локтем по голове. Удивительно, как хорошо россиянину удалось провести время в партере, учитывая, что он базовый ударник и в борьбе чувствует себя не очень уверенно. Первый раунд явно остался за Волковым.
Польский боец попытался пройти в ноги Волкову, но в итоге именно россиянин оказался сверху. В данный момент Александр лениво наносит удары ему по корпусу и даже припугивает попыткой удушения.
Тыбура все-таки прижал Волкова к сетке в надежде свалить его на настил и показать свои навыки борца (у поляка есть черный пояс по бразильскому джиу-джитсу), но неудачно.
Соперники сразу кинулись друг к другу и обменялись ударами! Оба неплохо попали. Отличное начало. Волков даже улыбается.
Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Волков активно подпевает рок-композиции при выходе на арену. Вся спина у него теперь зататуирована и смотрится довольно грозно.
Восьмой номер рейтинга в тяжелом весе поляк Тыбура выходит на арену с нечитаемым выражением на лице под композицию Red Hot Chili Peppers.
В следующем поединке встретятся Александр Волков (Россия) и Марчин Тыбура (Польша) в тяжелом весе.
Dangerous HWs enter the Octagon NEXT— UFC (@ufc) October 30, 2021
@AlexDragoVolkov vs @MarcinTybura
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/ryJ044wtOK
Чимаев в шутку зацепил Джинглианга ногой на объявлении победителя. Тот не стал обижаться и улыбнулся.
«Я король здесь. Я убью любого, кто встанет на моем пути. Мой соперник сегодня «уснул». Дайте мне любого, я всех уничтожу!» — кричит Чимаев в микрофон.
Чимаев с ногами забрался на ограждение и торжествующе вскинул руки. Толпа радостно взревела. Однако выпрыгивать за пределы клетки швед чеченского происхождения предусмотрительно не стал.
EVERYBODY CAN GET IT— UFC (@ufc) October 30, 2021
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/7YUFO4BHKc
Чимаев схватил Джинглианга за шею и начал проводить удушающий! Китаец очень долго терпел, но в конце концов отключился! Досрочная победа шведа чеченского происхождения! Причем Чимаев не пропустил ни одного удара — с самого начала он завалил оппонента на настил и полностью контролировал поединок.
THE HYPE IS REAL!!!!!!!!@KChimaev is a baaaaaaad man— UFC (@ufc) October 30, 2021
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/ekUHQjeg4b
Китаец пытается защищаться, но Чимаев крепко держит его сзади и методично осыпает ударами его голову и корпус.
Чимаев на первой же секунде нырнул под руку Джинглиангу, поднял его в воздух, успел что-то дерзко крикнуть в зал и уложил соперника на партер!
Takedown off the rip for @KChimaev!— UFC (@ufc) October 30, 2021
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/IGkdGAQXQf
Джинглианг выходит на арену с очень мрачным выражением лица — полная противоположность Чимаеву. Китаец любит размениваться мощными ударами, у него очень крепкая челюсть. Но при этом и бороться он умеет — у Джинглианга черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.
Перед поединком Чимаев пообещал «размазать» Джинглианга и доказать, что он является «лучшим бойцом в мире», а также заявил, что его ждет «легкий бой». Чеченец вышел на арену, весело подпрыгивая, отбивая «пять» всем зрителям и радостно покрикивая. Внешне он кажется полностью расслабленным и приветливо улыбается.
В следующем поединке сразятся Хамзат Чимаев (чеченец, который переехал в Швецию и теперь выступает за эту страну) и китаец Ли Джинглианг. Этот бой пройдет в полусреднем весе.
STRAP IN FOR THIS ONE— UFC (@ufc) October 30, 2021
@UFCJingLiang vs @KChimaev NOW!
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/SHYPP1xxdY
Анкалаев побеждает Оздемира единогласным решением судей! 30:27, 30:27, 29:28 — все в его пользу.
«Ожидал, что бой будет намного зрелищней, но что-то пошло не так. Тем не менее победа есть победа. Я уже давно прошу соперника из топ-5, но никак не получается с ними встретиться. Я уже начал гонку за поясом, так что готов драться с любым из топ-5!» — сказал Анкалаев после боя.
Это его седьмая победа подряд. Поздравляем!
An absolutely DOMINANT performance— UFC (@ufc) October 30, 2021
@AnkalaevM makes it 7 in a row at #UFC267.
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/ZunRaIwcOc
В финале Анкалаев накинулся на соперника, протащил его к сетке и вдавил в нее. Так он и закончил поединок, удерживая Оздемира в беспомощном положении. Нет сомнений, что россиянин забрал все три раунда этого поединка! Магомед торжествующе поднял руки вверх, уже празднуя победу.
Анкалаев заметил, что Оздемир ныряет ему под левую руку, готовя удар, и сам встретил его своим апперкотом. Швейцарец едва успел увернуться, чтобы не оказаться в глубоком нокауте.
Ух ты, Оздемир даже попытался сделать тейкдаун, хотя является базовым ударником. Анкалаев легко пресек эти поползновения и продолжил гонять Волкана по углам.
Бойцы обменялись мощными встречными ударами. Оздемир немного воодушевился своим попаданием и пошел вперед чуть смелее, но изменить общую картину боя это пока не помогает.
Третий раунд начался! В перерыве тренеры советовали Оздемиру еще больше отбивать переднюю ногу Анкалаева и с самого начала оказывать на него давление. Но пока ничего не получается. Россиянин выглядит увереннее.
Второй раунд снова прошел под контролем Анкалаева. В концовке он все-таки отпустил Оздемира из захвата, но перед этим хорошенько еще дал локтем в голову. Кажется, принести победу Волкану теперь может только нокаут.
Магомед схватил Оздемира за ногу, когда тот снова решил ударить лоукиком, и утащил на партер. Волкан быстро поднялся, но оказался зажат у сетки. Теперь Анкалаев прижимает его к стенке и мстительно отбивает ноги своими коленями сзади.
Волкан слишком рискованно пошел в атаку и напоролся на встречный удар — теперь у него открылась сечка под левым глазом. Хлещет кровь.
Швейцарец выкидывает много лоу-киков, пытаясь отбить все ноги Анкалаеву. Пока это не приносит каких-то ощутимых результатов.
Оздемир опасно сблизился с Анкалаевым и попытался осыпать его ударами, но в итоге сам отхватил мощным удар коленом в живот. Россиянин намного превосходит соперника в скорости и умело уходит от атак.
Первый раунд прошел под полным контролем Анкалаева. Все мощные попадания остались за ним. В самой концовке Магомед здорово увернулся от одного удара Оздемира, а потом попал серией из трех своих ударов.
Магомед мощно попал справа, и Оздемир зашатался, но снова устоял! Очень крепкая челюсть у швейцарца.
Анкалаев отправил Оздемира в нокдаун мощным ударом левой прямо! Швейцарец сумел быстро подняться и убежать от соперника, избежав добивания и увернувшись от мощного удара ногой вслед. Толпа кричит, требуя расправы над Оздемиром.
My goodness!— UFC (@ufc) October 30, 2021
What a straight left from @AnkalaevM!
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/d3CobmK5Ar
Магомед крепко зажал соперника и начал работать в клинче, нанося удар за ударом. Оздемиру это было не выгодно, и он с усилием вырвался из железных объятий россиянина, напоследок пропустив еще один удар.
Начался бой Анкалаева и Оздемира в полутяжелом весе!
Abu Dhabi, we out here!— UFC (@ufc) October 30, 2021
The #UFC267 main card is on ESPN+!
[ @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/jWdiViizJt
Основной кард:
Ян Блахович — Гловер Тейшейра (бой за титул в полутяжелом весе)
Петр Ян (россиянин) — Кори Сэндхаген (бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе)
Ислам Махачев (россиянин) — Дэн Хукер
Александр Волков (россиянин) — Марчин Тыбура
Хамзат Чимаев (чеченец со шведским паспортом) — Ли Цзянлянь
Магомед Анкалаев (россиянин) — Волкан Оздемир
Здравствуйте, дорогие уважаемые любители смешанных единоборств! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 267, в рамках которого в октагоне сразятся сразу три российских бойца.
Тыбура опять начал очень активно, Волков продолжает отступать. Даже странно, что россиянин не спешит захватывать преимущество. Впрочем, он отвечает редко, но метко — только что попал отличным правым боковым. Польский боец машет руками больше, но попадает реже.
Джинглианг пытается вылезти из-под Чимаева, но выбраться не может и пропускает один удар в голову за другим. Почти никакой защиты не осталось у китайца!
An absolute SCENE #InAbuDhabi— UFC (@ufc) October 30, 2021
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi ] pic.twitter.com/mGSDEDkR8F