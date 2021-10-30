Уступили опыту: Дэвис и Смолкин — вне топ-5 после ритм-танца в Канаде

04:10

Самый опыт дуэт из всех выступающих на этом этапе, и это чувствуется прекрасно. До конца они прорабатывают каждый элемент, и отдельно стоит отметить высокую, красивую поддержку, которую делают фигуристы уже ближе к концу своей программы — очень она легкая и изящная. Да и все остальное на хорошие плюсы: и вращения, и дорожки шагов, и твиззлы.