Уступили опыту: Дэвис и Смолкин — вне топ-5 после ритм-танца в Канаде

Итак, подводим итоги ритм-танца в Канаде. Российские пары для дебюта выступили очень достойно, но уступили более опытным дуэтам. Дэвис и Смолкин — седьмые, Шанаева и Нарижный — девятые.
Под Элтона Джона в ярких оранжевых костюмах выступает дуэт и делает это весьма плавно, при этом точно исполняя каждый требуемый элемент. Хорошие у пары выходят вращения и дорожки шагов, весьма неплохие твиззлы, да и поддержки тоже не подводят. Очень высокие баллы за технику.
Самый опыт дуэт из всех выступающих на этом этапе, и это чувствуется прекрасно. До конца они прорабатывают каждый элемент, и отдельно стоит отметить высокую, красивую поддержку, которую делают фигуристы уже ближе к концу своей программы — очень она легкая и изящная. Да и все остальное на хорошие плюсы: и вращения, и дорожки шагов, и твиззлы.
Минусуют им судьи первый элементы — твиззлы, была достаточно грубая ошибка, но следом в дело включаются очень интересные акробатические моменты: делает фигурист колесо на руках, хорошей выходит и дорожка шагов сразу следом. Но вот по технической насыщенности не особо высокая сложность, что и дает небольшую оценку за технику.
Делают поддержку испанские фигуристы, но будто бы совсем немного тяжеловатой она выходит, но следом все идет отлично — очень заводная музыка, и пара делает элементы четко. Хорошо у испанцев получаются вращения, твиззлы и дорожка шагов. И очень эффектное завершение — партнер на одном колене откатывается от фигуристки. Новые лидеры, определенно.
Полностью отдаются фигуристы музыке, на некоторых моментах даже видно, как подпевают. Впрочем, этот задор только помогает им справиться с элементами — отлично выходят и вращения, и твиззлы. Очень стремительный танец с весьма неплохими элементами, и достаточно высокая оценка за технику. Однако Илья Авербуху, комментирующему танец, понравилось не очень — для него их выступление показалось слегка разобранным по стилю.
Очень ритмичное выступление, и весьма неплохо вписывается в него пара. Хотя без ошибочек не обходится, на одном из элементов будто немного оступается фигуристка, одно следом делает пара интересный элемент — упираются руками в лед, делая колесо.
Судьи ставят американским фигуристам 68,96. Они опережают Шанаеву и Нарижного, однако сместить Дэвис и Смолкина с первым местом не удалось.
Опыт и уверенность этой пары на льду чувствуется сразу — двигаются они слаженно, четко исполняя свои элементы: и поддержки, и вращения, и твиззлы. Элегантные черные костюмы только придают паре изящности, делая выступление еще более гармоничным. Хотя по технике они оказываются чуть ниже российских дуэтов.
Шанаева и Нарижный получают за свое выступление 68,53. Немного ниже они оказываются Дэвис и Смолкина.
На высоких скоростях в дерзком образе пара выдала ряд великолепных вращений, после чего музыка становится чуть более мелодичным, а движения фигуристов чуть более плавными на льду. И в этом случает нельзя не отметить поддержки — сложные, красивые, которые получаются просто отлично, да и другие элементы не отстают. Еще одно удачное выступление, отлично!
А теперь еще одна российская пара — Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Ждем такого же отличного проката.
С отличных двух поддержек начали фигуристы, а следом выдали синхронное вращение. Чуть увереннее смотрится российская пара на льду, чем выступившие ранее канадцы, и программа куда более насыщенной выходит — причем прекрасно с ней справляются Диана и Глеб. Нельзя не отметить великолепные поддержки, которые отличным образом исполнили фигуристы.
Под Билли Айлиш неспешно и плавно пара двигалась по льду первую часть программы, пусть не особо насыщенную элементами, зато на все плюсы они были сделаны, а во второй ритм уже чуть увеличился, и канадская пара сделала все — не самые сложные — элементы.
Кстати, оба дуэта дебютируют на взрослом уровне — это их первый сезон после юниоров. И оба дуэта весьма ярко проявили себя на юниорском уровне.
Первая разминочная группа появляется на льду! Российские пары — Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, выступят под вторым и третьим номерами соответственно.