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Спорт

Уступили опыту: Дэвис и Смолкин — вне топ-5 после ритм-танца в Канаде

Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место по итогам ритм-танца на Гран-при Канады

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — пары показали ритм-танец. Российские дуэты не смогли попасть в топ-5 по итогам короткого танца. Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали седьмыми, а Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный оказались на предпоследней строчке. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
04:45

Прокат лидеров турнирной таблицы Пайпер Гиллес и Поля Пуарье:

04:40

Прокат Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые занимают второе место после ритм-танца:

04:38

Прокат Оливии Смарт и Адриана Диаза, которые занимают третье место после ритм-танца:

04:37

Прокат Дэвис и Смолкина:

04:35

Прокат Шанаевой и Нарижного:

04:30

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию выступления пар. До скорых встреч!

04:25

Произвольный танец пары покажут в ночь 31 октября. Начало — в 03.30 по московскому времени.

04:20

Итак, подводим итоги ритм-танца в Канаде. Российские пары для дебюта выступили очень достойно, но уступили более опытным дуэтам. Дэвис и Смолкин — седьмые, Шанаева и Нарижный — девятые.

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04:19

Дуэт получает 85,65 балла — и это колоссальный отрыв от остальных пар. Неоспоримое лидерство.

04:17

Под Элтона Джона в ярких оранжевых костюмах выступает дуэт и делает это весьма плавно, при этом точно исполняя каждый требуемый элемент. Хорошие у пары выходят вращения и дорожки шагов, весьма неплохие твиззлы, да и поддержки тоже не подводят. Очень высокие баллы за технику.

04:13

А замыкают сегодняшнее выступление Пайпер Гиллер и Поль Порье, Канада.

04:12

Получают итальянские фигуристы за свой ритм-танец 78,82 балла — это первое место.

04:10

Самый опыт дуэт из всех выступающих на этом этапе, и это чувствуется прекрасно. До конца они прорабатывают каждый элемент, и отдельно стоит отметить высокую, красивую поддержку, которую делают фигуристы уже ближе к концу своей программы — очень она легкая и изящная. Да и все остальное на хорошие плюсы: и вращения, и дорожки шагов, и твиззлы.

04:06

Чарлин Гийнар и Марко Фаббри из Италии на льду.

04:06

Судьи оценивают выступление дуэта из Великобритании в 71,89 балла.

04:04

Минусуют им судьи первый элементы — твиззлы, была достаточно грубая ошибка, но следом в дело включаются очень интересные акробатические моменты: делает фигурист колесо на руках, хорошей выходит и дорожка шагов сразу следом. Но вот по технической насыщенности не особо высокая сложность, что и дает небольшую оценку за технику.

04:00

Лила Фиар и Левис Гибсон из Великобритании появляются на льду.

03:59

Получают испанские фигуристы очень и очень приличные оценки — 76,97 балла.

03:57

Делают поддержку испанские фигуристы, но будто бы совсем немного тяжеловатой она выходит, но следом все идет отлично — очень заводная музыка, и пара делает элементы четко. Хорошо у испанцев получаются вращения, твиззлы и дорожка шагов. И очень эффектное завершение — партнер на одном колене откатывается от фигуристки. Новые лидеры, определенно.

03:53

На лед выходят фигуристы из Испании — Оливия Смарт и Эдриан Диаз.

03:52

Судьи ставят канадскому дуэту 71,87 балла. Пока это второе место.

03:50

Полностью отдаются фигуристы музыке, на некоторых моментах даже видно, как подпевают. Впрочем, этот задор только помогает им справиться с элементами — отлично выходят и вращения, и твиззлы. Очень стремительный танец с весьма неплохими элементами, и достаточно высокая оценка за технику. Однако Илья Авербуху, комментирующему танец, понравилось не очень — для него их выступление показалось слегка разобранным по стилю.

03:46

Открывает вторую разминку канадцы Мажорите Лайое и Закари Лага.

03:41

А на лед выходят пять дуэтов из следующей разминки.

03:40

Пока турнирное положение таково:

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03:38

Итак, набирают американцы 72,40 балла — это пока первое место.

03:37

Очень ритмичное выступление, и весьма неплохо вписывается в него пара. Хотя без ошибочек не обходится, на одном из элементов будто немного оступается фигуристка, одно следом делает пара интересный элемент — упираются руками в лед, делая колесо.

03:33

Замыкают первую разминку Кэролайн Грин и Майкл Парсон из США.

03:32

Судьи ставят американским фигуристам 68,96. Они опережают Шанаеву и Нарижного, однако сместить Дэвис и Смолкина с первым местом не удалось.

03:30

Опыт и уверенность этой пары на льду чувствуется сразу — двигаются они слаженно, четко исполняя свои элементы: и поддержки, и вращения, и твиззлы. Элегантные черные костюмы только придают паре изящности, делая выступление еще более гармоничным. Хотя по технике они оказываются чуть ниже российских дуэтов.

03:27

Кристина Каррьера и Энтони Пономоренко из США показывают свой ритм-танец.

03:26

Шанаева и Нарижный получают за свое выступление 68,53. Немного ниже они оказываются Дэвис и Смолкина.

03:24

На высоких скоростях в дерзком образе пара выдала ряд великолепных вращений, после чего музыка становится чуть более мелодичным, а движения фигуристов чуть более плавными на льду. И в этом случает нельзя не отметить поддержки — сложные, красивые, которые получаются просто отлично, да и другие элементы не отстают. Еще одно удачное выступление, отлично!

03:20

А теперь еще одна российская пара — Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Ждем такого же отличного проката.

03:19

Дэвис и Смолкин за свой ритм-танец набирают 70,66 балла. Кончено, опережают канадцев!

03:17

С отличных двух поддержек начали фигуристы, а следом выдали синхронное вращение. Чуть увереннее смотрится российская пара на льду, чем выступившие ранее канадцы, и программа куда более насыщенной выходит — причем прекрасно с ней справляются Диана и Глеб. Нельзя не отметить великолепные поддержки, которые отличным образом исполнили фигуристы.

03:13

Ну что же! Диана Дэвис (дочь Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин на льду.

03:13

Судьи оценивают прокат канадской пары в 60,75 балла.

03:11

Под Билли Айлиш неспешно и плавно пара двигалась по льду первую часть программы, пусть не особо насыщенную элементами, зато на все плюсы они были сделаны, а во второй ритм уже чуть увеличился, и канадская пара сделала все — не самые сложные — элементы.

03:08

Ну что, начинаем! А открывает ритм-танец канадский дуэт Хайли Сайлес и Николас Вамстекер.

03:05

Кстати, оба дуэта дебютируют на взрослом уровне — это их первый сезон после юниоров. И оба дуэта весьма ярко проявили себя на юниорском уровне.

03^01

Первая разминочная группа появляется на льду! Российские пары — Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, выступят под вторым и третьим номерами соответственно.

03:00

Порядок выступлений:

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02:55

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня на втором этапе Гран-при — в Канаде — стартуют соревнования в танцах на льду.

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