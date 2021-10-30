России не было равных: Валиева выиграла короткую программу в Канаде

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований короткой программы у женщин на этапе Гран-при в Канаде. До скорых встреч!
Нервная короткая программа, но не дали российские девушки даже усомниться в своем классе, опыте и профессионализме! Первая тройка — российская. Валиева, Туктамышева, Косторная.
Каскад тройной лутц + тройной тулуп тоже покорился Елизавете, дорожка шагов первая — на четвертый уровень, и тройной флип тоже выходит отлично! Потрясающие, элегантные вращения, отличные дорожки шагов — вовсе ни в чем не уступает Императрица более юным соперницам. Потрясающее выступление.
Двойной аксель исполняет американка и делает это чисто. А вот с каскадом возникают проблемы — тройной лутц + только двойной тулуп, и после приземления будто впечатывается коньком в лед Чен. Тройной риттбергер получается хорошо, как и дорожки шагов с вращениями, оцененные на четвертый уровень.
Сольный тройной лутц чистым выходит, дорожка на четвертый уровень шагов. В середине программы меняется музыка на заводную, и под нее Косторная прыгает тройной флип + тройной тулуп — и тоже чисто! Прекраснейшее вращение завершает программу. Молодец, великолепно справилась! Алена в борьбе.
Пошла Алена на тройной аксель и сделала его! Пусть не все идеально с приземлением, но сделала!
Тройной флип в исполнении Лью — чисто, первая дорожка шагов на четвертый уровень! Изящный каскад тройной лутц + тройной тулуп также чисто делает американка. Очень бодрое, очень яркое выступление, и несмотря на то, что все элементы в плюсах, немного уступает Лью по технике Камиле.
Тройной флип, который идет следом, прекрасно исполняет россиянка, вращение на четвертый уровень. Легко порхает по льду Камила, чисто делает каскад тройной лутц + тройной тулуп. Невероятно изящное катание ученицы Этери Тутберидзе, с хорошими дорожками шагов (на четвертый уровень), и замыкает все Камила изящным вращением.
Первым идет у Ли двойной аксель, который она исполняет потрясающе легко, следом ставит она каскад тройной лутц + тройной тулуп, который также выходит весьма неплохим. Отлично идут и вращения с дорожками шагов, на четвертый уровень, а вот с тройного флипа неожиданно кореянка падает. Все исполнение выглядит легким, воздушным, но все же недочеты портят совсем немного впечатление.
А разминку начинают шесть фигуристок сильнейшей разминки, где выступают Валиева, Косторная и Туктамышева.
Первым прыжком у нее идет второй аксель, который высоко делает фигуристка, а следом ставит каскад тройной лутц + тройной риттбергер, который тоже получается на хорошие плюсы. Тройной флип тоже чистый, как и дорожки шагов, которые получаются на четвертый уровень. Эффектным вращением завершает она свой прокат, очень женственный, очень плавный, светлый даже.
Судьи ставят канадской спортсменке за ее короткий прокат 62,61 балла. Она выходит на второе место.
Тройной лутц + тройной тулуп ставит первым, но первый прыжок выходит двойным, а следом и сольный тройной риттбергер покоряется канадке. Двойной аксель тоже чистый. Плавно скользит по льду канадская фигуристка, не допуская после каскада видимых и сильных ошибок. Весьма достойное выступление.
Каскад тройной флип + тройной тулуп ставит первым канадка, но не справляется с ним, приземление со второго прыжка совсем уж не удается, но вот сольный тройной риттбергер выходит неплохим, как и аксель в два оборота. Хорошие и дорожки шагов получаются у фигуристки, и в целом неплохо она смотрится на льду.
Пошла фигуристка на тройной аксель, но не справилась с ним и очень неудачно упала. Это сбило ее, и на следующем прыжке — тройном лутце — произошло еще одно падение. А вот дорожку шагов оценили судьи на третий уровень. Каскад тройной флип + тройной тулуп выходит у японки, пусть не самым лучшим, но выходит. Весьма достойное завершение показала Кавабе, но вот прыжковая часть, конечно, не удалась.
Каскад тройной флип + двойной тулуп ставит в начало фигуристка, но не докручивает прыжок, а вот двойной аксель выходит чистым. Дорожка шагов получается на четвертый уровень, и тройной риттбергер выходит чистым. Еще одна дорожка шагов на третий, а вот за вращения ставят четвертый уровень. В целом неплохо справляется со своей программой канадка, но много недочетов все равно у Шумахер оказалось.
Плавная музыка звучит на арене, и под нее чисто исполняет японка первым прыжком двойной аксель, а следом дает каскад тройной лутц + тройной тулуп. Дорожка шагов на четвертый уровень у нее, а тройной флип в хороших плюсах. Очень красивое, цельное выступление, которая фигуристка завершает прекрасным вращением. Довольна фигуристка, не сдерживает эмоций на льду.
Отметим, что все три российские фигуристки, приехавшие на этап, выступят во второй разминке. Россию в Канаде представляют Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Алена Косторная. Первые две спортсменки владеют тройным акселем, а Косторная восстанавливает этот прыжок. Соревнование обещает быть захватывающим!