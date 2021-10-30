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Спорт

России не было равных: Валиева выиграла короткую программу в Канаде

Валиева, Туктамышева и Косторная — в тройке лидеров по итогам короткой программы в Канаде

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоялись соревнования женщин в короткой программе. С большим отрывом лидерство забрала россиянка Камила Валиева, еще две российские фигуристки — Елизавета Туктамышева и Алена Косторная — заняли второе и третье места соответственно. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
06:55

Прокат Алисы Лью:

06:50

Прокат Камилы Валиевой:

06:45

Прокат Елизаветы Туктамышевой:

06:40

Прокат Алены Косторной:

06:35

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований короткой программы у женщин на этапе Гран-при в Канаде. До скорых встреч!

06:30

Произвольную программу женщины покажут 31 октября, ее начало в 05.30 по московскому времени.

06:25

А вот так выглядит полная таблица с баллами. Приятно смотреть!

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06:24

Нервная короткая программа, но не дали российские девушки даже усомниться в своем классе, опыте и профессионализме! Первая тройка — российская. Валиева, Туктамышева, Косторная.

06:22

Итак, оценки Туктамышевой — 81,24 балла! Второе место!

06:20

Каскад тройной лутц + тройной тулуп тоже покорился Елизавете, дорожка шагов первая — на четвертый уровень, и тройной флип тоже выходит отлично! Потрясающие, элегантные вращения, отличные дорожки шагов — вовсе ни в чем не уступает Императрица более юным соперницам. Потрясающее выступление.

06:18

Сделала Императрица свой коронный тройной аксель!!

06:17

И завершает короткие программы выступление Елизавета Туктамышева!

06:16

Карен Чен набирает 68,74 балла. Это промежуточное пятое место.

06:14

Двойной аксель исполняет американка и делает это чисто. А вот с каскадом возникают проблемы — тройной лутц + только двойной тулуп, и после приземления будто впечатывается коньком в лед Чен. Тройной риттбергер получается хорошо, как и дорожки шагов с вращениями, оцененные на четвертый уровень.

06:11

А тем временем на льду появляется американка Карен Чен.

06:10

Косторная получает за свое выступление 75,58 балла. Это промежуточное второе место.

06:08

Сольный тройной лутц чистым выходит, дорожка на четвертый уровень шагов. В середине программы меняется музыка на заводную, и под нее Косторная прыгает тройной флип + тройной тулуп — и тоже чисто! Прекраснейшее вращение завершает программу. Молодец, великолепно справилась! Алена в борьбе.

06:08

Пошла Алена на тройной аксель и сделала его! Пусть не все идеально с приземлением, но сделала!

06:04

На лед выходит Алена Косторная — действующая чемпионка Европы.

06:03

Итак, оценки Алисы Лью — 73,63 балла. Это второй результат. Но до Валиевой — пропасть.

06:01

Тройной флип в исполнении Лью — чисто, первая дорожка шагов на четвертый уровень! Изящный каскад тройной лутц + тройной тулуп также чисто делает американка. Очень бодрое, очень яркое выступление, и несмотря на то, что все элементы в плюсах, немного уступает Лью по технике Камиле.

05:59

Исполняет американка тройной аксель!

05:58

Алиса Лью из США, также владеющая тройным акселем, выходит на лед.

05:57

Судьи оценивают прокат Камилы Валиевой в 84,19 балла. Потрясающе!

05:55

Тройной флип, который идет следом, прекрасно исполняет россиянка, вращение на четвертый уровень. Легко порхает по льду Камила, чисто делает каскад тройной лутц + тройной тулуп. Невероятно изящное катание ученицы Этери Тутберидзе, с хорошими дорожками шагов (на четвертый уровень), и замыкает все Камила изящным вращением.

05:53

Заходит Камила на тройной аксель и делает его, пусть и приземление немного неуверенное.

05:52

Камила Валиева на льду! Для нее это дебют на взрослых этапах Гран-при.

05:51

62,63 балла получает Ли, а это третье промежуточное место.

05:49

Первым идет у Ли двойной аксель, который она исполняет потрясающе легко, следом ставит она каскад тройной лутц + тройной тулуп, который также выходит весьма неплохим. Отлично идут и вращения с дорожками шагов, на четвертый уровень, а вот с тройного флипа неожиданно кореянка падает. Все исполнение выглядит легким, воздушным, но все же недочеты портят совсем немного впечатление.

05:46

Открывает сильнейшую разминку кореянка Хаен Ли.

05:40

А разминку начинают шесть фигуристок сильнейшей разминки, где выступают Валиева, Косторная и Туктамышева.

05:39

Вот такое положение у нас после первой разминки. Все интересное впереди!

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05:36

Получает японская фигуристка 69,41 балла. И это промежуточное первое место.

05:34

Первым прыжком у нее идет второй аксель, который высоко делает фигуристка, а следом ставит каскад тройной лутц + тройной риттбергер, который тоже получается на хорошие плюсы. Тройной флип тоже чистый, как и дорожки шагов, которые получаются на четвертый уровень. Эффектным вращением завершает она свой прокат, очень женственный, очень плавный, светлый даже.

05:30

Вакаба Хигучи из Японии замыкает первую разминку.

05:59

Судьи ставят канадской спортсменке за ее короткий прокат 62,61 балла. Она выходит на второе место.

05:27

Тройной лутц + тройной тулуп ставит первым, но первый прыжок выходит двойным, а следом и сольный тройной риттбергер покоряется канадке. Двойной аксель тоже чистый. Плавно скользит по льду канадская фигуристка, не допуская после каскада видимых и сильных ошибок. Весьма достойное выступление.

05:23

Мэдлин Скизас из Канады появляется на льду.

05:21

59,53 балла — именно столько получается канадская фигуристка. Второй промежуточный результат.

05:19

Каскад тройной флип + тройной тулуп ставит первым канадка, но не справляется с ним, приземление со второго прыжка совсем уж не удается, но вот сольный тройной риттбергер выходит неплохим, как и аксель в два оборота. Хорошие и дорожки шагов получаются у фигуристки, и в целом неплохо она смотрится на льду.

05:15

А на лед тем временем выходит канадка Эмили Баусбак.

05:14

За свой не самый удачный прокат фигуристка получает 53,30 балла. Пока это последнее место.

05:11

Пошла фигуристка на тройной аксель, но не справилась с ним и очень неудачно упала. Это сбило ее, и на следующем прыжке — тройном лутце — произошло еще одно падение. А вот дорожку шагов оценили судьи на третий уровень. Каскад тройной флип + тройной тулуп выходит у японки, пусть не самым лучшим, но выходит. Весьма достойное завершение показала Кавабе, но вот прыжковая часть, конечно, не удалась.

05:08

Следующей выступает еще одна фигуристка из Японии Мана Кавабе.

05:06

Шумахер получает за свой прокат 55,47 балла.

05:04

Каскад тройной флип + двойной тулуп ставит в начало фигуристка, но не докручивает прыжок, а вот двойной аксель выходит чистым. Дорожка шагов получается на четвертый уровень, и тройной риттбергер выходит чистым. Еще одна дорожка шагов на третий, а вот за вращения ставят четвертый уровень. В целом неплохо справляется со своей программой канадка, но много недочетов все равно у Шумахер оказалось.

05:01

Следующей на лед выходит канадская фигуристка Элисон Шумахер.

05:00

Судьи оценивают прокат японской фигуристки в 67,89 балла.

04:57

Плавная музыка звучит на арене, и под нее чисто исполняет японка первым прыжком двойной аксель, а следом дает каскад тройной лутц + тройной тулуп. Дорожка шагов на четвертый уровень у нее, а тройной флип в хороших плюсах. Очень красивое, цельное выступление, которая фигуристка завершает прекрасным вращением. Довольна фигуристка, не сдерживает эмоций на льду.

04:53

Начинаем! Первой на льду оказывается Маи Михара из Японии.

04:47

Первая группа фигуристок на льду.

04:41

Отметим, что все три российские фигуристки, приехавшие на этап, выступят во второй разминке. Россию в Канаде представляют Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Алена Косторная. Первые две спортсменки владеют тройным акселем, а Косторная восстанавливает этот прыжок. Соревнование обещает быть захватывающим!

04:40

Порядок выступлений:

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04:35

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня на втором этапе Гран-при — в Канаде — стартуют соревнования женщин.

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