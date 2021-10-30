России не было равных: Валиева выиграла короткую программу в Канаде

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Первым идет у Ли двойной аксель, который она исполняет потрясающе легко, следом ставит она каскад тройной лутц + тройной тулуп, который также выходит весьма неплохим. Отлично идут и вращения с дорожками шагов, на четвертый уровень, а вот с тройного флипа неожиданно кореянка падает. Все исполнение выглядит легким, воздушным, но все же недочеты портят совсем немного впечатление.