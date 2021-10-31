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Спорт

Валиева, Туктамышева и Косторная сражаются за российский подиум в Канаде. LIVE

Фигурное катание. Гран-при Канады. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Перед произвольной программой на Гран-при Канады по фигурному катанию сразу три россиянки занимают первые места. Лидирует Камила Валиева, второе место занимает Елизавета Туктамышева, а третьей идет Алена Косторная. В произвольной программе девушки пытаются сохранить российский пьедестал и параллельно сражаются между собой за золото. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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06:02

А на лед выходит третья канадка Мэдлин Скизас.

06:01

Судьи ставят второй канадской фигуристке за произвольный прокат 100, 35 балла. Это дает ей в общей сумме 159,88 балла.

05:59

Очень неудачно заходит на первый прыжок — тройной лутц — и практически падает с него, касается льда рукой. Зато каскад двойной аксель + тройной тулуп хоть и выглядит тяжелым, но в целом исполнен хорошо, как и сольный тройной флип. Хорошую дорожку шагов на четвертый уровень исполняет канадка и прыгает чистый тройной риттбергер. А вот на сальхове происходит срыв, бабочка, а с тройного лутца, к которому должен был быть прикреплен еще один прыжок, фигуристка падает. Еще одно не самое удачное выступление представительницы Канады, но здесь стоит отметить — у Эмили, несмотря на ряд серьезных ошибок, были чистые прыжковые элементы.

05:54

На льду оказывается еще одна канадская фигуристка — Эмили Баусбак.

05:53

Канадская фигуристка получает за произвольный прокат 95,72 балла. Общая сумма — 151,19 балла.

05:51

Первым у канадской фигуристки в программе идет тройной лутц, который она исполняет высоко и на хорошие плюсы. Следом стоит каскад двойной аксель + тройной тулуп, но вот с приземлением со второго прыжка возникают проблемы. Второй каскад не удается тоже — к флипу в два оборота удается прикрепить только тулуп в один. Зато дорожка шагов у Шумахер на четвертый уровень. А вот прыжковая часть не задается сегодня — трой риттбергер с весьма сильным недокрутом, минусуют и сальхов в три оборота. Каскад тройной сальхов + двойной тулуп на фоне остальных прыжков выглядит вполне достойным, а вот сольный двойной аксель выходит не лучшим образом. Стоит признать, что сегодня совсем не задалась программа у Шумахер, совершенно. Практически все прыжки были с недокрутом.

05:47

А на льду тем временем появляется канадка Элисон Шумахер.

05:46

Судьи ставят Кавабе за произвольную программу 133,22 балла, что дает ей в общей сумме 186,52 балла.

05:44

И в начало фигуристка, которая не очень удачно выступила в короткой программе ставит тройной аксель и чисто его исполняет! Следом идет такой же чистый каскад тройной лутц + тройной тулуп. Дорожка шагов на четвертый уровень, и качественно японка исполняет риттбергер в три оборота. А вот с каскадом тройной лутц + двойной тулуп случаются проблемы на первом прыжке, сильно его не докручивает спортсменка. Зато каскад двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп выходит отличным, как и сольные тройной флип и сальхов в три оборота. Очень достойное выступление японской спортсменки, хорошо она справилась практически со всеми элементами, заявленными в программу.

05:39

А открывать выступление довелось японской фигуристке Мане Кавабе.

05:33

Первая разминочная группа уже вышла на лед.

05:30

Еще раз отметим, что российские фигуристки — что неудивительно — выступят во второй разминке.

05:25

Порядок выступлений:

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05:20

По итогам короткой программы лидируют три россиянки — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.

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05:15

Доброе утро! В Канаде продолжается Гран-при по фигурному и «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у женщин.

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