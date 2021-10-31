Валиева, Туктамышева и Косторная сражаются за российский подиум в Канаде. LIVE

Судьи ставят второй канадской фигуристке за произвольный прокат 100, 35 балла. Это дает ей в общей сумме 159,88 балла.
Очень неудачно заходит на первый прыжок — тройной лутц — и практически падает с него, касается льда рукой. Зато каскад двойной аксель + тройной тулуп хоть и выглядит тяжелым, но в целом исполнен хорошо, как и сольный тройной флип. Хорошую дорожку шагов на четвертый уровень исполняет канадка и прыгает чистый тройной риттбергер. А вот на сальхове происходит срыв, бабочка, а с тройного лутца, к которому должен был быть прикреплен еще один прыжок, фигуристка падает. Еще одно не самое удачное выступление представительницы Канады, но здесь стоит отметить — у Эмили, несмотря на ряд серьезных ошибок, были чистые прыжковые элементы.
Первым у канадской фигуристки в программе идет тройной лутц, который она исполняет высоко и на хорошие плюсы. Следом стоит каскад двойной аксель + тройной тулуп, но вот с приземлением со второго прыжка возникают проблемы. Второй каскад не удается тоже — к флипу в два оборота удается прикрепить только тулуп в один. Зато дорожка шагов у Шумахер на четвертый уровень. А вот прыжковая часть не задается сегодня — трой риттбергер с весьма сильным недокрутом, минусуют и сальхов в три оборота. Каскад тройной сальхов + двойной тулуп на фоне остальных прыжков выглядит вполне достойным, а вот сольный двойной аксель выходит не лучшим образом. Стоит признать, что сегодня совсем не задалась программа у Шумахер, совершенно. Практически все прыжки были с недокрутом.
Судьи ставят Кавабе за произвольную программу 133,22 балла, что дает ей в общей сумме 186,52 балла.
И в начало фигуристка, которая не очень удачно выступила в короткой программе ставит тройной аксель и чисто его исполняет! Следом идет такой же чистый каскад тройной лутц + тройной тулуп. Дорожка шагов на четвертый уровень, и качественно японка исполняет риттбергер в три оборота. А вот с каскадом тройной лутц + двойной тулуп случаются проблемы на первом прыжке, сильно его не докручивает спортсменка. Зато каскад двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп выходит отличным, как и сольные тройной флип и сальхов в три оборота. Очень достойное выступление японской спортсменки, хорошо она справилась практически со всеми элементами, заявленными в программу.
По итогам короткой программы лидируют три россиянки — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.