Валиева, Туктамышева и Косторная сражаются за российский подиум в Канаде. LIVE

05:51

Первым у канадской фигуристки в программе идет тройной лутц, который она исполняет высоко и на хорошие плюсы. Следом стоит каскад двойной аксель + тройной тулуп, но вот с приземлением со второго прыжка возникают проблемы. Второй каскад не удается тоже — к флипу в два оборота удается прикрепить только тулуп в один. Зато дорожка шагов у Шумахер на четвертый уровень. А вот прыжковая часть не задается сегодня — трой риттбергер с весьма сильным недокрутом, минусуют и сальхов в три оборота. Каскад тройной сальхов + двойной тулуп на фоне остальных прыжков выглядит вполне достойным, а вот сольный двойной аксель выходит не лучшим образом. Стоит признать, что сегодня совсем не задалась программа у Шумахер, совершенно. Практически все прыжки были с недокрутом.