Битва за Париж проиграна: Медведев сдался Джоковичу

В финальном матче турнира серии «Мастерс» российский теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место в мировом рейтинге, уступил первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Джоковича. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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19:50
На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка.
До скорых встреч!
19:45
Джокович завоевывает 37-й титул на турнирах этой серии и в очередной раз становится единоличным рекордсменом по их количеству, опережая Рафаэля Надаля. Уже через неделю, 14 ноября, стартует Итоговый чемпионат ATP, в этом году переехавший из Лондона в Турин. Там серб и россиянин точно окажутся в разных группах.
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100%
Christian Hartmann/Reuters
19:40
Два лучших теннисиста на данный момент завершили между собой десятую встречу. Общий счет в пользу серба — 6:4.
19:35
Поединок продолжался 2 часа 15 минут и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Джоковича, для которого французский «Мастерс» стал шестым за карьеру.
19:33
Прекрасный по своему накалу матч мы с вами только что могли наблюдать. Даниил Медведев выиграл первый сет, но дальше Новак Джокович включился и пошел напролом, заставляя своего соперника часто ошибаться.
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100%
Christian Hartmann/Reuters
19:30
ВСЕ!
НОВАК ДЖОКОВИЧ ВЫИГРЫВАЕТ ТУРНИР СЕРИИ «МАСТЕРС» В ПАРИЖЕ!
19:29
30:40. Первый матчбол зарабатывает Джокович.
19:29
30:30. Аут.
19:28
15:30. В шаге от матчбола находится Джокович.
19:28
15:15. Упал, не справился с приемом Новак.
19:27
0:15. Хорошее начало было от Даниила, но вот концовка подвела.
19:26
Важный гейм выигрывает Медведев. 5:3 сейчас в третьем сете.
19:25
15:40. Двойная ошибка у Джоковича.
19:24
15:30. И еще одна ошибка от Новака.
19:23
15:15. Сам не понял Новак, откуда эта ошибка взялась.
19622
15:0. И снова ошибается Медведев, отправляя мяч в сетку.
19:20
Ошибается много Медведев в третьем сете, очень, что приводит к тому, что Джокович забирает гейм на чужой подаче. 5:2. Подавать на матч будет Новак.
19:20
30:40. В аут бьет Медведев.
19:19
30:30. Ошибается Джокович.
19:19
15:30. Под сетку режет Медведев.
19:18
0:30. Двойная ошибка у Медведева.
19617
0:15. Немного подседает Даниил.
19:16
Под ноль берет Новак гейм и уходит в хороший отрыв. 4:2.
19:15
30:0. Уверен серб.
19:15
15:0. Спокойно начинает на своей подаче Новак.
19:12
Ушел мяч у Медведева, и забирает гейм на чужой подаче Джокович. 3:2 в его пользу.
19:11
Брейк-поинт зарабатывает Новак.
19610
40:40. Ушел немного мяч у Медведева.
19:10
40:30. Обманул Новак своего соперника.
19:09
40:15. Свеча была неплоха.
19:09
30:15. Попадает по линии Даниил.
19:08
15:15. С форхенда положил Джокович.
19:08
15:0. Отличная подача.
19:07
Берет гейм на своей подаче Новак. 2:2 в третьем сете.
19:07
40:30. В первый квадрат забивает Новак.
19:06
30:30. Героический удар от Медведева, из последних сил бежал Джокович.
19:05
30:15. Ушел мяч от Дани.
19:04
15:15. Не стал затягивать Медведев.
19:04
15:0. Забирает Джокович.
19:01
Выигрывает Медведев гейм на своей подаче и ведет в сете со счетом 2:1.
19:01
40:30.
19:00
30:30. Джокович находит лазейки.
18:59
30:15. Заставляет Медведев соперника сыграть в аут.
18:59
15:15. Такая же ошибка у Новака.
18:58
0:15. Ошибается Даня, бьет в сетку.
18:58
Эх, не попадает Медведев по линии. 1:1 в решающей партии.
18:57
40:30. Не удалось Джоковичу среагировать справа слету.
40:0! Ух! На пределе играют оба, красивый розыгрыш.
18:55
30:0. Эйс.
18:5418:54
15:0. Добил сейчас соперника Новак после долгого розыгрыша.
18:52
Забирает первый гейм Медведев на своей подаче. 1:0 в третьем сете.
18:52
40:30. Невероятной красоты розыгрыши.
18:51
40:15. Отличный удар от Дани.
18:51
30:15. Нервного рваная игра.
18:50
15:15.
18:50
15:0. Очень долгий розыгрыш завершается пушечным ударом Медведева.
18:49
Все, решающая партия. Медведев на подаче.
18:46
Все! Забирает-таки этот гейм Джокович и выигрывает второй сет. Все решится в третьей партии!
18:45
И снова получает сетбол Джокович.
18:44
Ровно! Потрясающий гейм в исполнении теннисистов.
18:43
Больше. Переиграл Джокович соперника.
18:43
Ровно! Ошибается Новак и бьет в сетку.
18:42
Сетбол у Новака.
18:41
Ровно. Отличный удар от Новака.
18:40
Брейк-поинт у Медведева! Потрясающая игра в исполнении российского теннисиста.
18:39
Ровно.
18:39
Меньше! Ошибается Новак под напряжением.
18:38
40:40. Разгадал замысел соперника Новак.
18:37
30:40. За каждый мяч сражался Медведев и выиграл.
18:36
30:30. Еще одна ошибка от Новака.
18:35
30:15. Не справляется с приемом Даниил.
18:35
15:15.
18:34
15:0. Отличная подача.
18:33
Выигрывает гейм Медведев. 5:3 в сете.
18:33
40:30.
18:32
30:30. Невероятно сложный удар достал Даниил.
18:31
15:30. В аут бьет Новак.
18:31
0:30.
18:31
0:15. Ловит Медведева на ошибке Джокович.
18:29
Выигрывает гейм на своей подаче Новак. 5:2 в его пользу во втором сете.
18:28
40:30. Спокойно у сетки скидывает мяч Новак.
18:28
30:30. Отличная подача, третий эйс.
18:27
15:30. В аут бьет Джокович.
18:27
15:15.
18:26
15:0. Выбивает Медведева с корта Новак.
18:25
Остается гейм за Медведевым. 4:2 во втором сете в пользу серба.
18:25
40:30.
18:24
40:15. Ускоряет Медведев и забивает.
18:24
30:15. Буквально «проспал» этот мяч Даниил.
18:23
30:0. Ошибается Новак.
18:22
15:0. Отличный розыгрыш.
18:20
Эйсом ставит точку в этом гейме Джокович. 4:1 во втором сете, расклеилась игра у Медведева.
18:20
40:15. Подача помогает Новаку.
18:20
30:15. Ошибается серб по длине.
18:19
30:0. Легко расправился со свечой Джокович.
18:18
15:0. Ошибка на приеме.
18:18
Не выдерживает Медведева, и Джокович забирает важнейший гейм. 3:1 во втором сете.
18:17
Меньше. Отличная игра в обороне от Новака.
18:16
40:40. Ошибается Медведев, бьет в сетку.
18:15
40:30. Проходит перевод от Новака.
18:14
40:15. Эйс.
18:14
30:15. Быстро исправляется Медведев.
18:14
0:15. Двойная ошибка от Даниила.
18:11
Выигрывает сложный гейм на своей подаче. 2:1 во втором сете.
18:10
40:30. Отлично подловил Медведев соперника.
18:09
40:15. Очень много отвлекают игроков зрители, которые все еще подходят на матч.
18:08
30:15. По углам разводит Медведев.
18:08
30:0. Отличная подача.
18:07
15:0. Шикарно исполнил Джокович.
18:06
Очень мягко сыграл Медведев, и ничего не смог сделать с его ударом Новак. 1:1 во втором сете!
18:05
40:30. Отличный удар у Медведева.
18:05
30:30. Аут от Джоковича.
18:04
15:30. Подводит обратный кросс справа Джоковича.
18:03
0:30. Свечой с лета забивает Джокович.
18:02
0:15. Ошибается после долгого розыгрыша Даниил.
18:01
Гейм под ноль берет Джокович. 1:0 во втором сете.
18:00
40:0. Развел по разным сторонам Даню и мяч Джокович.
18:00
30:0. В сетку бьет Медведев.
17:59
15:0. Ошибается Даня.
17:59
Второй сет, поехали! На подаче Новак.
17:57
Да! Выигрывает гейм на своей подаче Даниил и забирает первый сет!
17:56
40:15. Очень грубая ошибка от Новака, большой аут.
17:56
30:15. Поспешил Даня и сам ошибся.
17:55
30:0. Развел мяч и соперника по разным углам.
17:54
15:0. Попытался Джокович отбить укороченный, но ошибся.
17:53
Каак сейчас не попал Даниил в корт? Забирает Новак гейм на своей подаче. 5:4 в пользу россиянина.
17:52
40:30. Выбивает Новак Даниила с корта.
17:51
30:30. Не выдержал Новак, бьет в аут.
17:51
30:15. Отыгрывая свечу, Джокович бьет в сетку.
17:50
30:0. Отлично начинает на своей подаче Новак.
17:49
В сетку бьет Джокович, и со счетом 5:3 ведет Медведев в первом сете.
17:49
Больше. Не смог нормально обработать Новак.
17:48
40:40. И еще один аут, теперь от Медведева.
17:48
40:30. Еще один аут.
17:48
30:30. Аут.
17:47
15:30. Ровно в глубину кладет Джокович.
17:46
15:15.
17:45
15:0. Эйс.
17:43
Блестящий удар исполняет Медведев и берет гейм на чужой подаче! 4:3 в первом сете.
17:42
30:40.
17:42
15:40. Отыгрывает один мяч Джокович.
17:42
0:40. И снова аут у Новака.
17:41
0:30. Двойная ошибка Джоковича.
17:40
0:15. В аут после долгого розыгрыша отправляет Джокович мяч.
17:39
Сложный гейм на своей подаче выигрывает Даниил. 3:3.
17:38
Больше. Эйс.
17:38
40:40. Всю мощь вложил Медведев в эту подачу.
17:38
30:40. Отличный прием.
17:37
30:30. Аут.
17:37
30:15. Отличный удар.
17:36
15:15. Отличная подача.
17:35
0:15. Шикарный укороченный от Джоковича.
17:33
Забирает гейм на своей подаче Новак. 3:2 в его пользу в первом сете.
17:32
40:30. Отличный удар у Новака.
17:32
30:30. Сложно было Дане сыграть по линии.
17:31
15:30. Отлично сыграл Медведев, переигрывая соперника, нарвался Новак на обводку.
17:31
15:15. Попал в линию Джокович, хотя был просмотр насчет аута.
17:29
0:15. Снова затяжной розыгрыш, и Медведев оказался готов к укороченному.
17:28
Отдает гейм под ноль на своей подаче Медведев сопернику. 2:2 в первом сете.
17:28
0:40. Ошибается Медведев. Ну что такое?
17:27
0:30. Хорошо атакует Джокович.
17:26
0:15. Начинает хорошо гейм на приеме серб.
17:25
Гейм под ноль берет Джокович. 2:1 у нас в первом сете.
17:24
40:0. Не идет прием у Даниила.
17:24
30:0. Отличная подача.
17:23
15:0. Хорошо начинает Новак на своей подаче.
17:23
Второй сет берет Медведев! В последнем ударе ошибается снова Джокович, отправляя мяч в сетку.
17:22
40:15. Пытался поймать Новак соперника, но в итоге ошибся сам.
17:33
30:15. Очень плотно летит мяч. Уже пять невынужденных ошибок у Новака.
17:21
15:15. При долгом розыгрыше ошибается и Новак — бьет в сетку.
17:20
0:15. Ошибается на своей подаче Даниил, бьет в сетку.
17:19
Забирает первый сет Медведев! Не сумел справиться с укороченным Новак.
17:19
30:40. Заставляет Новак ошибиться соперника.
17:18
15:40. Сработала первая подача.
17:18
0:40. Пошел вперед Джокович и снова допустил ошибку.
17:17
0:30. Снова ошибается Джокович, снова ошибка по задней линии.
17:15
0:15. Первый розыгрыш длился десять ударов, по длине ошибается серб.
17:15
Ну что же, поехали! На подаче Новак!
17:10
Теннисисты приступили к разминке. Право первой подачи у Джоковича, причем жребий выиграл Медведев и выбрал прием.
17:00
Пока мы ждем начало матча, стоит вспомнить и еще один крупный финал этого сезона — в Мельбурне, который в своем комментарии упомянул Джокович. В финале Открытого чемпионата Австралии встретились как раз эти теннисисты, и в тот раз Медведев уступил своему сопернику.
16:55
Счет личный встреч пока в пользу Джоковича — 5:4. Сегодня у Даниила есть вполне реальный шанс уровнять эти цифры.
16:50
В свою очередь Джокович рассказал, что матч будет сродни битве.
«Я заметил, что в Париже Даниил нащупал свою лучшую игру, он меньше ошибается. Но я тоже отлично себя чувствую на корте и за его пределами. В нашей прошлой встрече Даниил переиграл меня, я же победил его в Мельбурне. Надеюсь, что смогу переломить ситуацию в свою пользу. Он очень остро подает, пропускает мало атак», — заявил он.
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100%
Danielle Parhizkaran/USA TODAY Sports/Reuters
16:45
В предматчевом комментарии Медведев признался, что победа в США весьма сильно помогла ему.
«Конечно, победа на Открытом чемпионате США дала мне, возможно, некоторые тактические приемы, которые я хочу повторить или использовать против Новака в этом финале.
В то же время мы все знаем, кто такой Новак. Если бы он не приспосабливался к обстоятельствам, его бы не было там, где он сейчас. Так что он определенно попытается что-то изменить, и заранее непонятно, что конкретно», — заявил теннисист.
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100%
JB Autissier/Panoramic/Reuters
16:40
В последний раз эти теннисисты встречались совсем недавно, в сентябре, в финале турнира US Open. Тогда победа досталась российскому спортсмену — Медведев победил Джоковича в трех сетах, причем сет по геймам в каждом был равный — 6:4, 6:4, 6:4.
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100%
Даниил Медведев и Новак Джокович после финала US Open
Reuters
16:35
Поединок должен начаться около 17.00 по московскому времени.
16:30
В финальном матче турнира серии «Мастерс» в Париже российский теннисист Даниил Медведев бьется с сербом Новаком Джоковичем.
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