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Спорт

Битва за Париж проиграна: Медведев сдался Джоковичу

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже

В финальном матче турнира серии «Мастерс» российский теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место в мировом рейтинге, уступил первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Джоковича. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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19:50

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

19:45

Джокович завоевывает 37-й титул на турнирах этой серии и в очередной раз становится единоличным рекордсменом по их количеству, опережая Рафаэля Надаля. Уже через неделю, 14 ноября, стартует Итоговый чемпионат ATP, в этом году переехавший из Лондона в Турин. Там серб и россиянин точно окажутся в разных группах.

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100%
Christian Hartmann/Reuters
19:40

Два лучших теннисиста на данный момент завершили между собой десятую встречу. Общий счет в пользу серба — 6:4.

19:35

Поединок продолжался 2 часа 15 минут и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Джоковича, для которого французский «Мастерс» стал шестым за карьеру.

19:33

Прекрасный по своему накалу матч мы с вами только что могли наблюдать. Даниил Медведев выиграл первый сет, но дальше Новак Джокович включился и пошел напролом, заставляя своего соперника часто ошибаться.

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100%
Christian Hartmann/Reuters
19:30

ВСЕ! НОВАК ДЖОКОВИЧ ВЫИГРЫВАЕТ ТУРНИР СЕРИИ «МАСТЕРС» В ПАРИЖЕ!

19:29

30:40. Первый матчбол зарабатывает Джокович.

19:29

30:30. Аут.

19:28

15:30. В шаге от матчбола находится Джокович.

19:28

15:15. Упал, не справился с приемом Новак.

19:27

0:15. Хорошее начало было от Даниила, но вот концовка подвела.

19:26

Важный гейм выигрывает Медведев. 5:3 сейчас в третьем сете.

19:25

15:40. Двойная ошибка у Джоковича.

19:24

15:30. И еще одна ошибка от Новака.

19:23

15:15. Сам не понял Новак, откуда эта ошибка взялась.

19622

15:0. И снова ошибается Медведев, отправляя мяч в сетку.

19:20

Ошибается много Медведев в третьем сете, очень, что приводит к тому, что Джокович забирает гейм на чужой подаче. 5:2. Подавать на матч будет Новак.

19:20

30:40. В аут бьет Медведев.

19:19

30:30. Ошибается Джокович.

19:19

15:30. Под сетку режет Медведев.

19:18

0:30. Двойная ошибка у Медведева.

19617

0:15. Немного подседает Даниил.

19:16

Под ноль берет Новак гейм и уходит в хороший отрыв. 4:2.

19:15

30:0. Уверен серб.

19:15

15:0. Спокойно начинает на своей подаче Новак.

19:12

Ушел мяч у Медведева, и забирает гейм на чужой подаче Джокович. 3:2 в его пользу.

19:11

Брейк-поинт зарабатывает Новак.

19610

40:40. Ушел немного мяч у Медведева.

19:10

40:30. Обманул Новак своего соперника.

19:09

40:15. Свеча была неплоха.

19:09

30:15. Попадает по линии Даниил.

19:08

15:15. С форхенда положил Джокович.

19:08

15:0. Отличная подача.

19:07

Берет гейм на своей подаче Новак. 2:2 в третьем сете.

19:07

40:30. В первый квадрат забивает Новак.

19:06

30:30. Героический удар от Медведева, из последних сил бежал Джокович.

19:05

30:15. Ушел мяч от Дани.

19:04

15:15. Не стал затягивать Медведев.

19:04

15:0. Забирает Джокович.

19:01

Выигрывает Медведев гейм на своей подаче и ведет в сете со счетом 2:1.

19:01

40:30.

19:00

30:30. Джокович находит лазейки.

18:59

30:15. Заставляет Медведев соперника сыграть в аут.

18:59

15:15. Такая же ошибка у Новака.

18:58

0:15. Ошибается Даня, бьет в сетку.

18:58

Эх, не попадает Медведев по линии. 1:1 в решающей партии.

18:57

40:30. Не удалось Джоковичу среагировать справа слету.

18:56

40:15. Отвечает Медведев зеркальным движением Новака.

18:55

40:0! Ух! На пределе играют оба, красивый розыгрыш.

18:55

30:0. Эйс.

18:5418:54

15:0. Добил сейчас соперника Новак после долгого розыгрыша.

18:52

Забирает первый гейм Медведев на своей подаче. 1:0 в третьем сете.

18:52

40:30. Невероятной красоты розыгрыши.

18:51

40:15. Отличный удар от Дани.

18:51

30:15. Нервного рваная игра.

18:50

15:15.

18:50

15:0. Очень долгий розыгрыш завершается пушечным ударом Медведева.

18:49

Все, решающая партия. Медведев на подаче.

18:46

Все! Забирает-таки этот гейм Джокович и выигрывает второй сет. Все решится в третьей партии!

18:45

И снова получает сетбол Джокович.

18:44

Ровно! Потрясающий гейм в исполнении теннисистов.

18:43

Больше. Переиграл Джокович соперника.

18:43

Ровно! Ошибается Новак и бьет в сетку.

18:42

Сетбол у Новака.

18:41

Ровно. Отличный удар от Новака.

18:40

Брейк-поинт у Медведева! Потрясающая игра в исполнении российского теннисиста.

18:39

Ровно.

18:39

Меньше! Ошибается Новак под напряжением.

18:38

40:40. Разгадал замысел соперника Новак.

18:37

30:40. За каждый мяч сражался Медведев и выиграл.

18:36

30:30. Еще одна ошибка от Новака.

18:35

30:15. Не справляется с приемом Даниил.

18:35

15:15.

18:34

15:0. Отличная подача.

18:33

Выигрывает гейм Медведев. 5:3 в сете.

18:33

40:30.

18:32

30:30. Невероятно сложный удар достал Даниил.

18:31

15:30. В аут бьет Новак.

18:31

0:30.

18:31

0:15. Ловит Медведева на ошибке Джокович.

18:29

Выигрывает гейм на своей подаче Новак. 5:2 в его пользу во втором сете.

18:28

40:30. Спокойно у сетки скидывает мяч Новак.

18:28

30:30. Отличная подача, третий эйс.

18:27

15:30. В аут бьет Джокович.

18:27

15:15.

18:26

15:0. Выбивает Медведева с корта Новак.

18:25

Остается гейм за Медведевым. 4:2 во втором сете в пользу серба.

18:25

40:30.

18:24

40:15. Ускоряет Медведев и забивает.

18:24

30:15. Буквально «проспал» этот мяч Даниил.

18:23

30:0. Ошибается Новак.

18:22

15:0. Отличный розыгрыш.

18:20

Эйсом ставит точку в этом гейме Джокович. 4:1 во втором сете, расклеилась игра у Медведева.

18:20

40:15. Подача помогает Новаку.

18:20

30:15. Ошибается серб по длине.

18:19

30:0. Легко расправился со свечой Джокович.

18:18

15:0. Ошибка на приеме.

18:18

Не выдерживает Медведева, и Джокович забирает важнейший гейм. 3:1 во втором сете.

18:17

Меньше. Отличная игра в обороне от Новака.

18:16

40:40. Ошибается Медведев, бьет в сетку.

18:15

40:30. Проходит перевод от Новака.

18:14

40:15. Эйс.

18:14

30:15. Быстро исправляется Медведев.

18:14

0:15. Двойная ошибка от Даниила.

18:11

Выигрывает сложный гейм на своей подаче. 2:1 во втором сете.

18:10

40:30. Отлично подловил Медведев соперника.

18:09

40:15. Очень много отвлекают игроков зрители, которые все еще подходят на матч.

18:08

30:15. По углам разводит Медведев.

18:08

30:0. Отличная подача.

18:07

15:0. Шикарно исполнил Джокович.

18:06

Очень мягко сыграл Медведев, и ничего не смог сделать с его ударом Новак. 1:1 во втором сете!

18:05

40:30. Отличный удар у Медведева.

18:05

30:30. Аут от Джоковича.

18:04

15:30. Подводит обратный кросс справа Джоковича.

18:03

0:30. Свечой с лета забивает Джокович.

18:02

0:15. Ошибается после долгого розыгрыша Даниил.

18:01

Гейм под ноль берет Джокович. 1:0 во втором сете.

18:00

40:0. Развел по разным сторонам Даню и мяч Джокович.

18:00

30:0. В сетку бьет Медведев.

17:59

15:0. Ошибается Даня.

17:59

Второй сет, поехали! На подаче Новак.

17:57

Да! Выигрывает гейм на своей подаче Даниил и забирает первый сет!

17:56

40:15. Очень грубая ошибка от Новака, большой аут.

17:56

30:15. Поспешил Даня и сам ошибся.

17:55

30:0. Развел мяч и соперника по разным углам.

17:54

15:0. Попытался Джокович отбить укороченный, но ошибся.

17:53

Каак сейчас не попал Даниил в корт? Забирает Новак гейм на своей подаче. 5:4 в пользу россиянина.

17:52

40:30. Выбивает Новак Даниила с корта.

17:51

30:30. Не выдержал Новак, бьет в аут.

17:51

30:15. Отыгрывая свечу, Джокович бьет в сетку.

17:50

30:0. Отлично начинает на своей подаче Новак.

17:49

В сетку бьет Джокович, и со счетом 5:3 ведет Медведев в первом сете.

17:49

Больше. Не смог нормально обработать Новак.

17:48

40:40. И еще один аут, теперь от Медведева.

17:48

40:30. Еще один аут.

17:48

30:30. Аут.

17:47

15:30. Ровно в глубину кладет Джокович.

17:46

15:15.

17:45

15:0. Эйс.

17:43

Блестящий удар исполняет Медведев и берет гейм на чужой подаче! 4:3 в первом сете.

17:42

30:40.

17:42

15:40. Отыгрывает один мяч Джокович.

17:42

0:40. И снова аут у Новака.

17:41

0:30. Двойная ошибка Джоковича.

17:40

0:15. В аут после долгого розыгрыша отправляет Джокович мяч.

17:39

Сложный гейм на своей подаче выигрывает Даниил. 3:3.

17:38

Больше. Эйс.

17:38

40:40. Всю мощь вложил Медведев в эту подачу.

17:38

30:40. Отличный прием.

17:37

30:30. Аут.

17:37

30:15. Отличный удар.

17:36

15:15. Отличная подача.

17:35

0:15. Шикарный укороченный от Джоковича.

17:33

Забирает гейм на своей подаче Новак. 3:2 в его пользу в первом сете.

17:32

40:30. Отличный удар у Новака.

17:32

30:30. Сложно было Дане сыграть по линии.

17:31

15:30. Отлично сыграл Медведев, переигрывая соперника, нарвался Новак на обводку.

17:31

15:15. Попал в линию Джокович, хотя был просмотр насчет аута.

17:29

0:15. Снова затяжной розыгрыш, и Медведев оказался готов к укороченному.

17:28

Отдает гейм под ноль на своей подаче Медведев сопернику. 2:2 в первом сете.

17:28

0:40. Ошибается Медведев. Ну что такое?

17:27

0:30. Хорошо атакует Джокович.

17:26

0:15. Начинает хорошо гейм на приеме серб.

17:25

Гейм под ноль берет Джокович. 2:1 у нас в первом сете.

17:24

40:0. Не идет прием у Даниила.

17:24

30:0. Отличная подача.

17:23

15:0. Хорошо начинает Новак на своей подаче.

17:23

Второй сет берет Медведев! В последнем ударе ошибается снова Джокович, отправляя мяч в сетку.

17:22

40:15. Пытался поймать Новак соперника, но в итоге ошибся сам.

17:33

30:15. Очень плотно летит мяч. Уже пять невынужденных ошибок у Новака.

17:21

15:15. При долгом розыгрыше ошибается и Новак — бьет в сетку.

17:20

0:15. Ошибается на своей подаче Даниил, бьет в сетку.

17:19

Забирает первый сет Медведев! Не сумел справиться с укороченным Новак.

17:19

30:40. Заставляет Новак ошибиться соперника.

17:18

15:40. Сработала первая подача.

17:18

0:40. Пошел вперед Джокович и снова допустил ошибку.

17:17

0:30. Снова ошибается Джокович, снова ошибка по задней линии.

17:15

0:15. Первый розыгрыш длился десять ударов, по длине ошибается серб.

17:15

Ну что же, поехали! На подаче Новак!

17:10

Теннисисты приступили к разминке. Право первой подачи у Джоковича, причем жребий выиграл Медведев и выбрал прием.

17:00

Пока мы ждем начало матча, стоит вспомнить и еще один крупный финал этого сезона — в Мельбурне, который в своем комментарии упомянул Джокович. В финале Открытого чемпионата Австралии встретились как раз эти теннисисты, и в тот раз Медведев уступил своему сопернику.

16:55

Счет личный встреч пока в пользу Джоковича — 5:4. Сегодня у Даниила есть вполне реальный шанс уровнять эти цифры.

16:50

В свою очередь Джокович рассказал, что матч будет сродни битве.

«Я заметил, что в Париже Даниил нащупал свою лучшую игру, он меньше ошибается. Но я тоже отлично себя чувствую на корте и за его пределами. В нашей прошлой встрече Даниил переиграл меня, я же победил его в Мельбурне. Надеюсь, что смогу переломить ситуацию в свою пользу. Он очень остро подает, пропускает мало атак», — заявил он.

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100%
Danielle Parhizkaran/USA TODAY Sports/Reuters
16:45

В предматчевом комментарии Медведев признался, что победа в США весьма сильно помогла ему.

«Конечно, победа на Открытом чемпионате США дала мне, возможно, некоторые тактические приемы, которые я хочу повторить или использовать против Новака в этом финале.

В то же время мы все знаем, кто такой Новак. Если бы он не приспосабливался к обстоятельствам, его бы не было там, где он сейчас. Так что он определенно попытается что-то изменить, и заранее непонятно, что конкретно», — заявил теннисист.

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100%
JB Autissier/Panoramic/Reuters
16:40

В последний раз эти теннисисты встречались совсем недавно, в сентябре, в финале турнира US Open. Тогда победа досталась российскому спортсмену — Медведев победил Джоковича в трех сетах, причем сет по геймам в каждом был равный — 6:4, 6:4, 6:4.

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Даниил Медведев и Новак Джокович после финала US Open

Даниил Медведев и Новак Джокович после финала US Open

Reuters
16:35

Поединок должен начаться около 17.00 по московскому времени.

16:30

В финальном матче турнира серии «Мастерс» в Париже российский теннисист Даниил Медведев бьется с сербом Новаком Джоковичем.

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