Битва за Париж проиграна: Медведев сдался Джоковичу

16:45

В предматчевом комментарии Медведев признался, что победа в США весьма сильно помогла ему.

«Конечно, победа на Открытом чемпионате США дала мне, возможно, некоторые тактические приемы, которые я хочу повторить или использовать против Новака в этом финале.

В то же время мы все знаем, кто такой Новак. Если бы он не приспосабливался к обстоятельствам, его бы не было там, где он сейчас. Так что он определенно попытается что-то изменить, и заранее непонятно, что конкретно», — заявил теннисист.