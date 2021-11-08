Все решил тройной аксель: Самоделкина выиграла короткую программу в Казани

Стоит отметить, что Софья Самоделкина, которая выиграла короткую программу, чисто исполнив тройной аксель, уже имеет победу на одном из этапов Кубка России — она стала лучшей в Сочи.
Прокаты произвольной программы фигуристки покажут уже завтра. Начало выступлений в 13.45 по московскому времени.
Завершилась короткая программа в женском одиночном катании на этапе Кубка России в Казани. Первой стала Софья Самоделкина, которая исполнила тройной аксель. На втором месте расположилась Анастасия Гулякова, а замкнула тройку лидеров Валерия Шульская.
Фигуристка Софья СамоделкинаРИА Новости
С первого же прыжка фигуристка падает, не удается ей исполнить тройной флип. Не покоряется и следующий элемент, с тройного лутца снова падение, а ведь к нему должен был прикреплен еще один прыжок в каскаде. А вот вращение оценено на четвертый уровень. Сольный двойной аксель удается — немного подгибается нога, но устояла фигуристка.
В ярком платье фигуристка первым делом идет на каскад тройной тулуп + тройной тулуп и делает его весьма неплохо, а вот со следующим элементом возникают проблемы — тройной флип выходит недокрученным и рукой льда касается спортсменка. Зато дорожка шагов на четвертый уровень и двойной аксель красивый — с лета его прыгает фигуристка. Вращения судьи оценивают на третий уровень. Весьма неплохое скольжение у этой фигуристки.
Красиво и очень легко исполняет каскад тройной лутц + тройной тулуп фигуристка, просто прекрасно он выглядел, как и следующий за ним двойной аксель. Вращения получаются на четвертый уровень, сольный тройной флип — тоже в хороших плюсах. Дорожка шагов оценена судьями на четвертый уровень, как и фильное вращение. Прекрасное выступление!
Очень легкий первый прыжок — тройной сальхов — исполняет фигуристка. Следом идет еще один сольный элемент — тройной риттбергер. К нему, правда, должен был быть прикреплен каскад, но из-за ошибки не стала прыгать его фигуристка. А вот вращения на четвертый уровень оценены. Двойной аксель чисто выполняет спортсменка, как и дорожку шагов — четвертый уровень. Весьма и весьма неплохое выступление, но вот ошибка на каскаде лишила очень хороших баллов фигуристку.
В начале ставит фигуристка каскад тройной лутц + двойной тулуп, и если с первым пржыком проблем не возникает, то со второго элемента фигуристка паадет. Следом спортсменка прыгает двойной аксель, чисто, но приземление немного неуверенное. Зато дорожка шагов на четвертый уровень. Сольный тройной флип выходит чистым и на неплохие плюсы, как и идущая за ним еще одна дорожка шагов. И если бы не ошибка на каскаде, выступление можно было бы назвать весьма удачным.
Положение после двух разминок следующее. Самоделкина все еще в лидерах, Зинина выпала из топ-3.
Под «Эхо любви» выступает фигуристка и первым делает каскад тройной лутц + тройной тулуп. И весьма на неплохие плюсы, как и сольный тройной флип. Покоряется фигуристке и двойной аксель, тоже беспроблемно. С дорожками шагов возникают небольшие затруднения, судьи ставят только третий уровень. Но в целом стоит сказать, что прекрасно справилась со своей программой фигуристка — не допустила грубых ошибок и помарок, набрала достаточно большое количество баллов за техников.
Ученица Плющенко за свое выступление набирает 54,21 балла. Почти плачет она при выставлении оценок.
Отлично, высоко и технично исполняет фигуристка двойной аксель, неплохим выходит и тройной флип, как и идущая следом дорожка шагов — четвертый уровень. А вот каскад срывается, не смогла фигуристка прикрепить второй прыжок к тройному лутцу. Красиво, будто бабочка порхает по льду фигуристка, но сделанными ошибками она очень расстроена.
С первого же прыжка — сольного тройного тулупа — падает фигуристка, зато следующая за ним дорожка шагов на четвертый уровень оценена. Не удается и второй прыжковый элемент, срывает она двойной аксель. Каскад тройной флип + двойной тулуп судьи тоже минусуют из-за недокрута. Не самая лучшая программа, и сама собой очень недовольна фигуристка.
Отличный каскад ставит фигуристка в начало программы — тройной флип + тройной тулуп, исполняя его руками наверх, как и сольный тройной лутц. А вот дорожка шагов оценена на третий уровень. Двойной аксель очень легко удается Гуляковой, как и следующая за ним дорожка шагов. Разительно отличается уровень Анастасии от большой части фигуристок на этапе, отлично она справилась.
Увы, падает с тройного лутца фигуристка, к которому должен был быть прикреплен еще один элемент в каскаде. Зато первый тройной флип и двойной аксель вышли весьма неплохими, да и одна из дорожек шагов оценена на четвертый уровень.
Турнирное положение после первой разминки таково. Задел у Самоделкиной действительно очень большой, посмотрим, сможет ли кто-то приблизиться к ней.
Падает с первого же элемента фигуристка, не задались заход и исполнение тройного флипа. Зато каскад тройной тулуп + тройной тулуп выполнен, пусть и с небольшой помаркой. Дорожка шагов оказывается только на третий уровень, а вот двойной аксель выполнен очень даже неплохо, как и вращения — они оценены на четвертый уровень.
И делает в начале программы Софья тройной аксель, чисто и спокойно! Весьма серьезная заявка на победу. Тройной флип тоже получился хорошим, а вот следующая за ним дорожка шагов оценена на третий уровень. Зато каскад тройной лутц + тройной тулуп в весьма неплохих плюсах оказался. Прекрасная и легкая программа в исполнении Софьи, которую она завершает элегантным вращением.
Каскад тройной тулуп + тройной тулуп выходит весьма чистым, удается и сольный двойной аксель. Тройной риттбергер фигуристке тоже покоряется спокойно. Дорожки шагов и вращения тоже хороши, практически все оценены на четвертый уровень. Легко смотрится в своей программе фигуристка на льду.
Первой фигуристка ставит двойной аксель и исполняет его достаточно чисто, а вот с каскадом тройной флип + тройной тулуп возникают проблемы со вторым элементом — недокрут и в связи с этим неудачное приземление. Зато тройной риттбергер выполнен очень хорошо, как и дорожка шагов и следующее следом вращение, четвертый уровень. В целом очень и очень достойное выступление спортсменки.
Особый интерес представляет Софья Самоделкина, которая владеет тройным акселем, а также Анастасия Зинина, занимающаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.