«Ноль рублей, ноль копеек»: Слуцкая пожаловалась на отсутствие пенсии

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая призналась, что не получает пенсии от государства за свои успехи на мировой арене, поскольку на высшую ступень пьедестала на Играх она так и не поднялась. Олимпийская чемпионка Светлана Журова в комментарии «Газете.Ru» рассказала, как формируются финансовые выплаты и кому они положены.

«Моя пенсия — ноль рублей, ноль копеек. Это раньше — откатаешься, тебе, может, 15 тысяч рублей и дадут. Пенсия есть у олимпийских чемпионов, я же призер дважды. У меня нет ничего, только голова и какой-то опыт», — заявила Слуцкая в шоу «Антонимы». «Нам не нужна от нее благодарность»: новый скандал в группе Тутберидзе Чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная, сменившая перед этапом Гран-при в Канаде обе... 10 ноября 15:42

Фигуристка, которая в 2006 году объявила о завершении карьеры, дважды поднималась на подиум Олимпийских игр – в 2002 году в Солт-Лейк-Сити она завоевала серебро, уступив только Саре Хьюз из США, а в Турине на Играх-2006 Слуцкая оказалась третьей, пропустив вперед японку Сидзука Аракава и американку Сашу Коэн.

Дважды Слуцкая выигрывала чемпионаты мира, а европейское первенство оказалось для нее поистине золотым – фигуристка стала первой в мире одиночницей, кому удалось выиграть медаль высшей пробы на чемпионате Европы семь раз. Также четыре раза фигуристка поднималась на высшую ступень пьедестала в финалах Гран-при. Стоит вспомнить, что в 2002-2003 годах она перенесла серьезное заболевание – васкулит (воспаление сосудов. – «Газета.Ru), после чего вернулась в спорт, где четыре раза брала золото (два чемпионата Европы, чемпионат мира, финал Гран-при) и выиграла бронзу Олимпиады в Турине.

Слуцкая первой в мире исполнила каскад тройной лутц + тройной риттбергер, а также тройной сальхов + тройной риттбергер. Это произошло в одном из финалов Гран-при, а судьи поставили за технику высшую оценку – 6,0.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Россия Светлана Журова прокомментировала высказывание Слуцкой и отметила, что, в первую очередь, выплаты зависят от того, за какой субъект страны спортсмен выступал и где он живет.

«В Москве есть гранты, которые платит правительство города заслуженным атлетам. В каждом регионе они свои. Есть субъекты, где этого вообще, к сожалению, не делают – не позволяют бюджеты. «Щербакова похожа на уставшую старуху, а Хромых переживет и конец света, как таракан» Ведущие самого популярного Youtube-канала о фигурном катании The Skating Lesson обсудили сенсационное... 09 ноября 22:50

Как обстоят дела в Московской области я не знаю. Просто не знаю, за какой регион Ирина выступала. У олимпийских чемпионов есть президентский грант, который выплачивается вне зависимости от возраста. А дальше субъекты решают вопрос с выплатами призерам Игр и чемпионам мира исходя из своих бюджетов.

Есть одна процедура, требующая судебных процессов. Для ряда спортсменов, которые получили травмы в составе сборной России, есть определенные выплаты. Если он, выходя на пенсию, сможет доказать, что его состояние здоровья связано с полученными во время карьеры травмами, то он может получить добавку к пенсии. К сожалению, не все спортсмены знают об этом», — отметила Журова.

Также депутат Государственной думы рассказала, при каких условиях спортсмены еще могут получить пенсию за свои заслуги.

«Не знаю точно ситуацию Ирины, но скажу, какие еще механизмы есть. Я, когда была спортсменкой, выступала за «Динамо». Если бы я сейчас не была депутатом Государственной думы, то получала бы пенсию как человек, который служил. Я бы ушла на военную пенсию. По этой причине в СССР, чтобы не оставаться с нулем, спортсмены выступали за те или иные общества. Чаще всего – за ЦСКА и «Динамо». Такая мера социальной поддержки. Она есть и сейчас, просто вопрос: кто этим пользуется? Опять же, я не знаю, была ли Слуцкая в каком-то спортивном обществе.

Поэтому государство напрямую не выплачивает пенсию спортсменам. Есть сопутствующие способы получить дополнительные деньги, когда ты выходишь на пенсию», — сказала Журова.

В контексте заявления Слуцкой трудно не вспомнить возмущение Дзамболата Тедеева – главного тренера сборной России по вольной борьбе, чьи спортсмены увезли из Токио, где состоялись летние Олимпийские игры – 2020, пять наград — три золота, которые принесли Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Заур Угуев, а также две бронзы, завоеванные Гаджимурадом Рашидовым и Артуром Найфоновым. После международного турнира специалист резко раскритиковал сумму выплат, которые получают атлеты за выигранные медали, отметив, что даже в странах бывшего СССР финансовые вознаграждения выше. «Даже в Грузии платят больше». Сколько российские олимпийцы получают за золото Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев назвал недостаточной выплату... 22 сентября 17:43

«Сегодня олимпийское золото стоит для России $56 тысяч. Даже среди стран бывшего СССР мы на последнем месте. Ниже Грузии, Узбекистана, Киргизии. Грузия платит 300 тысяч с чем-то, а мы — на последнем месте. Куда это годится, ребята, что мы делаем? После развала СССР была Олимпиада в Атланте, тогда и то за золото давали $100 тысяч или $120 тысяч. Мы упали куда? Почему мы так обезличиваем и спортсменов, и тренеров? Люди результат показали, простимулируйте их!» — приводил слова Тедеева «Спорт-Экспресс».

В своем интервью специалист не обошел стороной и неравенство в доходах в разных видах спорта. Он привел в пример Фабио Капелло, итальянского специалиста, тренировавшего сборную России с 2012 по 2015 год.

Под его руководством команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира — 2014, а зарплата тренера составляла около €6 млн в год.

«И где результат? А у нас результат есть. Я думаю, что кто нас слышит и кто посмотрит это интервью, сделает соответствующие выводы, может, как-то исправится ситуация. Спортсмены должны понимать: если я стану чемпионом мира или олимпийским чемпионом, то у меня в плане зарплаты вопросов не будет», — заявил Тедеев.