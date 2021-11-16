«Болейте дома»: почему политики из США не поедут на ОИ в Пекин

По сообщению американской газеты The Washington Post, президент США Джо Байден и другие официальные лица правительства намерены бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине. Пока речь идет только о дипломатическом бойкоте. Российские власти в свою очередь считают, что ценности олимпийского движения плохо сочетаются с политическими бойкотами.

История вопроса

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, жителей Внутренней Монголии, Гонконга и других территорий, призвала правительства крупнейших мировых стран бойкотировать Олимпиаду в столице Китая, которая должна пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.

В 2018-м был опубликован доклад ООН, в котором сообщалось о том, что уйгуров (коренное мусульманское население региона Синьцзян) массово отправляют в специально созданные исправительные лагеря, за ними следят через GPS-датчики, заставляют работать, пытают и даже стерилизуют. Китай опровергает эти сведения и утверждает, что в лагеря попадают те представители уйгурской народности, которые ведут в Китае террористическую деятельность. «Россия от этого не выиграет». НХЛ может не пустить игроков в Пекин В Национальной хоккейной лиге усложнилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции, из-за... 16 ноября 21:49

Примерно такие же призывы слышат в свой адрес многие футбольные организации, которым предлагают бойкотировать чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за многочисленных нарушений прав трудовых мигрантов, работающих на стройках объектов к турниру.

7 июня конгрессмены из демократической и республиканской партий внесли в нижнюю палату конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Причем речь шла не о дипломатическом бойкоте, а о вполне реальном, когда американские спортсмены просто не поедут в Пекин.

Также с подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии. Пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Но позже позиция смягчилась и вопрос о полном бойкоте сменился на разговоры о дипломатическом бойкоте. В июне 2021-го сенат США одобрил законопроект, и он вступит в силу в том случае, если его утвердит президент Джо Байден.

«Какой моральный авторитет у вас есть, чтобы снова говорить о правах человека в любой точке мира, если вы готовы отдать дань уважения китайскому правительству, когда оно совершает геноцид? Болейте за своих спортсменов дома. Давайте устроим дипломатический бойкот», — заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Согласно появившейся 16 ноября информации в The Washington Post, президент США подпишет документ до конца ноября.

Что это значит

В реальности подобный бойкот имеет лишь символическое значение. Просто официальные лица США не поедут в Китай на Олимпийские игры, но вряд ли кого-то из болельщиков эта новость серьезно расстроит.

Для примера можно вспомнить историю сочинской Олимпиады, которую также проигнорировали представители многих западных стран. Правда, до официального бойкота дело тогда не дошло, но ведущие мировые политики отказывались ехать в Россию под разными предлогами. Президент США Барак Обама объяснил свое решение «плотным графиком». Президент Германии Йоахим Гаук заявил, что не может ехать в страну, в которой еще не был с официальным визитом. А премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон никак свой отказ не прокомментировал.

Тогда тоже речь шла о нарушении прав человека, а спорным моментом стал принятый в России закон о запрете пропаганды гомосексуализма.

Ситуация повторилась и с чемпионатом мира по футболу-2018. Но тогда словосочетание «политический бойкот» уже прозвучало, его объявили России Великобритания и Австралия. В качестве причин называли аннексию Крыма, конфликт в Донбассе, сбитый малайзийский лайнер, войну в Сирии, громкий допинг-скандал и отравление Скрипалей в Англии.

Из ведущих мировых политиков чемпионат мира посетил только президент Франции Эммануэль Макрон: он приехал в Москву на решающий матч, в котором французская команда играла со сборной Хорватии.

Что говорят российские власти

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала стремление объявить Китаю бойкот «болезнью».

«Не первый раз они обсуждают бойкот в отношении Китая, других стран, в отношении других вообще крупных мероприятий. У них такая, наверное, болезнь — постоянно обсуждать бойкоты и то, как, каким образом кому нагадить. Но, мне кажется, спорт, олимпийское движение совершенно не про это. Оно про достижения, про силу воли, про чувство локтя, про науку, про мир», — сказала Захарова.

Россия считает, что история с притеснением уйгуров слишком раздута, о чем в свое время говорил президент Владимир Путин.

Могут ли США ужесточить санкции

В мартовской статье для газеты New York Times сенатор Митт Ромни, один из инициаторов политического бойкота Пекина-2022, заявил, что полный бойкот будет «контрпродуктивным», и заметил, что решение президента Картера полностью бойкотировать Олимпиаду-1980 принесло Советскому Союзу пропагандистскую победу.

«В авторитарных государствах Олимпийские игры являются более инструментом пропаганды, чем рычагом реформ», — заключил Ромни.