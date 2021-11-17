«Стула под рукой не оказалось». Новый инцидент в семье Кокорина

Бизнесмен Руслан Валитов поссорился с руководителем IT-компании SearchInform Львом Матвеевым. Кроме того, отец супруги футболиста Александра Кокорина — Дарьи Валитовой — повредил машину своего соседа по поселку. Однако адвокат Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что тесть Кокорина не нанес вреда здоровью оппонента, а потому избежит уголовной ответственности.

По информации Telegram-канала Mash, Валитову якобы не понравилось, что Матвеев «превысил скорость», и по этой причине он догнал главу IT-компании перед самым его коттеджем в подмосковном поселке «Никологорское» и устроил разборки на повышенных тонах.

На видео заметно, что тесть Кокорина сначала разговаривает с Матвеевым через открытую дверь машины, затем бьет по автомобилю, наклоняется и наносит удар куда-то внутрь, а потом будто пытается вытащить соперника. Когда это не удается, он какое-то время продолжает разговор на повышенных тонах, а затем отходит, но не очень далеко.



В этот момент Матвеев неосмотрительно решает выйти из машины, и тесть Кокорина немедленно возвращается и начинает угрожающе наступать на него. Тот пятится назад. Валитов размахивается рукой, видимо, показывая, что может ждать оппонента, если тот разозлит его в следующий раз.

После нескольких угроз тесть Кокорина все-таки садится в свою машину. Матвеев снимает его отъезд на видео, видимо, планируя использовать это в дальнейших разбирательствах.

Как сообщает Telegram-канал, глава IT-компании написал заявление в полицию, правоохранительные органы проводят проверку инцидента. После разборок с Валитовым на корпусе машины осталась вмятина, а также было сломано одно зеркало. «Это у него еще стула под рукой не оказалось», — отметили авторы Mash.

Сам Матвеев якобы считает, что тесть Кокорина находился в состоянии наркотического опьянения, а местные жители говорят, что он известен буйным нравом и однажды кидался на рабочих с арматурой в руках. Однако эту информация пока не была официально подтверждена.

Если же вернуться к самому инциденту, то адвокат по уголовным делам Максим Калинов считает, что Валитов не совершил ничего, что могло бы повлечь за собой уголовную ответственность.

«Ситуация, конечно, громкая. Такие дела всегда выглядят громко. Но если исходить из закона, то, конечно же, Валитову ничего грозить не будет. Я вам это откровенно, со стопроцентной вероятностью заявляю. Валитов ничего не сделал. Вреда здоровью нет.

Выглядит все ярко, но за такие действия никакой юридической ответственности не будет. Только в гражданско-правовом порядке ему могут предъявить иск за причинение ущерба имуществу. Но если мы говорим об уголовно-правовой стороне дела, то однозначно и на 1000% Валитову ничего грозить не будет вообще», — сказал Калинов. Не виновен в наезде: полиция отпустила брата Хабиба Боец Bellator Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба... 15 ноября 12:46

Ранее проблемы с законом за нападение на людей имел сам Александр Кокорин и его младший брат Кирилл. После стычки в кофейне с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором компании НАМИ Сергеем Гайсиным братья Кокорины были осуждены по статьям 115 Уголовного кодекса РФ («Легкий вред здоровью») и 213 («Хулиганство»).

Александр Кокорин нанес удар по Паку стулом, а Кирилл наносил удары обоим пострадавшим.

До оглашения приговора Кокорины девять месяцев находились в заключении в СИЗО «Бутырка», а затем еще около трех месяцев провели в исправительной колонии в Белгородской области.