18 ноября 2021, 22:45 Спорт Экзамен перед полуфиналом сдан: Медведев дожал Синнера на тай-брейке Медведев в трех сетах переиграл Синнера в третьем матче Итогового турнира Виктория Алексеева Слушать Остановить

В Турине завершается групповой этап Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Свой третий матч на этом турнире провел Даниил Медведев — он одолел итальянца Янника Синнера в трех сетах — 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). Для россиянина эта встреча не имела турнирного значения, выход в полуфинал он оформил, победив в первых двух противостояниях. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.