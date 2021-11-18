Экзамен перед полуфиналом сдан: Медведев дожал Синнера на тай-брейке

В Турине завершается групповой этап Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Свой третий матч на этом турнире провел Даниил Медведев — он одолел итальянца Янника Синнера в трех сетах — 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). Для россиянина эта встреча не имела турнирного значения, выход в полуфинал он оформил, победив в первых двух противостояниях. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
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01:55
На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию матча.
До скорых встреч!
01:50
Соперник Медведева определится 19 ноября по итогам матча еще одного россиянина Андрея Рублева и норвежца Каспера Рууда.
01:45
Итак, итоговый счет поединка — 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).
01:41
Какой-то блокбастер устроили сейчас на корте Медведев и Синнер. Со счетом 6:0 выиграл первый сет российский теннисист, а вот дальше Янник включился в игру. Вторая партия была доведена до тай-брейка, где сильнее оказался итальянец. В третьем сете все также решил тай-брейк, но тут уже Медведев проявил класс.
01:41
Ошибается Синнер на своей подаче, и выигрывает Медведев этот какой-то совершенно невероятный матч!
01:40
9:8. Хорошо отыгрывает свою подачу Даниил.
01:39
8:8. Классная подача.
01:38
7:8. Невнятный прием от Медведева.
01:37
7:7. Неоправданный риск от Даниила.
01:37
7:6. Эйс от Даниила.
01:36
6:6. Ошибается Синнер.
01:35
5:6. В аут бьет Медведев.
01:35
5:5. Очень неудачно пробил Медведев на приеме.
01:34
5:4. Красивый мини-брейк делает Синнер.
01:33
5:3. Легко берет первую подачу Медведев.
01:33
4:3. Развел Синнер Медведева и мяч.
01:32
4:2. Прекрасный смэш от Медведева.
01:31
3:2. В аут бьет Медведев.
01:30
3:1. Долгий розыгрыш, и в линию попадает Даниил.
01:30
2:1. Прекрасно сыграл на своей подаче Синнер.
01:29
2:0. Делает отличную атаку Медведев и берет очко на чужой подаче.
01:28
1:0. Эйс от Медведева.
01:28
Все! Решающий сет на тай-брейке у нас будет разыгран.
01:27
40:30. Отличная подача.
01:26
30:30. Двойная ошибка от Синнера.
01:26
30:15. Мяч в аут от Медведева.
01:25
15:15. Отличный прием.
01:24
15:0. Хорошая подача.
01:22
Выигрывает свою подачу Медведев. 6:5, следующая подача Синнера.
01:21
40:15. Хорошо работает подача.
01:21
30:15. Хорошо сработал прием.
01:21
30:0. Коротко сыграл Медведев.
01:20
15:0. Отличная подача у Медведева.
01:20
Берет свою подачу Синнер. 5:5 в сете.
01:18
40:0. Аут.
01:18
30:0. Отлично играет у сетки Синнер.
01:17
15:0. Срывается прием у Медведева.
01:15
Под ноль берет свою подачу Даниил. Великолепно, выходит вперед Медведев — 5:4 в решающем сете.
01:15
30:0. Отлично справляется Даня.
01:14
15:0. Отличная подача.
01:14
Да! Делает ответный брейк Медведев! 4:4 у нас в матче.
01:13
15:40. В аут бьет Синнер.
01:13
15:30. И снова трос помогает Даниилу!
01:12
15:15. Спорный мяч, но не стал смотреть Даниил.
01:11
0:15. Ошибается Синнер на своей подаче.
01:09
Ох! Берет все же этот гейм Медведев. 3:4, вперед Синнер.
Гейм под ноль берет Синнер. 4:2 в решающем сете...
01:04
40:0. Ошибается Медведев.
01:03
30:0.
01:03
15:0. Хорошая атака Янника.
01:01
Двойная ошибка Медведева позволяет Синнеру сделать брейк в решающем сете. 3:2.
01:00
30:40. Как же снова ошибается Медведев...
01:00
30:30. Отличная подача.
00:59
15:30. Отличный мяч сейчас вытаскивает Синнер.
00:59
15:15. Свечой играет итальянец.
00:59
15:0. Отличная подача.
00:58
И выигрывает этот тяжелейший гейм Янник. 2:2 у нас в третьем сете.
00:57
Больше. Эффектно попадает Синнер в корт.
00:56
Ровно. Ошибается Медведев, отправляя мяч в сетку.
00:56
Меньше. В аут играет Синнер.
00:55
40:40. Отличный прием у Медведева.
00:54
40:30. Хорошо играет Янник, рискует.
00:54
30:30.
00:53
30:15. Попадает в корт Янник.
00:52
15:15. Неплохо принимает Медведев.
00:52
15:0. Не получается у Медведева игра у сетки.
00:49
На классе игры сейчас выигрывает гейм Даниил. 2:1 в его пользу в решающей партии.
00:49
40:15. В сетку отправляет мяч Синнер.
00:49
30:15. Ловит соперника Даня.
00:48
15:15. Хорошо принимает Синнер.
00:48
15:0. Отличная подача.
00:47
Под ноль берет свой гейм Синнер. 1:1.
00:47
40:0. Много брака сейчас у Медведева.
00:46
30:0. Ускорение дает итальянец.
00:45
15:0. Шикарный розыгрыш, который завершился прекрасным ударом Синнера.
00:44
Выигрывает гейм на своей подаче Медведев. 1:0 в третьем сете.
00:44
40:15.
00:44
40:0. Не получается у Синнера реверс сыграть.
00:43
30:0. Отлично начинает свою подачу Медведев.
00:43
Ну что же, третий сет стартовал.
00:40
Вот это да, конечно! Второй сет кардинально отличается от первого, на тай-брейке выдергивает победу во второй партии Янник, хотя после первой казалось, что все в матче уже предрешено. Ровно в матче, нам ждет решающий сет!
00:39
5:6. Вот это да! Сетбол зарабатывает Синнер на ошибке Медведева.
00:39
5:5. Никаких шансов не дает Медведев на своей подаче. Эйс.
00:38
4:5. С форхенда ошибается Медведев.
00:37
4:4. Долгий розыгрыш, и вытаскивает свою подачу Синнер.
00:36
4:3. Очень красиво по линии сыграл Даниил.
00:36
3:3. Отличная подача Медведева.
00:35
2:3. Вырывается вперед Синнер.
00:34
2:2. Аут от Медведева.
00:33
2:1. Подловил соперника кроссом Даниил.
00:33
1:1. Отличная подача Дани.
00:33
0:1 в пользу Синнера, на риск пошел.
00:32
Выигрывает гейм Медведев благодаря своей скорости — успевает он догнать и переиграть соперника. 6:6. Тай-брейк.
00:31
40:30. Эйс.
00:31
30:30. Прекрасно сыграл Синнер.
00:30
30:15. Подача помогает.
00:30
15:15. Обменялись забитыми мячами на подаче Медведева.
00:28
Эйсом ставит точку в этом гейме Синнер. 6:5 во втором сете.
00:27
40:0. В сетку бьет Даня.
00:27
30:0. Еще один грубый срыв у Даниила.
00:26
15:0. Срыв на приеме у Медведева.
00:25
Берет гейм под ноль Медведев, разводя последним ударом мяч и соперника. 5:5.
00:24
40:0. Четко.
00:24
30:0. И снова сетка! Помогает Медведеву.
00:23
15:0. Хорош Медведев, что-то злит его сильно.
00:21
Хороший розыгрыш в исполнении итальянца. 5:4 в его пользу во втором сете.
00:20
Больше. Перемудрил Медведев.
00:19
Ровно. В аут заставил Медведев сыграть Синнера.
00:18
Больше. Странная ошибка у Медведева.
00:18
40:40. Вытаскивает сложнейший мяч Даниил. Вытаскивает вперед и переигрывает соперника.
00:17
40:30. Прекрасный удар забивает Синнер.
00:16
30:30. В аут бьет Медведев.
00:16
15:30. Выбил соперника с корта итальянец.
00:15
0:30. Ошибается Синнер.
00:14
0:15. Долгий розыгрыш, и потрясающе Медведев забивает мяч.
00:13
Неплохо берет свою подачу Медведев. 4:4. Весьма упорная борьба во втором сете.
00:13
40:15. Отличная подача.
00:12
30:15. Эйс.
00:12
15:15. Срывает прием Синнер.
00:12
0:15. Двойная ошибка у Медведева.
00:09
В сетку мажет Даниил. 4:3 в пользу Синнера во втором сете.
00:09
40:15. Добротная комбинация у Янника.
00:08
30:15. Ошибка у Медведева, срывает он свой удар.
00:07
15:15. Простая ошибка у Синнера.
00:07
15:0. В линию попадает Синнер.
00:06
В аут бьет Синнер, и сравнивает Медведев счет во втором сете. 3:3.
00:05
40:15. Не пошел плоский удар у Медведева.
00:05
40:0. Отличная подача.
00:04
30:0. В линию попадает Даниил.
00:04
15:0. Долгий розыгрыш, и Даниил заставляет своего соперника ошибиться.
00:01
Ох! Выигрывает гейм на чужой подаче Медведев и пускается в погоню. 3:2 в пользу Синнера в матче.
00:00
15:40. Снова сетка играет в пользу Медведева.
23:59
15:30. Аут.
23:58
15:15. Невынужденная ошибка итальянца.
23:57
15:0. Эйс Синнера.
23:57
Вот это поворот у нас в матче! 3:1 во втором сете, брейк делает Синнер!
23:56
Меньше.
23:56
Ровно. Начинает злится Медведев.
23:55
Меньше. В линию играет Синнер.
23:55
40:40. Два эйса подряд.
23:54
15:40. Двойная ошибка. Первая у Медведева в матче.
23:54
15:30. Отличная подача.
23:54
0:30. Ого, Даня еще раз ошибается.
23:53
0:15. Ошибается Медведев, удается прием его сопернику.
23:51
Под ноль берет свою подачу Синнер. Впереди он, 2:1.
23:50
40:0. Здорово играет этот гейм Янник.
23:50
30:0. Снова очень долгий розыгрыш завершается выигранным мячом для Синнера.
23:49
15:0. Отличная подача от Синнера.
23:48
Аутом завершается этот гейм. 1:1 во втором сете.
23:48
40:15. Не сумел под ноль взять гейм Даниил.
23:47
40:0. Эйс.
23:47
30:0. Отличная игра на подаче у Медведева.
23:45
Срывается мяч на приеме у Медведева, и выигрывает Синнер первый гейм в этом матче. 1:0 во втором сете.
23:45
Больше. Красивый розыгрыш от Синнера.
23:44
40:40. Очень долгий розыгрыш, и заставляет итальянец соперника ошибиться.
23:43
30:40. Не сумел сыграть на вылет Янник.
23:42
30:30. В аут бьет Даниил.
23:42
15:30. Свечой розыгрыш выиграл Даниил.
23:41
15:15. С троса мяч сваливается на сторону Янника.
23:40
15:0. Здорово провел розыгрыш итальянец.
23:40
Поехали, второй сет! И снова Синнер на подаче.
23:37
Великолепно провел Медведев первый сет, но и стоит отметить, что соперник у него молодой и немного не хватает ему опыта в игре с топовыми спортсменами. 1:0 в матче, 6:0 в первом сете!
23:36
40:15. Спокойно играет Медведев.
23:36
30:15. Не смог справиться с ударом Медведева Синнер.
23:35
15:15. Эйс.
23:35
0:15. Ошибается на своей подаче Медведев.
23:33
Третий гейм на чужой подаче берет Даниил. 5:0 в матче, следующий гейм на его подаче.
23:32
30:40. Немного непонятно сыграл Медведев и ошибся.
23:31
15:40. Отлично принимает Медведев.
23:30
15:30. Отличный розыгрыш у Синнера.
23:29
0:30. Обратный кросс от Медведева великолепен, навылет попадает.
23:29
0:15. Попытка пойти вперед не удается, оказывается не готов Синнер к отличному приему.
23:28
Не справляется Янник с высоким отскоком. 4:0 в первом гейме в пользу Даниила, отлично!
23:28
40:30. Отличная подача.
23:27
30:30. Ошибается теперь уже Медведев, бьет в сетку.
23:27
30:15. Неплохо на приеме играет Синнер.
23:26
30:0. Подача отличная у Даниила.
23:25
15:0. Свечой вверх отправляет мяч Янник.
23:24
Так здорово отыграл Синнер, но провалил два розыгрыша. Два брейка у Даниила, и 3:0 в первом сете.
23:23
Меньше. В сетку бьет Синнер.
23:22
40:40. Сравнял счет в гейме, который, казалось бы, совсем проиграл.
23:21
30:40. Отыгрывает два брейк-поинта Синнер.
23:20
0:40. Не может справиться со своей подаче Синнир, совсем.
23:19
0:30. И еще одна ошибка от Синнера после затяжного розыгрыша.
23:18
0:15. Затяжной розыгрыш заканчивается аутом от итальянца.
23:17
Синнер бьет в аут, не успевая нормально обработать. Под ноль выигрывает гейм на своей подаче, 2:0 в первом сете.
23:17
40:0. Не принимает Янник.
23:16
30:0. Отлично начинает на своей подаче Даниил.
23:15
Выигрывает Медведев первый гейм на чужой подаче! Кстати, напомним, что для Медведева этот матч особой принципиальности не имеет — в полуфинал он уже отобрался.
23:15
30:40. Хорошо принимает Медведев.
23:14
30:30. Двойная ошибка.
23:13
30:15. Подача помогает.
23:13
15:15. Обменялись забитыми мячами теннисисты.
23612
Поехали! Синнер на подаче начинает.
23:04
Появляются на корте теннисисты. Скоро начнется разминка.
23:00
А пока мы ждем начала матча, скажем, что в рамках Красной группы ранее сегодня Александр Зверев в двух сетах одолел Хуберта Хуркача — 6:2, 6:4.
22:55
Матч начнется после 23.00 по московскому времени.
22:50
На Итоговом турнире в своей — Красной — группе Медведев уже одержал две победы. В первом матче он одолел Хуберта Хуркача, а во втором переиграл Александра Зверева. Оба раза были сыграны три сета.
22:45
Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! В матче третьего тура Итогового турнира ATP россиянин Даниил Медведев сразится с Янником Синниром из Италии. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию игры.
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