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Спорт

Экзамен перед полуфиналом сдан: Медведев дожал Синнера на тай-брейке

Медведев в трех сетах переиграл Синнера в третьем матче Итогового турнира

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В Турине завершается групповой этап Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Свой третий матч на этом турнире провел Даниил Медведев — он одолел итальянца Янника Синнера в трех сетах — 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). Для россиянина эта встреча не имела турнирного значения, выход в полуфинал он оформил, победив в первых двух противостояниях. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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01:55

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию матча. До скорых встреч!

01:50

Соперник Медведева определится 19 ноября по итогам матча еще одного россиянина Андрея Рублева и норвежца Каспера Рууда.

01:45

Итак, итоговый счет поединка — 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

01:41

Какой-то блокбастер устроили сейчас на корте Медведев и Синнер. Со счетом 6:0 выиграл первый сет российский теннисист, а вот дальше Янник включился в игру. Вторая партия была доведена до тай-брейка, где сильнее оказался итальянец. В третьем сете все также решил тай-брейк, но тут уже Медведев проявил класс.

01:41

Ошибается Синнер на своей подаче, и выигрывает Медведев этот какой-то совершенно невероятный матч!

01:40

9:8. Хорошо отыгрывает свою подачу Даниил.

01:39

8:8. Классная подача.

01:38

7:8. Невнятный прием от Медведева.

01:37

7:7. Неоправданный риск от Даниила.

01:37

7:6. Эйс от Даниила.

01:36

6:6. Ошибается Синнер.

01:35

5:6. В аут бьет Медведев.

01:35

5:5. Очень неудачно пробил Медведев на приеме.

01:34

5:4. Красивый мини-брейк делает Синнер.

01:33

5:3. Легко берет первую подачу Медведев.

01:33

4:3. Развел Синнер Медведева и мяч.

01:32

4:2. Прекрасный смэш от Медведева.

01:31

3:2. В аут бьет Медведев.

01:30

3:1. Долгий розыгрыш, и в линию попадает Даниил.

01:30

2:1. Прекрасно сыграл на своей подаче Синнер.

01:29

2:0. Делает отличную атаку Медведев и берет очко на чужой подаче.

01:28

1:0. Эйс от Медведева.

01:28

Все! Решающий сет на тай-брейке у нас будет разыгран.

01:27

40:30. Отличная подача.

01:26

30:30. Двойная ошибка от Синнера.

01:26

30:15. Мяч в аут от Медведева.

01:25

15:15. Отличный прием.

01:24

15:0. Хорошая подача.

01:22

Выигрывает свою подачу Медведев. 6:5, следующая подача Синнера.

01:21

40:15. Хорошо работает подача.

01:21

30:15. Хорошо сработал прием.

01:21

30:0. Коротко сыграл Медведев.

01:20

15:0. Отличная подача у Медведева.

01:20

Берет свою подачу Синнер. 5:5 в сете.

01:18

40:0. Аут.

01:18

30:0. Отлично играет у сетки Синнер.

01:17

15:0. Срывается прием у Медведева.

01:15

Под ноль берет свою подачу Даниил. Великолепно, выходит вперед Медведев — 5:4 в решающем сете.

01:15

30:0. Отлично справляется Даня.

01:14

15:0. Отличная подача.

01:14

Да! Делает ответный брейк Медведев! 4:4 у нас в матче.

01:13

15:40. В аут бьет Синнер.

01:13

15:30. И снова трос помогает Даниилу!

01:12

15:15. Спорный мяч, но не стал смотреть Даниил.

01:11

0:15. Ошибается Синнер на своей подаче.

01:09

Ох! Берет все же этот гейм Медведев. 3:4, вперед Синнер.

01:08

Больше. Каким-то чудом вытаскивает розыгрыш Медведев.

01:08

Ровно. Ошибается Даня.

01:08

Больше. Подача помогает.

01:07

Ровно. Сражается Янник за гейм.

01:07

Больше.

01:07

40:40. И еще одна двойная ошибка.

01:06

40:30. Двойная ошибка у Дани.

01:06

40:15. Подача помогает.

01:06

30:15. Хорошая подача.

01:05

15:15. Обмениваются ударами теннисисты.

01:04

Гейм под ноль берет Синнер. 4:2 в решающем сете...

01:04

40:0. Ошибается Медведев.

01:03

30:0.

01:03

15:0. Хорошая атака Янника.

01:01

Двойная ошибка Медведева позволяет Синнеру сделать брейк в решающем сете. 3:2.

01:00

30:40. Как же снова ошибается Медведев...

01:00

30:30. Отличная подача.

00:59

15:30. Отличный мяч сейчас вытаскивает Синнер.

00:59

15:15. Свечой играет итальянец.

00:59

15:0. Отличная подача.

00:58

И выигрывает этот тяжелейший гейм Янник. 2:2 у нас в третьем сете.

00:57

Больше. Эффектно попадает Синнер в корт.

00:56

Ровно. Ошибается Медведев, отправляя мяч в сетку.

00:56

Меньше. В аут играет Синнер.

00:55

40:40. Отличный прием у Медведева.

00:54

40:30. Хорошо играет Янник, рискует.

00:54

30:30.

00:53

30:15. Попадает в корт Янник.

00:52

15:15. Неплохо принимает Медведев.

00:52

15:0. Не получается у Медведева игра у сетки.

00:49

На классе игры сейчас выигрывает гейм Даниил. 2:1 в его пользу в решающей партии.

00:49

40:15. В сетку отправляет мяч Синнер.

00:49

30:15. Ловит соперника Даня.

00:48

15:15. Хорошо принимает Синнер.

00:48

15:0. Отличная подача.

00:47

Под ноль берет свой гейм Синнер. 1:1.

00:47

40:0. Много брака сейчас у Медведева.

00:46

30:0. Ускорение дает итальянец.

00:45

15:0. Шикарный розыгрыш, который завершился прекрасным ударом Синнера.

00:44

Выигрывает гейм на своей подаче Медведев. 1:0 в третьем сете.

00:44

40:15.

00:44

40:0. Не получается у Синнера реверс сыграть.

00:43

30:0. Отлично начинает свою подачу Медведев.

00:43

Ну что же, третий сет стартовал.

00:40

Вот это да, конечно! Второй сет кардинально отличается от первого, на тай-брейке выдергивает победу во второй партии Янник, хотя после первой казалось, что все в матче уже предрешено. Ровно в матче, нам ждет решающий сет!

00:39

5:6. Вот это да! Сетбол зарабатывает Синнер на ошибке Медведева.

00:39

5:5. Никаких шансов не дает Медведев на своей подаче. Эйс.

00:38

4:5. С форхенда ошибается Медведев.

00:37

4:4. Долгий розыгрыш, и вытаскивает свою подачу Синнер.

00:36

4:3. Очень красиво по линии сыграл Даниил.

00:36

3:3. Отличная подача Медведева.

00:35

2:3. Вырывается вперед Синнер.

00:34

2:2. Аут от Медведева.

00:33

2:1. Подловил соперника кроссом Даниил.

00:33

1:1. Отличная подача Дани.

00:33

0:1 в пользу Синнера, на риск пошел.

00:32

Выигрывает гейм Медведев благодаря своей скорости — успевает он догнать и переиграть соперника. 6:6. Тай-брейк.

00:31

40:30. Эйс.

00:31

30:30. Прекрасно сыграл Синнер.

00:30

30:15. Подача помогает.

00:30

15:15. Обменялись забитыми мячами на подаче Медведева.

00:28

Эйсом ставит точку в этом гейме Синнер. 6:5 во втором сете.

00:27

40:0. В сетку бьет Даня.

00:27

30:0. Еще один грубый срыв у Даниила.

00:26

15:0. Срыв на приеме у Медведева.

00:25

Берет гейм под ноль Медведев, разводя последним ударом мяч и соперника. 5:5.

00:24

40:0. Четко.

00:24

30:0. И снова сетка! Помогает Медведеву.

00:23

15:0. Хорош Медведев, что-то злит его сильно.

00:21

Хороший розыгрыш в исполнении итальянца. 5:4 в его пользу во втором сете.

00:20

Больше. Перемудрил Медведев.

00:19

Ровно. В аут заставил Медведев сыграть Синнера.

00:18

Больше. Странная ошибка у Медведева.

00:18

40:40. Вытаскивает сложнейший мяч Даниил. Вытаскивает вперед и переигрывает соперника.

00:17

40:30. Прекрасный удар забивает Синнер.

00:16

30:30. В аут бьет Медведев.

00:16

15:30. Выбил соперника с корта итальянец.

00:15

0:30. Ошибается Синнер.

00:14

0:15. Долгий розыгрыш, и потрясающе Медведев забивает мяч.

00:13

Неплохо берет свою подачу Медведев. 4:4. Весьма упорная борьба во втором сете.

00:13

40:15. Отличная подача.

00:12

30:15. Эйс.

00:12

15:15. Срывает прием Синнер.

00:12

0:15. Двойная ошибка у Медведева.

00:09

В сетку мажет Даниил. 4:3 в пользу Синнера во втором сете.

00:09

40:15. Добротная комбинация у Янника.

00:08

30:15. Ошибка у Медведева, срывает он свой удар.

00:07

15:15. Простая ошибка у Синнера.

00:07

15:0. В линию попадает Синнер.

00:06

В аут бьет Синнер, и сравнивает Медведев счет во втором сете. 3:3.

00:05

40:15. Не пошел плоский удар у Медведева.

00:05

40:0. Отличная подача.

00:04

30:0. В линию попадает Даниил.

00:04

15:0. Долгий розыгрыш, и Даниил заставляет своего соперника ошибиться.

00:01

Ох! Выигрывает гейм на чужой подаче Медведев и пускается в погоню. 3:2 в пользу Синнера в матче.

00:00

15:40. Снова сетка играет в пользу Медведева.

23:59

15:30. Аут.

23:58

15:15. Невынужденная ошибка итальянца.

23:57

15:0. Эйс Синнера.

23:57

Вот это поворот у нас в матче! 3:1 во втором сете, брейк делает Синнер!

23:56

Меньше.

23:56

Ровно. Начинает злится Медведев.

23:55

Меньше. В линию играет Синнер.

23:55

40:40. Два эйса подряд.

23:54

15:40. Двойная ошибка. Первая у Медведева в матче.

23:54

15:30. Отличная подача.

23:54

0:30. Ого, Даня еще раз ошибается.

23:53

0:15. Ошибается Медведев, удается прием его сопернику.

23:51

Под ноль берет свою подачу Синнер. Впереди он, 2:1.

23:50

40:0. Здорово играет этот гейм Янник.

23:50

30:0. Снова очень долгий розыгрыш завершается выигранным мячом для Синнера.

23:49

15:0. Отличная подача от Синнера.

23:48

Аутом завершается этот гейм. 1:1 во втором сете.

23:48

40:15. Не сумел под ноль взять гейм Даниил.

23:47

40:0. Эйс.

23:47

30:0. Отличная игра на подаче у Медведева.

23:45

Срывается мяч на приеме у Медведева, и выигрывает Синнер первый гейм в этом матче. 1:0 во втором сете.

23:45

Больше. Красивый розыгрыш от Синнера.

23:44

40:40. Очень долгий розыгрыш, и заставляет итальянец соперника ошибиться.

23:43

30:40. Не сумел сыграть на вылет Янник.

23:42

30:30. В аут бьет Даниил.

23:42

15:30. Свечой розыгрыш выиграл Даниил.

23:41

15:15. С троса мяч сваливается на сторону Янника.

23:40

15:0. Здорово провел розыгрыш итальянец.

23:40

Поехали, второй сет! И снова Синнер на подаче.

23:37

Великолепно провел Медведев первый сет, но и стоит отметить, что соперник у него молодой и немного не хватает ему опыта в игре с топовыми спортсменами. 1:0 в матче, 6:0 в первом сете!

23:36

40:15. Спокойно играет Медведев.

23:36

30:15. Не смог справиться с ударом Медведева Синнер.

23:35

15:15. Эйс.

23:35

0:15. Ошибается на своей подаче Медведев.

23:33

Третий гейм на чужой подаче берет Даниил. 5:0 в матче, следующий гейм на его подаче.

23:32

30:40. Немного непонятно сыграл Медведев и ошибся.

23:31

15:40. Отлично принимает Медведев.

23:30

15:30. Отличный розыгрыш у Синнера.

23:29

0:30. Обратный кросс от Медведева великолепен, навылет попадает.

23:29

0:15. Попытка пойти вперед не удается, оказывается не готов Синнер к отличному приему.

23:28

Не справляется Янник с высоким отскоком. 4:0 в первом гейме в пользу Даниила, отлично!

23:28

40:30. Отличная подача.

23:27

30:30. Ошибается теперь уже Медведев, бьет в сетку.

23:27

30:15. Неплохо на приеме играет Синнер.

23:26

30:0. Подача отличная у Даниила.

23:25

15:0. Свечой вверх отправляет мяч Янник.

23:24

Так здорово отыграл Синнер, но провалил два розыгрыша. Два брейка у Даниила, и 3:0 в первом сете.

23:23

Меньше. В сетку бьет Синнер.

23:22

40:40. Сравнял счет в гейме, который, казалось бы, совсем проиграл.

23:21

30:40. Отыгрывает два брейк-поинта Синнер.

23:20

0:40. Не может справиться со своей подаче Синнир, совсем.

23:19

0:30. И еще одна ошибка от Синнера после затяжного розыгрыша.

23:18

0:15. Затяжной розыгрыш заканчивается аутом от итальянца.

23:17

Синнер бьет в аут, не успевая нормально обработать. Под ноль выигрывает гейм на своей подаче, 2:0 в первом сете.

23:17

40:0. Не принимает Янник.

23:16

30:0. Отлично начинает на своей подаче Даниил.

23:15

Выигрывает Медведев первый гейм на чужой подаче! Кстати, напомним, что для Медведева этот матч особой принципиальности не имеет — в полуфинал он уже отобрался.

23:15

30:40. Хорошо принимает Медведев.

23:14

30:30. Двойная ошибка.

23:13

30:15. Подача помогает.

23:13

15:15. Обменялись забитыми мячами теннисисты.

23612

Поехали! Синнер на подаче начинает.

23:04

Появляются на корте теннисисты. Скоро начнется разминка.

23:00

А пока мы ждем начала матча, скажем, что в рамках Красной группы ранее сегодня Александр Зверев в двух сетах одолел Хуберта Хуркача — 6:2, 6:4.

22:55

Матч начнется после 23.00 по московскому времени.

22:50

На Итоговом турнире в своей — Красной — группе Медведев уже одержал две победы. В первом матче он одолел Хуберта Хуркача, а во втором переиграл Александра Зверева. Оба раза были сыграны три сета.

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! В матче третьего тура Итогового турнира ATP россиянин Даниил Медведев сразится с Янником Синниром из Италии. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию игры.

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