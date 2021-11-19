Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
Иммунолог Жемчугов предложил ввести обязательную вакцинацию... 05:25
Британка рассказала о бактерии из-за которой ее нос полностью... 05:22
Пушков назвал вероятность «коммунистической революции» в США 05:08
Королева Елизавета II впервые провела годовщину свадьбы... 04:57
Названы признаки утечки данных со смартфона 04:43
Тарасова призналась, что ей сложно смотреть произвольную программу... 04:42
В Совете Федерации захотели серьезно заняться криптовалютой 04:33
Байден заявил своим сторонникам об участии в выборах... 04:18
Главный тренер «Спартака» Витория назвал причину поражения... 04:17
В МВД РФ назвали возраст, в котором водители чаще совершают... 04:16
Спорт

Все решил нокаут в первом раунде: Вахаев не смог отобрать титул у Джонсона

Американец Тони Джонсон защитил титул чемпиона ACA в тяжелом весе

Слушать
Остановить
Турнир АСА 132 состоялся в Белоруссии, его главным событием стал титульный поединок в тяжелом весе: чемпион организации из США Тони Джонсон провел защиту против россиянина Мухумата Вахаева и одержал уверенную победу нокаутом в первом раунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:25

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

23:20

Казалось бы, отлично начла первый раунд Вахаев, но не стоило забывать нам о том, что его соперник — очень серьезен и грозен. И все решил один удар, после которого последовал ряд на добивание.

23:16

Все, объявляют победителя! Тони Джонсон сохранил свой титул чемпиона ACA в тяжелом весе!

close
100%
23:15

Сидит на полу клетки россиянин, закрывая лицо. Увы, не получилось у него вернуть то, что когда-то ему принадлежало.

23:14

Останавливает арбитр этот бой, и этот бой, который был запланирован на пять раундов, завершился победой Тони Джонсона в первой пятиминутке. Нокаут.

23:12

А следом Джонсон нанес сильнейший удар, который пропустил соперник, и все, поплыл Вахаев, после чего пропустил ряд сильных добивающих ударов. Все!

23:12

Будто бы расслабленно начинает россиянин, а Джонсон начал с джеба. а потом произошел тычок в глаз американца большим пальцем, но все оказалось в порядке, и бой продолжился. Обоюдные джебы применили соперники, после чего Тони начал поддавливать. Заходят бойцы в борьбу, где было небольшое преимущество у Вахаева, но поднимается Джонсон. Колени использует россиянин, а его соперник пытается работать локтями. За две минуты до конца раунда Тони вышел из борьбы. Мухамат хорошо держал удар, нанес отличный джеб.

23:08

Первый раунд, поехали!

23:01

Появляются бойцы в октагоне, идет представление. Совсем скоро все будет решено!

close
100%
22:27

Напомним, что на кону стоит титул ACA в тяжелом весе! Им сейчас владеет американский спортсмен.

22:55

Ну что же, нас ждет титульный поединок! Тони Джонсон (15-5-1) – Мухумат Вахаев (10-4-1).

22:48

Техническим нокаутом спустя 34 секунду одержал победу Смолдарев, представляют победителя.

22:47

Смолдарев нанес всего лишь один удар, который выбил из колеи его соперника. а дальше пошло жесткое добивание, которое решило исход боя меньше, чем за минуту.

22:47

Да что такое! Меньше 30 секунд, и третий нокаут подряд!

22:47

Поехали, первый раунд!

22:45

Бойцы уже в октагоне, идет представление. Совсем скоро начинаем!

close
100%
22:40

Со-главное событие вечера! Бой в тяжелом весе между чехом Михалом Мартинеком и эстонцем Денисом Смолдаревом.

22:37

Чуть меньше двух минут провели бойцы в октагоне. Объявляют победителя, а его соперника уже и в клетке нет — ему оказывают помощь.

22:36

Ну что тут скажешь? Можно только поздравить Исаева. который провел блестящий поединок против итальянского соперника. Неудержим он был сегодня, абсолютно раздавил соперника.

22:35

ВТОРОЙ БОЙ ПОДРЯД У НАС ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НОКАУТОМ В ПЕРВОМ РАУНДЕ! Буквально забил россиянин своего соперника, ничего совершенно не дал ему противопоставить себе и уверенно отправил соперника в нокаут. Медицинская бригада появляется на поле.

22:35

Как давил соперника Беслан! Нанес несколько ударов, заставил соперника опуститься на ягодицы, а потом россиянин применил удушающий прием. Из последних сил держится Кристиан, заливает все кровью, а россиянин никак не успокаивается, включая в работу локти.

22:33

Поехали, первый раунд!

22:31

Бойцы уже в октагоне. Совсем скоро бой начнется!

close
100%
22:27

А вот дальше нас ждет бой в полусреднем весе. Боец из Италии Кристиан Бринзан сразится с россиянином Бесланом Исаевым.

22:24

Одна минута и 34 секунды потребовалось Николе Дипчикову. Объявляют победителя!

22:23

Вот это было, конечно, вау! Потрясающий нокаут устроил представитель Болгарии. Раз-два-три, и все, закончен был бой. Успокаивает Дипчиков своего соперника, который выглядит весьма потерянным, все же достаточно сильно прилетело ему в голову.

22:22

ДОСРОЧНО В ПЕРВОМ РАУНДЕ ОДЕРЖИВАЕТ ПОБЕДУ ДИПЧИКОВ!

Нокаутом он добил своего соперника, несколько раз жестко сработал локтем, ничего ему не смог противопоставить соперник.

22:21

Первый заход в борьбу был неудачным, а вот следом два левых удара у Дипчикова прошли отлично.

22:20

Поехали, первый раунд!

22:19

В октагоне уже бойцы, скоро начнем.

close
100%
22:15

Второй бой у нас в среднем весе! Представитель США Крис Ханикатт сразится с болгарином Николой Дипчиковым.

22611

По судейским запискам — 29-28 от всех пяти судей. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал Батиста!

22:10

Ждем судейский вердикт, но два раунда оставил за собой бразильский боец.

22:09

Коленом по корпусу начал Батиста, и совсем мало борьбы в этом поединке было. Много двигался Леван, а бразилец хоть и меньше стал работать джебом, но вел бой первым номером. Больше минуты бойцы провели в захвате, Леван зажал соперника, нанося удар. Спину забрал Макашвили после того, как долго удерживал соперника, нанося удары.

22:04

Третий раунд, решающий!

22:03

Попал с правой руки бразилец, и на несколько секунд выпал будто бы Леван. Но следом ошибся он в попытке поработать локтем, поскользнулся, что позволило его сопернику чуть прийти в себя и начать огрызаться одиночными ударами. Много Батиста работал левой рукой, а грузин много передвигался, не давая сопернику как следует прицелиться. Классические комбинации у него не проходили. Попытка зайти в борьбу у бразильца не получилась. Очень жестко вели схватку соперники, покраснения уже на лице у Макашвили. Ничего не извлек из перспективной атаки Леван, а подсечка в самом конце тоже ничего не дала.

21:58

Второй раунд стартовал.

21:57

Очень много финтов в корпус было в начале от Левана, но совершенно невозмутимым был его соперник. Батиста начал атаковать первым — правой прямой. Хороший джеб у бразильца, и все же чуть получше он смотрелся. Поджимал он соперника, выходил из под прессинга Макашвили, но ненадолго. Очень уверенно вел бой в первом раунде бразилец, много раз применял он джеб. Казалось, что у Левана начали появляться проблемы с дыханием.

21:52

Стартовал бой!

21:50

Появляются оба бойца уже в октагоне. Совсем скоро стартует поединок.

close
100%
21:45

А вот мы и дошли до самого интересного! Основной кард открывает бой из трех раундов в легком весе — бразилец Хедерсон Батиста против Левана Макашвили из Грузии.

21:36

Собственно, решение совершенно неудивительно — Герман Барсегян одерживает победу единогласным решением судей.

21:35

Довел до логичного завершения Барсегян этот поединок, сегодня он своему сопернику не оставил никаких шансов, полностью задавив. Однако решение все еще за судьями.

21:30

Задерживается у нас начало основного карда. Пока еще свой бой проводят Андрей Калечиц (6-1) и Герман Барсегян (5-2-1). У них впереди решающий раунд.

21:25

Но перед главным поединком нас ждут еще четыре не менее интересных боя — Леван Макашвили (18-4-1) – Хедерсон Батиста (16-5), Никола Дипчиков (20-8) – Крис Ханикатт (13-4), Беслан Исаев (39-10) – Кристиан Бринзан (9-5), Денис Смолдарев (16-8) – Михал Мартинек (9-2).

21:20

Американец завоевал вакантный титул организации в ноябре 2020 года, нокаутировав в первом раунде поляка Даниэля Омельянчука. Первую защиту провел в апреле, остановив в третьем раунде украинца Дмитрия Побережца.

Вахаев выиграл восемь боев кряду. При этом за последние три года он провел всего два поединка: в феврале 2020 задушил (SBM 3) Евгения Гончарова, а в августе 2021 нокаутировал (КО 1) Рафаэля Пессоа.

21:15

19 ноября 2021 года в Минске (Белоруссия) проходит турнир АСА 132, главным событием которого станет титульный поединок в тяжелом весе: чемпион организации из США Тони Джонсон проведет защиту против россиянина Мухумата Вахаева. «Газета.ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+