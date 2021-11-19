Франция недостижима: Степанова и Букин стали третьими в Гренобле

А вот итоговая таблица. Поздравляет Александру Степанову и Ивана Букина, российская пара занимает место на пьедестале почета.
Французская пара получает за произвольный танец 132,17 балла. Выигрывают Пападакис и Сизерон домашний этап с обшей суммой 221,25 балла.
Французский дуэт — лидер в танцах на льду последние годы, и с каждым прокатом они этот статус только подтверждают. Отточенные, плавные движения, прекрасная история, рассказанная на льду, и действительно высокая сложность всего, что они показывают. Каждый их элементы заставляет замирать от восторга. Пусть и была ошибка у Сизерона на твиззлах, но она явно не котируется, да и вряд ли как-то повлияет на расклад.
Канадская пара получает за свое выступление 121,81 балла. Это дает им в общей сумме 2003,16 балла — обходят они Степанову и Букина.
Очень изящная пара, которая давно катается вместе и является первым номером сборной Канады. Уверенны они в своих силах, прекрасно смотрятся на льду, четко и плавно выполняя свою программу. И стоит отметить переход музыки, под которую они восхитительно подстраиваются. Красивой поддержкой они завершают прокат. Восхитительно.
Судьи оценивают прокат Александры Степановой и Ивана Букина в 120,40 балла. Это позволяет им набрать за два проката 200,29 балла. Саша и Ваня — точно с медалью.
«Ромео и Джульетта» — именно это именитое произведение ставят на льду российские фигуристы. Они буквально вживаются в свои роли, показывая магию. Потрясающе красивый танец, с четко выполненными элементами. Восхитительные твиззлы, дорожки шагов и вращения — Александре и Ивану на льду удается буквально все, а поддержки заслуживают отдельной похвалы — будто совсем ничего не весит фигуристка, так легко ее держит партнер. Ну и безусловно синхронность на самом высшем уровне. Магия, иначе этот танец не описать.
Американский дуэт набирает за свое выступление в произвольной программе 105,17 балла. Это дает им в общей сумме 175,91 балла.
Еще один безумно элегантный дуэт на льду, плавно скользит пара, на весьма высокие баллы исполняя заявленные элементы. Цепляют в их выступлении, безусловно поддержки и вращения, когда партнер держит фигуристку за руки и вращается с ней, когда она сама не касается льда. Очень красиво смотрится их произвольный танец.
Судьи оценивают прокат фигуристов в 106,71балла. Это дает им в общей сумме за два проката 175,94 балла.
Очень красивая пара, прекрасно они смотрятся вместе, и элементы покоряются им легко и непринужденно. Очень красивые твиззлы, отлично сделанные поддержки — легкие и невесомые, да и само катание очень синхронное. А под конец музыка становится более гнетущей, и отлично вписывается в нее танец французского дуэта.
Сильнейшая разминка вместе с Александрой Степановой и Иваном Букиным начинает свою подготовку.
Российская пара набирает за свой произвольный танец 103,87 балла. Это дает им в общей сумме 172,32. Пока это лидирующая позиция.
«Шехерезаду» на льду показывают российские фигуристы, и весьма неплохо у них это получается. Отличные дорожки, синхронные вращения — очень красиво смотрятся, как и отлично удавшиеся твиззлы. Ну и стоит отметить восхитительную поддержку, которая прекрасно удается у пары, и само их катание — плавное, идеально вписывающееся в музыку. Безумно красивая поддержка выходит у дуэта и ближе к концу программы. Прекрасно справились Морозова и Багин со своей программой.
Финская пара за свой произвольный танец набирает 106,40 балла. Это дает финским фигуристам 171,02 балла.
Очень синхронно движется на льду пара, и стоит отметить партнершу, будто бы парит она, тонкая и легкая. Твиззлы у дуэта удаются очень хорошо, как и параллельные вращения, красивая поддержка выходит. Прекрасно по льду движется пара, хорошее владение коньком у спортсменов, все получается очень плавно и элегантно.
Пара получает за произвольный танец 105,40 балла. Это позволяет им в сумме набрать 169,83 балла.
Очень плавно скользит пара по льду, красиво смотрятся их передвижения, и элементы тоже удаются весьма неплохо — с твиззлами и дорожками шагов не возникает никаких проблем. Прекрасно смотрятся и их поддержки, очень элегантный танец у пары поставлен, и прекрасно подобрано платье партнерши — красивого изумрудного цвета.
Судьи оценивают прокат французской пары в 92,66 балла. Это дает им в общей сумме 156,61 балла.
Прекрасные твиззлы исполняет французская пара в самом начале своего выступления, поддержка выглядит элегантной, будто сливаются воедино фигуристы на льду. Дорожку шагов судьи оценивают на четвертый уровень. Весьма неплохо смотрится пара на льду, справились они со всеми заявленными элементами, пусть немного нервно будто бы и чуть несинхронно.
За произвольный прокат немецкая пара получает 96,95 балла, что дает им в общей сумме 154,09 балла.
Неторопливое начало от фигуристов, с весьма неплохими синхронными твиззлами, вращения тоже получились у пары весьма и весьма хорошо. Поддержка происходит на уже более быстром уровне, и она завораживает, прекрасно с ней справляются танцоры. Дорожки шагов спортсменам покоряются, и судьи ставят четвертый уровень. А еще одна поддержка, пусть чуть более осторожная, но тоже выходит прекрасной. очень достойный прокат показывает немецкая пара.
Начинают произвольный танец фигуристы из Германии Дженнифер Джанс ван Ренсбург и Бенжамин Стеффан.
Первая разминочная группа танцевальных пар появляется на льду. Среди них — Аннабелль Морозова и Андрей Багин.
Вот так выглядят итоги короткого танца. Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин уверенно занимает третью строчку другие российские фигуристы — Аннабелль Морозова и Андрей Багин — идут шестыми.