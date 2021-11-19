Франция недостижима: Степанова и Букин стали третьими в Гренобле

18:39

Французский дуэт — лидер в танцах на льду последние годы, и с каждым прокатом они этот статус только подтверждают. Отточенные, плавные движения, прекрасная история, рассказанная на льду, и действительно высокая сложность всего, что они показывают. Каждый их элементы заставляет замирать от восторга. Пусть и была ошибка у Сизерона на твиззлах, но она явно не котируется, да и вряд ли как-то повлияет на расклад.