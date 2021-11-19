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Спорт

Россия осталась без медалей: Алиев стал пятым на Гран-при Франции

Японец Юма Кагияма завоевал золото этапа Гран-при во французском Гренобле

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Российский фигурист Дмитрий Алиев занял пятое место на этапе Гран-при Франции, Андрей Мозалев оказался седьмым, хоть и показал второй результат произвольной программы, а Артур Даниелян стал десятым. Этап выиграл японец Юма Кагияма. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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21:05

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований мужчин. До скорых встреч.

21:00

И прокат Алиева.

20:57

Выступление Мозалева, с которым он стал вторым по итогам произвольной.

20:55

Прокат Даниеляна.

20:53

А вот и итоговый результат. Дмитрий Алиев остался пятым, Андрей Мозалев стал седьмым, а Артур Даниелян оказался на десятой позиции.

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100%
20:51

Турнирная таблица с оценками за произвольную программу. Здесь стоит отметить, что на второй строчке расположился россиянин Андрей Мозалев. Только малые баллы в коротком прокате помешали ему бороться за тройку лидеров.

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100%
20:50

Кагияма набирает 185,77 балла за произвольный прокат, что дает ему в общей сумме 286,41 балла. Победитель этапа Гран-при!

20:47

Прекраснейший первый прыжок — четверной сальхов, второй тоже получается отличным — тройной лутц. Следом у Кагиямы идет прекрасный каскад четверной тулуп + тройной тулуп, и исполняет он без помарок тройной аксель + ойлер + тройной сальхов. Дорожка шагов — на четвертый уровень. На четверном тулупе есть недокрут, как и на каскаде тройной флип + тройной риттбергер. А следом и аксель получается с бабочкой. Эффектно завершает он свое выступление, да, немного рассыпалось у него выступление в конце, но в общем — прекрасно.

20:43

Замыкает выступление у мужчин японец Юма Кагияма.

20:42

164,72 балла — именно столько получает за произвольную программу Васильев. Это дает ему в общей сумме 254,48 балла.

20:40

Не самое удачное приземление с четверного сальхова из-за недокрута лишает Дениса важных баллов. Зато каскад тройной аксель + двойной тулуп выходит отличным. Чуть дрогнула нога, но устоял фигурист после сольного тройного акселя, отличным вышел тройной риттбергер. Дорожка шагов оценена на третий уровень, а вращения — на четвертый. Каскад тройной флип + тройной тулуп — на хорошие плюсы выполнен, как и каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Сольный лутц в три оборота — тоже чисто. Немного будто бы рваной кажется программа фигуриста, но отлично он справляется с большей частью своих элементов. Финальное вращение у него на четвертый уровень.

20:35

Денис Васильев из Латвии выходит на лед со своей программой.

20:34

Судьи ставят Брауну за произвольную программу 174,81 балла, что дает ему в общей сумме 264,20 балла.

20:32

С большим недокрутом выходит первый четверной сальхов, зато следом идет отличный каскад тройной аксель + двойной тулуп. Сольный аксель в три оборота тоже получается замечательным, как и дорожка шагов, оцененная на четвертый уровень. А вот риттбергер только в два оборота выходит у Брауна, зато каскад тройной флип + тройной тулуп отличный. Каскад тройной лутц + ойлер + сальхов срывается на последнем элементе, только в один оборот прыжок, зато флип в три оборота получает почти 2 балла сверху. Дорожки шагов и вращения — на четвертый уровень, прекрасно в своей программе смотрится американский фигурист.

20:27

Тройка лидеров по итогам короткой программы. Американец Джейсон Браун на льду.

20:26

Сато набирает за произвольный прокат 177,17 балла, что дает ему в общей сумме 264,99 балла.

20:24

Делает японец в самом начале лутц в четыре оборота. А следом удается и четверной флип. Каскад с четверным тулупом не удается, второй тулуп оказывается лишь в один оборот, и вращения на третий получаются. Недокрут случается на четверном тулупе, но вот аксель в три оборота получается отличным, как вращения — четвертый уровень. Каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов тоже в плюсе, как тройной аксель + двойной тулуп. Вращением на четвертый уровень заканчивает Сато свою программу, великолепный прокат он выдал.

20:19

Свою произвольную программу покажет японец Шун Сато.

20:18

Итак, судьи оценивают прокат Дмитрия Алиева в 168,51 балла. Это дает ему 253,56 балла. Пока он первый.

20:15

Первым стоит у фигуриста лутц, возможно, мог бы Дима сделать четверной, но в итоге в три оборота — чистый. Каскад четверной тулуп + тройной тулуп выходит прекрасным, как и каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов. Флип в три оборота — чисто, вращения на четвертый уровень. Срывается немного тройной аксель, к сожалению, атвот каскад тройной лутц + двойной тулуп выходит отличным, как и тройной риттбергер. Прекрасным вращением завершает Дмитрий свою программу, элегантно, красиво, и сегодня он практически безупречно сделал все. Браво!

20:11

Дмитрий Алиев на льду!

20:10

За свое произвольное выступление канадский фигурист получает 168,03 балла. Это дает ему в общей сумме 253,06 балла. Увы, обходит он Андрея.

20:08

Касается рукой льда фигурист после исполнения четверного тулупа. Зато каскад четверной тулуп + двойной тулуп получается хорошим, как и каскад тройной аксель + ойлер + двойной сальхов. Риттбергер в три оборота — чисто, дорожка шагов на четвертый уровень. аксель в три оборота получается прекрасно, очень высоко его прыгает фигурист,. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит с помаркой на втором элементе, дорожка шагов — третий уровень, а сольный тройной флип прекрасен. Очень достойное выступление первого номера сборной Канады, прекрасно Мессинг смотрелся на льду.

20:03

Открывает сильнейшую разминку канадец Киган Мессинг.

19:56

Разминку начинают лидеры. Дмитрий Алиев в этой группе.

19:55

Турнирное положение после первой разминки выглядит следующим образом.

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100%
19:54

158,82 балла — именно столько получает француз за произвольную программу. Это дает ему 243,29 балла.

19:52

Первым француз исполняет прекрасный четверной тулуп, следом идет тройной аксель, но вот этот прыжок выходит с недокрутом. Следом сальхов получается только в два оборота, каскад четверной тулуп + двойной тулуп тоже получается с недокрутом, Зато тройной лутц + ойлер + тройной сальхов получается здорово, а на каскаде тройной лутц + двойной тулуп касается рукой льда при приземлении фигурист. Тройной флип исполняет чисто, да и дорожки шагов с вращениями у него здоровские. Немного посыпалась программа у этого французского фигуриста, к сожалению, ошибки на прыжковых элементах подпортили общее впечатление.

19:47

Третий французский фигурист Адам Сио Хим Фа замыкает первую разминку.

19:46

Артур Даниелян получает за свое выступление в произвольной программе 144,69 балла. Он набирает 221,50 балла в общей сумме.

19:43

К сожалению, с тулупа в четыре оборота падает Артур в самом начале. Зато отлично удается ему сальхов в четыре оборота и тройной аксель. Каскад тройной лутц + тройной тулуп у фигуриста тоже получается на приличные плюсы. Следом идет отличная дорожка шагов и каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, который выходит отлично. А вот на флипе в три оборота случается осечка. А следом и вовсе происходит что-то неясное, не удался совсем каскад из риттбергера и акселя, а после падает фигурист. Зато следующая дорожка шагов на четвертый уровень. Немного рассыпалась его программа, к сожалению, очень расстроен Артур.

19:39

И еще один российский фигурист. Артур Даниелян на льду!

19:38

Судьи оценивают прекрасный прокат Мозалева в 179,77 балла. В общей сумме он получает 248,54, сейчас он лидер. Личный рекорд!

19:36

Первым ставит Мозалев каскад четверной тулуп + тройной тулуп и прекрасно с ним справляется, как и с четверным сальховом. Следом идет чистый риттбергер в три оборота, каскад тройной аксель + двойной тулуп выходит на солидные плюсы, а дорожка шагов получает четвертый уровень. Во второй части программы Андрей блестяще исполняет тулуп в четыре оборота и тройной сальхов. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов тоже выходит отличным. Прекрасные вращения оценены на четвертый уровень. И это вау, идеально выполнил свою программу Андрей Мозалев. Больше 100 баллов за технику!

19:31

Андрей Мозалев, представляющий Россию, выходит на лед.

19:31

Французский фигурист за произвольную программу получает 145,89 балла. Это дает ему в общей сумме 212,27 балла.

19:29

Четверной тулуп в самом начале блестяще исполняет фигурист, прекрасно справляется с элементом. Каскад четверной тулуп + двойной тулуп тоже получается отлично. Тройные лутц и риттбергер тоже выходят здорово. А вот дорожка шагов получается только на третий уровень, зато следом идет отличный каскад тройной лутц + тройной тулуп. Сольный тройной сальхов также на плюсы, а вот каскад двойной аксель + двойной тулуп + двойной риттбергер выходит недокрученным. Великолепно зажег под конец программы фигурист, практически все прекрасно он сделал, тепло приветствует его публика.

19:24

Роман Понсар из Франции покажет свою произвольную.

19:22

С трудом итальянский фигурист покинул лед. Судьи оценивают его выступление в 117,94 балла. Это дает ему в сумме 184,27 балла.

19:20

Идет на исполнение четверного сальхова фигурист, но недокрут у него к сожалению. А с тройного акселя и вовсе падает спортсмен, проблемы у него возникают и на каскаде тройной аксель + ойлер + двойной сальхов. Зато риттбергер в три оборота выходит чистым. Дорожка шагов получается на четвертый уровень, да и каскад тройной флип + двойной тулуп тоже хорош. А вот с тройного лутца снова фигурист падает. Потом происходит падение и с каскада двойной лутц + тройной тулуп. Совсем не заладилось сегодня выступление у Франджипани, к сожалению, как и короткая программа накануне.

19:16

Следующем на льду оказывается итальянец Габриэле Франджипани.

19:15

Французский фигурист за свой прокат получает 164,10 балла. Это дает ему в сумме за два проката 228,08 балла.

19:13

Первым ставит француз четверной тулуп и исполняет его успешно! А следом идет тулуп в три оборота — тоже чисто. Каскад тройной аксель + двойной тулуп тоже получается, хотя изначально показалось, что не справится с первым элементом фигурист. Сольный риттбергер в три оборота — прекрасен, как и дорожка шагов — на четвертый уровень. Тройной аксель получается прекрасно — высокий четкий, следом идет также отлично сделанный каскад тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов. Исполняет фигурист и аксель в два оборота. Вращения у Кевина на четвертый уровень. Великолепно получилась у него программа, практически без помарок.

19:08

Открывает выступление у мужчин Кевин Эймоз, представляющий Францию.

19:00

Первая разминка уже появляется на льду. Тут выступят Андрей Мозалев и Артур Даниелян.

19:00

В таком порядке выйдут сегодня на лед фигуристы.

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100%
18:55

Вот так выглядят итоги короткой программы. Россиянин Дмитрий Алиев стал пятым, Артур Даниелян — восьмой, Андрей Мозалев — девятый.

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100%
18:50

Прокаты начнутся после 19.00 по московскому времени.

18:45

На этапе Гран-при в Гренобле (Франция) мужчины выступают с произвольными прокатами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступлений.

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