Россия осталась без медалей: Алиев стал пятым на Гран-при Франции

19:43

К сожалению, с тулупа в четыре оборота падает Артур в самом начале. Зато отлично удается ему сальхов в четыре оборота и тройной аксель. Каскад тройной лутц + тройной тулуп у фигуриста тоже получается на приличные плюсы. Следом идет отличная дорожка шагов и каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, который выходит отлично. А вот на флипе в три оборота случается осечка. А следом и вовсе происходит что-то неясное, не удался совсем каскад из риттбергера и акселя, а после падает фигурист. Зато следующая дорожка шагов на четвертый уровень. Немного рассыпалась его программа, к сожалению, очень расстроен Артур.