Завоевали Францию: Бойкова и Козловский выиграли золото этапа Гран-при

21:47

Подкрутка у фигуристов не получается, сильно минусуют ее судьи, а на параллельном тройном сальхове партнер касается рукой льда. На каскаде проблемы возникают уже у партнерши — спотыкается она на двойном акселе, не может прикрепить к нему второй элемент. Зато поддержка очень хороша. На выбросе с тройным риттбергером хоть устояла фигуристка, но все равно минусы, как и на выбросе с тройным флипом. Очень красивая поддержка на одной руке получается у итальянской пары уже ближе к концу. В целом — очень достойное выступление, но шероховатости на прыжках, к сожалению, немного все портят.