Завоевали Францию: Бойкова и Козловский выиграли золото этапа Гран-при

И прекрасное выступление Александры Бойковой и Дмитрий Козловского, которое принесло им путевку в финал Гран-при.
Турнирная таблица с оценками за произвольную программу. Российские пары не оставили соперникам шансов.
Судьи ставят Бойковой и Козловскому за произвольную программу 139,79 балла, что дает им 216,96 балла. Они первые!
Ставят в начало параллельный тройной сальхов, и блестяще он получается у пары. С каскадом возникают проблемы тройной тулуп прыгают оба, а вот со вторым элементом ошибается Бойкова. Зато подкрутка на четвертый уровень, и следом исполненная потрясающая поддержка на одной руке — тоже. Выброс с тройным флипом — восхитителен, прекрасный, высокий, отлично приземляет его Александра, а следом и отличный тодес на четвертый уровень. На выбросе с тройным риттбергером спотыкается фигуристка, но не падает, вытаскивает его. И еще две поддержки сделаны просто потрясающе, обе на четвертый уровень. Великолепное катание Бойковой и Козловский, несмотря на помарки.
Итак, первый российский дуэт набирает за свое произвольное выступление 132,13 балла — личный рекорд. Общая сумма — 205,15 балла. Пока они первые.
В начало программы пара ставит прекрасный каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов. Подкрутка тоже очень хорошо. А вот параллельный тулуп не удается — у партнера, сильно заминусован элемент. Зато выброс с тройным флипом просто прекрасен в их исполнении, как и выброс с тройным риттбергером. Тодес — медленный, чувственный — получает четвертый уровень, восхитительно был исполнен. Поддержки тоже прекрасно удаются у российского дуэта, отлично с ними справляются Юлия и Михаил. Великолепное катание показывает пара, действительно очень сильно.
Первая подкрутка весьма удачная, каскад фигуристы делают из трех прыжков трйоной тулуп + двойной тулуп + двойной тулуп, и он очень хорош, как и сольный тройной сальхов. Прекрасная поддержка и не менее восхитительный выброс с тройным сальховом удаются фигуристам, и тодес их прекрасен вне всяких сомнений. Выброс с тройным флипом удается не очень, но спасает его буквально Ванесса. Прекрасное катание двух очень опытных фигуристов.
Канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Радфорд появляются на льду. Даже года еще они не катаются вместе.
Первая подкрутка отличная у фигуристов получается, а вот с тройного тулупа падает партнер, и каскад из-за этого не получается. Выброс с тройным риттбергером очень красивый, высокий, качественный. Следом получается и параллельный тройной сальхов. Поддержки тоже отличные, на солидные плюсы, и видно, что пара получает большое наслаждение от своего катания. Выброс с тройным флипом — просто прекрасен, и завершается выступление красивой поддержкой. Отличный прокат.
А разминку начинает вторая группа — лидеры. Напомним, именно в ней выступают Юлия Артемьева и Михаил назарычев, и выигравшие короткую программу Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Итальянские фигуристы получают за произвольную программу 111,59 балла. Это дает им в общей сумме 176,19 балла. Сейчас они первые.
Подкрутка у фигуристов не получается, сильно минусуют ее судьи, а на параллельном тройном сальхове партнер касается рукой льда. На каскаде проблемы возникают уже у партнерши — спотыкается она на двойном акселе, не может прикрепить к нему второй элемент. Зато поддержка очень хороша. На выбросе с тройным риттбергером хоть устояла фигуристка, но все равно минусы, как и на выбросе с тройным флипом. Очень красивая поддержка на одной руке получается у итальянской пары уже ближе к концу. В целом — очень достойное выступление, но шероховатости на прыжках, к сожалению, немного все портят.
С небольшой ошибки начали фигуристы, потом и каскад не задался — вышел двойной тулуп + одинарный тулуп, и выброс с тройного сальхова судьи тоже минусуют. А вот поддержка выходит красивой и сложной, ее оценивают достаточно высоко. Второй выброс — с тройным флипом — тоже не самый лучший, рукой касается льда фигуристка. Дорожки шагов получаются неплохие, как и параллельный двойной сальхов. Одна из подкруток третьего уровня у них. Стоит отметить, что очень красиво смотрится пара на льду, и завершают они выступление прекрасной поддержкой.
Судьи оценивают выступление венгерских фигуристов 100,50 балла. В сумме они набирают 152,76 балла.
Чуть сбилась синхронность в параллельном тулупе, вышел прыжок только в два оборота, а следом и каскад двойной сальхов + двойной тулуп практически не получился. Выброс с тройным флипом минусуют судьи, не особо удачный элемент. Зато выброс с сальховом в три оборота вышел отличным, и поддержка смотрится здорово у этой пары. Но куда выигрышнее смотрелась эта программа в сравнении с предыдущими фигуристами.
Отлично начали французские фигуристы, а вот на параллельном тройном тулупе партнерша коснулась рукой льда. Не удался и выброс с тройным риттбергером — падает фигуристка. Каскад двойной сальхов + одинарный аксель получается у пары, явно не то, что запланировано, но что есть. Поддержка выходит весьма неплохой, и второй выброс — с тройным сальховом — в плюсах, отлично получился. Вращения тоже весьма неплохо получаются у дуэта, но стоит отметить, что техничности не хватает французам и опыта.
Вот так выглядят итоги короткой программы у спортивных пар. В лидерах — оба российских дуэта. На первой строчке Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми стали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.