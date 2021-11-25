Валиева и Хромых падали, Тутберидзе не пришла: как стартовал Гран-при России

Камила Валиева упала с четверного сальхова и тройного акселя в прогоне произвольной программы, но исполнила сложнейший каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. Майя Хромых в прокате под музыку упала трижды, в том числе с четверного тулупа, а Елизавета Туктамышева и вовсе отказалась в прогоне от тройного акселя. Тем не менее во время тренировки без музыки девушки исполняли все свои элементы. Также в этот день в олимпийском дворце «Айсберг» выступили с яркими прокатами мужчины, пары и танцы. «Газета.Ru» рассказывает самое интересное о том, как стартовал Гран-при России по фигурному катанию.

Не приехавшие коньки Риццо, падения Коляды и яркий Кондратюк

На утреннюю тренировку мужчин собралось совсем немного зрителей, но они дисциплинированно аплодировали каждому фигуристу перед началом проката.

С трибун за тренировкой соперников с легкой грустью наблюдал итальянский одиночник Маттео Риццо. Его коньки по ошибке не доставили в Сочи в багаже самолета.

За день до старта соревнований ситуация казалась критической. К тому же диктор арены объявила «Маттео Риццо, be ready» за несколько минут до того, как должен был начинаться его прокат, явно насыпав соль на рану. Впрочем, Риццо старался не унывать и выложил милое видео с трибун, а спустя несколько часов после тренировки мужчин сообщил, что коньки ему все-таки привезли.

Позже итальянцу разрешили провести тренировку на олимпийском катке в полном одиночестве, когда все уже ушли. Возможно, спортсмену даже повезло — оказался в условиях «люкс».

Возвращаясь к общей тренировке: на занятии присутствовали два ученика Этери Тутберидзе — Ника Егадзе и Морис Квителашвили, выступающие за Грузию. Сама Тутберидзе на их тренировке отсутствовала — наблюдали другие наставники Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

close 100% Тренеры из группы Этери Тутберидзе — Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков — наблюдают за тренировкой мужчин на Гран-при России в Сочи Денис Гладков/«Газета.Ru»

Егадзе с чувством прокатал свою произвольную программу на тему «Ромео и Джульетты», после чего выслушал замечания от Дудакова, энергично сотрясающего рукой. За все время тренировки фигурист еще не раз подъезжал к тренерам и консультировался с ними.

close 100% Фигурист из группы Этери Тутберидзе Ника Егадзе выступает с произвольной программой на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

В это время уже вовсю катал Квителашвили под My Way. Он почти не общался с тренерами и проводил тренировку фактически самостоятельно. Его прокат проводили аплодисментами — падений не было.

close 100% Фигурист из группы Этери Тутберидзе Морис Квителашвили выступает с произвольной программой на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Марк Кондратюк выделялся своей кислотно-зеленой кофтой на фоне черных одеяний почти всех остальных фигуристов. Ученик Светланы Соколовской проводил необычную разминку — раскатывался по льду, заводя руки за спину и растягивая в разные стороны ярко-оранжевую ленту — разминал суставы.

Затем фигурист показал свою зажигательную произвольную программу под музыку из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Получилось не без ошибок — так, Кондратюк коснулся льда рукой после четверного сальхова и приземлился на две ноги с тройного акселя. Однако его эмоциональному прокату громко аплодировала вся арена.

close 100% Марк Кондратюк обсуждает свой тренировочный прокат с тренером Светланой Соколовской на Гран-при России по фигурному катанию Денис Гладков/«Газета.Ru»

Михаил Коляда тренировал прыжки, пожалуй, усерднее всех — и периодически падал. После одного из падений он подъехал к Алексею Мишину и долго советовался. В прогоне под музыку фигурист показал короткую программу в образе Щелкунчика. Не обошлось без падения с четверного сальхова, однако затем Коляда чисто исполнил каскад четверной тулуп + тройной тулуп и тройной аксель.

close 100% Михаил Коляда выступает с короткой программой на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Бронзовый призер этапа Гран-при в Канаде Евгений Семененко показал короткую программу. «Женя, давай!» — донеслось с трибун, будто уже начались соревнования. Семененко — одна из новых надежд сборной России наряду с Кондратюком.

Ученик Алексея Мишина не подвел фанатов и прокатался чисто.

close 100% Евгений Семененко выступает с короткой программой на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Испанцы ворвались с уличным танцем в трагичную лирику россиян

Пары, выступающие в танцах на льду, исполняли под музыку только отдельные элементы, вращения и дорожки — кто-то из ритм-танца, кто-то — из произвольного. Поскольку танец обычно несет единую концепцию, такие обрывки выглядели, словно тизер к предстоящим соревнованиям.

Так, действующие чемпионы мира Виктория Синицына и Никита Кацалапов частями исполнили под музыку свой произвольный танец под музыку Сергея Рахманинова.

close 100% Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

close 100% Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин показывали отрывки из произвольного танца в образах Ромео и Джульетты.

close 100% Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин выступают с произвольным танцем на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

close 100% Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин выступают с произвольным танцем на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — из чувственной постановки о двух пожилых влюбленных, которые неожиданно превратились под волшебным дождем в себя молодых и вспомнили мгновения счастья.

close 100% Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают с произвольным танцем на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

close 100% Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают с произвольным танцем на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

И только испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин показали горячий ритм-танец в уличном стиле, добавив огонька в эту лиричную разминку.

close 100% Сара Уртадо и Кирилл Халявин выступают с ритм-танцем на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Мишина и Галлямов удивили новой аранжировкой, Павлюченко и Ходыкин придержали акробатику

В одной разминке оказались сразу три российские пары — действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, одна из самых необычных пар с сумасшедшими акробатическими трюками — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также перспективные Ясмина Кадырова и Иван Бальченко.

Мишина и Галлямов презентовали произвольную программу под «Метель» и «Время, вперед» Григория Свиридова — в новой аранжировке. Теперь в музыку были добавлены громкие удары по барабанной тарелке — в тех моментах, когда пара исполняла впечатляющие элементы, например, каскад тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов или выброс.

close 100% Анастасия Мишина и Александр Галлямов на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Правда, эти звуки так резко врывались в спокойную канву «Метели», что невольно били по ушам. Остается надеяться, что в официальном прокате музыку сделают тише и эти вставки будут звучать эффектно, а не пугающе.

close 100% Анастасия Мишина и Александр Галлямов на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

В плане технических элементов была лишь явная ошибка в каскаде — Галлямов показал двойной сальхов вместо тройного. После проката под музыку Галлямов отдельно от партнерши повторял прыжки и справлялся чисто.

close 100% Анастасия Мишина и Александр Галлямов на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Павлюченко и Ходыкин показали в прогоне свою произвольную программу под «Лебединое озеро». Рискованные трюки спортсмены решили придержать и исполнили классические элементы парников — выброс, подкрут и высокую поддержку. Все получилось очень уверенно и чисто.

close 100% Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

close 100% Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Кадырова и Бальченко тоже предпочли показать произвольную программу — под саундтрек к фильму «Принц Персии». Исполнить чисто все не получилось — девушка упала с последнего прыжка в каскаде.

close 100% Ясмина Кадырова и Иван Бальченко на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Валиева и Хромых падали с четверных, Туктамышева играючи делала тройной аксель

Камила Валиева и Майя Хромых появились на арене в сопровождении все тех же Глейхенгауза и Дудакова. Тутберидзе так и не появилась на арене «Айсберг» в этот день. Впрочем, двух других тренеров для сопровождения было вполне достаточно. Девушки подъезжали к ним в основном, только если была нужна салфетница.

Валиева размялась двойным акселем и каскадом тройной лутц + тройной тулуп (причем добавляла сюда и третий прыжок для усложнения), а потом перешла к тройному акселю и четверному тулупу. Получалось без падений.

close 100% Камила Валиева на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Однако в ходе проката произвольной программы под «Болеро» Валиева дважды упала — с четверного сальхова и тройного акселя. Четверной сальхов вообще не удавался девушке на этой тренировке.

Во второй половине программы ей удалось взять себя в руки и исполнить сложнейший каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. Однако общее впечатление оказалось несколько смазанным.

close 100% Камила Валиева на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Валиева недовольно уперла в руки в бока после проката и отправилась за консультацией к тренерам. Глейхенгауз дал ей несколько советов.

close 100% Камила Валиева обсуждает свой прокат с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Хромых тоже решила повторить под музыку произвольную программу — под песни из мюзикла «Мулен Руж». Начала фигуристка здорово — исполнила каскад четверной тулуп + двойной тулуп, однако затем пошли ошибки. Ученица Тутберидзе упала целых три раза — с сольного четверного тулупа, а также тройного лутца и тройного флипа.

close 100% Майя Хромых на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Однако Хромых не впала в уныние и эмоционально исполнила дорожку шагов, вызвав аплодисменты зрителей.

close 100% Майя Хромых на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Туктамышева единственная из российских фигуристок решила исполнить короткую программу — под Oblibion Астора Пьяццолы. В ходе проката под музыку Императрица решила не напрягаться — вместо запланированного тройного акселя и каскада тройной лутц + тройной тулуп она просто проехалась по льду, намечая эти прыжки.

close 100% Елизавета Туктамышева на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

В итоге фигуристка прыгнула только тройной флип в концовке и показала красивую хореографию, поставленную Ильей Авербухом.

close 100% Елизавета Туктамышева на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Однако во время тренировки без музыки Туктамышева чисто исполняла и тройной аксель, и тройной лутц + тройной тулуп. Должно быть, ученица Алексея Мишина отказалась от прыжков в прокате, поскольку уже достаточно повторила их и не хотела тратить слишком много сил.

close 100% Елизавета Туктамышева на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

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Так стартовал Гран-при России — в уютной ламповой атмосфере с несколькими десятками зрителей на трибунах, интригующими отрывками программ и элементами ультра-си — удачными и неудачными.

Расписание Гран-при России (время московское):

26 ноября

Мужчины, короткая программа — 13.30

Танцы на льду, ритм-танец — 15.30

Пары, короткая программа — 18.00

Женщины, короткая программа — 19.25

27 ноября

Мужчины, произвольная программа — 13.30

Танцы на льду, произвольный танец — 15.40

Пары, произвольная программа — 17.30

Женщины, произвольная программа — 19.10

28 ноября

Показательные выступления — 15.00