Польша, а потом Швеция или Чехия: Россия узнала соперников в стыковых матчах

18:31

Напомним, что в решающем матче группового этапа сборная России проиграла в Сплите хорватской команде 0:1 и упустила первое место в группе. Теперь подопечным Карпина предстоит сыграть два стыковых матча, ну или один, при самом плохом раскладе. 10 команд, занявших вторые места в своих группах, плюс две команды из Лиги Наций, будут разбиты на четыре подгруппы по четыре команды, которые сыграют полуфиналы и финал из одного матча. Три победителя поедут на чемпионат мира.