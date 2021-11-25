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Спорт

Польша, а потом Швеция или Чехия: Россия узнала соперников в стыковых матчах

В первом стыковом матча ЧМ-2022 Россия сыграет с Польшей

Состоялась жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022. Сборная России сыграет в первой игре с командой Польши 24 марта, в случае успеха в этом матче, 29 марта подопечные Карпина сразятся за путевку в Катар с победителем пары Швеция — Чехия. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
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20:00

А наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

19:51

Карпин о переносе тура РПЛ:

«Хотелось бы поблагодарить РПЛ и все клубы за то, что перенесли тур. Это не гарантия успеха, но любой день, любой час идет на пользу. Мы знаем, что не только в России так решили, в Италии перенесли тур, думаю, что и в других странах придут к такому решению».

19:47

Вот первая реакция Валерия Карпина: «Нормальный жребий. Не хороший, но и не плохой. Могло быть лучше, могло быть хуже. Но это все на бумаге, никто не знает, что будет через четыре месяца. По месту проведения матча пока ясности нет, хотелось бы сыграть в «Лужниках», но непонятно, что будет с ковидной историей. Также рассматриваются южные города — Краснодар и Ростов», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

19:42

Первая реакция от бывшего наставника сборной Станислава Черчесова.

«Интересный жребий. Поляков знаем, дальше Швеция или Чехия — они качественно сыграли на Евро, видел и последний матч шведов против испанцев. Но первый барьер — Польша. Есть Левандовски, Крыховяк — все понятно. Играем через четыре месяца. Ситуация может поменяться во всех командах. Хорошо, что играем дома.», — сказал Черчесов «Чемпионатe».

19:35

Тренер сборной России Николай Писарев в прямом эфире «Матч ТВ» заявил, что группа у команды ровная и он надеется на два матча.

19:33

Первые матчи, напомним, пройдут 24 марта, а финалы будут сыграны 29 марта.

19:32

Путь А: Шотландия – Украина, Уэльс – Австрия

Путь В: Россия – Польша, Швеция – Чехия

Путь С: Италия – Македония, Португалия – Турция

19:30

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини говорит, что жеребьевка тяжелая. Улыбается тренер, но счастливым не выглядит.

19:28

А Украина сыграет два матча в гостях.

19:27

Россия оба матча сыграет дома!

19:27

Сейчас определят хозяев финалов.

19:25

Тьяго Мендеш не очень доволен итогами жеребьевки и понять его можно. Италия — Португалия — с ума сойти!

19:24

Италия сыграет с Северной Македонией, а Португалия, соответственно, будет биться с Турцией.

19:23

А после Польши российская команда, в случае успеха, сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.

19:22

Сборная России в первом матче сыграет с Польшей!

19:21

Уэльс — Австрия!

19:21

Шотландия — Украина!

19:18

Италия и Португалия идут в один путь, и кто-то из них не попадет на Евро! Два последних чемпиона Европы сыграют между собой! Ну, конечно, если пройдут полуфиналы.

19:17

Швеция идет к России из первой корзины! Не Португалия или Италия.

19:17

Россия отправляется в путь B.

19:16

Шотландия и Уэльс в первом пути из первой корзины.

19:16

Поехали! Первой вытаскивают Шотландию.

19:15

А вы бы кого выбрали?

19:12

Показывают нам большой экран, на котором все тренеры сборных, которые сегодня будут участвовать в жеребьевке. Все присутствуют на церемонии по видеосвязи. Валерий Карпин тоже на месте.

19:10

Идет небольшое представление тех команд, кто уже гарантировал себе путевку на чемпионат мира от Европы.

19:07

Француз Кристиан Карамбе, легендарный немец Лотар Маттеус и португалец Тьяго будут тащить шары.

19:04

Теперь говорит президент УЕФА Александр Чеферин. Он объясняет нюансы жеребьевки, но о них мы уже рассказали.

19:02

Начинается все с речи президента ФИФА Джанни Инфантино.

19:01

Начинается церемония.

18:55

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой также считает, что идеальный вариант — Северная Македония.

«Конечно, нам нужна Северная Македония. Все сейчас спят и видят, чтобы они достались нам. Ясно, что у нас преимущество домашнего поля. Но Турция и Польша все-таки мастеровитее македонцев. Понятно, что Македония будет лезть из кожи вон, но по другим качествам они нас слабее», — сказал Мостовой «Чемпионату».

18:52

Войцех Ковалевски в прямом эфире «Матче ТВ» сказал, что для Польши сборная России будет не самым плохим соперником.

18:50

А вот мнение еще одного экс-наставника сборной России Юрия Семина.

«Думаю, каждый из нас ответит, что в стыковых матчах лучше всего встретиться с Северной Македонией. Но с кем бы ни выпало играть российской сборной, предстоят важные и тяжелые матчи. На кону стоит поездка на ЧМ», — считает Семин.

18:45

«Возможных соперников мы обсуждаем сегодня, в ноябре, а играть предстоит в марте. За четыре месяца до матчей невозможно предсказать, какой предстанет в нужный момент та или иная сборная», — считает экс-главный тренер национальной команды Станислав Черчесгов.

18:41

Карпин, кстати говоря, неделю назад в качестве лучшего соперника говорил о Северной Македонии. С оговорками, правда, из серии, что это версия навскидку. Все так считают, и он считает. А в реальности надо смотреть, кто и чего из себя представляет в данный момент.

18:40

Валерий Карпин тоже готовится к жеребьевке.

18:35

Аккаунт сборной России в Twitter настроен оптимистично.

18:33

Во второй корзине также находится сборная Украина, но с ней российская команда не сыграет при любых раскладах. УЕФА разводит наши страны по политическим мотивам.

18:32

Хорошие новости заключаются в том, что сборная России попала при посеве в первую корзину, что дает в первом не только преимущество своего поля, но и адекватного соперника. Среди потенциальных противников сборной России на первом этапе: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия.

Плохие новости заключаются в том, что в решающем матче, если до него дойдет, хозяина поля определит жеребьевка, плюс могут достаться команды уровня Италии и Португалии.

18:31

Напомним, что в решающем матче группового этапа сборная России проиграла в Сплите хорватской команде 0:1 и упустила первое место в группе. Теперь подопечным Карпина предстоит сыграть два стыковых матча, ну или один, при самом плохом раскладе. 10 команд, занявших вторые места в своих группах, плюс две команды из Лиги Наций, будут разбиты на четыре подгруппы по четыре команды, которые сыграют полуфиналы и финал из одного матча. Три победителя поедут на чемпионат мира.

18:30

Сегодня сборная России узнает своего соперника по стыковым матчам на чемпионат мира — 2022 в Катаре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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