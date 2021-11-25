Польша, а потом Швеция или Чехия: Россия узнала соперников в стыковых матчах

Карпин о переносе тура РПЛ:
«Хотелось бы поблагодарить РПЛ и все клубы за то, что перенесли тур. Это не гарантия успеха, но любой день, любой час идет на пользу. Мы знаем, что не только в России так решили, в Италии перенесли тур, думаю, что и в других странах придут к такому решению».
Вот первая реакция Валерия Карпина: «Нормальный жребий. Не хороший, но и не плохой. Могло быть лучше, могло быть хуже. Но это все на бумаге, никто не знает, что будет через четыре месяца. По месту проведения матча пока ясности нет, хотелось бы сыграть в «Лужниках», но непонятно, что будет с ковидной историей. Также рассматриваются южные города — Краснодар и Ростов», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».
Первая реакция от бывшего наставника сборной Станислава Черчесова.
«Интересный жребий. Поляков знаем, дальше Швеция или Чехия — они качественно сыграли на Евро, видел и последний матч шведов против испанцев. Но первый барьер — Польша. Есть Левандовски, Крыховяк — все понятно. Играем через четыре месяца. Ситуация может поменяться во всех командах. Хорошо, что играем дома.», — сказал Черчесов «Чемпионатe».
Тренер сборной России Николай Писарев в прямом эфире «Матч ТВ» заявил, что группа у команды ровная и он надеется на два матча.
Путь А: Шотландия – Украина, Уэльс – Австрия
Путь В: Россия – Польша, Швеция – Чехия
Путь С: Италия – Македония, Португалия – Турция
Таков наш путь— Сборная России (@TeamRussia) November 26, 2021
В случае успеха в первом матче Россия сыграет с победителем пары Швеция – Чехия дома. Встреча пройдёт 29 марта.#WC2022 pic.twitter.com/l2seOHti1K
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини говорит, что жеребьевка тяжелая. Улыбается тренер, но счастливым не выглядит.
Тьяго Мендеш не очень доволен итогами жеребьевки и понять его можно. Италия — Португалия — с ума сойти!
А после Польши российская команда, в случае успеха, сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.
Италия и Португалия идут в один путь, и кто-то из них не попадет на Евро! Два последних чемпиона Европы сыграют между собой! Ну, конечно, если пройдут полуфиналы.
А вы бы кого выбрали?
Кого ждёте в первом матче— Сборная России (@TeamRussia) November 26, 2021
Показывают нам большой экран, на котором все тренеры сборных, которые сегодня будут участвовать в жеребьевке. Все присутствуют на церемонии по видеосвязи. Валерий Карпин тоже на месте.
Идет небольшое представление тех команд, кто уже гарантировал себе путевку на чемпионат мира от Европы.
Француз Кристиан Карамбе, легендарный немец Лотар Маттеус и португалец Тьяго будут тащить шары.
Теперь говорит президент УЕФА Александр Чеферин. Он объясняет нюансы жеребьевки, но о них мы уже рассказали.
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой также считает, что идеальный вариант — Северная Македония.
«Конечно, нам нужна Северная Македония. Все сейчас спят и видят, чтобы они достались нам. Ясно, что у нас преимущество домашнего поля. Но Турция и Польша все-таки мастеровитее македонцев. Понятно, что Македония будет лезть из кожи вон, но по другим качествам они нас слабее», — сказал Мостовой «Чемпионату».
Войцех Ковалевски в прямом эфире «Матче ТВ» сказал, что для Польши сборная России будет не самым плохим соперником.
А вот мнение еще одного экс-наставника сборной России Юрия Семина.
«Думаю, каждый из нас ответит, что в стыковых матчах лучше всего встретиться с Северной Македонией. Но с кем бы ни выпало играть российской сборной, предстоят важные и тяжелые матчи. На кону стоит поездка на ЧМ», — считает Семин.
«Возможных соперников мы обсуждаем сегодня, в ноябре, а играть предстоит в марте. За четыре месяца до матчей невозможно предсказать, какой предстанет в нужный момент та или иная сборная», — считает экс-главный тренер национальной команды Станислав Черчесгов.
Карпин, кстати говоря, неделю назад в качестве лучшего соперника говорил о Северной Македонии. С оговорками, правда, из серии, что это версия навскидку. Все так считают, и он считает. А в реальности надо смотреть, кто и чего из себя представляет в данный момент.
Валерий Карпин тоже готовится к жеребьевке.
Аккаунт сборной России в Twitter настроен оптимистично.
К жеребьёвке готовы #СборкаНаСтиле pic.twitter.com/ki6GK19lEz— Сборная России (@TeamRussia) November 26, 2021
Во второй корзине также находится сборная Украина, но с ней российская команда не сыграет при любых раскладах. УЕФА разводит наши страны по политическим мотивам.
Хорошие новости заключаются в том, что сборная России попала при посеве в первую корзину, что дает в первом не только преимущество своего поля, но и адекватного соперника. Среди потенциальных противников сборной России на первом этапе: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия.
Плохие новости заключаются в том, что в решающем матче, если до него дойдет, хозяина поля определит жеребьевка, плюс могут достаться команды уровня Италии и Португалии.
Напомним, что в решающем матче группового этапа сборная России проиграла в Сплите хорватской команде 0:1 и упустила первое место в группе. Теперь подопечным Карпина предстоит сыграть два стыковых матча, ну или один, при самом плохом раскладе. 10 команд, занявших вторые места в своих группах, плюс две команды из Лиги Наций, будут разбиты на четыре подгруппы по четыре команды, которые сыграют полуфиналы и финал из одного матча. Три победителя поедут на чемпионат мира.