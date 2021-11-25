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Спорт

И один в поле воин: Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка мира

Россиянин Теретьев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка мира

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sasha_9i/Instagram
В Финляндии стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в олимпийском сезоне. В мужском и женском спринтах вышли на старт немало россиян, включая и лидера сборной Александра Большунова, но до финала дошел только один — Александр Терентьев. Он и стал победителем гонки, в красивой борьбе обыграв на финише Йоханнеса Клебо. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию забегов.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:13

А наша трансляция на этом завершена! Хорошего вечера!

16:11

Вяльбе считает, что Большунов показал нормальный результат, учитывая его состояние после травмы. А вот выступление Устюгова и Ретивых ее разочаровало.

16:10

Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе после гонки заявила, что Терентьев отобрался после этой гонки на Олимпиаду и что он — будущее российских лыж.

16:07

Потрясающе рванул Терентьев в повтор, Клебо не смог выдержать заданный россиянином темп!

16:07

Вальнес стал третьим.

16:06

Да! Есть победа! Выкатился Александр первым на финишную прямую и не дал догнать себя Клебо, который очень старался!

16:05

Догоняют Клебо и Терентьев на стадион въезжает лидером!

16:05

Клебо со спуска резко рванул и ушел вперед!

16:05

Переместился на четвертое место Терентьев, в группе идут спортсмены.

16:04

Первым выходит со старта Александр!

16:04

Поехали!

16:02

Готовятся спортсмены, скоро старт.

15:55

У мужчин в решающем забеге сразятся: Александр Терентьев, Ришар Жуве, Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес, Йони Мяки, Ховард Тёугбёль. Три норвежцы, финн, француз и россиянин.

15:54

Дальквист убежала от соперниц в середине дистанции и финишировала в гордом одиночестве, на последних метрах уже бросив бежать. Вторая также шведка — Хагстрем, она на финишной прямой не пропустила вперед Фаллу.

15:52

Майя Дальквист, Майкен Касперсен Фалла, Йоханна Хагстрём, Юханна Матинтало, Катри Люлюнперя и Фрида Карлссон стартовали в финале. Три шведки, две финки и норвежка Фалла.

15:50

Клебо прошел в финал, кстати говоря. А мы смотрим женский финал.

15:46

Мяки и Теугбель выигрывают гонку, Ретивых только четвертый, да и то только потому, что два лыжника упали на финишной прямой. Только один россиянин будет в финальном забеге.

15:45

Быстро его обошли, но борется Глеб.

15:44

На подъеме выходит в лидеры Ретивых!

15:43

Четвертым россиянин уходит со старта, но все очень плотненько.

15:41

У Глеба Ретивых соперники послабее, но есть норвежец Теугбель и финн Мяки.

15:39

Пропускает вперед Вальнеса Терентьев, но становится вторым и проходит в финал! А Клебо занимает только четвертое место! Третьим стал француз Жуве.

15:39

На подъеме вырывается Саша вперед!

15:37

Терентьев на старте занял первую позицию, но быстро потерял ее и опускается на пятое место.

15:36

Терентьев в одном забеге с Клебо стартует, Ретивых побежит во втором полуфинале.

15:33

Юлия Ступак финиширует пятой и пролетает мимо финала. Не попадает в решающий забег и Непряева, во втором полуфинале девушки показали гораздо более высокое время, так что Наталья не прошла дальше.

15:29

Непряева стала третьей в своем полуфинале. Напрямую она не попала в финал, но шансы есть.

15:27

У женщин в полуфинал вышли Наталья Непряева и Юлия Ступак. У мужчин дальше прошли Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

15:23

Глеб Ретивых проходит в полуфинал как лаки-лузер. Повезло.

15:17

Закончился четвертый четвертьфинал, увы, Александр Большунов не попадает в полуфинал. Его вытеснил француз Шанават, его результат на 0,05 лучше, чем у россиянина.

15:10

Александр Терентьев выиграл свой забег и вышел в полуфинал.

15:00

Главная новость на данный момент — Ретивых финишировал третьим. Большунов и Устюгов только четвертый и пятый! Сергей точно мимо полуфинала, но у Глеба и Александра хорошие шансы на проход дальше в качестве лаки-лузеров. Время 2:31.9 и 2:32.7.

14:15

Добрый день, уважаемые любители спорта! Сегодня в Руке стартует Кубок мира по лыжным гонкам. В 14.30 начнутся четвертьфиналы в мужском и женском спринте.

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