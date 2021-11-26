Роковой размен слонов: Непомнящий и Карлсен начали с ничьей

В Дубае стартовал матч за шахматную корону. За титул сражаются действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен и претендент, россиянин Ян Непомнящий. Первая партия завершилась на 45-м ходу, когда соперники согласились на ничью.

На Всемирной выставке «Экспо» многолюдно, автобусы и машины прибывают один за другим. Секьюрити работают быстро и четко, но журналистов притормаживают – внимательно проверяют компьютеры, фото- и видеокамеры и прочий наш рабочий инструмент.

Но вот все преграды позади. Сам матч проходит совсем близко от центрального входа. Заходим, осматриваемся. Просторный холл с огромными напольными шахматами посредине. Слева – огороженной лентой помещение, где уже настраиваются на предстоящую многочасовую работу комментаторы – Виши Ананд и Анна Музычук. Прекрасный выбор ФИДЕ! Экс-чемпион мира – великий шахматист, интеллигентный и эрудированный человек, да к тому же прекрасно знает Магнуса: как-никак сыграл с ним два матча на первенство мира. Анна – обаятельная женщина, одна из сильнейших шахматисток мира, и у нее уже достаточно большой опыт работы комментатором. «Карлсен по психотипу более устойчивый, чем Непомнящий» Гроссмейстер Виорел Бологан в интервью «Газете.Ru» признался, что не верит, что... 26 ноября 12:21

По другую сторону от напольных шахмат – игровой зал. Места для зрителей расположены амфитеатром, впереди – кресла для вип-персон. Гроссмейстеры играют на сцене в стеклянном «аквариуме»: звуки из зала туда не доносятся, а стекло тонированное, прозрачное в одну сторону: зрители прекрасно видят игроков, а игроки могут разглядеть лишь контуры зрителей.

Рядом с игровым залом – две крохотных комнаты отдыха для участников. Одинаковые: кресло, столик с какой-то едой для перекуса и напитками плюс монитор, на котором транслируется партия (чтобы не пропустить момент, когда соперник сделал свой ход). Туалет у каждого тоже свой, и тоже маленький. Вне игрового зала есть комнаты для «Команды Непомнящего» и «Команды Карлсена». Маленькие, больше похожие на гардеробную. Но команда чемпиона решила проблему очень просто: портал Chess24, который является частью шахматной империи Magnus Group, арендовала огромный зал неподалеку.

Там есть и удобные кресла, и шахматы, и шведская линия с едой и напитками. Словом, поклонники норвежского гения болеют за него с комфортом.

Для зрителей вход платный, но уже в первый день выстроилась очередь. В зал можно взять наушники и слушать там комментарии Ананда и Музычук, наблюдая при этом за гроссмейстерами вживую. Зрителей начали пускать в зал за 15 минут до старта. Ян в этом момент уже сидел на сцене, привыкал к обстановке. Посидел минуты три-четыре, попозировал фотографам и ушел в свою комнату отдыха. А непосредственно перед стартом игроков хорошо поставленным голосом вызывал к столу американский гроссмейстер Морис Эшли.

Символический первый ход сделал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, – игравший белыми Ян попросил его передвинуть пешку е2 на е4. Присутствовали при этом историческом событии почетные гости: президент Азиатской федерации шахмат шейх Султан Бин Халифа Аль Нахьян и президент Федерации шахмат ОАЭ шейх Сауди Аль Азиз Аль Муалла. Первая победа Непомнящего: претендент начнет белыми В Дубае открылся матч на первенство мира между чемпионом Магнусом Карлсеном из Норвегии и... 25 ноября 11:52

Как и предполагали многие эксперты, соперники разыграли испанскую партию – солидный дебют, который занимает почетное место в репертуаре чемпиона мира. Черные «погрозили» атакой Маршалла. «Угроза» заключалась в том, что этот дебют изучен вдоль и поперек, и все считавшиеся когда-то острыми варианты заканчиваются равным эндшпилем; тут запросто можно сыграть вничью, не сделав ни одного самостоятельного хода.

Яна такая перспектива не устроила, и он ушел в сторону скромным, но ядовитым ходом 8.h3. В ответ чемпион мира избрал одно из самых принципиальных продолжений, пожертвовав пешку.

Соперники играли очень быстро (после партии оба подтвердили, что этот вариант не стал сюрпризом ни для кого из них), и вскоре на доске возникло сложное окончание, в котором два активных слона черных компенсировали их небольшую материальную недостачу. Зрителям оставалось только гадать, кто кого удивил, а многочисленные комментаторы выискивали партии, сыгранные малоизвестными шахматистами по переписке, и констатировали: все это было, было… Но у гроссмейстеров во время игры нет под рукой баз данных с миллионами партий, а запомнить все свои анализы, записанные в компьютер, просто нереально. Похоже, самостоятельная игра началась для обоих соперников в районе 17-18 хода.

Поначалу позиция выглядела весьма привлекательной для Яна: он погасил инициативу черных, а лишняя пешка у него осталась. Однако наращивать давление ему было непросто, и Ян ошибся – поторопился предложить размен слонов. Четкая реакция Магнуса привела к тому, что после нескольких разменов у белых образовалось очень много пешечных слабостей, которые чемпион начал методично «окучивать».

Но и на солнце есть пятна: Магнус хоть и отыграл вскоре пешку, допустил пару неточностей, после чего позиция окончательно уравнялась. На 45-м ходу соперники согласились на ничью. «Матч Карлсена и Непомнящего может дойти до тай-брейка» 24 ноября в Дубае официально откроется матч на первенство мира по шахматам... 20 ноября 14:35

Пресс-конференция после партии проходила почему-то в другом помещении – в медиацентре, минутах в 10 ходьбы от игрового зала. Не очень удобно для журналистов, поскольку некоторым пришлось тащить на себе тяжелые видеокамеры, а потом возвращаться с ними в пресс-центр. Да и не только для операторов. Хенрик Карлсен, отец чемпиона, незадолго до матча сломал ногу, но всё равно приехал поддержать сына. По территории «Экспо» он передвигался на электрокаре, а когда садился в него, второпях уронил костыль, попытался его поймать, сам чуть не выпал из машины. Хочется верить, что логистика вскоре улучшится.

Вопросов к участникам матча у журналистов было довольно много, однако игроки отвечали довольно скупо – еще не пришло время «раскрываться». Ян отметил, что не испытывал какого-то особого волнения из-за того, что для него это был «исторический момент»: первая партия в матче на первенство мира, сыграть в котором каждый шахматист мечтает с детства. По словам претендента, как только игра началась, все посторонние мысли ушли на второй план. Он не вполне удовлетворен характером борьбы, но ничья – нормальный результат. Чемпион мира также высказал мнение, что ничья стала закономерным результатом этой достаточного достаточно напряженного поединка.

Вторая партия матча состоится в субботу, 27 ноября. Белые фигуры будут у Карлсена.