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Спорт

Валиева чудом не врезалась в борт, Тутберидзе отчитала Хромых: что происходит в Сочи

Валиева удивила заменой всех платьев перед Гран-при Сочи

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Майя Хромых выслушивает замечания от Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза на тренировке Гран-при России

Майя Хромых выслушивает замечания от Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза на тренировке Гран-при России

Денис Гладков/«Газета.Ru»
Камила Валиева допустила грубую ошибку на сложнейшем каскаде и чуть не влетела в борт, Майя Хромых упала с четверного тулупа и получила отповедь от Этери Тутберидзе, Елизавета Туктамышева несколько раз исполнила тройной аксель, но в прокате под музыку вообще отказалась от прыжков. «Газета.Ru» рассказывает о финальной тренировке женщин перед битвой за медали Гран-при в Сочи.

Валиеву и Хромых на этой тренировке сопровождали все три тренера — Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

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Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков на тренировке женщин на Гран-при в Сочи

Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков на тренировке женщин на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»

Хромых пыталась прыгать четверной тулуп, но периодически падала с него или скручивала только тройной. После неудач девушка подъезжала к бортику, где выслушивала энергичную отповедь от Дудакова, который потрясал одной рукой и пытался придать ей энергии.

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Майя Хромых на тренировке перед произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Майя Хромых на тренировке перед произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»

В ходе проката произвольной программы под музыку Хромых снова упала с четверного тулупа. На этот раз внушение делала Тутберидзе, наклонившись над бортом к фигуристке и активно жестикулируя в стиле Дудакова — одним сжатым кулаком.

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Майя Хромых обсуждает свой тренировочный прокат с Этери Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым на Гран-при в Сочи

Майя Хромых обсуждает свой тренировочный прокат с Этери Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»

После отъезда девушки Тутберидзе продолжала активно обсуждать что-то с Глейхенгаузом — должно быть, состоялся тренерский совет по поводу Хромых.

Валиева выглядела более спокойной, позволяла себе подолгу наматывать круги по арене, а потом без особых усилий исполняла фирменный каскад Алины Загитовой тройной лутц + тройной риттбергер и свои фирменные элементы — тройной аксель и каскады четверной тулуп + тройной тулуп и четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. Падений не было.

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Камила Валиева на тренировке перед произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Камила Валиева на тренировке перед произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»

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Камила Валиева обсуждает свой тренировочный прокат с Этери Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым

Камила Валиева обсуждает свой тренировочный прокат с Этери Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым

Денис Гладков/«Газета.Ru»

Кстати, девушка решила на этот раз выступить в произвольной программе в другом платье. На этапе Гран-при в Канаде фигуристка каталась в темно-изумрудном наряде:

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Камила Валиева выступает с произвольной программой

Камила Валиева выступает с произвольной программой

РИА Новости

Теперь же она предстала в черном платье с алыми вставками.

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Камила Валиева на тренировке перед произвольной программой на Гран-при в Сочи

Камила Валиева на тренировке перед произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»

В предыдущий день — в короткой программе — Валиева тоже выступила в новом платье.

Так же уверенно, как Валиева, провела тренировку Туктамышева. На этот раз Императрица не стала намеренно опаздывать на десять минут и вышла на лед одновременно со всеми остальными фигуристками, но оказалась единственной в своей разминке, кто не надел соревновательное платье и спокойно занимался в тренировочном костюме. Ей нет необходимости прогонять программу в платье — она полностью уверена в себе.

На тренировке Туктамышева исполняла один тройной аксель за другим. В ходе проката под музыку спортсменка уже традиционно не стала показывать прыжки и лишь разводила руками, отмечая хореографию, да показала пару вращений в конце.

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Елизавета Туктамышева на тренировке перед произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Елизавета Туктамышева на тренировке перед произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»

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Елизавета Туктамышева на тренировке перед произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Елизавета Туктамышева на тренировке перед произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»

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Елизавета Туктамышева общается с тренерами Алексеем Мишиной и Татьяной Прокофьевой на тренировке Гран-при в Сочи

Елизавета Туктамышева общается с тренерами Алексеем Мишиной и Татьяной Прокофьевой на тренировке Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»

Таким образом, Валиева и Туктамышева выглядят максимально уверенно перед произвольной программой, а вот Хромых придется постараться, чтобы попытаться войти в тройку. По итогам короткой программы девушка стала лишь пятой.

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