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Спорт

Седьмой: Месси стал обладателем «Золотого мяча» — 2021

Месси выиграл седьмой «Золотой мяч» в карьере

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29 ноября в Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча». France Football выбрал в качестве лучшего футболиста мира форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
00:10

Ну что ж, будем прощаться. Спасибо, что следили за церемонией вместе с нами! Доброй ночи!

00:05

В честь аргентинца сегодня будут гореть огни на Эйфелевой башне!

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00:00

Есть ли в этом мире кто-то, кому сейчас грустнее, чем Роберту Левандовскому?

23:55

МЕССИ! МЕССИ! МЕССИ! МЕССИ! МЕССИ! МЕССИ! МЕССИ! Седьмой «Золотой мяч» для аргентинца!

23:50

Но перед этим пройдет церемония вручения первого в истории приза лучшему клубу года. И получает эту награду лондонский «Челси»!

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100%
23:45

Итак, мы приближаемся к кульминации! Буквально через пять минут мы узнаем имя нового (или старого?) обладателя «Золотого мяча»!

23:40

Сборная России уже успела поздравить голкипера «ПСЖ» с этой почетной наградой!

23:35

Трофей имени Льва Яшина достается Донарумме! Поздравляем вратаря итальянкой сборной!

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100%
23:30

Места с шестого по десятое в списке претендентов на «Золотой мяч» заняли Криштиану Роналду, Мохамед Салах, Кевин де Брейне, Килиан Мбаппе и Джанлуиджи Донарумма соответственно.

23:25

Невероятно трогательную историю становления футболистки подготовили организаторы церемонии, буквально весь зал проникся ею! Особенно стойко держались мама и сестера испанской полузащитницы сине-гранатовых.

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23:16

Женский «Золотой мяч» получает Алексья Путельяс! Имя победительницы назвал форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

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100%
23:10

Публика, окружившая театр «Шатле», ждет, как верно подмечает «Гол», только одного.

23:05

А вот и фавориты в борьбе за главный приз. Сидят рядом, без Роналду, который вообще отказался от поездки в Париж.

23:00

Награду лучшему голеадору года получает, кто бы вы думали? Конечно, Роберт Левандовски!

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22:55

Лучшим молодым игроком года стал нападающий «Барселоны» и сборной Испании Педри! Получил форвард награду из рук легендарного итальянского защитника Фабио Каннаваро.

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22:50

А вот так выглядят места с 11-го по 20-е: 11. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд / Норвегия);

12. Ромелу Лукаку («Челси» / Бельгия);

13. Джорджо Кьеллини («Ювентус» / Италия);

14. Леонардо Бонуччи («Ювентус» / Италия);

15. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» / Англия);

16. Неймар («ПСЖ» / Бразилия);

17. Луис Суарес («Атлетико» / Уругвай);

18. Симон Кьер («Милан» / Дания);

19. Мэйсон Маунт («Челси» / Англия).

20. Рияд Марез («Манчестер Сити» / Алжир).

22:40

Вау! За шлемами скрывались два знаменитых гонщика «Формулы-1» — Фернандо Алонсо и Эстебан Окон!

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22:36

Главные призы уже доставлены в театр «Шатле». Напомним, что «Золотой мяч» вручается не только лучшему футболисту года, но и лучшей футболистке года!

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22:32

На сцене появляются ведущие торжественной церемонии!

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22:30

Церемония пока еще не началась, но в интернете уже появились первые итоги голосования. Вот так распределились места с 21-го по 30-е:

21-22. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед» / Португалия);

21-22. Лаутаро Мартинес («Интер» / Аргентина);

23. Харри Кейн («Тоттенхэм» / Англия);

24. Педри («Барселона» / Испания);

25. Фил Фоден («Манчестер Сити» / Англия);

26-28. Николо Барелла («Интер» / Италия);

26-28. Рубен Диаш («Манчестер Сити» / Португалия);

26-28. Жерар Морено («Вильярреал» / Испания);

29-30. Лука Модрич («Реал» / Хорватия);

29-30. Сесар Аспиликуэта («Челси» / Испания).

22:15

В Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча». Впервые за два года France Football назовет имя лучшего футболиста мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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