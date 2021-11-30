Пирожки врозь: как прошла партия в день рождения Карлсена

В четвертой партии матча за мировую шахматную корону чемпион мира норвежец Магнус Карлсен в свой 31-й день рождения не сумел реализовать белый цвет против российского гроссмейстера Яна Непомнящего. «Газета.Ru» рассказывает о ходе встречи.

Борьба в этой партии началась еще утром, задолго до пуска часов. Магнус Карлсен отмечал день рождения, и в официальном Twitter ФИДЕ появилось поздравление: «Магнусу Карлсену сегодня исполняется 31 год, и он играет белыми в четвертой партии матча. Легко представить, какой подарок он хочет, но у Яна наверняка свои собственные планы! С Днем Рождения, чемпион, всего самого доброго!»

Претендент немедленно отреагировал в той же социальной сети. Смысл был предельно простым: почему-то ФИДЕ считает, что я должен преподнести подарок Магнусу. Так вот: не дождетесь! Ничья в день рождения: Карлсен белыми не смог обыграть Непомнящего В матче за шахматную корону между действующим обладателем титула Магнусом Карлсеном и... 30 ноября 18:48

Корреспондент «Газеты.Ru» в этот день получил пропуск на сцену (ежедневно нескольким фотографам, помимо официальных, достается счастливый билетик) и стал свидетелем маленького спектакля. Первым в игровой зоне появился Ян Непомнящий и уединился в своей комнате отдыха, плотно задернув штору. Минут через пять пришел и чемпион в сопровождении секунданта Петера-Хайне Нильсена и еще одного члена своей команды. Мужчины все вместе вошли в комнату Магнуса; оттуда раздавался громкий смех. В это время в маленьком предбаннике рядом со сценой стояли президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, судьи и почетные гости.

Четко по расписанию на сцену вышел гроссмейстер и комментатор Морис Эшли и великолепно поставленным голосом начал краткую вступительную речь к предстоящему шоу. После первых же фраз Карлсен выскочил из-за занавески и удалился в противоположном от сцены направлении – в сторону туалетов. Наконец, Эшли торжественно произнес: «Чемпион мира Магнус Карлсен!» Но… никто к нему не вышел. Повисла поистине мхатовская пауза. Минуты полторы-две Морис простоял не шелохнувшись, пока чемпион не закончил все свои предстартовые дела и не появился на сцене. Дальше шоу пошло уже динамичнее: свои места заняли претендент, президент ФИДЕ и почетный гость – генеральный секретарь Дубайского спортивного совета Саид Мохаммед Хареб. Был сделан символический первый ход, после чего игра началась.

Карлсен, очевидно, не был доволен итогами второй партии, где в каталонском начале он действовал излишне азартно и получил сомнительную позицию.

Магнус сменил дебютную пластинку и начал партию ходом королевской пешки. Ян избрал в ответ один из самых крепких дебютов – русскую партию, у которой было и другое важное достоинство: она не так часто встречалась ранее у Непомнящего при игре черными. Соперники разыграли длинный теоретический вариант, где игра очень быстро перешла в примерно равный эндшпиль. На 18-м ходу чемпион применил новинку, но она оказалась из разряда тех, которые предлагает компьютер – то есть сюрпризом для Яна не стала.

The early swapping off of queens looks to be a novelty, and now Magnus has come up with the surprising 18.Nh4!? https://t.co/c7W2sYPC3g#c24live #CarlsenNepo pic.twitter.com/YgeUQpdxoy — chess24.com (@chess24com) November 30, 2021

Он подтвердил позднее на пресс-конференции: «Этот вариант должен быть известен многим, кто играет русскую партию». И намекнул, что даже сам хотел применить эту свежую идею при игре белыми.

Довольно быстро началась форсированная игра, уклоняться от которой было невыгодно ни Карлсену, ни Непомнящему. Белые получили проходную пешку в центре и объявили пару шахов неприятельскому королю. Но от шахов, как известно, еще никто не умер, а проходная у черных тоже была, ничем не хуже, и она быстро побежала вперед по бровке.

Чемпион подолгу задумывался, сидел с недовольным видом, однако так и не смог придумать, как продолжить борьбу, и зафиксировал ничью вечным шахом.

A tense battle and some impressive opening preparation, but @MagnusCarlsen decides a draw is the best he's going to get on his birthday! It's 2:2 in the match: https://t.co/c7W2sYy0EG #c24live #CarlsenNepo pic.twitter.com/yTwGCcCFzk — chess24.com (@chess24com) November 30, 2021

После партии Карлсен сказал журналистам: «Ничего страшного. Я начинал с гораздо большего количества ничьих, чем сейчас (очевидно, он имел в виду матч 2018 года с Фабиано Каруаной, где все 12 партий с классическим контролем завершились вничью – «Газета.Ru»). Когда вы играете форсированную линию, как сегодня, то не ожидаете, что каждый раз будете пробивать оборону соперника. Идея в том, чтобы иногда застать его врасплох и пробить, а если не удастся, то у тебя самого, в любом случае, будет все в порядке». На шахматном сленге такой подход называется «проверкой»: очевидно, Ян прекрасно с ней справился.

Поинтересовались у Магнуса также, не планирует ли он разделить свой праздничный торт с командой Непомнящего. Чемпион шутку не поддержал: «Это странный вопрос... Учитывая историю матчей на первенство мира, я не думаю, что вы когда-либо примете какой-либо кусок еды от противоположной команды». Что ж, пирожки врозь!

Счет в матче остается равным — 2:2. Пятая партия состоится в среду 1 декабря; белые фигуры будут у Яна Непомнящего.