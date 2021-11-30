01 декабря 2021, 17:05 Спорт До первого места не хватило чуть-чуть: Шевченко завоевала бронзу в суперспринте Шевченко стала третьей в суперспринте, Гербулова — пятая Виктория Алексеева Слушать Остановить

На очередном этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) прошла женская гонка в суперспринте. Россиянка Анастасия Шевченко завоевала бронзовую медаль, еще одна представительница России Наталья Гербулова стала пятой. А вот для Евгении Буртасовой гонка сложилась неудачно — спортсменка заняла лишь 25-ю строчку. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.