До первого места не хватило чуть-чуть: Шевченко завоевала бронзу в суперспринте

На очередном этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) прошла женская гонка в суперспринте. Россиянка Анастасия Шевченко завоевала бронзовую медаль, еще одна представительница России Наталья Гербулова стала пятой. А вот для Евгении Буртасовой гонка сложилась неудачно — спортсменка заняла лишь 25-ю строчку. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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18:00
На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка.
До скорых встреч!
17:55
А вот для Евгении Буртасовой суперспринт удачным назвать сложно. Биатлонистка допустила пять промахов. что не позволило ей бороться за медали.
17:50
Очень неплохо сложилась гонка для двух российских биатлонисток — Анастасии Шевченко и Натальи Гербуловой. Несмотря на промахи, спортсменки уверенно держались в лидерской группе, а Шевечнко имела все шансы завоевать и золотую награду.
17:46
Гонку выиграла итальянская биатлонистка Линда Цингерле, второй стала украинка Ирина Петренко.
17:45
Буртасова оказалась на 25-й строчке.
17:44
Гербулова стала пятой.
17:43
Шевченко забирает бронзовую медаль суперспринта!
Немного обидно, ведь большую часть дистанции Анастасия прошла просто отлично, удерживала лидерскую позицию.
17:41
Буртасова мажет, она только на 25-й позиции.
17:40
Гербулова стреляет чисто и поднимается на четвертую строчку. Тоже в борьбе за медали!
17:39
Снова мажет Шевченко, и теперь она уже вторая. Но отрыв всего две секунды, а впереди финиш!
17:38
Не упускает Шевченко свою лидерскую позицию, первой подходит к четвертому огневому рубежу. А вот Гербулова уже девятая, но очень плотно идет лидерская группа.
17:36
У Буртасовой тоже промах, ее отрыв от лидера составляет уже +1:15.
17:34
Эх, мажет один раз Шевченко, но убегает первой! У Гербуловой тоже промах один, она пятая.
17:33
Отлично идет Шевченко! К третьему огневому рубежу она подходит первой, Гербулова — четвертая. но отрыв совсем незначительный.
17:31
У Буртасовой один промах.
17:30
Шевченко стреляет чисто и убегает первой, Гербулова — тоже без промахов, третья!
17:29
Буртасова — 28-я.
17:28
Уверенно держатся в группе лидеров Шевченко и Гербулова. Четвертый и шестой результат при подходе ко второму огневому рубежу.
17:28
Всего четыре огневых рубежа будет у женщин сегодня. Дистанция — 7,5 км.
17:25
Шевченко стреляет чисто и уходит седьмой, отрыв от лидера 7 секунд. У Гербуловой стрельба также без промахов, Буртасова мажет дважды. Ее отрыв уже практически 40 секунд.
17:24
Шевченко показала третий результат при подходе к первому огневому рубежу, Буртасова — 15-я, Гербулова — 18-я.
17:22
Начался женский суперспринт!
17:15
Гонка стартует в 17.20 по московскому времени.
17:10
Россию в этом спринте представят три спортсменки — Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова и Наталья Гербулова. Всего на дистанции окажется 30 биатлонисток.
17:05
Добрый день! Приветствуем вас на текстовой трансляции финала в женском суперспринте на Кубке IBU!
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