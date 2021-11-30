Чуда не произошло: Джокович сравнял счет в битве Сербии и Казахстана

Во втором четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса — 2021 между Казахстаном и Сербией сыграли экс-россиянин Александр Бублик и первая ракетка мира Новак Джокович. Победа досталась сербскому теннисисту в двух сетах, что помогло Сербии сравнять счет в противостоянии с казахстанской командой. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
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23:30
А «Газета.Ru» на этом завершает текстовую онлайн-трансляцию.
До скорых встреч!
23:25
Как итог, счет в противостоянии Сербии и Казахстана сейчас равный — 1:1. Все решит парный матч, который стартует в 23.45 по московскому времени. Кстати, пока сообщают, что Новак сыграет и в паре тоже.
23:20
Сказать честно, шансов у представителя Казахстана в этом матче практически не было. Уверенно вел Джокович свою игру, лишь проблесками позволяя Бублику выйти в перед в геймах.
23:16
И получается у Джоковича забрать этот гейм, второй сет и матч!
23:16
40:30. Не ждал резанного удара Александр.
23:15
30:30. Подача Новаку помогает.
23:15
15:30. На второй подаче Джокович ошибается.
23:14
15:15. Недостаточно острый прием от Бублика.
23:13
0:15. Двойная ошибка у Джоковича.
23:12
И отлично подает Бублик, вытаскивая гейм на своей подаче. 5:4 в матче, и Джокович будет подавать на победу в матче.
23:11
Больше. Еще один шанс взять гейм на своей подаче получает Бублик.
23:10
Ровно. Ошибается Саша на пустом месте буквально.
23:10
Больше. Не проходит свеча Джоковича.
23:09
Ровно. Отыгрывает очко Александр.
23:09
Меньше. Обидная ошибка Бублика, и матчбол у Новака.
23:08
40:40. Аут.
23:08
40:30. Хороший обводящий от Александра.
23:07
30:30. С подачи идет к сетке Бублик, но готов к этому Новак.
23:07
30:15. Хороший прием от Новака.
23:07
30:0. Забивает на своей подаче Бублик.
23:06
15:0. Отличной подачей начинает гейм Александр.
23:06
Под ноль легко и спокойно берет гейм на своей подаче Джокович. 5:3 в сете.
23:05
40:0. Очень легко берет свою подачу Новак.
23:05
30:0. И снова прекрасно бьет Джокович.
23:05
15:0. Отличная подача Новака.
23:03
Со второй подачи забирает гейм Бублик. Счет во втором сете 4:3 в пользу Новака.
23:03
40:30. Ошибается с кросса Джокович.
23:02
30:30. И еще одна первая подача проходит у Бублика.
23:02
15:30. Отличная первая подача.
23:01
0:30. Почувствовал Джокович, что мяч улетает за пределы корта.
23:01
0:15. Отлично доводит Новак.
23:00
Чуть нервно снова, но забирает Джокович свою подачу. 4:2 во втором сете.
23:00
40:15. Ошибается Александр, бьет в сетку.
23:00
30:15. Отличная подача.
22:59
15:15. Какая ошибка Джоковича! Не справляется он с приемом Бублика.
22:59
15:0. В аут бьет Александр при приеме.
22:57
Гейм под ноль берет Бублик на своей подаче. 3:2 во втором сете.
22:57
40:0. Рискует Джокович в долгом розыгрыше, но отправляет мяч в аут.
22:56
30:0. Хорошо подает Александр.
22:56
15:0. Отличная подача Бублика.
22:55
Очень легко под ноль берет гейм Джокович. 3:1 во втором сете.
22:55
40:0. Отличная подача Джоковича.
22:55
30:0. В сетку бьет Александр.
22:54
15:0. Не справляется с приемом Бублик.
22:53
Двойной ошибкой завершает этот гейм Бублик. С брейком повел Джокович во втором сете — 2:1.
22:52
30:40. С лета в линию играет Новак после приема.
22:52
30:30. В аут отправляет мяч Джокович.
22:51
15:30. Отличная косая подача.
22:51
0:30. Как-то медленно играет Бублик и ошибается.
22:50
0:15. Ошибается на своей подаче Бублик.
22:49
Почти поднял Бублик этот мяч, но в итоге 1:1. Были брейк-поинты у представителя Казахстана, но справился Джокович.
22:48
Больше. Ошибается Бублик.
22:47
Ровно. Напоролся на мяч на приеме второй подачи Александр.
22:46
Меньше. Прекрасно сейчас сыграл Александр по линии справа.
22:45
40:40. Очень обидно ошибается Бублик, отправляя мяч в сетку.
22:44
30:40. Отлично сыграл на приеме Бублик.
22:44
30:30. Двойная ошибка у Новака.
22:43
30:15. Здорово укоротил Джокович после выхода к сетке.
15:15
15:15. Ошибается Новак.
22:42
15:0. Прекрасная подача от Новака.
22:42
Немного нервно, но берет первый гейм Бублик на своей подаче. 1:0 во втором сете.
22:41
40:30. Двойная ошибка.
22:41
40:15. Не прошел удар слева у Бублика.
22:40
40:0. Хорошо ведет свою подачу Александр.
22:40
30:0. Ошибается Новак, отправляет мяч в аут.
22:39
15:0. Хорошая подача.
22:39
Второй сет начался, подача Бублика.
22:37
За 37 минут выигрывает первый сет Новак Джокович достаточно уверенно. 1:0 у нас в матче.
22:37
40:0. Отличная подача.
22:36
30:0. Не удается Бублику завязать борьбу.
22:35
15:0. Как сейчас обидно ошибается Бублик!
22:34
Подачей навылет завершает гейм Бублик. Имел несколько сетболов Новак, но в итоге не справился. 5:3 в сете.
22:34
Больше наконец-то. Точно в линию.
22:34
Ровно.
22:33
Меньше. Отлично играет на приеме серб.
22:32
Ровно. Хорошо идет вторая подача у Александра.
22:32
Меньше. И еще один сетбол у Новака.
22:31
Ровно. Отличный удар в противоход от Бублика.
22:31
Меньше. Сетбол у Джоковича.
22:31
40:40. Отличная подача.
22:30
30:40. Подача помогает.
22:30
15:40. Двойная ошибка от Александра.
22:29
15:30. Хорош на приеме Новак.
22:29
15:15. Подача помогает.
22:28
0:15. С аута на своей подаче начинает Бублик.
22:26
Первый гейм под ноль берет Джокович в этом матче. 5:2 в матче.
22:26
40:0. Неудобная подача была для соперника Новака.
22:25
30:0. Не смог Бублик хорошо отыграть этот мяч.
22:25
15:0. Отличной подачей начинает Новак.
22:24
Берет свою подачу Александр Бублик, и счет в матче становится 4:2.
22:24
40:15. Не попал слева Бублик.
22:24
40:0. Отличная подача.
22:23
30:0. Не смог нормально принять Новак.
22:23
15:0. Эйсом начинает Бублик свою подачу.
22:21
4:1 в первом сете. Уходит волнение Новака, которое было в первом сете, уверенно ведет он игру.
22:21
40:15. Хорошая подача.
22:20
30:15. Форхенд исполняет Джокович.
22:19
15:15. Хорошая атака от Александра, и ошибается Джокович, отправляя мяч в сетку.
22:19
15:0. Прекрасно серб забивает мяч на своей подаче.
22:18
Делает брейк Новак! Берет он чужую подачу, 3:1 впереди он в первом сете.
22:18
30:40. Эйс.
22:17
15:40. Переходит Джокович в атаку и доходит до двойного брейк-поинта.
22:17
15:30. Отлично выглядит на приеме серб.
22:16
15:15. Система зафиксировала аут.
22:16
0:15. Хорошо принимает Новак.
22:14
Забирает Джокович свою подачу. Хотя, кажется, будто бы с трудом играет первая ракетка мира. 2:1 в его пользу в первом сете.
22:13
40:15. Красивый был розыгрыш практически прямо у сетки, но в итоге не попадает Александр свечой в корт.
22:13
30:15. Эйс.
22:12
15:15. Не принял Бублик вторую подачу.
22:12
0:15. Ошибается Новак на своей подаче.
22:11
С трудом, но вытягивает Бублик свою подачу. да, давать повести с брейком Новаку ему бы не хотелось. 1:1.
22:11
Больше. Аут от Джоковича.
22:10
Ровно. Отыгрывается Александр.
22:09
Меньше. Вторая двойная ошибка у Бублика.
22:08
Ровно. Не стоило вкладываться так сильно в удар, а ведь очень близок был.
22:08
Больше. Подал навылет Бублик.
22:-7
Ровно. Ошибается на подаче Александр.
22:07
Больше. Какие-то странные ошибки у Новака, несвойственные ему.
22:06
40:40. Отыгрывает Бублик брейк-поинт.
22:06
30:40. Теперь уже Бублик ошибается. Череда ошибок в матче пока что.
22:05
30:30. Хороший прием получился у Новака, но вот к следующему удару не сумел подготовиться.
22:05
15:30. Аут от Новака.
22:04
0:30. Пока не получается у Бублика наладить свою игру.
22603
0:15. Ошибается Бублик после долгого розыгрыша.
22:02
В аут отправляет мяч Бублик, и завершается первый гейм. Розыгрыши в основном за счет невынужденных ошибок брали теннисисты. 1:0 в пользу серба.
22:02
40:30. Первая подача навылет.
22:01
30:30. Впрочем, Александр тоже ошибается в простой ситуации.
22:01
15:30. Какое-то волнение есть у Джоковича. Ошибается он.
22:00
15:15. Обмен ошибками.
22:00
0:15. На своей же подаче ошибается Джокович.
21:59
Поехали! Дождались мы, и на подаче Новак!
21:54
Начинается разминка.
21:52
Объявляют теннисистов, и появляются оба на корте! Сейчас Бублик может сделать сенсацию и выбить Сербию с Кубка Дэвиса.
21:45
Пока теннисисты еще не появились на корте, но совсем скоро главный матч этого противостояния должен начаться.
21:35
На корт Джокович и Бублик выйдут в 21.45 по московскому времени.
21:30
Итак, сборная Казахстана повела у команды Сербии. Это важно, потому что в следующем матче Новаку Джоковичу придется отыгрываться от Михаила Бублика. И если это получится, то все решит парный поединок.
21:27
Да, закончится! Михаил Кукушкин буквально выдирает победу у Миомира Кецмановича! Три сета, два тай-брейке, и во втором счет был доведен 13:11. Ух!
21:25
10:10. А этот матч когда-нибудь закончится?..
21:20
7:8 в пользу Кукушкина на тай-брейке. Больше трех часов провели теннисисты уже на корте, и откуда-то еще есть у них силы на очень длинные розыгрыши.
21:15
Очень упорный поединок. 4:4 на тай-брейке у Кецмановича и Кукушкина.
21:10
Тай-брейк у нас в матче.
21:05
Матч Джоковича начнется не ранее 21.30 по московскому времени. Тем временем 5:5 у нас в решающем гейме первого матча.
21:00
У нас еще перерыв между геймами возник из-за того, что сербскому теннисисту оказывают медицинскую помощь.
20:56
Казалось, что очень хорошее было преимущество у сербского теннисиста в третьем сете, но сокращает отставание Кукушкин. Счет в решающем сете 5:4. Матч Джоковича и Бублика вновь отодвигается.
20:50
Было запланировано, что встреча начнется около 19.30 по московскому времени, но задержался поединок из-за матча, который стоял перед — Миомир Кецманович и Михаил Кукушкин доигрывают третий, решающий сет. На корте они провели уже больше 2,5 часов.
20:45
Добрый вечер! Приветствуем вас на четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса — 2021 между сербом Новаком Джоковичем и казахстанцем Александром Бубликом.
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