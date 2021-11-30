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Спорт

Чуда не произошло: Джокович сравнял счет в битве Сербии и Казахстана

Новак Джокович в двух сетах обыграл Александра Бублика в 1/4 финала Кубка Дэвиса

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Во втором четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса — 2021 между Казахстаном и Сербией сыграли экс-россиянин Александр Бублик и первая ракетка мира Новак Джокович. Победа досталась сербскому теннисисту в двух сетах, что помогло Сербии сравнять счет в противостоянии с казахстанской командой. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
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23:30

А «Газета.Ru» на этом завершает текстовую онлайн-трансляцию. До скорых встреч!

23:25

Как итог, счет в противостоянии Сербии и Казахстана сейчас равный — 1:1. Все решит парный матч, который стартует в 23.45 по московскому времени. Кстати, пока сообщают, что Новак сыграет и в паре тоже.

23:20

Сказать честно, шансов у представителя Казахстана в этом матче практически не было. Уверенно вел Джокович свою игру, лишь проблесками позволяя Бублику выйти в перед в геймах.

23:16

И получается у Джоковича забрать этот гейм, второй сет и матч!

23:16

40:30. Не ждал резанного удара Александр.

23:15

30:30. Подача Новаку помогает.

23:15

15:30. На второй подаче Джокович ошибается.

23:14

15:15. Недостаточно острый прием от Бублика.

23:13

0:15. Двойная ошибка у Джоковича.

23:12

И отлично подает Бублик, вытаскивая гейм на своей подаче. 5:4 в матче, и Джокович будет подавать на победу в матче.

23:11

Больше. Еще один шанс взять гейм на своей подаче получает Бублик.

23:10

Ровно. Ошибается Саша на пустом месте буквально.

23:10

Больше. Не проходит свеча Джоковича.

23:09

Ровно. Отыгрывает очко Александр.

23:09

Меньше. Обидная ошибка Бублика, и матчбол у Новака.

23:08

40:40. Аут.

23:08

40:30. Хороший обводящий от Александра.

23:07

30:30. С подачи идет к сетке Бублик, но готов к этому Новак.

23:07

30:15. Хороший прием от Новака.

23:07

30:0. Забивает на своей подаче Бублик.

23:06

15:0. Отличной подачей начинает гейм Александр.

23:06

Под ноль легко и спокойно берет гейм на своей подаче Джокович. 5:3 в сете.

23:05

40:0. Очень легко берет свою подачу Новак.

23:05

30:0. И снова прекрасно бьет Джокович.

23:05

15:0. Отличная подача Новака.

23:03

Со второй подачи забирает гейм Бублик. Счет во втором сете 4:3 в пользу Новака.

23:03

40:30. Ошибается с кросса Джокович.

23:02

30:30. И еще одна первая подача проходит у Бублика.

23:02

15:30. Отличная первая подача.

23:01

0:30. Почувствовал Джокович, что мяч улетает за пределы корта.

23:01

0:15. Отлично доводит Новак.

23:00

Чуть нервно снова, но забирает Джокович свою подачу. 4:2 во втором сете.

23:00

40:15. Ошибается Александр, бьет в сетку.

23:00

30:15. Отличная подача.

22:59

15:15. Какая ошибка Джоковича! Не справляется он с приемом Бублика.

22:59

15:0. В аут бьет Александр при приеме.

22:57

Гейм под ноль берет Бублик на своей подаче. 3:2 во втором сете.

22:57

40:0. Рискует Джокович в долгом розыгрыше, но отправляет мяч в аут.

22:56

30:0. Хорошо подает Александр.

22:56

15:0. Отличная подача Бублика.

22:55

Очень легко под ноль берет гейм Джокович. 3:1 во втором сете.

22:55

40:0. Отличная подача Джоковича.

22:55

30:0. В сетку бьет Александр.

22:54

15:0. Не справляется с приемом Бублик.

22:53

Двойной ошибкой завершает этот гейм Бублик. С брейком повел Джокович во втором сете — 2:1.

22:52

30:40. С лета в линию играет Новак после приема.

22:52

30:30. В аут отправляет мяч Джокович.

22:51

15:30. Отличная косая подача.

22:51

0:30. Как-то медленно играет Бублик и ошибается.

22:50

0:15. Ошибается на своей подаче Бублик.

22:49

Почти поднял Бублик этот мяч, но в итоге 1:1. Были брейк-поинты у представителя Казахстана, но справился Джокович.

22:48

Больше. Ошибается Бублик.

22:47

Ровно. Напоролся на мяч на приеме второй подачи Александр.

22:46

Меньше. Прекрасно сейчас сыграл Александр по линии справа.

22:45

40:40. Очень обидно ошибается Бублик, отправляя мяч в сетку.

22:44

30:40. Отлично сыграл на приеме Бублик.

22:44

30:30. Двойная ошибка у Новака.

22:43

30:15. Здорово укоротил Джокович после выхода к сетке.

15:15

15:15. Ошибается Новак.

22:42

15:0. Прекрасная подача от Новака.

22:42

Немного нервно, но берет первый гейм Бублик на своей подаче. 1:0 во втором сете.

22:41

40:30. Двойная ошибка.

22:41

40:15. Не прошел удар слева у Бублика.

22:40

40:0. Хорошо ведет свою подачу Александр.

22:40

30:0. Ошибается Новак, отправляет мяч в аут.

22:39

15:0. Хорошая подача.

22:39

Второй сет начался, подача Бублика.

22:37

За 37 минут выигрывает первый сет Новак Джокович достаточно уверенно. 1:0 у нас в матче.

22:37

40:0. Отличная подача.

22:36

30:0. Не удается Бублику завязать борьбу.

22:35

15:0. Как сейчас обидно ошибается Бублик!

22:34

Подачей навылет завершает гейм Бублик. Имел несколько сетболов Новак, но в итоге не справился. 5:3 в сете.

22:34

Больше наконец-то. Точно в линию.

22:34

Ровно.

22:33

Меньше. Отлично играет на приеме серб.

22:32

Ровно. Хорошо идет вторая подача у Александра.

22:32

Меньше. И еще один сетбол у Новака.

22:31

Ровно. Отличный удар в противоход от Бублика.

22:31

Меньше. Сетбол у Джоковича.

22:31

40:40. Отличная подача.

22:30

30:40. Подача помогает.

22:30

15:40. Двойная ошибка от Александра.

22:29

15:30. Хорош на приеме Новак.

22:29

15:15. Подача помогает.

22:28

0:15. С аута на своей подаче начинает Бублик.

22:26

Первый гейм под ноль берет Джокович в этом матче. 5:2 в матче.

22:26

40:0. Неудобная подача была для соперника Новака.

22:25

30:0. Не смог Бублик хорошо отыграть этот мяч.

22:25

15:0. Отличной подачей начинает Новак.

22:24

Берет свою подачу Александр Бублик, и счет в матче становится 4:2.

22:24

40:15. Не попал слева Бублик.

22:24

40:0. Отличная подача.

22:23

30:0. Не смог нормально принять Новак.

22:23

15:0. Эйсом начинает Бублик свою подачу.

22:21

4:1 в первом сете. Уходит волнение Новака, которое было в первом сете, уверенно ведет он игру.

22:21

40:15. Хорошая подача.

22:20

30:15. Форхенд исполняет Джокович.

22:19

15:15. Хорошая атака от Александра, и ошибается Джокович, отправляя мяч в сетку.

22:19

15:0. Прекрасно серб забивает мяч на своей подаче.

22:18

Делает брейк Новак! Берет он чужую подачу, 3:1 впереди он в первом сете.

22:18

30:40. Эйс.

22:17

15:40. Переходит Джокович в атаку и доходит до двойного брейк-поинта.

22:17

15:30. Отлично выглядит на приеме серб.

22:16

15:15. Система зафиксировала аут.

22:16

0:15. Хорошо принимает Новак.

22:14

Забирает Джокович свою подачу. Хотя, кажется, будто бы с трудом играет первая ракетка мира. 2:1 в его пользу в первом сете.

22:13

40:15. Красивый был розыгрыш практически прямо у сетки, но в итоге не попадает Александр свечой в корт.

22:13

30:15. Эйс.

22:12

15:15. Не принял Бублик вторую подачу.

22:12

0:15. Ошибается Новак на своей подаче.

22:11

С трудом, но вытягивает Бублик свою подачу. да, давать повести с брейком Новаку ему бы не хотелось. 1:1.

22:11

Больше. Аут от Джоковича.

22:10

Ровно. Отыгрывается Александр.

22:09

Меньше. Вторая двойная ошибка у Бублика.

22:08

Ровно. Не стоило вкладываться так сильно в удар, а ведь очень близок был.

22:08

Больше. Подал навылет Бублик.

22:-7

Ровно. Ошибается на подаче Александр.

22:07

Больше. Какие-то странные ошибки у Новака, несвойственные ему.

22:06

40:40. Отыгрывает Бублик брейк-поинт.

22:06

30:40. Теперь уже Бублик ошибается. Череда ошибок в матче пока что.

22:05

30:30. Хороший прием получился у Новака, но вот к следующему удару не сумел подготовиться.

22:05

15:30. Аут от Новака.

22:04

0:30. Пока не получается у Бублика наладить свою игру.

22603

0:15. Ошибается Бублик после долгого розыгрыша.

22:02

В аут отправляет мяч Бублик, и завершается первый гейм. Розыгрыши в основном за счет невынужденных ошибок брали теннисисты. 1:0 в пользу серба.

22:02

40:30. Первая подача навылет.

22:01

30:30. Впрочем, Александр тоже ошибается в простой ситуации.

22:01

15:30. Какое-то волнение есть у Джоковича. Ошибается он.

22:00

15:15. Обмен ошибками.

22:00

0:15. На своей же подаче ошибается Джокович.

21:59

Поехали! Дождались мы, и на подаче Новак!

21:54

Начинается разминка.

21:52

Объявляют теннисистов, и появляются оба на корте! Сейчас Бублик может сделать сенсацию и выбить Сербию с Кубка Дэвиса.

21:45

Пока теннисисты еще не появились на корте, но совсем скоро главный матч этого противостояния должен начаться.

21:35

На корт Джокович и Бублик выйдут в 21.45 по московскому времени.

21:30

Итак, сборная Казахстана повела у команды Сербии. Это важно, потому что в следующем матче Новаку Джоковичу придется отыгрываться от Михаила Бублика. И если это получится, то все решит парный поединок.

21:27

Да, закончится! Михаил Кукушкин буквально выдирает победу у Миомира Кецмановича! Три сета, два тай-брейке, и во втором счет был доведен 13:11. Ух!

21:25

10:10. А этот матч когда-нибудь закончится?..

21:20

7:8 в пользу Кукушкина на тай-брейке. Больше трех часов провели теннисисты уже на корте, и откуда-то еще есть у них силы на очень длинные розыгрыши.

21:15

Очень упорный поединок. 4:4 на тай-брейке у Кецмановича и Кукушкина.

21:10

Тай-брейк у нас в матче.

21:05

Матч Джоковича начнется не ранее 21.30 по московскому времени. Тем временем 5:5 у нас в решающем гейме первого матча.

21:00

У нас еще перерыв между геймами возник из-за того, что сербскому теннисисту оказывают медицинскую помощь.

20:56

Казалось, что очень хорошее было преимущество у сербского теннисиста в третьем сете, но сокращает отставание Кукушкин. Счет в решающем сете 5:4. Матч Джоковича и Бублика вновь отодвигается.

20:50

Было запланировано, что встреча начнется около 19.30 по московскому времени, но задержался поединок из-за матча, который стоял перед — Миомир Кецманович и Михаил Кукушкин доигрывают третий, решающий сет. На корте они провели уже больше 2,5 часов.

20:45

Добрый вечер! Приветствуем вас на четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса — 2021 между сербом Новаком Джоковичем и казахстанцем Александром Бубликом.

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