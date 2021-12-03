Начали за здравие: Россия разгромила Камерун на женском ЧМ по гандболу

19:52

По сравнению с прошедшими минувшим летом Олимпийскими играми, где россиянки завоевали серебро, состав нашей команды существенно обновился. Приостановили карьеру прежние лидеры сборной Анна Вяхирева, Анна Седойкина, Владлена Бобровникова и другие. Да и руководит командой теперь другой специалист: впервые в новейшей истории сборной России ее возглавляет женщина, Людмила Бодниева. Впрочем, работа в сборной ей не в новинку, она и раньше входила в состав тренерского штаба.