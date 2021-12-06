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«Барселона» — в Лигу Европы, «Спартак» — в плей-офф? Групповой этап еврокубков подошел к кульминации

«Барселона» едет в Мюнхен, «Зенит» принимает «Челси», «Спартак» отправляется в Польшу

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Артем Дзюба в матче «Челси» — «Зенит»

Артем Дзюба в матче «Челси» — «Зенит»

Reuters
Пришло время кульминации на групповом этапе еврокубков. 7-9 декабря состоится шестой тур, три российских клуба продолжают борьбу. В Лиге чемпионов «Зенит» примет «Челси», в Лиге Европы «Спартак» на выезде сыграет с «Легией», а «Локомотив» — с «Марселем».

Кроме того, в Лиге чемпионов состоится несколько топ-матчей: «Бавария» проверит на прочность «Барселону», «Реал» сразится с «Интером», а «Милан» — с «Ливерпулем». Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита.

«Зенит» продолжит начатое в Лондоне

Сине-бело-голубые оставили приятное впечатление в выездном матче с «Челси». Мало что позволили у своих ворот и вполне могли зацепиться за очки. Немного не хватило: Ромелу Лукаку момент реализовал, Клаудиньо и Артем Дзюба - нет. Шестой тур для «Зенита» превратился в формальность. «Мальме» точно останется позади, а до «Ювентуса» и «Челси» не дотянуться. Третье место и плей-офф Лиги Европы гарантированы.

Лондонцы продолжают борьбу за первую строчку с «Ювентусом». Победа принесет первое место, в случае потери очков придется надеяться на помощь «Мальме». Букмекер Winline предлагает заключить пари на успех английского клуба с коэффициентом 1.55. В случае прохода ставка в 2000 рублей принесет вам 3100 рублей.

Любопытно, что во всех пяти матчах с участием «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов забивала только одна из команд. В четырех случаях это были подопечные Томаса Тухеля, а в Турине единственным оказался гол Федерико Кьезы. Коэффициент на «обе забьют - нет» составляет 1.86.

Лига Европы: «Спартак» едет в Польшу, «Локомотив» — во Францию

Решающие матчи для российских клубов в Лиге Европы! «Спартак» после пяти туров занимает второе место в группе С, отставая на одно очко от «Лестера». Для выхода в евровесну достаточно не проиграть в Варшаве «Легии», тогда ниже третьего места красно-белые не опустятся ни при каких обстоятельствах. Победа обеспечит попадание в 1/16 финала Лиги Европы. Winline предлагает поставить на выигрыш подопечных Руя Витории за 2.48.

За оборону по-прежнему тревожно. Александр Селихов дождался шанса и выручает в каждой игре, но этого не хватает. «Спартак» исправно забивает, однако дыры в защите мешают выдать победную серию. В десяти последних матчах москвичей заходила ставка «обе забьют». Заиграть этот вариант предлагается с коэффициентом 1.70.

У «Локомотива» ситуация гораздо депрессивнее. За пять туров вкуса побед так и не познали. Две ничьи, последнее место в группе, вершиной притязаний стала Лига конференций. Для выхода на третью строчку необходимо обыграть во Франции «Марсель». Заключить пари на победу железнодорожников можно с коэффициентом 6.00.

В четырех из пяти матчей «Локо» в Лиге Европы результативность не впечатляла. Исключением стало поражение от «Лацио» со счетом 0:3, где были два пенальти и гол на 87-й минуте. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мяча предлагают за 2.25. Если команды забьют не более двух раз, выигрыш со ставки в 2000 рублей составит 4500 рублей.

Лига чемпионов: «Барселона» на краю пропасти, «Милан» в шаге от сенсации

Магия Хави быстро закончилась. «Барселона» одержала пару трудовых побед при доле везения, а в субботу потерпела первое поражение при новом тренере. На своем поле уступила «Бетису» со счетом 0:1. Также можно вспомнить нулевую ничью с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, где Харис Сеферович упустил убойный момент в компенсированное время.

Теперь надо ехать в Мюнхен. За последние полтора года соперники встречались дважды. Сине-гранатовые потерпели два разгромных поражения - 0:3 и 2:8. Заключить пари на победу «Баварии» с форой (-1.5 гола) предлагается с коэффициентом 2.59. Выигрыш немцев с разницей в два мяча и выше позволит увеличить деньги более чем в 2,5 раза. Подопечные Юлиана Нагельсмана гарантировали себе первое место, но соблазн отправить «Барселону» в Лигу Европы слишком велик.

В Милане состоится ремейк знаменитого «стамбульского чуда» - «Милан» сразится с «Ливерпулем». 25 мая 2005 года итальянцы в финале Лиги чемпионов вели к перерыву с разницей в три мяча. Англичане нашли в себе силы отыграться и оказались сильнее в серии пенальти (3:3, 2:3 по пен). До послематчевых пенальти на этот раз точно не дойдет, а вот результативная ничья вполне вероятна. Winline предлагает заключить пари на нее за 4.20.

Хозяева тоже близки к красивому спасению. Еще бы - начали групповой этап с трех поражений, но до сих пор сохраняют шансы на выход в плей-офф! Спасибо ничьей с «Порту» и победе над «Атлетико». «Россонери» необходимо обыграть в родных стенах «Ливерпуль» и ждать ничьей в параллельной встрече. Ставки на победу итальянцев принимаются за 2.19.

Еще один классный матч ожидается в Мадриде. И тоже с участием итальянского клуба. «Интер» наведается к «Реалу», чтобы определить лучшую команду группы D. Соперники уже вышли в плей-офф: «Шахтер» так и не смог прийти в себя, а «Шериф» ограничился победами в стартовых турах. «Королевский клуб» добавил в защите - в четырех последних матчах пропустил всего один гол. Заключить пари на то, гости не забьют, можно с коэффициентом 3.20.

Впрочем, действующий чемпион Италии сейчас очень хорош. Пять побед подряд, четыре из них - всухую! Среди прочих досталось «Наполи» (3:2) и «Роме» (3:0). С мотивацией у подопечных Симоне Индзаги полный порядок: только три очка позволят им выйти на первое место, при остальных раскладах «Реал» останется выше. Коэффициент на победу «Интера» составляет 3.45.

Теперь вы знаете больше о главных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Winline предлагает 2000 рублей на первую ставку новым клиентам сразу же после регистрации. Сделайте ставку на своего фаворита бесплатно и наслаждайтесь игрой.

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