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Спорт

Непомнящий проиграл матч за звание чемпиона мира

Норвежец Магнус Карлсен победил в матче за шахматную корону

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Магнус Карлсен и Ян Непомнящий

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий

Kamran Jebreili/AP
Одиннадцатая партия матча между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим оказалась последней в матче за корону: в примерно равной позиции россиянин отказался от логичного продолжения, которое вело к разменам и ничьей, и в отчаянной попытке осложнить игру переступил грань допустимого риска. Чемпион мира четко реализовал предоставленный ему шанс и одержал досрочную победу в поединке со счетом 7,5:3,5.

После выходного дня у Яна Непомнящего была, по сути, последняя попытка переломить крайне неблагоприятный для него ход поединка. Он играл белыми и мог попробовать навязать чемпиону большую борьбу. Российский гроссмейстер вновь, как и в большинстве своих «белых» партий, начал игру ходом королевской пешки. Чемпион мира сохранил приверженность ходу 1…е5, и после 2.Nf3 Nc6 Ян первым свернул в сторону – вместо испанских построений (3.Bb5) он вывел слона на с4. Чемпион мира был готов вести дискуссию в защите двух коней, где черные обычно жертвуют пешку за инициативу (это была типичная стратегия Магнуса в матче), однако Ян избрал иное, более солидное позиционное продолжение, после чего игра перешла на рельсы итальянской партии.

Аккуратно маневрируя и своевременно разменивая легкие фигуры (сначала две пары слонов, потом еще и пару коней), черные уравняли шансы и организовали подрыв в центре d6-d5, после которого должны были последовать новые размены и полное выхолащивание позиции.

Однако Непомнящего из-за тяжелой матчевой ситуации ничья не устраивала, и он попытался обострить игру, но при этом явно переступил грань допустимого риска (как выяснилось после партии, он грубо просчитался). Карлсен пожертвовал качество, получив в виде компенсации не только пешку, но и сильнейшую атаку на белого короля.

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Компьютер показывал, как черные могли создать неотразимые угрозы (чтобы спастись от мата, белым пришлось бы отдать ферзя), однако норвежский гроссмейстер вновь предпочел действовать «медленно и верно». Он форсировал переход в ладейное окончание с лишней пешкой и технично реализовал свой перевес. На 49-м ходу белым пришлось признать свое поражение.

«Сегодня была идея просто получить более-менее длинную борьбу, сыграв итальянскую партию, – рассказал после партии Ян Непомнящий. – Получилась одна из многих классических позиций этого дебюта. После 19…d5 20.d4 мне казалось, что у белых довольно перспективно, но, наверное, хорошим оказался маневр черных Re4-f4. Тут я должен был играть либо 23.Rxd4, либо 23.Nc4 с идеей Ne5. Но очень трудно набирать много очков, когда в варианте 23.g3 dxe3 24.gxf4 расчет начинается с хода 24…exf2+, а не 24…Qxg4+. Не думаю, что для этого были какие-то шахматные причины, но что делать – заиграно…

Что касается матча в целом, то я, наверное, не совсем правильно подошел к выбору своей дебютной стратегии. То, что делал Магнус, меня немножко удивило – не могу сказать, что он боролся за дебютный перевес в какой-либо из партий, но оказалось достаточно просто не зевать в один ход – это принесло ему хороший задел. Шестая партия была, конечно, важной, глупо это отрицать, но дело не только в ней. В первой половине матча у меня было несколько шансов захватить лидерство.

Теперь нужно будет проанализировать и понять, почему у меня регулярно случались грубые просмотры. Понятно, что можно зевнуть один раз, в плохом турнире – два раза, но когда зевки случаются из партии в партию – это повод для серьезной комплексной работы. Сложно говорить по горячим следам, но мне кажется, что переиграть себя я не дал – всю работу сделал самостоятельно. Наверное, счет не отражает течения матча, но тем не менее счет такой, какой есть», — подвел итоги партии и всего матча российский гроссмейстер.

А вот как Магнус Карлсен подвел итоги своего уже пятого матча за корону:

«Конечно, я чувствую облегчение от того, что матч закончен. Борьба складывалась для меня достаточно комфортно, и я рад, что удалось показать такой высокий результат. Что я могу сказать… Совершенно очевидно, что начиная с какого-то момента Ян не мог демонстрировать свою лучшую игру, и это очень жаль с точки зрения напряженности в матче. А сейчас я, конечно, очень счастлив. Не ожидал, что все пойдет так. Думаю, в целом с моей стороны это было просто очень хорошее профессиональное выступление, и мне не о чем жалеть. Просто очень приятно!» — сказал Карлсен.

Магнус Карлсен досрочно, в 11 партиях из отведенных регламентом 14-ти одержал победу в матче со счетом 7,5:3,5 и сохранил звание чемпиона мира.

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