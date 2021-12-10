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Спорт

Отмена отмены: РПЛ устроила шоу с переносом матча ЦСКА — «Арсенал»

РПЛ перенесла матч ЦСКА — «Арсенал», а затем отменила свое решение

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
Российская премьер-лига (РПЛ) сначала одобрила перенос матча 18-го тура чемпионата ЦСКА — «Арсенал», а затем поменяла свое решение и заставила уже ушедшие в отпуск команды сыграть. Спортивный юрист Илья Чичеров в интервью «Газете.Ru» назвал ситуацию с отменой матча странной и предположил, что игра не состоится, если температура в Москве будет хотя бы на полградуса ниже минус 15.

Российские СМИ весь день обсуждали ситуацию вокруг матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Арсенал», который должен состояться в Москве 11 декабря. Сначала появилась информация о том, что игра уже точно не состоится из-за погодных условий. Гидрометцентр предсказывает завтра минус 14 градусов, хотя по регламенту матч можно отменить начиная с температуры минус 15, да и то лишь в том случае, если одна из команд не захочет выходить на поле. И второй момент — отменить игру из-за погодных условий можно только непосредственно перед ее началом, но никак не за сутки и более.

Вечером ЦСКА выпустил официальное заявление.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе ВЭБ Арена в присутствии двух команд. Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч ПФК ЦСКА - «Арсенал» пройдет без зрителей. Приносим извинения нашим болельщикам за сложившуюся ситуацию», — гласит текст заявления.

То есть армейский клуб поступает именно по нормам регламента, хотя еще с утра ситуация была другой. В частности, стало известно о том, что игроки ЦСКА уже официально распущены по отпускам, «Арсенал» также был в курсе, что матч не состоится и особо к нему не готовился.

А позже было опубликовано письмо за подписью президента РПЛ Ашота Хачатурянца, в котором он удовлетворил просьбу ЦСКА о переносе матча. В нарушение всех регламентов Лиги. Что не понравилось Российскому футбольному союзу (РФС), который заставил Хачатурянца отменить отмену матча и действовать строго по регламенту.

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«Я разделяю всеобщее недоумение от ситуации вокруг матча ЦСКА — «Арсенал», — сказал в интервью «Газете.Ru» спортивный юрист Илья Чичеров. — Если мы говорим про погоду, то регламент предусматривает процедуру замера температуры перед началом матча. Это может быть за три часа до игры, за два, за час, если есть сомнения в том, что температура может выйти за пределы разрешенной по регламенту. В данном случае это от минус 15 до плюс 35 градусов. Но даже если температура ниже -15, то делегат не автоматически отменяет игру, а предлагает командам самим решать, будут ли они играть. И если обе дают письменное согласие, то матч проводится. Просто в протоколе матча делается отметка, что температура была меньше допустимой, но команды дали письменное согласие на проведение игры.

Существует вариант переноса матча в случае форс-мажорных обстоятельств, это может случиться как за сутки до игры, так и в ее день. Но об этом сообщается официально и называется новая дата проведения. Но вообще ситуация выглядит странно. Я открыл на телефоне погоду в Москве на завтра, и прогноз на момент начала игры — минус 14. На флажке. И, судя по заявлению ЦСКА о замерах температуры перед началом матча, я понимаю, что одна из команд не согласится играть, если будет хотя бы на полградуса ниже допустимой нормы», — рассказал Чичеров.

В итоге, «Арсенал», который даже не тренировался, в срочном порядке отправился в Москву, ЦСКА начал собирать игроков из отпусков, а решение о проведении матча будет принято, как и положено, перед стартовым свистком. При этом, даже если встреча состоится, она пройдет без зрителей.

«Вообще по регламенту любая команда, которая является организатором домашнего матча, вправе закрыть трибуны и играть без зрителей. Это не запрещено, скажем так, — объяснил Чичеров. — Почему это происходит сейчас — можно только догадываться. Я нигде не видел информации о том, какие нарушения выявлены на стадионе ЦСКА. Ждем сообщения от клуба. Если говорить о проблемах с камерами, которые перестали работать две недели назад на матче с «Зенитом», то мы не знаем какая ситуация с ними сейчас».

Ни со стороны РФС, ни со стороны РПЛ, ни со стороны ЦСКА нет никаких объяснений по поводу того, в чем проблемы на «ВЭБ-Арене», насколько они серьезные и почему их нельзя было устранить за то время, что прошло после печально известной игры с «Зенитом», после которой более 400 болельщиков армейцев провели ночь в отделениях полиции.

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