«Произошедшее не имеет никакого отношения к шахматам»

В матче на первенство мира 2021 года претендент из России Ян Непомнящий проиграл действующему обладателю титула Магнусу Карлсену, потерпев попутно крупнейшее за 28 лет поражение (3,5:7,5). «Газета.Ru» анализирует причины, по которым 31-летний гроссмейстер не смог навязать борьбу норвежскому ровеснику и практически без шансов выступил в своем главном матче в карьере.

Отсутствие опыта

Ян Непомнящий завоевал право сражаться за шахматную корону после победы в турнире претендентов, прошедшем в Екатеринбурге в период с 2020 по 2021 год. Для Яна этот успех является пока самым главным в карьере, в то время как его оппонент находится в шахматном топе более десяти лет.

Не имея навыков и умения справляться с гигантским стрессом, который нельзя получить нигде, кроме как во время матча за первенство мира, рассчитывать на спокойствие и хладнокровие Яна в подобной ситуации было очень наивно. Карлсен в этом смысле является полным антиподом Непомнящего, и бороться с ним его же подходом к игре изначально казалось безвыходной ситуацией.

Агрессивная и эмоциональная игра

Единственный возможностью Яна была изобретательность и находчивость. Российский гроссмейстер на старте матча успешно придумывал необычные ходы и ловушки, куда попадался Магнус, но извлечь пользы в третьей партии, когда шансы Непомнящего были максимальными, ему не удалось.

В шестой партии, завершившейся победой Карлсена, Ян продолжал искать шансы в атаке и играть агрессивно. Но оплошность в самом конце, когда казалось, что партия вот-вот завершится вничью, стала в итоге роковой — Непомнящий завелся и немного не справился с эмоциями.

«По дебюту я получил получше. Потом мог сыграть поскучнее, но решил пойти на борьбу, разменяв две ладьи за ферзя. На первом контроле были обоюдные неточности, но в целом позиция не выходила за рамки равенства. Однако потом я допустил эндшпиль «ладья и конь против ферзя» с пешками на одном фланге. Когда игра идет без особого добавления времени, то есть, по сути, это блиц, там тяжело защищаться», — говорил Ян на пресс-конференции после первой проигранной партии 3 декабря.

Рекордная по продолжительности партия в матче за первенство мира

Ключевой во всем матче стала шестая партия, растянувшаяся по продолжительности на 7 часов 40 минут или 136 ходов, что является абсолютным рекордом в истории матчей за титул чемпиона мира. По ходу этой партии Ян имел возможность одержать победу, однако досадная ошибка в эндшпиле перечеркнула все шансы на то, чтобы спасти даже ничью.

После нее у гроссмейстеров не было дня отдыха, поэтому восстановиться ни психологически, ни физически у Яна не было времени. А вот Магнус подошел к экватору матча за шахматную корону с большим приливом сил и преимуществом в одно очко, которое отыграть у столь опытного и не прощающего ошибок гроссмейстера практически невозможно.

Психология

Если в седьмой партии, состоявшейся в тот же день, что завершение шестой, спортсмены попросту пытались вновь обрести себя и накопить силы, то в последующих партиях у Яна шло что-то не так практически с самого начала. Непомнящий играл неаккуратно, не мог сконцентрироваться и допускал зевки, которые недопустимы в матче за первенство мира.

Два поражения подряд (в восьмой и девятой партии) заживо похоронили все надежды россиянина отыграться и довести дело хотя бы до тай-брейка, которым заканчивались два предыдущих матча за шахматную корону.

«Мне нужно немного отдохнуть, а потом проанализировать, что пошло не так. Я не думаю, что произошедшее имеет какое-то отношение к шахматам. Это был большой опыт, которого я не мог получить никаким другим путем», — сказал Непомнящий по окончании 11-й партии, признавая, что в первую очередь он проиграл матч самому себе, а не Карлсену.

Ian Nepomniachtchi: "It was a big experience that I couldn't get any other way... Bad news and good news.

Good news: it was nothing about chess, or almost nothing about chess..." https://t.co/0bBV4EbDPd #CarlsenNepo #c24live pic.twitter.com/7xCHI7Na1u — chess24.com (@chess24com) December 10, 2021

Соперничество с одним из лучших шахматистов в истории

Даже при полном отсутствии ошибок, максимальной концентрации и везении, бороться с Магнусом тяжело. Норвежец, возможно, является самым успешным шахматистом, когда-либо существовавшим на Земле.

Список его достижений огромен: Карлсен в свое время стал самым молодым шахматистом, возглавлявшим официальный рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ), набрал максимальный рейтинг Эло среди всех шахматистов (2882 — в 2012 году, прим. «Газеты.Ru»), 11 лет возглавляет мировой рейтинг и уже восемь лет является хозяином шахматной короны.

Вице-президент федерации шахмат Москвы Сергей Смагин в беседе с «Газетой.Ru» после девятой партии заявлял, что норвежец входит в число сильнейших гроссмейстеров за всю историю.

«Карлсен уже восемь лет удерживает корону. Не знаю, можно ли считать его величайшим, но великим — безусловно. Не зря его сравнивают с Каспаровым, Фишером, Капабланкой; я думаю, что это уместно. С другой стороны, у всех вышеперечисленных шахматистов были разные условия», — считает Смагин.