Главный бой конца года: Ломаченко разобрался с Комми

07:31

Девятый раунд. Классную серию провел Комми через полминуты после начала раунда и несколько раз попал. Как в корпус, так и по лицу. Активно ганец работал до конца раунда, но оставшееся время уже было равным. И все же отрезок Комми, скорее всего, забрал. Правда, из девяти он не больше двух-трех раундов взял.