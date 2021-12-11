Главный бой конца года: Ломаченко разобрался с Комми

Вот таким получился этот яркий вечер боев. Василий Ломаченко уверенно победил Ричарда Коммми единогласным решением судей, а в со-главном бою Джаред Андерсон уничтожил другого украинца — Александра Тесленко. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Двенадцатый раунд. В последнем раунде Ломаченко несколько раз был довольно близок к тому, чтобы закончить поединок досрочно. Комми достоял, хоть и не без труда.
Одиннадцатый раунд. Поднаелись боксеры, что неудивительно. И это проблема для Комми, поскольку ему нужно спасать бой. А в итоге Ломаченко опять был точнее.
Десятый раунд. Не позволяет Ломаченко сопернику много атаковать. Как только Комми идет вперед, получает встречные опасные удары. А на последней минуте украинцу еще и серией удалось потрясти оппонента.
Девятый раунд. Классную серию провел Комми через полминуты после начала раунда и несколько раз попал. Как в корпус, так и по лицу. Активно ганец работал до конца раунда, но оставшееся время уже было равным. И все же отрезок Комми, скорее всего, забрал. Правда, из девяти он не больше двух-трех раундов взял.
Восьмой раунд. Комми в его углу просили не пропускать столько ударов, иначе поединок придется остановить. В итоге этот раунд оказался не особенно событийным. Оба прощупывали возможности, но не нашли их.
Седьмой раунд. Ломаченко уже в начале отрезка провел отличную атаку и потряс соперника. Комми в итоге оказался у канатов и вынужден был терпеть, но получил в подбородок и оказался в нокдауне. После этого украинец побежал добивать оппонента во второй части трехминутки, снова прижал к канатам и буквально начал избивать за 30 секунд до гонга. На каком-то несгибаемом африканском характере только выстоял Комми. Даже ответил пару раз Ричард! Мужчина.
Пятый раунд. Очень неплохо Комми выглядит в этом бою. О какой-то легкой победе для Ломаченко речи не идет. Но Ломаченко уверенно работает вторым номером, проводя в каждом раунде хорошие серии. Такая случилась и в начале третьей минуты в пятом отрезке.
Четвертый раунд. По-прежнему первым номером работает Комми. Ломаченко отвечает своими ударами на атаки соперника и выглядит точнее.
Третий раунд. Комми сразу же бросился в атаку, желая реабилитироваться за концовку предыдущей трехминутки. Настоящих проблем все же украинцу не доставил, хотя был активен до конца отрезка. И все же Ломаченко на последней минуте несколько раз попал сам. Интересная борьба.
Второй раунд. Гораздо интереснее прошел этот отрезок. Комми искал бреши в обороне Ломаченко, но и сам украинец стал включаться и пару раз очень неплохо попал. Оба быстро работают. Но на последних секундах Ломаченко мощно попал, отбросив оппонента на канаты. Ух.
Первый раунд. Как обычно, Ломаченко не форсировал события в первом раунде. Пока шла разведка. Бойцы достойны друг друга, и оба понимают, что можно нарваться на нокаутирующий удар.
У Ломаченко 15 побед при двух поражениях. 11 раз он нокаутировал соперников. Сегодняшний бой может продлиться 12 раундов.
На счету Комми 30 побед при трех поражениях, при этом боксер из Ганы 27 раз нокаутировал соперников. У него в руках динамит, особенно в правой.
Ломаченко еще раз подтвердил, что его цель — титул абсолютного чемпиона. «Это не создает на меня дополнительное давление, а подталкивает вперед».
«Никто не называет Лома, потому что Лома — как Волан-де-Морт», — эффектная фраза от Василия Ломаченко о том, почему ему не организовывают главных боев.
Комми тяжело вспоминать о поражении от Лопеса. Считает, что подвел не только себя, но и всю Гану.
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Второй раунд. Если первый раунд Андерсон провел в стойке левши, то на второй встал под ударную руку. И в середине раунда Джаред попал снова правым боковым, но на этот раз так, что Тесленко УПАЛ В НОКАУТ!
Первый раунд. Андерсон работал первым номером, и несколько раз Тесленко пропускал удары, особенно правые боковые. Достаточно уверенно американец забрал первый отрезок.
У Тесленко 17 побед при одном поражении. 13 раз он побеждал нокаутом. Андерсон во всех своих десяти боях нокаутировал соперников! Американец при этом значительно моложе — 22 года против 29.
Сейчас в со-главном поединке сразятся американец Джаред Андерсон и украинец Александр Тесленко. Это полутяжелый вес, а у боксеров отличные послужные списки.
Второй раунд. Еще один хороший раунд от Дэвиса, на последней минуте которого он поймал Сарагосу комбинацией из бокового и аперкота, отправив в нокдаун. Как только бой возобновился, Дэвис еще раз пробил защиту, а затем ударом в печень все эффектно завершил. НОКАУТ!
Первый раунд. У Дэвиса есть преимущество в габаритах, которым он старается пользоваться, ведя бой первым номером. Ближе к концу раунда хорошо попал правый боковой, а в концовке еще раз пробил защиту Сарагосы.
Дэвис стал профессионалом только в этом году и выиграл все 3 свои боя, два нокаутом. А еще он серебряный призер Олимпиады в Токио!
Четвертый раунд. Довольно скучным получился четвертый раунд поединка. Оба искали шансы, но в целом действовали не слишком активно. Али Уолш должен забрать бой.
Третий раунд. Явно лучше готов физически внук Али. Бросился сразу в атаку и провел хорошее начало раунда, но затем все пошло пользу Рейеса. Уолш работал без оглядки на оборону, понимая превосходство, и в итоге наполучал ударов. Впереди последний раунд.
Второй раунд. Контролировал дистанцию Уолш, а в концовке раунда явно сохранил больше сил и в итоге принялся буквально избивать соперника, но не успел добить до гонга.
Первый раунд. Долгое время все было в режиме разведки. Несколько клинчей увидели зрители, но в конце концов Али Уолш сработал поактивнее и агрессивнее, заведя этим трибуны «Мэдисон Сквер Гарден».
Али Уолшу 21 год, он выиграл нокаутами оба своих боя на профессиональном ринге. Рейесу 29 лет, и у него шесть побед в шести боях, тоже все нокаутами.
Ну а начинает вечер боев поединок американца Нико Али Уолша, внука самого Мохаммеда Али, против мексикангца Рейеса Санчеса.
Ганцу Ричарду Комми 34 года. Его рост — 173 см, а размах рук — 180 см. Он провел на профессиональном ринге 33 боя, выиграв 30 из них при трех поражениях. Комми был чемпионом мира по версии IBF, но за год до Ломаченко уступил Лопесу, правда, техническим нокаутом в 12-м раунде.
Василию Ломаченко 33 года. При росте 170 см он имеет размах рук 166 см. Он двукратный олимпийский чемпион, а на профессиональном ринге провел 17 боев, в которых одержал 15 побед при двух поражениях. Ранее он владел тремя главными чемпионскими поясами разных ассоциаций — WBA Super, WBO и IBF. Утратил он их в прошлом году, проиграв единогласным решением арбитров Теофимо Лопесу.
Бои основного карда турнира начнутся не ранее 04:00 по московскому времени. Василий Ломаченко и Ричард Комми выйдут в ринг не ранее 6:30.
Доброе утро, уважаемые любители бокса! В Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдет один из главных поединков конца 2021 года. В ринге встретятся экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию боя.