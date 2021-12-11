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Спорт

Эпическая битва за титул: Ферстаппен выиграл у Хэмилтона на последних метрах гонки

Макс Ферстаппен выиграл гран-при Абу-Даби и стал чемпионом мира

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В Абу-Даби проходила последняя гонка сезона Формулы-1, в которой в борьбе за титул сошлись голландец Макс Ферстаппен и британец Льюис Хэмилтон. У гонщиков было одинаковое количество очков и чемпионом становился тот, кто занимал место выше. В итоге, победу на последних метрах дистанции праздновал спортсмен из Нидерландов и впервые стал чемпионом мира. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:45

Наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

17:43

Хэмилтон подошел к Максу и поздравил его с победой! Наверное, это главное, что случилось после финиша гонки.

17:40

Макс счастлив, празднует победу с командой и семьей!

17:39

«Мерседес», конечно, будет протестовать.

17:35

На последних метрах решилась судьба чемпионского титула. Но почему Льюиса не пустили в боксы и не разрешили поменять резину? Почему?

17:34

Обходит Ферстаппен Хэмилтона на свежих шинах и первым пересекает финишный створ! Он чемпион! Невероятно!

17:32

Нет, круговых убирают и Макс сразу за Льюисом. Рестарт на один круг!

17:31

Ферстаппену нужно будет обогнать пять круговых, а потом атаковать Хэмилтона. И это все на одном круге.

17:29

Круговым не позволят вернуться в круг! То есть Ферстаппен будет позади нескольких круговых, а не позади Хэмилтона!

17:28

А Перес едет в боксы. Машина сломалась? Он сходит и теряет третье место. Вот это да.

17:27

Хэмилтону сказали по радио, что его не пустили в боксы из-за того, что он бы потерял позицию. Три круга до финиша!

17:25

А Хэмилтона снова не пускают на пит-стоп. Почему?

17:23

Ферстаппен и Перес снова едут переобуваться! на этот раз в софт! И пять кругов до финиша. Невероятная развязка.

17:22

Вот это да! Николас Латифи врезается в отбойник, машина безопасности наверняка будет на трассе.

17:20

11,1 секунд отставание Макса! 6 секунд он отыграл после смены резины, но этого очень мало.

17:18

Перес спокойно и уверенно идет третьим и никто его позициям не угрожает в этой гонке.

17:17

10 кругов до финиша. Льюису просто нужно спокойно доехать до своей восьмой победы в чемпионате!

17:16

Хэмилтон потерял много времени обгоняя круговых и теперь 12,3 секунды между лидерами!

17:13

13,2 секунды разделяет лидеров за 11 кругов до финиша. Много, Максу нужно сбрасывать по секунде на каждом круге.

17:10

15 кругов до финиша. Большое отставание по-прежнему у Ферстаппена.

17:09

13,8 разрыв между лидерами. Сокращает Макс, но не так сильно, как ему хотелось бы. Хэмилтон в целом держится.

17:06

До 14,3 секунд сократился отрыв между Льюисом и Максом! При этом Хэмилтон проехал свой лучший круг в гонке. Макс сейчас явно быстрее едет.

17:04

Хэмилтона по радио успокаивают, говорят, что Максу нужно отыгрывать по 0,7 секунды с круга, чтобы его догнать.

17:03

1:26.103 — еще один самый быстрый круг от Ферстаппена! 0,66 секунды он отыграл на 39-м круге.

17:02

Отыгрывает секунду Макс и устанавливает лучший круг гонки — 1:26.321!

17:00

17,0 секунд проигрывает Ферстаппен Хэмилтону и он на свежих шинах.

16:59

Так, возвращается гонка в обычный режим.

16:58

Ферстаппен и Перес поехали менять резину во время режима VSC. Хэмилтон остался на трассе.

16:55

У Джовинацци проблемы с трансмиссией — вторая «Альфа Ромео» сходит с трассы. Режим виртуального сейфти-кара.

16:50

1:27.444 — новый рекорд гонки от Хэмилтона! Разрыв между Льисом и Максом перевалил за пять секунд! А Перес вернулся на третье место.

16:46

А Хэмилтон уезжает от Ферстаппена. До 3,6 секунд вырос отрыв.

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Ahmed Jadallah/Reuters
16:45

А Джордж Рассел еле плетется, пропуская всех по дороге, в боксы.

16:44

У Кими это прощальная гонка в Формуле-1, он покидает спорт. Обидно.

16:43

Кими Райкконен вылетел с трассы, врезался в отбойник и повредил переднее антикрыло. И Рассел, похоже, сходит с дистанции.

16:40

1:27.663 — Хэмилтон ставит новый лучший круг в гонке. Отрыв от Ферстаппена составляет 2,7 секунды.

16:37

Перес уехал менять резину, теперь Хэмилтон лидер, а Ферстаппен на втором месте. Около трех секунд между претендентами на титул!

16:36

Хэмилтон потерял почти 5 секунд, пытаясь обойти Переса, тот боролся как мог! В итоге, Хэмилтон прошел соперника по прямой, но Макс при этом почти догнал Льюиса — разрыв чуть больше 2 секунд!

16:33

«Ред Булл» ожидаемо дает команду лидирующему Пересу сдерживать Хэмилтона, Льюис уже почти догнал лидера. Меньше секунды между ними.

16:30

Ферстаппен выходит на третье место, обогнав Сайнса. Более 8 секунд преимущества британца над голландцем.

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Hamad I Mohammed/Reuters
16:29

1:27.833 — Хэмилтон обновляет лучший круг гонки. Отставание от Переса сокращается, преимущество над Ферстаппеном растет.

16:27

Ферстаппен догнал Сайнса, но к Хэмилтону приблизиться не может.

16:24

Хэмилтон тоже поехал ожидаемо в боксы и переобулся. Оба теперь на харде. Около пяти секунд Льюис выигрывает у Макса, а лидирует сейчас Перес.

16:23

Ферстаппен заехал в боксы и сменил резину. Почти 27 секунд он проигрывает теперь Льюису и идет четвертым.

16:21

Еще один лучший круг от Льюиса — 1:28.216. Хэмилтон наращивает отрыв и уже на 3,5 секунды опережает Ферстаппена после десяти кругов гонки.

16:20

А Ферстаппен уже говорит по радио, что задние шины уже прилично изношены.

16:19

Два круга подряд Хэмилтон показывает лучший круг. 1:28.356 — его лучший результат. Три секунды между лидерами.

16:15

Две секунды Хэмилтон выигрывает у Ферстаппена.

16:13

Россиянин Никита Мазепин, кстати говоря, по итогам чемпионата займет последнее месте в общем зачете.

16:10

Ферстаппен недоволен, что судьи оставили все без изменений. «Вау! Чем они там вообще заняты?», — сказал он.

16:08

Не будет расследования! Сохраняют пилоты позиции!

После второго круга: 1 Хэмилтон, 2 Ферстаппен, 3 Перес, 4 Сайнс, 5 Норрис, 6 Леклер, 7 Цунода, 8 Боттас, 9 Окон, 10 Риккардо.

16:05

Льюис по-прежнему возглавляет пелотон.

16:04

И сразу заруба между лидерами! Макс слегка задел Хэмилтона, британцу пришлось отрулить и срезать угол — посмотрим, что скажут судьи.

16:03

Погасли огни, и Льюис выигрывает старт!

16:02

Стоит заметить, что в прошлом сезоне в Абу-Даби победил именно Ферстаппен — казалось бы, трасса ему знакома. Однако в этом году конфигурация трассы претерпела некоторые изменения, так что просто Максу не будет.

16:00

Уходит пелотон на прогревочный круг, на первой линии стартового поля — Ферстаппен и Хэмилтон. Давно не было такой интриги в последней гонке сезона: или мы увидим первого в истории восьмикратного чемпиона мира, или свой первый титул завоюет 24-летний голландец.

15:55

Пока до старта еще остается немного времени, поздравим другого российского гонщика: Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2!

15:50

Сегодняшний заезд пройдет без россиянина Никиты Мазепина — он заразился коронавирусом.

15:46

Гонка начнется в 16:00 по московскому времени.

15:45

Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта и Формулы 1! «Газета.Ru» приглашает вас текстовую онлайн-трансляцию последней гонки сезона в Абу-Даби, в которой в борьбе за титул сойдутся голландец Макс Ферстаппен и британец Льюис Хэмилтон. У гонщиков одинаковое количество очков и победит тот, кто займет место выше.

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