Эпическая битва за титул: Ферстаппен выиграл у Хэмилтона на последних метрах гонки

Хэмилтон подошел к Максу и поздравил его с победой! Наверное, это главное, что случилось после финиша гонки.
На последних метрах решилась судьба чемпионского титула. Но почему Льюиса не пустили в боксы и не разрешили поменять резину? Почему?
Обходит Ферстаппен Хэмилтона на свежих шинах и первым пересекает финишный створ! Он чемпион! Невероятно!
Ферстаппену нужно будет обогнать пять круговых, а потом атаковать Хэмилтона. И это все на одном круге.
Круговым не позволят вернуться в круг! То есть Ферстаппен будет позади нескольких круговых, а не позади Хэмилтона!
Хэмилтону сказали по радио, что его не пустили в боксы из-за того, что он бы потерял позицию. Три круга до финиша!
Ферстаппен и Перес снова едут переобуваться! на этот раз в софт! И пять кругов до финиша. Невероятная развязка.
Вот это да! Николас Латифи врезается в отбойник, машина безопасности наверняка будет на трассе.
10 кругов до финиша. Льюису просто нужно спокойно доехать до своей восьмой победы в чемпионате!
13,2 секунды разделяет лидеров за 11 кругов до финиша. Много, Максу нужно сбрасывать по секунде на каждом круге.
13,8 разрыв между лидерами. Сокращает Макс, но не так сильно, как ему хотелось бы. Хэмилтон в целом держится.
До 14,3 секунд сократился отрыв между Льюисом и Максом! При этом Хэмилтон проехал свой лучший круг в гонке. Макс сейчас явно быстрее едет.
Хэмилтона по радио успокаивают, говорят, что Максу нужно отыгрывать по 0,7 секунды с круга, чтобы его догнать.
У Джовинацци проблемы с трансмиссией — вторая «Альфа Ромео» сходит с трассы. Режим виртуального сейфти-кара.
1:27.444 — новый рекорд гонки от Хэмилтона! Разрыв между Льисом и Максом перевалил за пять секунд! А Перес вернулся на третье место.
А Хэмилтон уезжает от Ферстаппена. До 3,6 секунд вырос отрыв.
Кими Райкконен вылетел с трассы, врезался в отбойник и повредил переднее антикрыло. И Рассел, похоже, сходит с дистанции.
1:27.663 — Хэмилтон ставит новый лучший круг в гонке. Отрыв от Ферстаппена составляет 2,7 секунды.
Перес уехал менять резину, теперь Хэмилтон лидер, а Ферстаппен на втором месте. Около трех секунд между претендентами на титул!
Хэмилтон потерял почти 5 секунд, пытаясь обойти Переса, тот боролся как мог! В итоге, Хэмилтон прошел соперника по прямой, но Макс при этом почти догнал Льюиса — разрыв чуть больше 2 секунд!
«Ред Булл» ожидаемо дает команду лидирующему Пересу сдерживать Хэмилтона, Льюис уже почти догнал лидера. Меньше секунды между ними.
Ферстаппен выходит на третье место, обогнав Сайнса. Более 8 секунд преимущества британца над голландцем.
1:27.833 — Хэмилтон обновляет лучший круг гонки. Отставание от Переса сокращается, преимущество над Ферстаппеном растет.
Хэмилтон тоже поехал ожидаемо в боксы и переобулся. Оба теперь на харде. Около пяти секунд Льюис выигрывает у Макса, а лидирует сейчас Перес.
Ферстаппен заехал в боксы и сменил резину. Почти 27 секунд он проигрывает теперь Льюису и идет четвертым.
Еще один лучший круг от Льюиса — 1:28.216. Хэмилтон наращивает отрыв и уже на 3,5 секунды опережает Ферстаппена после десяти кругов гонки.
Два круга подряд Хэмилтон показывает лучший круг. 1:28.356 — его лучший результат. Три секунды между лидерами.
Россиянин Никита Мазепин, кстати говоря, по итогам чемпионата займет последнее месте в общем зачете.
Ферстаппен недоволен, что судьи оставили все без изменений. «Вау! Чем они там вообще заняты?», — сказал он.
Не будет расследования! Сохраняют пилоты позиции!
После второго круга: 1 Хэмилтон, 2 Ферстаппен, 3 Перес, 4 Сайнс, 5 Норрис, 6 Леклер, 7 Цунода, 8 Боттас, 9 Окон, 10 Риккардо.
И сразу заруба между лидерами! Макс слегка задел Хэмилтона, британцу пришлось отрулить и срезать угол — посмотрим, что скажут судьи.
Стоит заметить, что в прошлом сезоне в Абу-Даби победил именно Ферстаппен — казалось бы, трасса ему знакома. Однако в этом году конфигурация трассы претерпела некоторые изменения, так что просто Максу не будет.
Уходит пелотон на прогревочный круг, на первой линии стартового поля — Ферстаппен и Хэмилтон. Давно не было такой интриги в последней гонке сезона: или мы увидим первого в истории восьмикратного чемпиона мира, или свой первый титул завоюет 24-летний голландец.
Пока до старта еще остается немного времени, поздравим другого российского гонщика: Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2!
Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта и Формулы 1! «Газета.Ru» приглашает вас текстовую онлайн-трансляцию последней гонки сезона в Абу-Даби, в которой в борьбе за титул сойдутся голландец Макс Ферстаппен и британец Льюис Хэмилтон. У гонщиков одинаковое количество очков и победит тот, кто займет место выше.