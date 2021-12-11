12 декабря 2021, 15:47 Спорт Эпическая битва за титул: Ферстаппен выиграл у Хэмилтона на последних метрах гонки Макс Ферстаппен выиграл гран-при Абу-Даби и стал чемпионом мира Антон Третяк Слушать Остановить

В Абу-Даби проходила последняя гонка сезона Формулы-1, в которой в борьбе за титул сошлись голландец Макс Ферстаппен и британец Льюис Хэмилтон. У гонщиков было одинаковое количество очков и чемпионом становился тот, кто занимал место выше. В итоге, победу на последних метрах дистанции праздновал спортсмен из Нидерландов и впервые стал чемпионом мира. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.