Мимо полуфинала: Россия проиграла Норвегии на чемпионате мира

В 1/4 финала женского чемпионата мира по гандболу сборная России проиграла команде Норвегии со счетом 28:34 и отправляется домой. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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21:00
Наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!
'60
Все! Норвежки выиграли 34:28 у сборной России и взяли реванш за поражение в полуфинале Олимпиады-2020. Чемпионат мира для России завершен.
'60
Последняя минута матча пошла.
'58
Рейстад забивает после сольного прохода в падении. Снова минус пять. 33:28.
'58
Лунде снова спасает свою команду, на этот раз после броска Фоминой.
'57
32:28 счет становится и атака России.
'57
Ошибка норвежек, Тоженова не добирается до мяча, Офтедаль красиво играет поверх вратаря — перекладина! Норвегия уже играет в своей удовольствие, времени очень мало осталось.
'56
Не позволяют норвежки приблизиться. 32:27.
'54
Михайличенко реализует пенальти! 31:26.
'53
Офтедаль забивает после сольного прохода. 31:25.
'52
А теперь Ильина попадает в перекладину! Еще и не везет.
'52
Лунде тащит мощный бросок Скоробогатченко.
'51
Две блестящие атаки, вторая получилось быстрой и Таженова снова отлично ее реализовала! 30:25. Еще есть шансы!
'50
Скоробогатченко забивает мощнейшим броском. 30:23. Теперь оборонятся.
'49
Сольный проход Никитиной и бросок в угол. 29:22.
'49
Офтедаль отлично сыграла и прекрасно бросила. 29:21.
'48
Лунде отражает пенальти от Ильиной.
'47
28:21. Все пока очень плохо складывается в этом матче для сборной России.
'46
Сабирову удаляют на две минуты и России играть в меньшинстве две минуты.
'46
Мёрк опять реализует пенальти, 9 из 10! 27:11. Тайм-аут у сборной России.
'45
Маркова бросает в штангу, но повезло с пенальти. Ильина реализует! 26:21.
'43
Михайличенко атакует без поддержки — мимо. 5 минут без гола у России.
'42
Очередной пенальти от Мёрк и отрыв уже минус шесть. 26:20.
'41
Сейв Лунде, а затем очередной гол норвежек. 25:20.
'40
Грубейшая ошибка в атаке и норвежка забивают в быстром отрыве. А перед этим Норвегия забила из позиционной атаки. 24:20.
'38
Обмен голами, у россиянок Маркова отлично сыграла из угла. 22:20.
'37
Лагина отразила бросок норвежек, а затем вывела в быструю атаку Милану Таженову и та четко реализовала момент! 21:19.
'36
Очень долго шла атака россиянок, в итоге сыграли в угол и там отлично забила Фомина. 21:18.
'35
По-прежнему много ошибок у россиянок, к сожалению.
'34
Пропускаем, а затем допускаем ошибку в атаке. Бросок Скоробогатченко оказался неточным 21:17.
'32
Забила Фомина, отзащищались и снова забили! 20:17!
'31
Очередной гол Мёрк. 20:15.
'31
Продолжаем! Начался второй тайм.
'30
Теряют норвежки в последней атаке тайма и у нас перерыв!
'30
Отличная атака россиянок, а затем не реализует выход один на один Горшкова. Обидно. 19:15.
'29
Не удается россиянкам подобраться к соперницам. 19:14.
'28
Мёрк попадает в штангу с семиметрового, но первая на подборе и добивает. 18:13.
'27
Ильина реализует еще один пенальти. 17:13.
'26
Первая быстрая атака россиянок, ее завершает Корнеева. 16:12.
'25
Ильина реализует семиметровый. 16:11.
'24
Шикарный бросок от Мёрк. 16:10.
'23
И снова грубая ошибка в атаке, следует ответочка, но Лагина спасает свою команду!
'22
Мёрк реализовывает свой четвертый пенальти в игре. 15:10.
'22
Шикарный проход и классный обводящий бросок Манагаровой. 14:10.
'21
А Сольберг раз за разом оставляют в углу и она реализует со стопроцентной точностью! 14:9.
'20
Мёрк забивает пенальти. 13:9.
'20
Манагорова приняла мяч с трудом, но бросила отлично! 12:9.
'19
Сольберг снова отлично забивает из угла. 12:8.
'18
Штанга помогает сборной России!
'17
Скоробогатченко шикарно бросает левой рукой в ближний угол! 11:8.
'16
Забивает Скоробогатченко и тут же быстрая атака норвежек. 11:7.
'15
Кристиансен зарабатывает пенальти и реализует его. 10:6.
'15
Пока норвежки выглядят быстрее. Россиянки долго атакуют позиционно, наши соперницы убегают в отрыв.
'14
Исправляют организаторы рекламную наклейку на паркете. А счет 9:6.
'13
Тайм-аут берет главный тренер сборной России Людмила Бодниева. Пропускаем еще два гола и счет 9:5.
'12
Ильина атакует сама, не отдает партнершам мяч, и промахивается.
'11
Фролова удаляется на две минуты. А Нура Мерф точна с семиметрового. 7:5.
'10
Шикарный бросок Михайличенко из-за линии! 6:5.
'9
Отличный гол россиянок! Пас от Илларионовой и Михайличенко красиво перекинула вратаря! 6:4.
'9
Братсет-Дале вываливается из угла площадки и переигрывает Фролову. 6:3.
'8
Фролова забила с позиции левой полусредней. 5:3.
'8
А Братсет-Дале не промахивается. 5:2.
'7
Михайличенко бросает во вратаря. Снова атака без гола.
'7
Пропускаем передачу в линию и норвежка спокойно реализует. 4:2.
'6
Илларионова заступила на линию при атаке, обидно. Долгая была атака, но броска не дошло.
'5
И снова Якобсен убегает и реализует. 3:2.
'4
Сульберг сравнивает счет. Снова быстро атакуют норвежки.
'4
Скоробогатченко выводит Россию вперед! Отличное завершение с левого края. 1:2!
'3
Пропустили быструю атаку, пас от вратаря и Якобсен переиграла нашего вратаря. 1:1.
'2
Отлично отыграли россиянки в обороне, сначала Илларионова спасла команду, а затем не пустили к воротам норвежку.
'1
Михайличенко реализует штрафной бросок с семиметровой линии! 0:1!
'1
Поехали!
19:25
Команды на площадке, звучат гимны. В случае сборной России — Первый концерт Чайковского.
19:18
Последний матч группового этапа российская сборная проиграла француженкам со счётом 28:33, именно этой команде Россия проиграла в финале Олимпиады в Токио. В норвежками на Играх россиянки играли в полуфинале и победили с разницей в один мяч.
19:17
Состав сборной России: Полина Каплина, Анастасия Лагина, Полина Горшкова, Елена Михайличенко, Ольга Фомина, Карина Сабирова, Екатерина Ильина, Ярослава Фролова, Юлия Манагарова, Антонина Скоробогатченко, Вероника Никитина, Милана Таженова, Анастасия Илларионова, Ирина Корнеева, Ольга Щербак, Юлия Маркова.
19:16
Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
19:15
Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Сегодня Россия сойдется в четвертьфинале с Норвегией. Начало матча в 19.30 мск.
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