«В Россию меня приводит судьба»

Это был последний вопрос, на этом Ваноли и Мележиков попрощались с журналистами. «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами!
Паоло Ваноли: Сейчас не могу сказать, какие тренировки будут открытыми, а какие — нет. Когда у нас будет полная программа, мы решим это вместе с клубом. Сейчас я принимаю решения относительно команды, и если нам будет необходимость быть вместе, значит, мы будем делать сборы и так далее.
Вопрос: «Спартак» не будет участвовать в коммерческом зимнем турнире — это ваше решение? Вы ли решили проводить сборы в Дубае? И планируете ли закрывать тренировки, не пускать никого к команде и не общаться со СМИ, как Витория?
Евгений Мележиков: Когда начались переговоры, кто их вел, конкретизировать не буду, это не имеет никакого смысла. Но конечное решение принял Леонид Арнольдович Федун после личного контакта. А кто, кого и когда предложил, не столь важно. Федун принял решение о выборе Паоло Ваноли. Он председатель совета директоров, и именно им эта кандидатура была выдвинута на совет после разговора с Руем.
Вопрос: Кто приглашал главного тренера? Доменико Тедеско приглашал Томас Цорн, Руя Виторию — Дмитрий Попов. Чья кандидатура Паоло Ваноли?
Паоло Ваноли: Я согласен, учить русский язык и узнавать культуру России очень важно, это неотъемлемая часть. Более того, меня сюда приводит судьба. Будучи игроком, я здесь выиграл финал Кубка УЕФА, забив в решающем матче. Сейчас этот город дает мне возможность начать новый этап в тренерской карьере. Конечно, я постараюсь учить русский язык. Я пока еще не разговаривал с футболистами, но с каждым будет индивидуальный разговор, мы поймем их характеристики и возможности.
Вопрос: Паоло, собираетесь ли вы учить русский язык? Насколько это для вас важно в плане работы с командой? Удалось ли уже пообщаться с кем-то из игроков, хотя бы онлайн? Кого бы отметили из состава «Спартака»?
Евгений Мележиков: Кандидатов было несколько, но ни одного я не назову, это было бы некорректно по отношению к тем тренерам, которые сейчас здесь не находятся.
Евгений Мележиков: Неправильно по той простой причине, что клуб всегда объединен вокруг главного тренера. И со всей уверенностью могу сказать, что клуб всячески поддерживал Руя Виторию в его работе, поддерживал команду во всех аспектах. Мы часто с ним это проговаривали и старались снять все вопросы. Что-то получалось, что-то — нет, но говорить о том, что кто-то не поддерживал главного тренера, неверно. Надеюсь, что недостающее звено в вертикали клуба скоро будет замещено, мы получим очень важную должность спортивного директора, кандидата, который возьмет на себя огромный пласт работы. Без этого было тяжелее. Но этому способствовали определенные обстоятельства.
Вопрос: Евгений Владимирович, верно ли, что сейчас в клубе все объединились вокруг персоны главного тренера и нет никакой группы, которая бы не симпатизировала Паоло?
Паоло Ваноли: Работая на высоком уровне, я слежу за многими чемпионатами, а не только за чемпионатом Италии. Если хотите пример, я с российским футболом знаком. К примеру, молодежная сборная до 21 года показывает хорошие результаты, у вас интересный чемпионат. Когда я работал с молодежной сборной Италии, мы часто встречались с российскими командами, поэтому я осведомлен.
Вопрос: Вы сильно вовлечены в российский футбол — откуда у вас такой интерес? Это не самая топовая лига. Какие две детали вы можете рассказать про российский футбол и про «Спартак», в частности?
Паоло Ваноли: Все будет зависеть от игроков, но в современном футболе схема может меняться несколько раз по ходу игры. Защищаемся одним образом, атакуем — другим. Решает не схема, а характер, психология, менталитет команды. Мы должны для себя понять, почему команда с одним настроением выходит в Лиге Европы, и почему это не удается в чемпионате России. Именно над этим будем работать.
Вопрос: По какой схеме будет играть «Спартак»? Вы будете исходить из тех игроков, кто есть в команде, или подтягивать их под свою схему?
Евгений Мележиков: Мы немного стали заложниками тех решений, которые были приняты с подачи предыдущего спортивного директора Дмитрия Попова. В период его работы было несколько решений, и сегодня, находясь в условиях лимита на легионеров, для покупки иностранцев мы должны от кого-то из иностранцев избавиться. Клуб над этим работает вместе с главным тренером. Насколько это будет завершено, покажет время. Но, помимо качественного усиления, и Хлусевич, и Свинов — игроки перспективные. Нам необходима еще глубина скамейки и игроки, которые усилят команду для локализации проблем, связанных с травмами, с карточками, с дисквалификациями.
Вопрос: тот же «Зенит» усиливается под Лигу чемпионов, покупая дорогих иностранцев. «Спартак» берет молодых игроков, давая повод думать, что не борется за высокие места.
Евгений Мележиков: Клуб весь этот период вел работу на трансферном рынке, мы занимаемся просмотром и команд ФНЛ, и Премьер-лиги, и других чемпионатов. Вместе с тем, что отрадно, у нас уже до трансферного окна перед сборами подписаны два игрока, которые присоединятся к нам 1 января (Даниил Хлусевич и Иван Свинов — «Газета.Ru»). В ближайшее время, надеюсь, завершим трансфер еще одного игрока в основной состав — надеюсь, до зимних сборов. То есть, уже троих игроков команда получает. Насколько я знаю, это всегда было требованием общественности и болельщиков. Возможно, в зимнее окно у нас будет еще один трансфер, но предвосхищать события не хочу.
Паоло Ваноли: Мы займемся селекцией больше, когда будет сформирован спортивный блок. Каким будет мой «Спартак»? Если вы хотите услышать ложь, мы будем очень красивой командой и выиграем чемпионат. А если быть честным, мой «Спартак» должен работать и выкладываться на 100% — такой я вижу команду.
Евгений Мележиков: Контакты, безусловно, были, и без обоюдного позитивного восприятия друг друга решения, наверное, не было бы принято.
Паоло Ваноли: Кажется, я ранее достаточно ясно сказал: я благодарен президенту клуба и совету директоров за возможность быть главным тренером «Спартака».
Вопрос: Знакомы ли вы с семьей владельца клуба — с Леонидом Федуном и с Заремой Салиховой? Если да, то о чем говорили, какое впечатление они на вас произвели?
Евгений Мележиков: Клуб сделает все, чтобы было комфортно команде и тренерскому штабу. Что касается структуры — да, мы в прошлое трансферное окно столкнулись с нарушением структуры. У нас ушел спортивный директор. В этот период до сегодняшнего дня мы жили без этого важного элемента. На сегодняшний день мы на завершающей стадии сформируем блок во главе со спортивным директором. Надеюсь, что это произойдет в самое ближайшее время. Мы представим позже всех, кто в этот блок войдет. Это то недостающее звено, которое важно с точки зрения достижения результата. Оно позволит тренеру комфортно себя чувствовать и иметь более удобные условия для команды. Не по нашей вине это дело затянулось. Тот, кого мы ожидаем на посту, принимал участие в переговорах с Паоло, одобрил его кандидатуру и готов оказывать ему всемерную поддержку — и в комплектации команды, и в организации текущей деятельности.
Паоло Ваноли: Когда тренер подписывает контракт, он знает, куда идет. Руководство убедило, что будет сделано все для достижения результата.
Вопрос: Что вы знали, подписывая контракт, о структуре клуба? За последние годы было четыре разных гендиректора, сейчас нет спортивного директора, коммерческого — вас это не смущало?
Евгений Мележиков: Мы конкретизируем задачи в виде попадания в зону еврокубков в этом сезоне. Что касается Кубка России, это, безусловно, выход в финал. По Лиге Европы те задачи, которые стояли, выполнены. Но, вместе с тем, мы будем считать успешным достижением проход 1/8 финала Лиги Европы.
Вопрос от «Газеты.Ru»: Какие задачи поставлены перед Ваноли на оставшуюся часть текущего сезона?
Паоло Ваноли: Я очень выборочно подхожу к тому, каким путем идти. Работать ассистентом был осознанный выбор, потому что я чувствовал возможность расти и развиваться. Сейчас чувствую, что готов.
Вопрос: вам 49 лет, и вы только начинаете путь главного тренера. Почему вдруг решили в таком возрасте? Были ли до этого серьезные предложения?
Паоло Ваноли: Я понимаю, о чем вы говорите. Мне об этом сообщили. В целом, я сам это замечал: в России очень легко дают желтые карточки, но с этим тоже можно работать. Для российских игроков это актуально: если мы получаем много карточек, это приводит к дисквалификации.
Вопрос: в предыдущем сезоне игроки «Спартака» нахватали на 41 желтую карточку больше, чем игроки «Зенита», Тедеско из-за карточек провел несколько матчей на трибуне. Донесли ли до вас информацию о предвзятости судей?
Паоло Ваноли: Ситуации бывают разные, и сейчас я не могу сказать, как отреагирую на тот или иной момент. Строгость зависит не от этого. Есть два варианта: либо я говорю неправду, обещаю победы, очки и чемпионство, либо веду себя честно и могу обещать работу и самоотдачу. От игроков буду требовать дисциплины и страсти, их футболки после каждой игры должны быть абсолютно мокрыми. Я человек требовательный, прежде всего, к самому себе, но и к окружающим. Также хотел бы отдать должное штабу Руя Витории, потому что они добились исторического результата для «Спартака» — вышли с первого места в плей-офф Лиги Европы. Но есть ответственность игроков за то, что команда занимает девятое место в чемпионате России — это не место «Спартака».
Вопрос: Георгий Джикия рассказывал, как перед победным дерби Массимо Каррера — кстати, будьте готовы, что вас будут с ним сравнивать, — сказал в раздевалке, схватив переводчика за горло: вот так возьмите и душите их, пока судья не даст свисток. Ваши методы работы схожи или вы более мирный, как Доменико Тедеско, который просто все 90 минут подгонял команду?
Евгений Мележиков: Вовлеченность Паоло в российский футбол и его индивидуальный подход. Он подробно рассказал, как видит команду, были обсуждены системы работы с клубом, внутри команды. Возникло ощущение того, что человек с огромным опытом построения команды. То видение, которое он определил в построении команды, требования к усилению, были понятны клубу. Сыграл роль тот опыт работы и авторитет тех тренеров, с кем работал Паоло. Думаю, что такой опыт не проходит бесследно, все лучшее будет внедрено и в работе со «Спартаком».
Вопрос: Почему выбор был сделан в пользу Ваноли, что вас привлекло, учитывая, что опыта работы главным тренером большого у него нет?
Паоло Ваноли: Каждый должен делать свою работу и заниматься своим делом. Мое дело — работать на поле и добиваться результата. Я постараюсь не обращать внимания на посторонние вещи. Я благодарен этому клубу, президенту, совету директоров за предоставленную возможность.
Вопрос: Предыдущего тренера приветствовали словами «добро пожаловать в ад». Готовы вы ли вы работать под диким давлением болельщиков? Ведь их можно расположить к себе только результатом.
Евгений Мележиков: Принципиальным условием Паоло было неподписание контрактов до момента решения с действующим главным тренером. Никто не мешал нам вести переговоры и предполагать вектор развития и чего мы добьемся в будущем. Паоло заявил, что примет решение тогда, когда его примем мы.
Евгений Мележиков: По итогам первой части чемпионата мы побеседовали с Руем и приняли решение. Но мы не могли быть на сто процентов уверены в том или ином исходе. После встречи было принято решение, мы были к нему готовы. Соответственно, сразу пригласили Паоло в Москву, вчера он подписал контракт.
Вопрос: Верно ли, что до последнего сохранялась возможность, что Руй Витория продолжит работать?
Паоло Ваноли: Я хотел бы поблагодарить Конте и его тренерский штаб за возможность работы с ним. Я много у него научился, но я — Паоло Ваноли, у меня будет свой стиль. Отмечу и Ариго Сакки, с которым я работал в системе сборной Италии. Именно они — мои учителя, я узнал у них многое об отношении к работе.
Евгений Мележиков: Паоло достаточно давно следит за клубами премьер-лиги. Главное, что он сейчас здесь. Клуб рассматривал различные сценарии на зимнюю паузу, мы были готовы и к положительному результату, и всегда должны быть готовы к иному развитию событий. Но вопрос в том, когда начались переговоры. Понятно, они не проходят в один день. Поэтому если мы что-то планируем в будущем, мы должны были с кем-то контактировать. То, что в данный момент принято решение о назначении Паоло Ваноли, мы констатируем как факт. Контракт был подписан вчера, после того, как он познакомился с клубом, со стадионом, с инфраструктурой. Дальше ему предстоит обширная программа по ознакомлению с другими объектами инфраструктуры, плодотворная работа с тренерским, медицинским и административным штабами.
Паоло Ваноли: Это часть нашей работы, наша профессия такова. Не могу сказать, сколько я здесь проработаю, я не волшебник. Моя задача — сконцентрироваться на работе и делать свое дело.
Вопрос: Наверняка вы изучали скоротечность работы предыдущих главных тренеров. Почему вы станете тем тренером, который доработает свой контракт до конца?
Евгений Мележиков начал с вручения итальянцу именной футболки «Спартака».
А вот и Паоло Ваноли, он вышел в сопровождении генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова.
Пока Паоло не появился, упомянем еще один любопытный факт. Ваноли считает Москву своей судьбой — именно здесь в 1999 году, будучи защитником «Пармы», он забил мяч в ворота «Олимпика» в финале Кубка УЕФА, который проходит в «Лужниках». Итальянская команда тогда победила со счетом 3:0.
Журналисты ждут появления Паоло Ваноли в пресс-центре стадиона «Открытие банк Арена» с минуты на минуту.
Ваноли стал вторым итальянцем во главе «Спартака» за последние несколько лет. Он признался, что обсуждал свое предстоящее назначение с Массимо Каррерой, который в 2017 году привел красно-белых к первому за 16 лет чемпионству. Примечательно, что и Каррера, и Ваноли в разное время были ассистентами Антонио Конте.
December 17, 2021
За несколько часов до первой пресс-конференции Паоло Ваноли пресс-служба «Спартака» опубликовала его первое интервью в новом статусе. Судя по всему, итальянец понимает, что ему предстоит нелегкая задача: в этом интервью он, в частности, сказал, что команда, которая занимает первое место в группе Лиги Европы, не может быть девятой в чемпионате, и ему предстоит работать над психологией игроков. А вот осознает ли Паоло, насколько действительно тяжелым будет его пребывание в «Спартаке», возможно, узнаем сегодня.
«Спасибо за тёплый приём. Для меня большая честь быть частью такой великой команды!»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 17, 2021
Смотрите первое интервью Паоло Ваноли – о целях «Спартака», Антонио Конте, Массимо Каррере и многом другом: https://t.co/KxwiGlj6iJ pic.twitter.com/0pvEQf8ITi
49-летний специалист сменил на посту главного тренера красно-белых португальца Руя Виторию, который был отправлен в отставку, несмотря на то, что вывел команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Положение «Спартака» в чемпионате России остается удручающим: на зимнюю паузу он ушел девятым. Ожидается, что Паоло Ваноли будет работать в «Спартаке» до конца сезона-2022/23 — именно на такой срок рассчитан контракт, который в случае успеха может быть продлен еще на год. По данным СМИ, зарплата итальянца в клубе составит 1,5 миллиона евро в год.