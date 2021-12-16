«В Россию меня приводит судьба»

15:36

Евгений Мележиков: Клуб сделает все, чтобы было комфортно команде и тренерскому штабу. Что касается структуры — да, мы в прошлое трансферное окно столкнулись с нарушением структуры. У нас ушел спортивный директор. В этот период до сегодняшнего дня мы жили без этого важного элемента. На сегодняшний день мы на завершающей стадии сформируем блок во главе со спортивным директором. Надеюсь, что это произойдет в самое ближайшее время. Мы представим позже всех, кто в этот блок войдет. Это то недостающее звено, которое важно с точки зрения достижения результата. Оно позволит тренеру комфортно себя чувствовать и иметь более удобные условия для команды. Не по нашей вине это дело затянулось. Тот, кого мы ожидаем на посту, принимал участие в переговорах с Паоло, одобрил его кандидатуру и готов оказывать ему всемерную поддержку — и в комплектации команды, и в организации текущей деятельности.