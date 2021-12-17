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«Тоттенхэм» - «Ливерпуль», «Милан» - «Наполи», Миранчук против Моуринью: анонс топ-матчей выходных

Клопп и Тухель продолжают чемпионскую гонку, а Диего Симеоне пытается из нее не выпасть

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Футбольный мяч

Футбольный мяч

РИА Новости
Зима набирает обороты, в европейском футболе все самое интересное только начинается. 18-19 декабря пройдут сразу несколько больших матчей. В АПЛ «Челси» отправится к «Вулверхэмптону», а «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль». В Серии А «Милан» сыграет с «Наполи», а «Аталанта» - с «Ромой». Кроме того, в чемпионате Испании сойдутся «Севилья» и «Атлетико». Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире совершенно бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получите фрибет 1000 рублей от Winline и сделайте ставку на своего фаворита.

АПЛ: Клопп и Тухель в погоне за «Манчестер Сити»

Чемпионская гонка в АПЛ набирает обороты. «Челси» на рубеже ноября и декабря допустил несколько осечек, в результате чего потерял первое место. Теперь лидирует «Манчестер Сити», а лондонцы напару с «Ливерпулем» возглавляют преследование. Все остальные заметно отстали и вряд ли вмешаются в разборки трех лучших клубов страны.

18-й тур станет для Клоппа и Тухеля серьезным испытанием. Мерсисайдцы отправятся в Лондон, где их будет ждать «Тоттенхэм» Антонио Конте. «Шпоры» недавно пострадали из-за вспышки коронавируса. Даже уходили на карантин и пропустили несколько игр. Встречу с «Лестером» все же отменили, времени на разгон у лондонцев не будет.

Свое поле однозначно поможет «Тоттенхэму», однако на этом козыри заканчиваются. Состав у «Ливерпуля» мощнее, серия из восьми побед подряд во всех турнирах выглядит внушительно. Больше того - в семи предыдущих очных встречах подопечные Юргена Клоппа одержали семь побед. И лишь однажды забили меньше двух мячей. Букмекер Winline предлагает заключить пари на ИТБ 1.5 мяча гостей с коэффициентом 1.60. Если «Ливерпуль» забьет как минимум дважды, ставка в 2000 рублей принесет вам 3200 рублей.

Действующий победитель Лиги чемпионов тоже сыграет на выезде. «Вулверхэмптон» стабильно идет в середине турнирной таблицы, а в декабре едва не отобрал очки у «Ливерпуля» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:1). Коэффициент на поражение «волков» со счетом 0:1 от третьего претендента на титул составляет 5.20.

Впрочем, подопечные Томаса Тухеля в последнее время очень много пропускают. Достаточно сказать, что в пяти из шести предыдущих матчах с их участием проходила ставка «обе забьют». Хотя прежде оборона лондонцев сбоев не давала. Winline дает на продолжение тенденции коэффициент 2.07.

Серия А: Миранчук против Моуринью, «Милан» против «Наполи»

В чемпионате Италии недавно тоже сменился лидер. Практически с самого начала сезона «Милан» и «Наполи» взирали на всех свысока, сохраняя двоевластие. Синхронность не пропала, даже допускать осечки команды начали одновременно. «Россонери» в шести предыдущих турах набрали восемь очков, неаполитанцы - пять.

Теперь в Серии А лидирует «Интер». «Милан» отстает на один балл, «Наполи» - на три. Битва на «Сан-Сиро» однозначно станет главным украшением 18-го тура. Шансы подопечных Стефано Пиоли оцениваются чуть выше, ведь они очень хорошо выступают в родных стенах. Шесть побед при одной ничьей и одном поражении. Поставить на очередной домашних успех «Милана» можно за 2.28.

В гонку за скудетто также вклинилась «Аталанта». Шесть побед подряд в чемпионате Италии принесли третью строчку - как раз между «Миланом» и «Наполи». Фирменный стиль с обилием голов в обе стороны никуда не делся, на днях отличился даже Алексей Миранчук. В трех предыдущих встречах подопечные Джанпьеро Гасперини забивали и пропускали. Заиграть вариант «обе забьют» предлагается с коэффициентом 1.55.

Теперь «Аталанту» навестит «Рома». Римляне входят в зону еврокубков, хотя заметно сбавили обороты. На своем поле подопечные Жозе Моуринью чаще всего добиваются результата, однако на выезде ничего не клеится. Пять поражений в семи предыдущих гостевых матчах Серии А - слабо даже для середняка. Заключить пари на победу хозяев можно с коэффициентом 1.75.

Испания: начнет ли действующий чемпион защищать титул?

В прошлом сезоне «Атлетико» стал чемпионом Испании. В нынешнем у команды Диего Симеоне все валится из рук. В плей-офф Лиги чемпионов протиснулись на тоненького, в Примере похвастаться нечем. За последние 10 недель на внутренней арене добыли всего три победы - над крепким «Бетисом», а также «Осасуной» и «Кадисом». Сейчас вообще идут на серии из двух поражений. После 0:2 в дерби с мадридским «Реалом» перспективы защитить титул кажутся призрачными.

Еще одно поражение фактически выбьет «матрасников» из чемпионской гонки. Ведь отставание от соседа достигло 13 очков. Слишком много даже с учетом одной игры в запасе. Добавим сюда жуткую оборону - восемь пропущенных мячей в пяти предыдущих турах! А соперник грозный - «Севилья». Заключить пари на ИТБ 1.5 гола клуба из Андалусии предлагается с коэффициентом 2.90. Если «Севилья» забьет два мяча и больше, выигрыш с 2000 рублей составит 5800 рублей.

Между прочим, подопечные Хулена Лопетеги очень хороши в родных стенах. В семи домашних матчах чемпионата Испании набрали 19 очков из 21 возможного. Разница голов великолепная - 18 забитых при шести пропущенных. Winline предлагает поставить на то, что «Севилья» не проиграет за 1.43.

Теперь вы знаете больше о главных матчах выходных. Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире совершенно бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Кроме того, Winline предлагает 1000 рублей на первую ставку новым клиентам. Сделайте ставку на своего фаворита бесплатно и наслаждайтесь игрой.

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