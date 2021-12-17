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Спорт

Жаркий финал: Рублев выиграл у Маррея в Абу-Даби

Рублев стал чемпионом выставочного турнира в ОАЭ

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В финале турнира в Абу-Даби встречались россиянин Андрей Рублев и британец Энди Маррей, который раньше являлся первой ракеткой мира и дважды выиграл Олимпийские игры в одиночном разряде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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20:05

Андрей Рублев, как всегда, придумал по ходу выигранного матча себе проблемы, но все же смог их решить и дожал Маррея в двух сетах, став пятым чемпионом турнира Mubadala Abu-Dhabi. Он выставочный, но престижный, и все играли по-серьезному. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

20:01

Принял Рублев сложную подачу и в итоге додавил — 7:6 (7-2).

20:00

Маррей вел розыгрыш, все сделал, выйдя к сетке, завершал, но не попал по длине — 6-2, четыре чемпионшип-пойнта по длине.

19:59

Забавно. Свистнули аут первой подаче Маррея, но Рублев сказал, что похоже мяч был в корте. Энди проверил, и действительно. Будет переподача.

19:58

Двойная ошибка Рублева — 5-2.

19:58

Равный розыгрыш, но все же не справился Маррей — 5-1.

19:57

Вот наконец четкий розыгрыш проводит шотландец — 4-1.

19:56

Глубокий прием второй подачи от Рублева, и Маррей не справляется — 4-0.

19:55

Мощнейшая подача и результативная атака Рублева вторым ударом — 3-0.

19:55

Теперь вторая подача у россиянина. Маррей вошел в корт и атаковал, но Андрей сразу выровнял игру, и шотландец пробил в сетку — 2-0.

19:54

Рублев попал в трос с приема второй подачи, Маррей укоротил, но Андрей догнал и обвел — 1-0.

19:53

Эйс — 6:6. Сейчас будет тай-брейк.

19:53

Очко с подачи — 40:15.

19:53

Ошибается Андрей, но следующем розыгрыше классно пробивает вторым ударом — 30:15.

19:52

Рискует Маррей с приема, но не попадает — 15:0.

19:50

И сам Рублев с форхенда ошибается в розыгрыше — 6:5.

19:50

Прием второй подачи с бэкхенда навылет — 40:15.

19:49

Еще очко с подачи — 40:0.

19:49

Очко с подачи, а потом шикарный укороченный от Маррея, не догоняет Андрей — 30:0.

19:48

Сравнивает счет по геймам Рублев — 5:5.

19:47

Эйс — 40:30.

19:46

А вот тут прекрасный обводящий удар Рублева, когда шотландец рванул к сетке — 30:30.

19:46

Выходит Маррей к сетке и переигрывает Андрея — 15:30.

19:45

Почти переиграл Энди россиянина в розыгрыше после второй подачи, но обводящей свечкой чуточку не попал в корт по длине — 15:15.

19:44

Отличный прием Маррея — 0:15.

19:42

Ошибается Рублев на приеме и злится — 4:5.

19:42

Очко Маррея с подачи — 40:15.

19:41

Теперь уже Рублев пошел к сетке и вроде как попал с лета в самый угол. Но все же нет — 30:15.

19:40

Собрался Андрей и заставил оппонента ударить в сетку в розыгрыше — 15:15.

19:39

И сразу Маррей очень уверенно летит к сетке с подачи и забивает — 15:0.

19:38

Феноменально забирает Энди розыгрыш и гейм. Потянул несколько сложнейших мячей и попал по диагонали навылет — 4:4.

19:38

И Маррей цепляется в розыгрыше — меньше, снова брейк-пойнт.

19:37

И тут же двойная ошибка — ровно.

19:37

Эйс — больше. Причем пришлось проверять Андрею, потому что сначала дали аут.

19:36

Отыгрывает его россиянин в доминирующем стиле — ровно.

19:35

Доигрался Рублев. Ошибается снова, и это брейк-пойнт — меньше.

19:35

Двойная ошибка — 40:40.

19:35

Очень хотел Андрей быстро пробить навылет, но не попал — 40:30.

19:34

Не может Энди поднять мяч после сильного и низкого удара Рублева — 40:15.

19:34

Двойная ошибка — 30:15.

19:33

А вот еще и эйс — 30:0.

19:33

Гоняет Рублев Маррея по корту, но все усилия британца тщетны — 15:0.

19:31

Выбивает Андрея Энди своей подачей из корта и пробивает навылет — 4:3.

19:30

Слишком сильно принимает Рублев вторую подачу Маррея — 40:0.

19:30

Очко с подачи — 30:0.

19:29

Шикарно подает Маррей. Рублев дотягивается до мяча, но второй удар летит точно в другой угол — 15:0.

19:29

Даже со второй подачи атакует Рублев и завершает красивейший розыгрыш у сетки ударом с лета — 4:2.

19:28

Эйс — 40:15.

19:27

Завязывается розыгрыш, который вел Рублев. В итоге он ударил по линии навылет. Судьи крикнули аут, но Андрей проверил и был прав — 30:15.

19:26

Вторая подача, и Маррей классно атакует в розыгрыше — 15:15.

19:26

Помогает Рублеву подача — 15:0.

19:24

Обманул Маррей направлением подачи соперника и завершил гейм на своей подаче эйсом — 3:2.

19:24

Обидно на удобном втором мяче ошибается Рублев — 40:30.

19:23

Навылет принимает вторую подачу Маррея Рублев — 30:30.

19:23

Эйс — 30:15.

19:22

В самую линию попал Маррей — 15:15.

19:22

Слишком мягкая вторая подача, и Рублев легко реализовывает преимущество — 0:15.

19:21

Сражался Маррей в розыгрыше, но в итоге под давлением не поднял мяч над сеткой — 3:1.

19:20

Опять подача — 40:0.

19:20

Не оставляет Андрей шансов сопернику и в розыгрышах — 30:0.

19:20

Эйсом начинает Рублев — 15:0.

19:18

Отличной подачей завершает Маррей гейм — 2:1.

19:17

Прием в аут — 40:15.

19:7

Завязывается розыгрыш на задней линии, и тут для Маррея без шансов — 30:15.

19:16

Две отменных подачи британца в начале гейма — 30:0.

19:16

Эйс — 2:0.

19:15

Прием в аут по длине, но на следующей подаче Рублева трос помогает Маррею — 40:30.

19:15

Очко с подачи — 30:15.

19:14

Рублев довел розыгрыш до смэша от сетки и спокойно забил его — 15:15.

19:14

Маррей берет первое очко на чужой подаче — 0:15.

19:12

А теперь Маррей бьет в сетку вторым ударом — 1:0, Рублев сразу повел с брейком.

1:12

Не прошел первый мяч, а Рублев пытался атаковать бэкхендом удобный второй мяч соперника, но ударил в сетку — 30:40, есть еще брейк-пойнт.

19:11

Под давлением мощнейших ударов Андрея не попадает Маррей в корт по длине — 15:40, двойной брейк-пойнт.

19:11

Ошибается Рублев на приеме — 15:30.

19:10

Со второй подачи Маррея завязывается розыгрыш, и именно британец в нем ошибается — 0:30.

19:09

Второй сет начинается с подачи Маррея, как и первый. Рублев принимает, а затем вторым ударом бьет навылет — 0:15.

19:08

В первом сете Маррей моментами играл очень здорово, но Рублев все-таки был сильнее, а решил все единственный брейк.

19:07

Великолепным бэкхендом по линии навылет завершает партию россиянин — 6:4.

19:06

Классно играет Рублев за счет силы и темпа — 40:15, двойной сет-пойнт!

19:06

Очко с подачи — 30:15.

19:05

Маррей смог завязать борьбу и в итоге шикарно пробил с форхенда виннерс в угол — 15:15.

19:05

Рублев вышел подавать на сет и очень уверенно забрал первый розыгрыш — 15:0.

19:03

Ошибается Андрей — 5:4.

19:02

В сетку Рублев попадает в коротком розыгрыше — 40:30.

19:02

Очко с подачи — 30:30.

19:01

Отличная подача, но Рублев смог принять, а Маррей ошибся вторым ударом, пытаясь пробить в угол навылет — 15:30.

19:01

А вот тут британец все сделал четко — 15:15.

19:00

Принимает Рублев вторую подачу, Маррей вторым ударом ловит его на противоходе, но не попадает сам — 0:15.

19:00

И прием в сетку — 5:3.

18:59

Ничего пока не может Маррей сделать — 40:0.

18:59

Очко с подачи — 30:0.

18:58

Уверенно начинает свой гейм Рублев — 15:0.

18:56

Не прошла первая подача. В розыгрыше на втором мяче Рублев атаковал, но пробил в сетку — 4:3.

18:56

Эйс — больше.

18:55

Просто топово разбросал мячи по разным углам Рублев после второй подачи Маррея — 40:40.

18:54

Снова вторая подача, отменный розыгрыш, но на низкий резанный удар британца россиянин просто блестяще укоротил. И Маррей не вернул в корт — 40:30.

18:53

Очень агрессивный прием Рублева под дальнюю линию со второго мяча британца. И тот не попадает по длине. Вот только Маррей проверил, и оказалось, что он попал. Переиграть.

8:53

Эйс — 40:15.

18:52

Шикарно ловит Рублев соперника, но в следующем розыгрыше не попадает сам — 30:15.

18:52

Маррей с эйса начинает свою подачу — 15:0.

18:51

Ошибается Энди — 4:2.

18:50

Очень обидная ошибка Энди на приеме второй подачи — 40:30.

18:50

Очень точно активно принял вторую подачу Маррей, и Андрей не попал по длине — 30:30.

18:49

Эйс — 30:15.

18:49

Продолжительный розыгрыш, в финале которого не выдерживающий темп Маррей играет в сетку — 15:15.

18:48

Срывает Рублев удар на своей подаче — 0:15.

18:46

Срывает Маррей удар после приема Рублева — 3:2, Андрей впереди с брейком.

18:45

Вторая подача Маррея приводит к инициативе Рублева в розыгрыше. Британец долго сражался, но в итоге пробил в сетку — меньше, второй брейк-пойнт.

18:44

Долгий розыгрыш в долгом гейме, но теперь ошибку допускает Энди — ровно.

18:43

Еще одна ошибка Рублева в розыгрыше — больше.

18:43

Не принял Рублев подачу — ровно.

18:42

Принимает Рублев и выигрывает розыгрыш — меньше, брейк-пойнт.

18:40

Отыгрывается Рублев резким форхендом после второй подачи под право — 40:40.

18:40

Эйс — 40:30.

18:39

Классно погонял Рублев соперника в розыгрыше и в итоге забил навылет по линии — 30:30.

18:39

И еще очко с подачи — 30:15.

18:38

Аккуратно переводил Маррей по линии, но не попал — 15:15.

18:37

Отличная подача Маррея — 15:0.

18:37

И еще одной подачей завершает в свою пользу гейм Рублев — 2:2.

18:36

Эйс — 40:0.

18:36

А теперь классный виннерс форхендом от россиянина вторым ударом — 30:0.

18:36

Уверенно начал свою подачу Рублев — 15:0.

18:34

Рублев вел розыгрыш с инициативой, но сам ударил в сетку — 1:2.

18:33

Двойная ошибка — 40:30.

18:33

Хорошая комбинация со стороны британца, но Андрей все равно ошибся сам — 40:15.

18:32

Нет приема — 30:15.

18:32

Очко с подачи забирает Маррей, но затем в розыгрыше со второго мяча сам ошибается — 15:15.

18:30

И вторую не принимает Маррей. Андрей отвечает симметричным геймом — 1:1.

18:30

Еще одна отличная подача — 40:0.

18:30

Очко с подачи — 30:0.

18:29

Не попал первым мячом Рублев, хотя Маррею пришлось проверять. Даже сам Андрей стал сразу готовиться ко второй. И выиграл розыгрыш, несмотря на классный прием Маррея — 15:0.

18:28

И еще эйс. Под ноль забирает свою первую подачу в матче Маррей — 0:1.

18:27

А теперь вообще эйс — 40:0.

18:27

И снова Рублев ошибается под активным давлением соперника. На этот раз удар в сетку — 30:0.

18:26

Маррей начал свой гейм. Первая не прошла, затем была переподача, с которой завязалась борьба. Британец обострил, и Рублев ответил в аут — 15:0.

18:21

Прошла жеребьевка. Энди Маррей будет подавать первым.

18:20

Соперники уже на корте. Сейчас четырехминутная разминка, и матч начнется.

18:05

Только что Денис Шаполвалов в матче за третье место на этом турнире на суперайбрейке одолел Рафу Надаля — 6:7 (4:7), 6:3, 10:6. Скоро на корте появятся и Рублев с Марреем.

18:00

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Сегодня Андрей Рублев сыграет с Энди Марреем за титул выставочного турнира в Абу-Даби. В полуфинале россиянин одолел канадца Дениса Шаповалова, а Маррей — Рафаэля Надаля.

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