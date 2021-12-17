Жаркий финал: Рублев выиграл у Маррея в Абу-Даби

В финале турнира в Абу-Даби встречались россиянин Андрей Рублев и британец Энди Маррей, который раньше являлся первой ракеткой мира и дважды выиграл Олимпийские игры в одиночном разряде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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20:05
Андрей Рублев, как всегда, придумал по ходу выигранного матча себе проблемы, но все же смог их решить и дожал Маррея в двух сетах, став пятым чемпионом турнира Mubadala Abu-Dhabi. Он выставочный, но престижный, и все играли по-серьезному. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
20:01
Принял Рублев сложную подачу и в итоге додавил — 7:6 (7-2).
20:00
Маррей вел розыгрыш, все сделал, выйдя к сетке, завершал, но не попал по длине — 6-2, четыре чемпионшип-пойнта по длине.
19:59
Забавно. Свистнули аут первой подаче Маррея, но Рублев сказал, что похоже мяч был в корте. Энди проверил, и действительно. Будет переподача.
19:58
Двойная ошибка Рублева — 5-2.
19:58
Равный розыгрыш, но все же не справился Маррей — 5-1.
19:57
Вот наконец четкий розыгрыш проводит шотландец — 4-1.
19:56
Глубокий прием второй подачи от Рублева, и Маррей не справляется — 4-0.
19:55
Мощнейшая подача и результативная атака Рублева вторым ударом — 3-0.
19:55
Теперь вторая подача у россиянина. Маррей вошел в корт и атаковал, но Андрей сразу выровнял игру, и шотландец пробил в сетку — 2-0.
19:54
Рублев попал в трос с приема второй подачи, Маррей укоротил, но Андрей догнал и обвел — 1-0.
19:53
Эйс — 6:6. Сейчас будет тай-брейк.
19:53
Очко с подачи — 40:15.
19:53
Ошибается Андрей, но следующем розыгрыше классно пробивает вторым ударом — 30:15.
19:52
Рискует Маррей с приема, но не попадает — 15:0.
19:50
И сам Рублев с форхенда ошибается в розыгрыше — 6:5.
19:50
Прием второй подачи с бэкхенда навылет — 40:15.
19:49
Еще очко с подачи — 40:0.
19:49
Очко с подачи, а потом шикарный укороченный от Маррея, не догоняет Андрей — 30:0.
19:48
Сравнивает счет по геймам Рублев — 5:5.
19:47
Эйс — 40:30.
19:46
А вот тут прекрасный обводящий удар Рублева, когда шотландец рванул к сетке — 30:30.
19:46
Выходит Маррей к сетке и переигрывает Андрея — 15:30.
19:45
Почти переиграл Энди россиянина в розыгрыше после второй подачи, но обводящей свечкой чуточку не попал в корт по длине — 15:15.
19:44
Отличный прием Маррея — 0:15.
19:42
Ошибается Рублев на приеме и злится — 4:5.
19:42
Очко Маррея с подачи — 40:15.
19:41
Теперь уже Рублев пошел к сетке и вроде как попал с лета в самый угол. Но все же нет — 30:15.
19:40
Собрался Андрей и заставил оппонента ударить в сетку в розыгрыше — 15:15.
19:39
И сразу Маррей очень уверенно летит к сетке с подачи и забивает — 15:0.
19:38
Феноменально забирает Энди розыгрыш и гейм. Потянул несколько сложнейших мячей и попал по диагонали навылет — 4:4.
19:38
И Маррей цепляется в розыгрыше — меньше, снова брейк-пойнт.
19:37
И тут же двойная ошибка — ровно.
19:37
Эйс — больше. Причем пришлось проверять Андрею, потому что сначала дали аут.
19:36
Отыгрывает его россиянин в доминирующем стиле — ровно.
19:35
Доигрался Рублев. Ошибается снова, и это брейк-пойнт — меньше.
19:35
Двойная ошибка — 40:40.
19:35
Очень хотел Андрей быстро пробить навылет, но не попал — 40:30.
19:34
Не может Энди поднять мяч после сильного и низкого удара Рублева — 40:15.
19:34
Двойная ошибка — 30:15.
19:33
А вот еще и эйс — 30:0.
19:33
Гоняет Рублев Маррея по корту, но все усилия британца тщетны — 15:0.
19:31
Выбивает Андрея Энди своей подачей из корта и пробивает навылет — 4:3.
19:30
Слишком сильно принимает Рублев вторую подачу Маррея — 40:0.
19:30
Очко с подачи — 30:0.
19:29
Шикарно подает Маррей. Рублев дотягивается до мяча, но второй удар летит точно в другой угол — 15:0.
19:29
Даже со второй подачи атакует Рублев и завершает красивейший розыгрыш у сетки ударом с лета — 4:2.
19:28
Эйс — 40:15.
19:27
Завязывается розыгрыш, который вел Рублев. В итоге он ударил по линии навылет. Судьи крикнули аут, но Андрей проверил и был прав — 30:15.
19:26
Вторая подача, и Маррей классно атакует в розыгрыше — 15:15.
19:26
Помогает Рублеву подача — 15:0.
19:24
Обманул Маррей направлением подачи соперника и завершил гейм на своей подаче эйсом — 3:2.
19:24
Обидно на удобном втором мяче ошибается Рублев — 40:30.
19:23
Навылет принимает вторую подачу Маррея Рублев — 30:30.
19:23
Эйс — 30:15.
19:22
В самую линию попал Маррей — 15:15.
19:22
Слишком мягкая вторая подача, и Рублев легко реализовывает преимущество — 0:15.
19:21
Сражался Маррей в розыгрыше, но в итоге под давлением не поднял мяч над сеткой — 3:1.
19:20
Опять подача — 40:0.
19:20
Не оставляет Андрей шансов сопернику и в розыгрышах — 30:0.
19:20
Эйсом начинает Рублев — 15:0.
19:18
Отличной подачей завершает Маррей гейм — 2:1.
19:17
Прием в аут — 40:15.
19:7
Завязывается розыгрыш на задней линии, и тут для Маррея без шансов — 30:15.
19:16
Две отменных подачи британца в начале гейма — 30:0.
19:16
Эйс — 2:0.
19:15
Прием в аут по длине, но на следующей подаче Рублева трос помогает Маррею — 40:30.
19:15
Очко с подачи — 30:15.
19:14
Рублев довел розыгрыш до смэша от сетки и спокойно забил его — 15:15.
19:14
Маррей берет первое очко на чужой подаче — 0:15.
19:12
А теперь Маррей бьет в сетку вторым ударом — 1:0, Рублев сразу повел с брейком.
1:12
Не прошел первый мяч, а Рублев пытался атаковать бэкхендом удобный второй мяч соперника, но ударил в сетку — 30:40, есть еще брейк-пойнт.
19:11
Под давлением мощнейших ударов Андрея не попадает Маррей в корт по длине — 15:40, двойной брейк-пойнт.
19:11
Ошибается Рублев на приеме — 15:30.
19:10
Со второй подачи Маррея завязывается розыгрыш, и именно британец в нем ошибается — 0:30.
19:09
Второй сет начинается с подачи Маррея, как и первый. Рублев принимает, а затем вторым ударом бьет навылет — 0:15.
19:08
В первом сете Маррей моментами играл очень здорово, но Рублев все-таки был сильнее, а решил все единственный брейк.
19:07
Великолепным бэкхендом по линии навылет завершает партию россиянин — 6:4.
19:06
Классно играет Рублев за счет силы и темпа — 40:15, двойной сет-пойнт!
19:06
Очко с подачи — 30:15.
19:05
Маррей смог завязать борьбу и в итоге шикарно пробил с форхенда виннерс в угол — 15:15.
19:05
Рублев вышел подавать на сет и очень уверенно забрал первый розыгрыш — 15:0.
19:03
Ошибается Андрей — 5:4.
19:02
В сетку Рублев попадает в коротком розыгрыше — 40:30.
19:02
Очко с подачи — 30:30.
19:01
Отличная подача, но Рублев смог принять, а Маррей ошибся вторым ударом, пытаясь пробить в угол навылет — 15:30.
19:01
А вот тут британец все сделал четко — 15:15.
19:00
Принимает Рублев вторую подачу, Маррей вторым ударом ловит его на противоходе, но не попадает сам — 0:15.
19:00
И прием в сетку — 5:3.
18:59
Ничего пока не может Маррей сделать — 40:0.
18:59
Очко с подачи — 30:0.
18:58
Уверенно начинает свой гейм Рублев — 15:0.
18:56
Не прошла первая подача. В розыгрыше на втором мяче Рублев атаковал, но пробил в сетку — 4:3.
18:56
Эйс — больше.
18:55
Просто топово разбросал мячи по разным углам Рублев после второй подачи Маррея — 40:40.
18:54
Снова вторая подача, отменный розыгрыш, но на низкий резанный удар британца россиянин просто блестяще укоротил. И Маррей не вернул в корт — 40:30.
18:53
Очень агрессивный прием Рублева под дальнюю линию со второго мяча британца. И тот не попадает по длине. Вот только Маррей проверил, и оказалось, что он попал. Переиграть.
8:53
Эйс — 40:15.
18:52
Шикарно ловит Рублев соперника, но в следующем розыгрыше не попадает сам — 30:15.
18:52
Маррей с эйса начинает свою подачу — 15:0.
18:51
Ошибается Энди — 4:2.
18:50
Очень обидная ошибка Энди на приеме второй подачи — 40:30.
18:50
Очень точно активно принял вторую подачу Маррей, и Андрей не попал по длине — 30:30.
18:49
Эйс — 30:15.
18:49
Продолжительный розыгрыш, в финале которого не выдерживающий темп Маррей играет в сетку — 15:15.
18:48
Срывает Рублев удар на своей подаче — 0:15.
18:46
Срывает Маррей удар после приема Рублева — 3:2, Андрей впереди с брейком.
18:45
Вторая подача Маррея приводит к инициативе Рублева в розыгрыше. Британец долго сражался, но в итоге пробил в сетку — меньше, второй брейк-пойнт.
18:44
Долгий розыгрыш в долгом гейме, но теперь ошибку допускает Энди — ровно.
18:43
Еще одна ошибка Рублева в розыгрыше — больше.
18:43
Не принял Рублев подачу — ровно.
18:42
Принимает Рублев и выигрывает розыгрыш — меньше, брейк-пойнт.
18:40
Отыгрывается Рублев резким форхендом после второй подачи под право — 40:40.
18:40
Эйс — 40:30.
18:39
Классно погонял Рублев соперника в розыгрыше и в итоге забил навылет по линии — 30:30.
18:39
И еще очко с подачи — 30:15.
18:38
Аккуратно переводил Маррей по линии, но не попал — 15:15.
18:37
Отличная подача Маррея — 15:0.
18:37
И еще одной подачей завершает в свою пользу гейм Рублев — 2:2.
18:36
Эйс — 40:0.
18:36
А теперь классный виннерс форхендом от россиянина вторым ударом — 30:0.
18:36
Уверенно начал свою подачу Рублев — 15:0.
18:34
Рублев вел розыгрыш с инициативой, но сам ударил в сетку — 1:2.
18:33
Двойная ошибка — 40:30.
18:33
Хорошая комбинация со стороны британца, но Андрей все равно ошибся сам — 40:15.
18:32
Нет приема — 30:15.
18:32
Очко с подачи забирает Маррей, но затем в розыгрыше со второго мяча сам ошибается — 15:15.
18:30
И вторую не принимает Маррей. Андрей отвечает симметричным геймом — 1:1.
18:30
Еще одна отличная подача — 40:0.
18:30
Очко с подачи — 30:0.
18:29
Не попал первым мячом Рублев, хотя Маррею пришлось проверять. Даже сам Андрей стал сразу готовиться ко второй. И выиграл розыгрыш, несмотря на классный прием Маррея — 15:0.
18:28
И еще эйс. Под ноль забирает свою первую подачу в матче Маррей — 0:1.
18:27
А теперь вообще эйс — 40:0.
18:27
И снова Рублев ошибается под активным давлением соперника. На этот раз удар в сетку — 30:0.
18:26
Маррей начал свой гейм. Первая не прошла, затем была переподача, с которой завязалась борьба. Британец обострил, и Рублев ответил в аут — 15:0.
18:21
Прошла жеребьевка. Энди Маррей будет подавать первым.
18:20
Соперники уже на корте. Сейчас четырехминутная разминка, и матч начнется.
18:05
Только что Денис Шаполвалов в матче за третье место на этом турнире на суперайбрейке одолел Рафу Надаля — 6:7 (4:7), 6:3, 10:6. Скоро на корте появятся и Рублев с Марреем.
18:00
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Сегодня Андрей Рублев сыграет с Энди Марреем за титул выставочного турнира в Абу-Даби. В полуфинале россиянин одолел канадца Дениса Шаповалова, а Маррей — Рафаэля Надаля.
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