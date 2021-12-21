Не та вакцина: российских биатлонистов отказывались пускать в Германию

Эдуард Латыпов на дистанции спринта среди мужчин на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде

Биатлонисты сборной России рисковали пропустить предолимпийские этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге, поскольку Германия не признает вакцину «Спутник V». Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением по ситуации.

Проблемы с визой

Неприятная ситуация сложилась с российскими биатлонистами в преддверии немецких январских этапов Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Сообщалось, что вся сборная страны может не получить визу для въезда.

Проблема в том, что Германия на данный момент не признает российскую вакцину «Спутник V», которую до сих пор не завизировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Исторический год России в теннисе: «шлем» Медведева, золото Олимпиады и непобедимая сборная 2021 год стал, пожалуй, самым удачным в истории российского тенниса. Даниил Медведев выиграл свой... 21 декабря 12:07

Ситуация выглядит очень тревожной, поскольку речь идет об олимпийском сезоне, где каждый этап Кубка мира важен не только в турнирном плане, но и в рамках подготовки к Играм в Пекине — 2022.

Ежедневный ПЦР-тест

Впрочем, Международный союз биатлонистов (IBU) уже выступил с заявлением о том, что российские спортсмены все-таки смогут отправиться в Германию и принять участие в соревнованиях в Оберхофе и Рупольдинге.

Правда, поскольку «Спутник V» в Германии не признан, придется каждый день сдавать ПЦР-тесты, действующие в течение суток.

«Высший приоритет IBU в этом сезоне — гарантировать безопасные и честные соревнования, включая равный доступ для всех команд. Поэтому IBU признает для своих соревнований все вакцины, одобренные на национальном уровне, и продолжает тесно сотрудничать со своей Медицинской консультативной группой, организационными комитетами соревнований и национальными властями, чтобы гарантировать равный доступ к соревнованиям для всех спортсменов, — говорится в заявлении IBU, которое приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

— На сегодняшний день спортсмены, вакцинированные «Спутником V», могут участвовать в этапах Кубка мира в Германии в январе в соответствии с исключительным правилом для этих соревнований, но должны проходить регулярную процедуру ПЦР-тестирования SARS-CoV-2, чтобы войти и остаться в соревновательном «пузыре» и отелях.

Федеральное правительство Германии и правительства земель встретятся на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшие правила COVID-19 для Германии. IBU будет внимательно следить за тем, повлияют ли результаты этих встреч на проведение этапов Кубка мира в Германии в январе. Медицинская консультативная группа IBU также встретится на этой неделе, чтобы обсудить текущую ситуацию, и по итогам встречи расскажет командам о правилах для передвижения, въезда в Германию и участия в соревнованиях».

Важные этапы подготовки

Этапы в Оберхофе и Рупольдинге крайне важны, поскольку до Олимпийских игр в Пекине остаются только они и еще один этап в итальянском Антхольце. «Будет как на чемпионате мира»: что потеряет Олимпиада без энхаэловцев Национальная хоккейная лига с большой долей вероятности в ближайшие дни объявит о решении не... 20 декабря 16:54

И в Оберхофе, и в Рупольдинге биатлонисты и биатлонистки будут соревноваться в спринте и пасьюте. При этом на первом из этапов также состоятся смешанная эстафета и супермикст, а на втором — обычные эстафеты у мужчин и женщин.

Напомним, что на Олимпиаде в программе будут все личные виды гонок (спринт, пасьют, масс-старт и индивидуальная гонка), а также обычная и смешанная эстафеты.

Естественно, выпадение из соревновательного ритма может крайне негативно сказаться на подготовке спортсменов к Играм.

Хотя, например, норвежка Марте Ульсбю Ройселанд, лидер женского зачета Кубка мира, уже объявила, что не побежит в Оберхофе, чтобы как раз лучше подготовиться к Пекину. Но два этапа в любом случае не планирует пропускать и она.

Соревнования в Оберхофе должны пройти с 6 по 9 января, в Рупольдинге биатлонисты побегут с 12 по 16 января, а этап в Антхольце запланирован на 20-23 января.

Ну а уже дальше будет Пекин, где обширная биатлонная программа растянута с 5 по 16 февраля.

Латыпов борется за «Глобус»

Не стоит забывать и о борьбе в зачете Кубка мира, где Эдуард Латыпов в нынешнем сезоне претендует на Большой хрустальный глобус. После серебряных медалей в спринте и пасьюте на предыдущем этапе КМ во французском Анси он вообще шел вторым, отставая всего на семь баллов от лидировавшего француза Кентена Фийона Майе. Провальная стрельба: Латыпов упустил шанс стать лидером Кубка мира На этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси состоялся мужской масс-старт. Россиянин Эдуард... 19 декабря 22:29

Правда, последняя гонка — масс-старт — у россиянина не получилась, и он упал на пятое место, пропустив вперед выигравшего и возглавившего общий зачет другого француза Эмильена Жаклена, а также норвежца Ветле Шостада Кристиансена и шведа Себастьяна Самуэльссона.

Но отставание Латыпова от первого места составляет всего 35 очков, и он всерьез может рассчитывать на победу в Кубке мира.

У женщин же хорошую форму в нынешнем сезоне демонстрирует Кристина Резцова, которая на этапе Кубка мира в Анси впервые в карьере попала на подиум в личной гонке на таком высоком уровне, а также вышла на девятое место в зачете Кубка мира.