«НХЛ неважно, хотят ли ребята стать олимпийскими чемпионами. У них одна задача — заработать деньги»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила об отказе отпускать своих игроков на Олимпийские игры в Пекине — 2022. Причина — необходимость доиграть в феврале матчи, перенесенные из-за коронавируса. Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Виктор Жлуктов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил такое решение НХЛ тем, что руководство лиги интересуют только деньги, выразил сочувствие Александру Овечкину и заявил о «дурости» Евгения Кузнецова, а также напомнил, как в прошлый раз Россия «с трудом отскочила» в финале Олимпиады без игроков НХЛ.

Уже третий год подряд коронавирус срывает и портит самые ожидаемые спортивные события мира. На этот раз пострадал хоккейный турнир Олимпиады в Пекине: он пройдет без игроков сильнейшей лиги мира — НХЛ.

Из-за вспышки коронавируса в клубах и массового попадания хоккеистов под ограничения (в том числе и тех, кто контактировал с зараженными) лига была вынуждена перенести уже 50 матчей. Необходимость провести эти встречи позднее и стала основной причиной отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду. По крайней мере, так следует из официального заявления лиги:

«Расписание регулярного чемпионата НХЛ было существенно нарушено из-за роста числа зараженных коронавирусом и большого количества перенесенных матчей. По этой причине лига приняла решение, что в чемпионате не будет перерыва на Олимпийские игры».

Также на официальном сайте лиги приводятся слова комиссара НХЛ Гэри Беттмэна:

«НХЛ уважает желание игроков защищать честь своих стран на Олимпиаде. В связи с этим мы долго изучали все возможные варианты, которые могли бы позволить хоккеистам принять участие в Играх — 2022. Однако мы пришли к выводу, что это невозможно из-за серьезного нарушения графика.

Нашей главной целью остается проведение всех матчей регулярного чемпионата НХЛ и Кубка Стэнли в установленные сроки. Поэтому мы используем доступные даты в период с 6 по 22 февраля, чтобы организовать матчи, которые были отложены».

Таким образом, НХЛ лишила многих хоккеистов мечты сыграть на Олимпийских играх.

Олимпийский чемпион — 1976 и чемпион мира Виктор Жлуктов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» признался, что подобное решение заокеанской лиги его не удивило.

— Отказаться от Олимпиады ради доигровки матчей — это можно понять?

— Отказ от Олимпиады — это плохо! А причина понятная: НХЛ — это же коммерческая структура, которая теряет деньги. Они с трудом выкроили время один раз для Олимпиады. Теперь у них проблемы, а деньги-то надо зарабатывать. Они прекрасно понимают, что Олимпиада — это лишний пробел, а значит, НХЛ понесет убытки.

Для них неважно мнение игроков. Неважно, хотят ли ребята стать олимпийскими чемпионами. У комиссара НХЛ одна задача — только зарабатывание денег. Вот и все. «Решение выпустить Гусева и Капризова в последние минуты финала ОИ принимал только Знарок» Главный тренер национальной команды Латвии по хоккею, работавший ранее в сборной России, московском... 22 декабря 22:56

Ну, не хотят — не надо. Без них пройдет Олимпиада. Жалко только ребят. Очень многие хотели бы и в «Тройной золотой клуб» войти (туда попадают хоккеисты, которые выиграли Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли. — «Газета.Ru»), и олимпийскими чемпионами стать. Золото Олимпийских игр — это для спортсмена важно, это одно из самых высоких достижений.

— Наверное, особенно жаль в этой ситуации Александра Овечкина, для которого это может быть последний шанс, судя по возрасту?

— Ну, мы еще не знаем, как все сложится. Все непонятно с Олимпийскими играми. Да и почему речь только об Овечкине? Например, из-за своей дурости Евгений Кузнецов точно не попадет на эти Игры (он был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на четыре года за употребление кокаина, срок отстранения истечет лишь в 2023-м. — «Газета.Ru»). Так что всех ребят жалко, не только Овечкина.

— Второй раз подряд Олимпиада без игроков НХЛ — вам будет интересно смотреть такой турнир?

— Конечно! Какие бы игроки ни выступали, все равно ностальгия остается. Я точно буду смотреть Олимпиаду. И я не очень-то энхаэловский человек. Иногда только НХЛ смотрю, а больше — КХЛ. И вот сейчас смотрю матч СКА — ЦСКА. Так что будем смотреть Олимпийские игры обязательно!

— Насколько сборной России будет сложнее на Олимпиаде без игроков НХЛ? Или, наоборот, мы больше выиграем из-за того, что все соперники будут ослаблены, а у нас есть сильный сыгранный состав из КХЛ?

— Ну, хорошие ребята из КХЛ у нас всегда были, но на прошлой Олимпиады мы ведь отскочили в финале с немцами, выиграли с трудом. Так что тут непонятно, что будет. Да и на Кубке Первого канала в последнем матче финны-то показали уровень, ха-ха.

На Олимпиаде будут совсем другие команды. Все будет по-другому. Да и состояние у хоккеистов будет совсем другое. Олимпийские игры есть Олимпийские игры, поверьте.