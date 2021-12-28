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Спорт

Трусова зажгла под рок с пятью квадами, Медведева разорвала шоу-бизнес: 2021 год в фигурном катании

Скандалы и рекорды: самые яркие события 2021 года в фигурном катании

Александра Трусова поразила пятью четверными прыжками и пробилась на Олимпиаду, несмотря на перелом кости, Камила Валиева обновила все мировые рекорды, Елизавета Туктамышева пережила крах олимпийской мечты, дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис попала на Игры с первой попытки и вызвала возмущение неожиданно высокими оценками, а Евгения Медведева превратилась в звезду шоу-бизнеса и покорила публику сексуальными номерами с Даней Милохиным — «Газета.Ru» рассказывает о самых ярких событиях фигурного катания в 2021 году.

Рекорды Валиевой

15-летняя Камила Валиева — явление в мире фигурного катания. Самая совершенная спортсменка в истории по соотношению техника/презентация.

Она легко и с большим запасом по высоте исполняет четверной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель — элементы ультра-си, которые долгое время могли делать только мужчины.

Так же великолепно девушка демонстрирует удивительные по гибкости вращения, сложные связки между элементами (в программах нет пустого места) и не забывает про презентацию образа — чего стоит только торжествующая улыбка в финале «Болеро», явно запланированная в этот момент, чтобы подчеркнуть подавляющее превосходство Валиевой, купающейся в мощной музыке.

При таком сочетании техники и красоты не слишком удивительно, что ученица Этери Тутберидзе обновляет рекорды один за другим, не замечая соперниц.

15-летней фигуристке уже принадлежат лучшие баллы в истории за короткую программу (87,45), произвольную (185,29) и по сумме (272,71). Она отобрала эти рекорды у лидеров предыдущего поколения — Алены Косторной (за короткую и по сумме) и Александры Трусовой (за произвольную).

Вне всякого сомнения, Валиева — главная фаворитка Олимпийских игр в Пекине — 2022.

Пять четверных прыжков Трусовой

Навязать Валиевой реальную конкуренцию может только Александра Трусова. В 2021 году Русская Ракета впервые исполнила произвольную программу с пятью четверными прыжками перед широкой публикой — на открытых прокатах сборной России в сентябре.

Затем девушку скосила травма — перелом кости в стопе, из-за чего ей пришлось пропустить этап Гран-при в Японии, — но к чемпионату России фигуристка пришла в форму и зашла на четыре квада.

Трусова упала с четверного тулупа, но три других четверных — флип и два лутца (более сложные и дорогостоящие) — были исполнены. Это позволило Русской Ракете набрать 248,65 балла и занять второе место после Валиевой, фактически гарантировав себе поездку на Олимпиаду.

Если в Пекине девушка выдаст прокат жизни и исполнит пять четверных прыжков, а также покажет в короткой программе чистый тройной аксель, то судьба золота окажется под вопросом — под таким натиском дрогнет даже гениальная Валиева.

Героическая победа Щербаковой

Анна Щербакова уже второй год борется сама с собой — проблемы со здоровьем вынуждают ее совершать один подвиг за другим. В декабре прошлого года она героически выиграла чемпионат России, хотя в короткой программе задыхалась из-за последствий пневмонии. После такого подвига плакала даже Тутберидзе.

Затем на таких же морально-волевых качествах Щербакова завоевала золото чемпионата мира — 2021 в Стокгольме.

В этом сезоне девушка снова с большим трудом набирает форму. На чемпионате России она не смогла исполнить ни одного элемента ультра-си — заходила только на четверной флип, но упала.

Авторитет действующей чемпионки мира, образ несгибаемой спортсменки, а также принадлежность к группе Этери Тутберидзе помогли Щербаковой набрать солидные баллы, несмотря на среднее по своим меркам выступление (239,56), и занять третье место после Трусовой и Валиевой, гарантировав себе поездку на Олимпиаду.

И это действительно героическая победа Щербаковой, которую она обеспечила себе долгой напряженной работой (сражалась не на жизнь, а на смерть на каждом турнире — даже в урезанном ковидном сезоне, даже после болезни), грамотными карьерными решениями (не уходила от Тутберидзе, не теряла авторитета), и характером.

Остается надеяться, что к Олимпиаде девушка придет в идеальную форму и порадует поклонников чистым четверным прыжком, чтобы гарантировать полный пьедестал из российских фигуристок в личном турнире.

Олимпийская трагедия Туктамышевой

Так уж вышло, что триумф Щербаковой — это провал Туктамышевой. Если бы ученица Алексея Мишина не упала с тройного акселя в короткой программе на чемпионате России, набрала там за 80 баллов, а потом откатала наотмашь произвольную программу без глупых ошибок, вроде сорванного вращения, а также исполнила там каскад тройной лутц + тройной тулуп (который она уже успешно показывала на соревнованиях), то Императрица вполне могла обойти Щербакову, занять третье место и поехать на Олимпиаду.

Самое обидное для Туктамышевой: исполнить такой контент было вовсе не сверхъестественной задачей для нее. А падение с тройного акселя — это вообще нонсенс для 25-летней фигуристки. Такого она не позволяла себе уже несколько лет.

Однако в самый нужный момент Императрица не справилась и пропускает уже третьи Олимпийские игры, на которые хотела попасть. Кажется, придется оставаться в спорте на еще один цикл.

В любом случае Туктамышева уже говорила о своих планах исполнить четверной прыжок в программах в «более спокойный сезон», и все любители фигурного катания будут только рады продолжению ее удивительной карьеры.

Скандал с оценками и резкий подъем дочери Тутберидзе

Дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным (сыном известного актера Бориса Смолкина), — в этом сезоне неожиданно ворвалась в элиту российского спорта.

В прошлом году из-за коронавирусных ограничений пара провела только один старт — финал Кубка России, — а в этом сезоне дуэт вышел из юниоров на взрослый уровень и сходу стал третьей парой страны.

На чемпионате России Дэвис и Смолкин получили 207,70 балла и заняли второе место, уступив только Александре Степановой и Ивану Букину (действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с произвольного танца из-за травмы партнера).

Многие зрители на арене были недовольны тем, что соперникам Дэвис и Смолкина ставили низкие баллы.

В трансляции было слышно возмущенный гомон и выкрики «Мало! Мало!» на оценках Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина, Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

Как бы там ни было, серебро чемпионата страны позволило Дэвис и Смолкину гарантировать себе участие в Олимпийских играх в Пекине. Даже несмотря на то что шансы на медаль там очень малы, участие в Играх может стать хорошим подспорьем для пары, которая точно будет представлять Россию в следующем олимпийском цикле.

Авторитет дуэта должен вырасти и со временем позволить им набирать такие же хорошие баллы на международных турнирах, как и в России. Пока что на высоком международном уровне Дэвис и Смолкина оценивали скромно: на этапе Гран-при в Канаде им поставили лишь 180,57 балла, а на Cup of Austria — 184,62.

Медведева — секс-символ и звезда шоу-бизнеса

Евгения Медведева еще в прошлом сезоне надеялась продолжить соревноваться, выступала на открытых прокатах сборной России и вернулась в группу Этери Тутберидзе, однако проблемы со спиной так и не позволили ей принять участие в турнирах.

Затем Илья Авербух пригласил ее сыграть одну из главных ролей в ледовом спектакле «Анна Каренина», а потом — принять участие в «Ледниковом периоде», и буквально за полгода Медведева превратилась в настоящую поп-диву.

У нее уже 1,9 млн подписчиков в TikTok...

@evgeniamedvedeva99

Не знала, что выбрать - заказала все!

оригинальный звук - EvgeniaMedo

…1,2 млн подписчиков в Instagram…

… а ее выступления в паре с тиктокером Даней Милохиным на «Ледниковом периоде» собирают миллионы просмотров.

Медведева стала гораздо более раскрепощенной — теперь ей ничего не стоит изобразить секс на столе с Милохиным…

… поцеловать его взасос…

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Евгения Медведева и Даня Милохин на «Ледниковом периоде»

Евгения Медведева и Даня Милохин на «Ледниковом периоде»

Пресс-служба Первого канала

… или принять участие в парной фотосессии, где надо будет продемонстрировать грудь или лизнуть длинный стебель цветка.

Медведева дала за последние полгода больше интервью на популярных Youtube-каналах и в гламурных журналах, чем за всю свою жизнь, и явно увеличила количество спонсоров, которые с ней сотрудничают.

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане грамотно устроила свою жизнь после спорта, с чем ее можно только поздравить. Возможно, фигуристка будет еще немного скучать по прошлой жизни, — недаром в ее глазах появились слезы после показательного выступления перед публикой на чемпионате России.

Однако в ее случае возвращаться назад уже не имеет смысла. Она сделала следующий шаг — и это правильно.

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