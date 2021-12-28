Битва за Тур де Ски: россияне не попали в финал спринта

Увы, не самым лучшим образом сложились гонки сегодня для российских лыжников. Был шанс побороться за финал у Терентьева, но эпизод с французом на финише лишил его этой возможности.
Состав мужского финала выглядит так: Клэбо, Жуве, Голберг, Валнес, Шанава и Пеллегрино. Поехали!
Итак, а вот и финальные результаты: первой финишировала Диггинс, следом Мюрвольд, а замыкает тройку лидеров Лампич.
Голберг первый, Валнес второй, Жей третий, Терентьев четвертый, а вот француз буквально перекрыл ход россиянину.
Результат первого полуфинала: Клэбо, Жуве, Шанава и Пеллегрино. Ждем второго забега, а Ретивых, к сожалению, мимо финала.
Первый полуфинальный забег у мужчин: Клэбо, Жуве, Нортуг, Шанава, Пеллегрино и Ретивых! Поехали, это будет очень интересно.
Итак, финиш — Керн, Лампич, Рицдек, Дьювик — и вот эти четверо проходят в финал. Лаки-лезры оказались быстрее. Непряева, увы, мимо.
Первый полуфинал у женщин пока без россиянок: Венг, Калва, Диггинс, Хагстрем, Нисканен и Мюрвольд. Поехали!
Так обидно! Отстает Терентьев, Гронд Первый, Фюргер, но Терентьев проходит лаки-лузером, оставляя Ретивых тоже лаки-лузером! Два наших спортсмена в полуфинале.
Валнес первый, а Ретивых рванул и стал третьим! Жей стал вторым, и его результат отцепил Большунова от полуфинала, к сожалению.
А вот и четвертый забег: Болгер, Глеб Ретивых, Валнес, Иван Якимушкин, Жей, Грац. Поехали, сразу два российских спортсмена!
Первые два места: Голберг, Нортуг, а лаки-лузеры теперь Хедигер и Большунов. Ох, как волнительно!
Результаты второго забега: Жуве, Пеллегрино и Амунссен. Но вот проходят только двое, время лаки-лузеров первого забега лучше.
Итак, второй забег. Наибольший интерес тут представляют Жуве, Пеллегрино, Касаер, Амунссен, Шарц.
И сразу же первый забег у мужчин! Тут главная звезда, безусловно, Йоханнес Клэбо. Также бегут Шанава, Рибли, Свенссон, Новак.
Эх, так обидно! Доли секунд решили судьбу лаки-лузеров, Ступак уступила Нисканен, поэтому в полуфинале будет только Наталья Непряева.
Заключительный забег у женщин — Лена Кентен (Франция), Джулия Керн (США), Моа Лундгрен (Швеция), Эва Уревц (Словения), Кертту Нисканен (Финляндия), Колетта Ридцек (Германия). Поехали!
Четвертый забег — Лаурин ван дер Графф (Швейцария), Анамария Лампич (Словения), Лаура Гиммлер (Германия), Анне Винклер (Германия), Анне Кюллёнен (Финляндия), Катерина Ганц (Италия). Старт!
Венг первая, Непряева вторая, рванувшая вперед на финише, Дьювик третья. А вот Татьяна Сорина дальше не проходит, к сожалению, а Ступак остается лаки-лузером.
Третий, самый волнительный забег — Анна Дювик (Швеция), Катержина Янатова (Чехия), Тириль Уднес Венг (Норвегия), Люсия Скардони (Италия), Наталья Непряева (Россия), Татьяна Сорина (Россия). Поехали!
Очень плотный забег. Итак, места такие — Мюрвольд, Хагстрем и Эйдука. Причем время третьей хуже, чем у Ступак. Это хорошо для россиянки.
Итак, второй забег — Матильде Мюрвольд (Норвегия), Йоханна Хагстрём (Швеция), Грета Лоран (Италия), Виктория Карль (Германия), Патриция Эйдуке (Латвия), Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия). Поехали!
Юлия рванула на финише, почти догнала она Диггинс, но оказалась только третьей. Теперь все будет решать ее время в лаки-лузерс. Посмотрим, как будет.
В первом забеге стартуют Надине Фендрих (Швейцария), Джессика Диггинс (США), Криста Пярмякоски (Финляндия), Анне Кьерсти Кальво (Норвегия), Юлия Ступак (Россия), Хэйли Свирбул (США).
Сначала пройдут забеги у женщин. В первом сразится россиянка Юлия Ступак, в третьем пробегут Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Больше никто из российских лыжниц пройти квалификацию не смог.