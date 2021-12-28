Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Стало известно, куда россияне поедут на новогодние праздники 17:39
Актер Алексей Панин вернулся в Россию 17:39
В США призвали казнить в прямом эфире главного генерала США... 17:37
Стало известно, почему сорвался трансфер игрока «Зенита»... 17:37
Украинцы протестуют против сотрудничества с МВФ 17:34
На Алтае многодетная мать отправилась в колонию... 17:33
Ученые раскрыли механизм эпилептического приступа 17:32
Ученые повысили эффективность галоперидола 17:28
Российский самолет МС-21 с иностранным двигателем получил базовый... 17:28
Китай пожаловался в ООН на спутники Илона Маска 17:27
Спорт

Битва за Тур де Ски: россияне не попали в финал спринта

Клэбо выиграл мужской спринт на Тур де Ски, Диггингс стала первой у женщин

Слушать
Остановить
В швейцарском Ленцерхайде стартовал первый этап престижной лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». Мужской спринт выиграл Йоханнес Клэбо, золото в женской гонке завоевала Джессика Диггингс. Российские лыжники не смогли отобраться в финалы. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонок.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:45

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований. До скорых встреч!

17:40

Увы, не самым лучшим образом сложились гонки сегодня для российских лыжников. Был шанс побороться за финал у Терентьева, но эпизод с французом на финише лишил его этой возможности.

17:36

А вот и результаты: Клэбо, Жуве и Шанова!

17:35

Клэбо вновь вырывается вперед. Абсолютно спокоен.

17:34

Жуве ускоряется, опережая Клэбо.

17:34

Абсолютно спокойно и ровно начали лыжники. Клэбо выходит вперед.

17:33

Состав мужского финала выглядит так: Клэбо, Жуве, Голберг, Валнес, Шанава и Пеллегрино. Поехали!

17:24

Итак, а вот и финальные результаты: первой финишировала Диггинс, следом Мюрвольд, а замыкает тройку лидеров Лампич.

17:23

Диггинс вырывается на первую позицию.

17:22

Очень плотно идут лыжницы сейчас.

17:20

А вот и финал женщин: Диггинс, Керн, Лампич, Рицдек, Мюрвольд и Дьювик. Поехали!

17:17

Протест подала сборная России, только особо смысла сейчас нет особо.

17:15

Голберг первый, Валнес второй, Жей третий, Терентьев четвертый, а вот француз буквально перекрыл ход россиянину.

17:14

Плотно идут лыжники, но Терентьев пока шестой.

17:13

Терентьев начинает отставать немного от лидеров.

17:12

Второй полуфинал выглядит так: Терентьев, Гронт, Валнес, Голберг, Фюргер, Жей. Поехали!

17:08

Результат первого полуфинала: Клэбо, Жуве, Шанава и Пеллегрино. Ждем второго забега, а Ретивых, к сожалению, мимо финала.

17:08

Очень тяжело Глебу, он отстает уже очень сильно.

17:07

Ретивых пока на шестой позиции. Подтянуться ему нужно.

17:07

Очень быстрый будет забег. Но Ретивых нужно держаться.

17:06

Первый полуфинальный забег у мужчин: Клэбо, Жуве, Нортуг, Шанава, Пеллегрино и Ретивых! Поехали, это будет очень интересно.

17:04

Итак, финиш — Керн, Лампич, Рицдек, Дьювик — и вот эти четверо проходят в финал. Лаки-лезры оказались быстрее. Непряева, увы, мимо.

17:02

Очень серьезный отрыв у Натальи, к сожалению.

17:01

Трудно работать Непряевой, не может она вырваться вперед.

17:00

Очень активно начинают работать спортсменки, но Непряева пока не выходит на первые позиции.

16:58

Во втором полуфинале бегут Наталья Непряева, Лампич, Дьювик, Ридцек, Керн, Гиммлер. Поехали!

16:57

Итак, результаты первого полуфинала: Диггинс, Мюрвольд, Венг и Хагстрем в лаки-лузерах.

16:55

Достаточно плотно идут спортсменки.

16:54

Первый полуфинал у женщин пока без россиянок: Венг, Калва, Диггинс, Хагстрем, Нисканен и Мюрвольд. Поехали!

16:52

Так обидно! Отстает Терентьев, Гронд Первый, Фюргер, но Терентьев проходит лаки-лузером, оставляя Ретивых тоже лаки-лузером! Два наших спортсмена в полуфинале.

16:50

Терентьев выходит на первое место! Мальцев отстает.

16:49

Мальцев и Терентьев идут третьи и четвертым.

16:47

Гронд, Мальцев, Терентьев, Огден, Фюргер стартуют в заключительном, пятом забеге.

16:46

Валнес первый, а Ретивых рванул и стал третьим! Жей стал вторым, и его результат отцепил Большунова от полуфинала, к сожалению.

16:45

Начинает нагонять Ретивых понемногу. Якимушкин пока отстает сильно.

16:44

Пока будто бы никуда не торопятся российские спортсмены, идут спокойно пятым и шестым.

16:43

А вот и четвертый забег: Болгер, Глеб Ретивых, Валнес, Иван Якимушкин, Жей, Грац. Поехали, сразу два российских спортсмена!

16:41

Первые два места: Голберг, Нортуг, а лаки-лузеры теперь Хедигер и Большунов. Ох, как волнительно!

16:41

Теснят Александра.

16:39

Вырывается Большунов на первую позицию!

16:38

Держится вторым Александр, пока не борется за лидерство.

16:37

Третий забег: Большунов, Голберг, Берглун, Нортуг, Хедигер, Юринен. Поехали!

16:36

Результаты второго забега: Жуве, Пеллегрино и Амунссен. Но вот проходят только двое, время лаки-лузеров первого забега лучше.

16:33

Итак, второй забег. Наибольший интерес тут представляют Жуве, Пеллегрино, Касаер, Амунссен, Шарц.

16:31

Итак, результаты первого забега — Клэбо, Шанава и Свенссон.

16:30

Выкатывается Клэбо на спуске, на первой позиции он.

16:27

И сразу же первый забег у мужчин! Тут главная звезда, безусловно, Йоханнес Клэбо. Также бегут Шанава, Рибли, Свенссон, Новак.

16:26

Эх, так обидно! Доли секунд решили судьбу лаки-лузеров, Ступак уступила Нисканен, поэтому в полуфинале будет только Наталья Непряева.

16:25

А вот и финальные места в четвертьфинале — Керн, Ридцек и Нисканен.

16:23

Кстати, словенская лыжница почему-то на старт не вышла.

16:21

Заключительный забег у женщин — Лена Кентен (Франция), Джулия Керн (США), Моа Лундгрен (Швеция), Эва Уревц (Словения), Кертту Нисканен (Финляндия), Колетта Ридцек (Германия). Поехали!

16:20

Итак, места — Лампич, Графф и Гиммлер! Но при этом время Ступак пока не побили.

16:18

Пока очень плотно идут спортсменки.

16:16

Четвертый забег — Лаурин ван дер Графф (Швейцария), Анамария Лампич (Словения), Лаура Гиммлер (Германия), Анне Винклер (Германия), Анне Кюллёнен (Финляндия), Катерина Ганц (Италия). Старт!

16:15

Венг первая, Непряева вторая, рванувшая вперед на финише, Дьювик третья. А вот Татьяна Сорина дальше не проходит, к сожалению, а Ступак остается лаки-лузером.

16:14

На спуске как-то много проигрывают россиянки, кажется, что-то не то с лыжами у Непряевой.

16:13

Непряева пошла по флангу, Сорина идет следом за ней. Борются спортсменки.

16:12

Пока россиянки идут на последних местах, Татьяну подрезали чуть, что привело к отрыву.

16:11

Третий, самый волнительный забег — Анна Дювик (Швеция), Катержина Янатова (Чехия), Тириль Уднес Венг (Норвегия), Люсия Скардони (Италия), Наталья Непряева (Россия), Татьяна Сорина (Россия). Поехали!

16:01

Очень плотный забег. Итак, места такие — Мюрвольд, Хагстрем и Эйдука. Причем время третьей хуже, чем у Ступак. Это хорошо для россиянки.

16:05

Итак, второй забег — Матильде Мюрвольд (Норвегия), Йоханна Хагстрём (Швеция), Грета Лоран (Италия), Виктория Карль (Германия), Патриция Эйдуке (Латвия), Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия). Поехали!

16:04

Юлия рванула на финише, почти догнала она Диггинс, но оказалась только третьей. Теперь все будет решать ее время в лаки-лузерс. Посмотрим, как будет.

16:03

Ступак оказалась пока на четвертой позиции, но накатывает она.

16:02

Ого! Файндрих упала, утянув за собой одну соперницу. Ступак рвется дальше.

16:01

Тут же начала отставать Ступак, оказывается на шестой позиции.

16:00

И поехали! Стартовал первый забег!

15:55

В первом забеге стартуют Надине Фендрих (Швейцария), Джессика Диггинс (США), Криста Пярмякоски (Финляндия), Анне Кьерсти Кальво (Норвегия), Юлия Ступак (Россия), Хэйли Свирбул (США).

15:50

Сначала пройдут забеги у женщин. В первом сразится россиянка Юлия Ступак, в третьем пробегут Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Больше никто из российских лыжниц пройти квалификацию не смог.

15:45

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Сегодня стартовал «Тур де Ски», и в 16.00 мск начнутся четвертьфиналы в спринте у мужчин и женщин.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+