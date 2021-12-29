Большунов идет за первой медалью «Тур де Ски»: мужчины бегут 15 км. LIVE

Продолжается престижная многодневка «Тур де Ски», в рамках которой мужчины бегут гонку классическим стилем на 15 километров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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16:55
От России на старт выйдут Илья Семиков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин (причем, эти лыжники стартуют друг за другом, 28-32 стартовые номера), Денис Спицов, Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых.
16:50
Продолжается престижная многодневка «Тур де Ски», в рамках которой мужчины бегут гонку классическим стилем на 15 километров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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