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Спорт

Большунов идет за первой медалью «Тур де Ски»: мужчины бегут 15 км. LIVE

Лыжи. «Тур де Ски». Гонка классическим стилем, 15 км. Мужчины. ОНЛАЙН

Продолжается престижная многодневка «Тур де Ски», в рамках которой мужчины бегут гонку классическим стилем на 15 километров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:55

От России на старт выйдут Илья Семиков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин (причем, эти лыжники стартуют друг за другом, 28-32 стартовые номера), Денис Спицов, Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

16:50

Продолжается престижная многодневка «Тур де Ски», в рамках которой мужчины бегут гонку классическим стилем на 15 километров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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