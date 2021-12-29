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Спорт

«Спартак» и девятое место несовместимы»

Сергей Шавло — о «Спартаке», еврокубках, Дзюбе и сборной России

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Evgenia Novozhenina/Reuters
Бывший игрок и селекционер московского «Спартака» Сергей Шавло в интервью «Газете.Ru» подвел итоги прошедшей части чемпионата России, порассуждал о разнице в игре красно-белых в национальном первенстве и Лиге Европы, а также рассказал, нужен ли сборной России Артем Дзюба и чего ждать от стыкового матча с Польшей.

— Большая часть чемпионата России позади. Было ли что-то, что вас удивило в нынешнем турнирном положении, или все закономерно?

— Удивил большой отрыв от других команд «Зенита». Удивило в хорошем отношении выступление «Динамо»: клуб борется за чемпионство, отрыв небольшой. Удивило выступление команд и на европейской арене. Удивило выступление «Спартака» в нашем чемпионате, в отличие от еврокубков.

— «Зенит» – лидер, но «Динамо» подбирается вплотную. Команда Сандро Шварца – единственный кандидат на соперничество с петербуржцами за чемпионство?

— «Динамо», если так можно выразиться, ближайший соперник. Самая ближняя команда к «Зениту», и отрыв совсем небольшой, в пределах одной победы. Здесь все возможно. Конечно, «Зенит» обладает опытными и квалифицированными игроками, но у «Динамо» есть своя игра, задор, состав, который дополняют и молодые игроки, и опытные, это позволяет команде бороться до конца. Единственное, что они выигрывают матчи с серьезными соперниками, а вот с соперниками нижней части таблицы они не всегда побеждают. Вот это надо им искоренить, и тогда все получится. Но есть еще другие команды – «Краснодар», ЦСКА, «Сочи».

«Спартак», я думаю, во второй половине чемпионата тоже покажет, что умеет. Поэтому есть разные варианты.

— Отрыв «Локомотива» от «Зенита» — десять баллов. Что происходит с «железнодорожниками»? Почему их результат сейчас таков?

— У «железнодорожников» произошли серьезные изменения в команде, в руководстве. Пришли новые люди, с приходом немецкоязычных менеджеров все закрутилось. Они переходят на новые рельсы, направление которых немного непонятно в начале. Эта программа долгоиграющая, говорят, минимум три года, но никто же не дает гарантий. Поэтому здесь палка о двух концах – может быть, а может и не быть. Но последние игры, конечно, оставляют желать лучшего, нежели это сейчас происходит. «Локомотив» по составу хорошо укомплектован, тем более усилился на серьезные деньги.

— «Спартак» идет на девятом месте. Чего не хватает команде, в чем причина ее неудач?

— Здесь тоже изменения произошли большие. И тренерский состав изменен, и система игры. Тренер хотел одну систему тактическую, потом перешел на другую. Были большие футбольные перемены, которые не дали команде хорошо выступить, но парадоксально выступление команды в чемпионате в сравнении с еврокубками. Команда попала в группу с командами – чемпионами своих стран. И не простых стран — Италия, Англия… Ну, «Лестер» не чемпион, у него Кубок (в финале «лисы» победили «Челси» со счетом 1:0. – «Газета.Ru»), но все равно команда серьезная, и «Легия». «Спартак» вышел с первого места.

Потенциальная команда, но потенциал надо использовать и в чемпионате России. Здесь, наверно, основная причина — разница выступления в национальном первенстве и еврокубках, поэтому, наверно, и было принято решение руководства о смене тренерского штаба. «Спартак» и девятое место несовместимы. Команда должна бороться и борется всегда, ставит задачу попасть в первую тройку как минимум. Но с тренером, который был, эта задача оказалась невыполнимой.

— Стоило ли увольнять Руя Виторию, который вывел Спартак в плей-офф Лиги Европы с первого места?

— Если это было прописано у Витории в контракте, что команда должна была определенное место занять, то, видимо, это сыграло роль.

— Паоло Ваноли – не самое известное имя. Стоит ли ждать какого-то прорыва, сможет ли он потянуть такую команду, как «Спартак»?

— Здесь его первая такая самостоятельная работа, он до этого в основном только помогал. Тренер когда-то начинает самостоятельно работать, здесь, наверно, есть и желание доказать, что он может так работать. Ну и руководство же выбирало, может, сказывается, что предыдущий итальянский тренер привел команду к чемпионскому званию. Может, и здесь такое произойдет.

— Во второй части чемпионата «Спартак» сможет бороться за тройку лидеров и за попадание в еврокубки?

— Здесь и другого мнения нет: команда будет бороться, команда обязана бороться, потому что по составу «Спартак» укомплектован хорошо, сейчас еще усиления пойдут, состав будет еще лучше. Конкуренция появится. И уже вопросы будут стоять, чтобы зайти в первые три-четыре места.

— А как вы в целом оцените игру российских клубах в еврокубках этой осенью? Можно ли с оптимизмом смотреть в будущее?

— Если брать по отдельности, то, за исключением «Спартака», все команды просели, несмотря на то, что «Зенит» вышел с такой группы. С другой стороны, мы попали в Лигу чемпионов, а группа была «Челси» и «Ювентус», еще и шведская команда и «Зенит». Понятно, что болельщики всегда ждут побед, но тот же «Ювентус», хоть и был не в очень хорошей форме, доказал, что бороться с ним практически невозможно. Если же пытаться, то его соперники должны быть в очень хорошем порядке и обладать большим везением. Эти четыре игры (с «Челси» и «Ювентусом». – «Газета.Ru») были очень сложными для «Зенита», команда пока что не может обыграть таких грандов. Что касается шведской команды, то здесь рассчитывали, и так оно и вышло.

Но если сравнить этот год и прошлый, то изменения в лучшую сторону. Две команды у нас продолжают играть, в прошлом году ни одна не вышла.

Небольшой шажок есть, посмотрим, как будет в весенней части. Пожелаю командам, чтобы они прошли дальше. «Спартак» бьется в 1/8 финала Лиги Европы, у «Зенита» есть шанс попасть туда же.

— Если смотреть вперед – «Зениту» играть с «Бетисом», третьей командой Испании сейчас. Чего ждать от этого противостояния?

— «Бетис» — очень хорошая команда. Сейчас они, наверно, в форме своей самой лучшей, команда борется за Лигу чемпионов, неуступчивая. Будет сложная игра. Учитывая, что «Зенит» к этому моменту не будет играть в чемпионате (РПЛ возобновляется позже, чем стартуют матчи еврокубков. – «Газета.Ru»), а «Бетис» будет в порядке, они будут играть дальше в чемпионате Испании. Но здесь решают только игры, которые будут проведены, в которых будет определяться победитель. «Зенит» тоже покажет, на что способен. Желаю, чтобы достойно прошел, но будет очень нелегко с этой командой – очень сильная, с характером, с техничными игроками, показывает очень хороший футбол.

— Какую оценку можно поставить Валерию Карпину за матчи сборной этой осенью?

— Я бы не стал ставить оценку, я бы сказал, что получилось, а что нет. Если мы возьмем его приход в команду, когда нам предстояли игры со Словакией и Словенией, то, честно говоря, не ожидалось, что мы возьмем шесть очков. Но команда вместе с составом выдала две победные игры и взяла эти баллы, сделав серьезный запас, который позволил даже поехать в Хорватию на первом месте в группе. Конечно, здесь была заслуга тренера, который пересмотрел состав, который поменял многих игроков, многих не взял, один из них наш лучший нападающий последних лет – Дзюба.

Без него команда сыграла и выиграла. Да, где-то повезло, но всегда бывает везение и невезение.

В этих играх [команда] показала характер. И в последнем матче с Хорватией тоже, хотя поле было тяжелое. Для обеих команд, но хорваты показали, что они могут играть так. Но наша сборная боролась до последнего, если можно назвать такую игру игрой – поле не позволяло играть в нормальный футбол. Но, к сожалению, произошел этот несчастный случай за несколько минут до окончания игры, который позволил хорватам выйти на первое место в группе. Я думаю, что, не произойди этого эпизода, мы бы остались первыми. Хорватам тоже не везло, столько моментов они не использовали, которые были у наших ворот, и вратарь наш играл здорово. Все эти моменты могли позволить нашей команде достичь необходимого результата. Но одна нелепая случайность, тоже бывает.

— Вот об этом несчастном случае – на Федора Кудряшова обрушилась критика, было большое давление. Как игроку с этим справиться?

— Первое – это поддержка партнеров по команды, которую они оказали. И тренер, и футболисты поддержали Федора. Я думаю, что это хороший знак, видно, что команда сплоченная, а игроки друг за друга стоят горой, помогают друг другу психологически. Конечно, это большой удар, потому что решалась судьба выхода на чемпионат мира. Но Федор сильный, он сибиряк, мне довелось с ним работать, я нашел его в команде сибирского региона, когда был в «Спартаке» селекционером. У него сильный характер, он боец. Он это переживет, а ребята, конечно, ему помогли.

Случается со многими. Федор не первый и не последний. Случается в играх, и не такие футболисты забивают в свои ворота, и на чемпионатах мира, Европы.

— Нельзя обойти стороной Дзюбу. Нужен ли он этой сборной, сможет ли вернуться в команду при Карпине?

— Я бы не сказал, что сейчас у них прямо конфликт. Да, Артем изначально отказался из-за неоптимальной формы. А потом уже право тренера — вызвать или нет. Конечно, за честь страны надо играть, но на тот момент решение было такое. Дзюба сказал, что не готов, а тренер сказал, что раз не готов, то будут играть другие. Но повторю, без Дзюбы были сыграны матчи, и команда выиграла.

На данный момент он является одним из лучших нападающих российского футбола, естественно, он бы помог в тех играх. Особенно в Хорватии, хотя игру там игрой назвать трудно. Я думаю, что он может помочь, он нужен команде. У нас есть нападающие таранного типа, но они не такие забивные. Заболотный, Соболев тот же. Дзюба хорош в реализации – он может и отдать, и забить. Но тут нельзя не согласиться и с тренерским мнением, Карпин будет выбирать в марте, кто будет в какой форме. В чемпионате будут туры, и за это время трудно что-то понять, поэтому, наверно, тренер будет просматривать и товарищеские игры.

Двери для Дзюбы открыты, это Карпин не раз говорил. Конфликт – это уже потустороннее, игрок тоже изъявил желание.

— России в стыковом матче играть с Польшей. Как вам жребий? Чего ждать от этого матча?

— Вариант не лучший, потому что сборная Польши – это команда с хорошими игроками, и в нападении у них играет один из лучших футболистов мирового уровня. Левандовски – бомбардир, который очень много забивает и не в простом чемпионате, а в Германии. И не первый год он лучший. Поэтому здесь опасность есть, и игроки той команды больше играют в чемпионатах Европы. Сборная квалифицированная, опытная, легко не будет. Здесь надо приложить мастерство, характер, тактическую зрелось, чтобы выдать свою лучшую игру.

Преимущество России в том, что играют они дома. Здесь будет поддержка болельщиков. Что касается игрового момента, то здесь надо будет потрудиться. Команда Польши – это один из сильнейших соперников, кто мог попасться.

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