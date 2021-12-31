Снова серебро: Большунов не догнал Клэбо в масс-старте на «Тур де Ски»

В рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски» норвежец Йоханнес Клэбо быстрее всех пробежал масс-старт протяженностью 15 км. Россиянин Александр Большунов занял вторую позицию. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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15:45
На этом мы прощаемся с вами! Спасибо, что следили за гонкой вместе с нами!
15:35
Первая восьмерка выглядит так:
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Александр Большунов (Россия)
3. Шюр Рете (Норвегия)
4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
5. Франческо де Фабиани (Италия)
6. Калле Халварссон (Швеция)
7. Клеман Парисс (Франция)
8. Уго Лапалю (Франция)
15:30
Александр Большунов в упорной борьбе опережает конкурентов и вырывает серебро!
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15:28
Увереннейшую победу одерживает Йоханнес Клэбо!
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15:25
Большунов отдает позицию перед финальным спуском. Нас ждет борьба за медаль!
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