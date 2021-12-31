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Спорт

Снова серебро: Большунов не догнал Клэбо в масс-старте на «Тур де Ски»

Большунов занял второе место в масс-старте в рамках «Тур де Ски»

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Российский лыжник Александр Большунов

Российский лыжник Александр Большунов

РИА Новости
В рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски» норвежец Йоханнес Клэбо быстрее всех пробежал масс-старт протяженностью 15 км. Россиянин Александр Большунов занял вторую позицию. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:45

На этом мы прощаемся с вами! Спасибо, что следили за гонкой вместе с нами!

15:35

Первая восьмерка выглядит так: 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Александр Большунов (Россия)

3. Шюр Рете (Норвегия)

4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

5. Франческо де Фабиани (Италия)

6. Калле Халварссон (Швеция)

7. Клеман Парисс (Франция)

8. Уго Лапалю (Франция)

15:30

Александр Большунов в упорной борьбе опережает конкурентов и вырывает серебро!

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15:28

Увереннейшую победу одерживает Йоханнес Клэбо!

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15:25

Большунов отдает позицию перед финальным спуском. Нас ждет борьба за медаль!

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15:20

Итак, предпоследняя отсечка перед окончанием гонки! Большунов — первый! Держаться, Саша!

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15:17

Чуть больше пяти километров осталось до финиша, Большунов начинает разрывать толпу и старается оторваться от преследователей.

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15:13

Первый круг позади, в лидеры выбился шведский лыжник!

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15:10

Тем временем по стране начал шагать Новый год! Уже десять минут как жители Камчатского края живут в 2022-м! Поздравляем!

15:09

Треть гонки уже позади, Большунов держится в группе лидеров!

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15:06

Вот так распределились бонусные очки после отметки 4,4 км.

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15:03

На отметке 3,8 км в лидеры вышел Иван Якимушкин!

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15:00

После первой контрольной отметки лидирует Йоханнес Клебо.

14:55

Гонка началась! Поехали!

14:50

А так выглядит стартовая десятка: 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Пол Гульберг (Норвегия)

3. Эрик Валнес (Норвегия)

4. Ииво Нисканен (Финляндия)

5. Александр Большунов (Россия)

6. Иван Якимушкин (Россия)

7. Федерико Пеллегрино (Италия)

8. Франческо де Фабиани (Италия)

9. Александр Терентьев (Россия)

10. Денис Спицов (Россия)

14:45

Напомним, что за Россию выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Денис Спицов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых.

14:40

Продолжается престижная многодневка «Тур де Ски», в рамках которой мужчины бегут масс-старт коньковым стилем на 15 километров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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