Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Владелец «Вашингтона» поздравил Овечкина с очередным... 19:31
Националисты идут по Киеву с плакатами с пылающим... 19:23
Киев и Вашингтон обсуждают наращивание военной помощи 19:23
Терентьев обвинил Клебо в своем падении на спринте... 19:10
Тысячу мигрантов вывезли в новогоднюю ночь из центра... 19:03
Помощник секретаря Совбеза Абелин освобожден от должности... 19:00
В семье фигуристки Медведевой произошла трагедия 18:52
Путин подписал указ о награждении врачей за борьбу... 18:47
В ЛНР заявили, что ВСУ заняли школу в Донбассе 18:43
На Украине «присвоили» себе четыре российских региона 18:37
Спорт

Прилег поспать и не проснулся. Скончался волейболист Вадим Хамутцких

На 53-м году жизни умер трехкратный призер Олимпийских игр по волейболу Хамутцких

В канун Нового года не стало легенды отечественного волейбола, семикратного чемпиона страны Вадима Хамутцких. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Заслуженный мастер спорта Дмитрий Фомин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о последней встрече с Хамутцких и поделился воспоминаниями о совместной игре за национальную команду.

31 декабря 2021 года в возрасте 52 лет скоропостижно скончался прославленный российский волейболист Вадим Хамутцких. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Белогорье», цвета которого спортсмен на протяжении долгого времени защищал как игрок и тренер.

«Вадим Анатольевич неоднократно выигрывал чемпионат России, дважды побеждал в Лиге чемпионов, был призером Олимпийских игр. Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола.

Волейбольный клуб «Белогорье» выражает соболезнования родным и близким Вадима Анатольевича. Покойся с миром, Борода», — гласит текст, опубликованный в клубном аккаунте белгородской команды в Instagram.

По информации комментатора телеканала «Матч ТВ» Владимира Стецко, смерть Хамутцких наступила от остановки сердца.

«Не справился с сердцем. Знаю, что днем перед Новым годом прилег поспать и не проснулся. Пока это все, что знаю.

Вадик — это, наверное, уходящая натура. Люди еще советской закалки. Человек, который отслужил срочную службу, никакой волейбольной карьеры у него не должно было быть», — приводит слова Стецко sportbox.ru.

Информацию о проблемах с сердцем «Известиям» подтвердил и бывший главный тренер национальной сборной России Владимир Алекно.

Вадим Хамутцких начал свою профессиональную карьеру в челябинском «Торпедо» в 1989 году, а спустя год был призван на военную службу в Архангельскую область. В 1992 году вернулся в большой спорт: сначала тренировался в ростовском СКА, после чего перешел в состав белгородского «Локомотива», где играл до 2006 года, за исключеним небольшого промежутка на стыке веков, когда выступал за «Эрдемирспор».

В составе сборной России Хамутцких в 1999 году стал обладателем Кубка мира. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее он завоевал серебро, а на Играх 2004 и 2008 года, прошедших в Афинах и Пекине соответственно, добыл бронзовые награды.

Профессиональную карьеру волейболист завершил в 2013 году. Тогда же Хамутцких дебютировал в качестве главного тренера, возглавив «Газпром-Югру». Спустя год он вернулся в Белгород, где сначала работал со второй командой «Белогорья», после чего в 2015 году вошел в тренерский состав основной команды.

Свои соболезнования выразил заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка мира по волейболу Дмитрий Фомин:

«Я лично знал его очень хорошо. Очень жаль, что умер человек. Крайне неожиданная смерть. Проблемы с сердцем? Честно говоря, не знаю, что именно было у Вадима со здоровьем.

Мы играли вместе с ним в сборной, последний раз я его видел месяц назад. Он приезжал с молодежной командой «Белогорья», мы пообщались, повспоминали прошлое. Мы пересекались редко, так как из-за работы находились не рядом, но общались по телефону, поздравляли друг друга с днем рождения. Очень жаль, что так случилось», — заявил Фомин.

Бывший президент «Белогорья» Геннадий Шипулин заявил, что российский волейбол понес тяжелую утрату в связи со смертью Хамутцких.

«Мы потеряли большого друга. Он многое сделал своими золотыми руками для Белгорода и в целом для России, и мы понесли тяжелую утрату. Знаю, что он честно работал в последнее время, был абсолютно нормальным человеком: его сердце не выжило, и большой спорт, к сожалению, оставляет свой след.

Люди не могут наполовину отдаваться большому спорту, и Вадик был человечным, лидером, полностью сжигал себя как на площадке, так и в жизни. Мне повезло, что я работал с ним, и он отдавался полностью этой игре, людям, волейболу. Ему рукоплескал весь мир, «Белогорье», сборная», — цитирует Шипулина ТАСС.

Волейбольный тренер Константин Ушаков призвал начать предстоящие матчи чемпионата России с минуты молчания.

«Смерть Вадима — шок, трудно поверить, что его больше нет с нами. Эта новость буквально выбила почву под ногами. Хочу принести соболезнования родным и близким Вадима.

Мы прошли вместе практически всю сознательную жизнь в спорте, у нас были дружеские взаимоотношения, здоровая конкуренция в клубах и сборной. Будет правильно, чтобы ближайшие игры чемпионата России начались с минуты молчания в память о Вадиме», — приводит слова Ушакова «Матч ТВ».

Церемония прощания с Вадимом Хамутцких пройдет 4 января в Белгороде.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+