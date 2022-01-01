Прилег поспать и не проснулся. Скончался волейболист Вадим Хамутцких

В канун Нового года не стало легенды отечественного волейбола, семикратного чемпиона страны Вадима Хамутцких. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Заслуженный мастер спорта Дмитрий Фомин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о последней встрече с Хамутцких и поделился воспоминаниями о совместной игре за национальную команду.

31 декабря 2021 года в возрасте 52 лет скоропостижно скончался прославленный российский волейболист Вадим Хамутцких. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Белогорье», цвета которого спортсмен на протяжении долгого времени защищал как игрок и тренер.

«Вадим Анатольевич неоднократно выигрывал чемпионат России, дважды побеждал в Лиге чемпионов, был призером Олимпийских игр. Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола.

Волейбольный клуб «Белогорье» выражает соболезнования родным и близким Вадима Анатольевича. Покойся с миром, Борода», — гласит текст, опубликованный в клубном аккаунте белгородской команды в Instagram.

По информации комментатора телеканала «Матч ТВ» Владимира Стецко, смерть Хамутцких наступила от остановки сердца.

«Не справился с сердцем. Знаю, что днем перед Новым годом прилег поспать и не проснулся. Пока это все, что знаю.

Вадик — это, наверное, уходящая натура. Люди еще советской закалки. Человек, который отслужил срочную службу, никакой волейбольной карьеры у него не должно было быть», — приводит слова Стецко sportbox.ru.

Информацию о проблемах с сердцем «Известиям» подтвердил и бывший главный тренер национальной сборной России Владимир Алекно.

Вадим Хамутцких начал свою профессиональную карьеру в челябинском «Торпедо» в 1989 году, а спустя год был призван на военную службу в Архангельскую область. В 1992 году вернулся в большой спорт: сначала тренировался в ростовском СКА, после чего перешел в состав белгородского «Локомотива», где играл до 2006 года, за исключеним небольшого промежутка на стыке веков, когда выступал за «Эрдемирспор».

В составе сборной России Хамутцких в 1999 году стал обладателем Кубка мира. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее он завоевал серебро, а на Играх 2004 и 2008 года, прошедших в Афинах и Пекине соответственно, добыл бронзовые награды.

Профессиональную карьеру волейболист завершил в 2013 году. Тогда же Хамутцких дебютировал в качестве главного тренера, возглавив «Газпром-Югру». Спустя год он вернулся в Белгород, где сначала работал со второй командой «Белогорья», после чего в 2015 году вошел в тренерский состав основной команды.

Свои соболезнования выразил заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка мира по волейболу Дмитрий Фомин:

«Я лично знал его очень хорошо. Очень жаль, что умер человек. Крайне неожиданная смерть. Проблемы с сердцем? Честно говоря, не знаю, что именно было у Вадима со здоровьем.

Мы играли вместе с ним в сборной, последний раз я его видел месяц назад. Он приезжал с молодежной командой «Белогорья», мы пообщались, повспоминали прошлое. Мы пересекались редко, так как из-за работы находились не рядом, но общались по телефону, поздравляли друг друга с днем рождения. Очень жаль, что так случилось», — заявил Фомин.

Бывший президент «Белогорья» Геннадий Шипулин заявил, что российский волейбол понес тяжелую утрату в связи со смертью Хамутцких.

«Мы потеряли большого друга. Он многое сделал своими золотыми руками для Белгорода и в целом для России, и мы понесли тяжелую утрату. Знаю, что он честно работал в последнее время, был абсолютно нормальным человеком: его сердце не выжило, и большой спорт, к сожалению, оставляет свой след.

Люди не могут наполовину отдаваться большому спорту, и Вадик был человечным, лидером, полностью сжигал себя как на площадке, так и в жизни. Мне повезло, что я работал с ним, и он отдавался полностью этой игре, людям, волейболу. Ему рукоплескал весь мир, «Белогорье», сборная», — цитирует Шипулина ТАСС.

Волейбольный тренер Константин Ушаков призвал начать предстоящие матчи чемпионата России с минуты молчания.

«Смерть Вадима — шок, трудно поверить, что его больше нет с нами. Эта новость буквально выбила почву под ногами. Хочу принести соболезнования родным и близким Вадима.

Мы прошли вместе практически всю сознательную жизнь в спорте, у нас были дружеские взаимоотношения, здоровая конкуренция в клубах и сборной. Будет правильно, чтобы ближайшие игры чемпионата России начались с минуты молчания в память о Вадиме», — приводит слова Ушакова «Матч ТВ».

Церемония прощания с Вадимом Хамутцких пройдет 4 января в Белгороде.