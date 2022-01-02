«С игроками НХЛ наш максимум на Олимпиаде полуфинал. Без них — Россия первая»

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Йотов: в Болгарии мог быть клуб КХЛ, если бы не закрыли «Южный поток»

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Алексей Йотов на чемпионате мира

Алексей Йотов на чемпионате мира

Из личного архива Алексея Йотова
Воспитанник хоккейной школы «Динамо» Алексей Йотов — участник 14-ти чемпионатов мира и лучший бомбардир в истории сборной Болгарии. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о том, что такое мировое первенство в низших дивизионах, как играл против Овечкина и Ковальчука, почему в Болгарии нет клуба КХЛ и вспомнил немало веселых историй из российской хоккейной реальности конца 1990-х и начала 2000-х годов.

Россия

— Почему ты в итоге выбрал хоккей? В детстве у тебя и в футбол хорошо получалось играть.

— Как это ни странно — из-за бабушки. Она была хоккейной болельщицей. Плюс всех ребят, с кем я общался в детстве, повели в хоккейную школу «Динамо». Так что с шести лет я воспитывался в академии «Динамо». У нас была довольно приличная команда. Максим Афиногенов (в 1997 году выбран в третьем раунде драфта НХЛ под общим 69-м номером клубом «Баффало Сейбрз» и провел за клуб десять сезонов. — «Газета.Ru»), Саша Степанов, который в итоге стал многократным чемпионом России (дважды с составе «Динамо» и один раз в составе казанского «Ак Барса». --«Газета.Ru»), вратарь Саша Фомичев, который поиграл и за океаном, и много где в России. По Москве мы постоянно были чемпионами, плюс, если память не изменяет, раза три-четыре были чемпионами России.

— Сейчас очень много историй про то, что детей пропихивают в школы по блату. В твоей молодости такое было?

— Вот не могу вспомнить ни одного примера. Если и были, то, наверное, совсем редко. Помню, что приезжал в «Динамо» Радулов, но не подошел и в итоге оказался в ЦСКА. Но проблема такая существует, очень многие знакомые детские тренеры мне про нее рассказывают.

В каждой школе такое есть, что по звонку директора ставишь в состав какого-то парня. Не знаю, за деньги это происходит, или просто связи включаются. С намеком, что если хочешь дальше работать в школе, то делай как сказано.

Самое обидное в том, что по блату в КХЛ не заиграешь и в НХЛ не уедешь. Но этот парень занимает место кого-то талантливого, а этот талантливый, возможно, будет потерян для хоккея.

— В «Динамо» ты так и не заиграл.

— Я дорос до дубля, в клубе решили вопрос с армией, но отправили в аренду в Тверь в высшую лигу. Была такая практика, отправлять за опытом игроков в низшие лиги чуть ли не пятерками. Для тех кто не знает, надо пояснить, что тогда не было КХЛ и молодежных лиг. Была Суперлига в 16 команд, дальше высшая лига, где тогда играли Новосибирск, Екатеринбург, «Спартак». Очень качественная была лига. Например, Ковальчук тогда блистал за «Спартак», очень выделялся на общем фоне. Дацюк за Екатеринбург играл.

— И как высшая лига?

— Да нормально. Но, надо понимать, что финансовые условия тогда в хоккее были другими. Денег было мало, плюс во многих клубах обманывали, могли по полгода не платить.

— Какие тогда были зарплаты в высшей лиге?

— Когда мы были в армии, то денег вообще было мало. А два года в Твери для меня по сути армией и были. Обеспечивали жильем, было питание, какие-то премиальные. Долларов 500 максимум выходило. Это примерно то же самое, что и сейчас, а как можно прожить на 35-40 тысяч рублей? Плюс еще и не всегда эти деньги регулярно платили. Возможно, по сравнению со сверстниками, которые учились в институте, это были и неплохие деньги, но особо не пошикуешь.

Но чтобы вообще было понимание о деньгах в хоккее в те времена, то мне старшие ребята, которые становились чемпионами в «Динамо» рассказывали, что примерно по три тысячи долларов они получали за золото чемпионата России. Правда, тогда в целом была тенденция, что в регионах хоккеистам платили больше.

— После Твери была очередная аренда, на этот раз в Пензу.

— Да, и как раз первая игра была со «Спартаком». Я только приехал, выделили мне номер в гостинице рядом с ареной, что-то типа базы, где команда жила перед матчами. Ложусь отдыхать, вдруг шум, гам, какие-то пьяные мужики орут. Думаю, ничего себе я в команду попал, накануне матча как все готовятся. Наутро выяснилось, что это были фанаты «Спартака», которые приехали на игру. Но они так ночью устали, что я даже не уверен, что до хоккея дошли. А потом Ковальчук нас отвозил...

— С Овечкиным успел в «Динамо» пересечься?

— Он младше на пять лет и на слуху был всегда.

Пару раз я против Овечкина играл в каких-то предсезонных матчах, он был самым молодым на площадке, но уже тогда выделялся. Физически был очень крепким, по-спортивному наглым и авторитет в команде у него был уже в 16. Было понятно, что звезда растет.

Как и по Ковальчуку было понятно, что будет большим игроком. Он в высшей лиге за «Спартак» в одиночку матчи решал.

— В то время их не могли не сравнивать. Кто из них казался перспективнее?

— Мне казалось, что Ковальчук дальше пойдет. Хотя он постарше был и сравнивать непросто, в юности даже один год разницы в возрасте существенен.

— Люди ходили тогда на хоккей в высшей лиге?

— Если только когда «Спартак» приезжал. В Твери на Ковальчука весь город ходил, он же оттуда родом. Но в целом не до хоккея тогда людям было. Клубы существовали для губернаторов и мэров, чтобы можно было показывать, что, вот, есть у нас команда.

— А что дальше было в твоей карьере?

— Дальше я понял, что не надо так далеко от Москвы уезжать. И расходов меньше. Сезона два или три играл за команду «Капитан» из Ступино. Там тоже поначалу было хорошо, но затем начались проблемы с деньгами. Кстати говоря, тогда я впервые поверил в российскую судебную систему.

— И что же там произошло?

— Мы подали в суд на клуб, человек десять нас было, и в итоге его выиграли и получили все причитающиеся нам деньги. Хотя местные бандиты пытались мешаться. Наш адвокат рассказывал, что его не пускали в город, чуть ли не перекрывали трассу, когда он пытался попасть в бухгалтерию за каким-то документами. Но, на удивление, все решилось положительно.

— Я уже понял, что твоей странице в Википедии верить не особо стоит, но там есть строчка про пять лет проведенных в «Витязе» начиная с 2009 года. Это был клуб КХЛ на тот момент.

— Я был в «Витязе», но совсем недолго. В 2004-м году, кажется, я с командой прошел предсезонку, но дальше не получилось. Даже контракт подписан не был. А в 2009-м я закончил уже с клубным хоккеем. Я думаю, тут все дело в том, что Международной федерации хоккея (ИИХФ) для моей заявки на чемпионаты мира требовалось вписывать клуб, вот они и вписывали «Витязь».

— В составе «Титана» из Клина ты стал обладателем кубка Восточно-европейской хоккейной лиги 2004 года. Что это за турнир?

— Был такой турнир, в нем играли Россия, Белоруссия, Украина и Латвия. Солидный был состав. Рижское и минское «Динамо», киевский «Сокол». Не помню, как там оказался «Титан», но мы даже умудрились выиграть, хотя нам тяжело было. Мы ведь и свой чемпионат играли, и параллельно в этой Лиге. Сыграл матч чемпионата, садишься в автобус и едешь больше тысячи километров в Ригу или Киев.

Кстати, историю вспомнил.

Играли как раз домашний матч плей-офф этого турнира, вышел на стоянку — машины нет. Угнали. А новенький ведь автомобиль был. Иду в ВИП, там все руководство клуба, мэр Клина. Все в хорошем настроении, мы выиграли тогда по буллитам. Все сразу включились, пошли какие-то звонки, объявили план «Перехват», подняли всех гаишников. «Не волнуйся, — говорят, - найдем».

— Нашли?

— Нет. Но она застрахована была.

— Когда появилось в голове четкое ощущение, что крутым хоккеистом ты не станешь и этим не заработаешь себе на жизнь?

— Мне было лет 27. Я смотрел на партнеров по команде, которым лет по 35-37 и видел, что они не могут себя найти в жизни. Они уже не получают никакого удовольствия от хоккея, но должны этим заниматься, потому что больше ничего не могут. И пытаются как-то максимально продлить свою карьеру, заработать каких-то денег.

— До 27 лет ты зарабатывал на жизнь исключительно хоккеем?

— Да. Ни на что другое и времени не было. Был вариант параллельно учиться и играть за команду МГУ, достаточно солидный был коллектив, даже олимпийские чемпионы были в составе. Играли в «Лужниках». Но своих обещаний помочь с учебой руководство не выполнило. Поездили мы пару лет и все распалось.

— Легко было поменять жизнь? С шести лет в хоккее, а потом все с начала.

— Уже накопилась усталость от хоккея. Да и понятно было, что своего потолка я достиг и в КХЛ уже играть не буду. Да, на том уровне, где я играл, можно было заработать на жизнь с семьей, ну и на отдых раз в год, но не более того. При этом твоя жизнь распланирована, у тебя короткий отпуск в июне, никаких праздников, постоянные тренировки и изматывающие переезды по России на автобусе. Мы же тогда передвигались в основном на автобусах, даже когда расстояния были довольно солидными. Питания в дороге никакого не было, так некоторые ребята, чтобы сэкономить деньги брали плиту с собой и готовили прямо в автобусе.

А у меня с друзьями детства появился бизнес, который требовал постоянного участия и полного погружения. Ну и как-то достаточно плавно совершился этот переход. Теперь линейка такая: есть бизнес, есть какие-то тренировки и игры в Москве для поддержания себя в форме, ну и есть огромный кайф, глоток свежего воздуха в виде поездок в сборную Болгарии на чемпионаты мира.

— На хоккей в Москве часто ходишь?

— Пару раз за сезон. На плей-офф в основном. На встречи выпускников хожу. Ребята придумали тему, теперь ежегодно каждые последние выходные мая проводится турнир разных годов выпуска «Динамо», играем два дня, а потом, разумеется, банкет. Начиналось все с четырех команд, а сейчас участвует десять команд, причем есть одна спартаковская и одна армейская. Очень много динамовских звезд разных лет посещают турнир, помню, даже как-то сборная России вылетела с чемпионата мира и уже через два дня игравшие за нее ребята катались у нас. А вообще ждем Саню Овечкина через пару лет.

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Встреча выпускников «Динамо»

Встреча выпускников «Динамо»

Из личного архива Алексея Йотова

— На футбол тоже редко ходишь?

— А вот на футбол, как это ни странно, хожу на каждую игру «Динамо». Да и раньше ходил на каждую, как бы команда не играла. И в Химки ездил.

— И как тебе нынешняя команда.

Шикарная команда у «Динамо» сейчас. Но я даже не буду сейчас касаться игры, а скажу, что самое главное — порядок в руководстве. За 20 лет бардак уже надоел. То один человек в погонах, то другой непонятный менеджер.

В ЦСКА и «Спартаке» мы видим, что сейчас происходит из-за проблем в руководстве.

Болгария

— Как возникла сборная Болгарии в твоей карьере?

— У меня по отцовской линии болгарские корни. Когда мне исполнилось 16, папа сказал, что есть возможность с прицелом на будущее сделать болгарский паспорт, мол, пусть будет — не помешает. Поехали в Болгарию оформлять документы, а там как раз тренером работал ранее трудившийся в школе «Динамо» Виктор Полупанов, очень известный в прошлом хоккеист (олимпийский чемпион-1968 и четырехкратный чемпион мира. — «Газета.Ru»). Мне тогда сказали, что если в России будет не получаться, то ты всегда можешь приехать к нам и играть за Болгарию. На тот момент у них в сборной был средний возраст 30 с плюсом, поэтому они как-то пытались держать команду на плаву за счет таких вариантов, как я, плюс чешским игрокам они делали паспорта.

С удивлением узнал, что в Болгарии есть хоккей, но потом, когда углубился, понял, что там достаточно богатые традиции. Многие болгарские игроки в советские времена ездили на сборы в ЦСКА, да и с «Динамо» пересечения были. Наши клубы ездили в Болгарию на сборы, проводили товарищеские матчи. А в 1976 году Болгария даже играла на Олимпиаде.

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Алексей Йотов в составе сборной Болгарии

Алексей Йотов в составе сборной Болгарии

Из личного архива Алексея Йотова

— То есть, с Болгарией тебя связывает проводящийся раз в год чемпионат мира?

— Не только. У меня там родители живут, хотя встречаемся мы в основном в Москве, они зимой приезжают. Я и болгарский язык знаю, правда, когда год не говоришь, то потом нужно несколько дней на то, чтобы все вспомнить.

— Когда ты впервые за сборную сыграл?

— В 1998-м году я получил паспорт, а в 2001-м впервые сыграл за Болгарию. Чемпионат мира проходит в апреле, мне сказали, что будут меня рады видеть в команде и я стал постоянно ездить, если освобождался в клубе к тому моменту. Первый мой турнир был в сербском Нови-Саде. Тогда Болгария играла в третьем дивизионе.

— И как тебе показался уровень чемпионата мира в третьем дивизионе по сравнению с российской высшей лигой?

— Это было довольно экзотично. Было очень тяжело перестроиться: совсем другие скорости, иной уровень партнеров. Плюс формат турнира непростой — пять матчей за семь дней. При этом уровень сопротивления был неплохой. Южная Корея была приличной, Китай неплохо играл, который сейчас будет на Олимпиаде, Литва, Румыния...

С другой стороны, я-то приезжал на соревнования, а многие мои партнеры ездили как туристы. Посмотреть новые страны, отдохнуть от семей и немного повеселиться.

— Китай сейчас будет играть на Олимпиаде.

Китайцы, вопреки сложившимся стереотипам, очень высокие и атлетичные. Хоккеистов я имею в виду. И очень дисциплинированные. И они как раз всегда к чемпионатам относились серьезно, в отличие от многих команд, где игроки приезжали чисто по фану. Но китайцы очень прямолинейные ребята, не умеют импровизировать, поэтому в хоккее им тяжело. И на Олимпиаде будет тяжело.

— Болгария ведь при тебе пару раз повышалась в классе.

— У нас вообще была довольно боеспособная команда, когда получалось всех собрать. Когда приезжали ребята, которые учились в Канаде, я еще молодым и энергичным был, мы были конкурентоспособны. В итоге, какие-то вторые-третьи места занимали. Шансов на повышение особых не было, там из второго дивизиона всегда падала очень сильная команда, которая тут же всех выносила и возвращалась. А Болгария сначала упала на один уровень вниз, затем мы пару раз поднимались наверх, но сейчас снова в третьем дивизионе.

— Игра за Болгарию, кроме фана, что-то приносит?

— Какие-то премии были, но скорее символические. Больше туристический вариант. В Хорватии пару раз проводились турниры, в Испании, Сербии, один раз в Мексику летали. Чистый фан. Играешь с друзьями в хоккей, путешествуешь по миру и получаешь от происходящего кайф.

Прикольная история была, помню, со сборной Северной Кореи.

— Уже интересно.

— Приехали ребята с большим количеством сопровождающих в «серых плащах», ходили чуть ли не строем от гостиницы до стадиона и обратно. Выпустили их только один раз и они тут же бросились скупать порножурналы. Им ведь телевизоры в номерах отключали, пульты забирали. Так что только одна радость у ребят была.

— Чемпионат мира по хоккею в Мексике?

— Да, там тоже забавная история была. 2010-й год. Приехали, отыграли нормально. А тут как раз извержение этого исландского вулкана с трудным названием (Эйяфьядлайёкюдль. — «Газета.Ru»), из-за которого все авиасообщение в Европе остановили. И мы застряли в Мехико. Куча народа уже скопилось в стране и непонятно, когда мы улетим. Деньги у всех заканчиваются. А в городе какая-то жесть творится, везде стреляют в барах и нам организаторы настоятельно рекомендовали не высовываться из гостиницы. Трудно в отеле сидеть, хоть и с бассейном. Ситуацию спас сотрудник болгарского посольства, он привез нам пару канистр с домашней текилой и несколько ящиков пива. Три-четыре дня пролетели незаметно, а там уже можно было и домой лететь.

— Кстати говоря, последние пару лет назад чемпионаты мира в низших дивизионах не проводились из-за коронавируса. Тебе — 42 года. Все?

— Надеюсь, что нет. В следующем году, если опять не отменят, турнир пройдет в Исландии. Ну как тут заканчивать? Держу себя в форме и собираюсь сыграть. Я, конечно, уже не провожу на льду очень много времени, в Болгарии за последние десять лет открылось немало частных хоккейных школ, выросли игроки. Болгары есть в чемпионатах Чехии и Словакии. Один из тех, кто открыл свою школу в Болгарии, кстати, — брат чемпиона КХЛ в составе «Ак Барса» Андрея Мухачева Стас. Женился в Болгарии, осел здесь, сам играет и является капитаном сборной. И у него есть очень приличные воспитанники. А я сейчас больше в подыгрыше, помогаю опытом.

— В твоей биографии значатся два болгарских клуба. Причем если сопоставлять по годам, то ты — шестикратный чемпион Болгарии.

— Я думаю, это тоже связано с заявкой на чемпионат мира. Чемпионом Болгарии я не был, хотя это и чемпионатом-то назвать сложно. Четыре-пять команд раз в год собираются и определяют чемпиона за несколько дней. Без этого страну просто не пустят на чемпионат мира.

Но за болгарские клубы я играл. Но это было в Континентальном Кубке. Это не футбольная Лига чемпионов, скорее аналог Лиги Европы. Несколько предварительных раундов, затем финальный турнир, где подключаются самые сильные. И вот Стас Мухачев решил, что надо болгарскому клубу попытаться этот турнир выиграть. А там можно использовать легионеров. И Андрей Мухачев привез пятерых игроков из России. Первый этап проходил в Болгарии, его прошли легко. Второй этап был в Германии, там играл местный чемпион, чемпионы Англии и Голландии, и мы, софийский ЦСКА. Так вот половину состава летело на турнир из Москвы. Владимир Антипов был (пятикратный чемпион КХЛ. — «Газета.Ru»), Олег Кваша (провел 10 лет в клубах НХЛ. — «Газета.Ru»), вратарь хороший был, свой экип-менеджер и массажист. Я был единственным болгарином в этой компании.

Когда нас увидели на тренировке, все сказали: «Да против них бесполезно играть».

— Выиграли турнир?

— Нет. Ребята поехали больше отдыхать и отнеслись к соперникам слишком снисходительно. Ну что такое чемпионы Англии и Голландии? А потом в одной игре не сложилось, во второй. И в следующий раунд мы не прошли. А мне дали лучшего игрока команды.

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Алексей Йотов в составе софийского ЦСКА на Континентальном кубке

Алексей Йотов в составе софийского ЦСКА на Континентальном кубке

Из личного архива Алексея Йотова

И была еще одна попытка сыграть в Континентальном кубке за «Ирбис». Там мы прошли два раунда, но дальше не смогли.

— Создать клуб под КХЛ в Болгарии не хотят?

— Вот совсем недавно в рамках Кубка Первого канала была конференция, на которую приезжали представители болгарской федерации. Встречались, сходили на хоккей и как раз на эту тему говорили. Была у них такая идея. Несколько лет назад, когда активно продвигалась идея пустить через Болгарию «Южный поток» (в 2014 году проект газопровода был заморожен именно из-за Болгарии. — «Газета.Ru»).

Газопровод должен был идти через всю Болгарию, естественно, что в стране тогда было много менеджеров «Газпрома». И разговоры о КХЛ были. Свой стадион в стране есть, вопрос стоял в финансировании, потому что сами болгары клуб КХЛ не потянут. Местные компании были готовы поучаствовать частично, но без «Газпрома» ничего не выходило. А когда история с «Южным потоком» накрылась, то и все переговоры схлопнулись.

— Не знаю, насколько это актуальная информация, но сайте болгарской федерации указано, что ты — лучший бомбардир в истории национальной команды.

— Возможно. Я как-то не считал, но очень даже вероятно. Лучшим бомбардиром и игроком отдельного чемпионата — бывало дело.

А так с 2001 года я езжу на турниры, за 20 лет пропустил чемпионатов шесть, на 14-ти, получается, играл. По пять матчей на каждом. В среднем два очка за игру.

— А по матчам?

— Я думаю, в Болгарии найдутся хоккеисты, которые и в 30-ти чемпионатах участвовали. Нашему вратарю Константину Михайлову уже за 50, а закончил он три года назад. И признавался лучшим вратарем турнира лет пять назад. Легенда! А все почему? Человек не пьет ни капли алкоголя, постоянно на трековом велосипеде, все время растяжка у него. Поэтому и доиграл на высоком уровне до полтинника.

Олимпиада

— Игроки из НХЛ не едут на Олимпиаду...

— Для России это хорошо. И Жамнов может ребят объединить и зарядить, пусть никогда главным тренером не работал.

— Знаком с главным тренером сборной?

— Лично нет, но много про него рассказывали хорошего. Да и сам помню, что когда был молодым, была такая хорошая практика у нас. На предсезонку «Динамо» в Новогороск приезжали все наши энхаэловцы — Жамнов, Каспарайтис, Ковалев, Николишин. И мы месяц с ними тренировались, учились, слушали их разговоры в раздевалке. Жамнов уже тогда выделялся рассудительностью и объективностью.

— Ты сказал, что отсутствие энхаэловцев на Олимпиаде для России хорошо. Почему?

Наш уровень с игроками НХЛ — максимум полуфинал. Без игроков НХЛ — мы первые. Почему? Нет центральных нападающих. Малкин то травмирован, то не в форме, Кузнецов дисквалифицирован.

Да и вообще, считаю, что не так уж много у нас сегодня звезд настоящих в Лиге. Овечкин, Василевский, Кучеров, Панарин... Все, дальше пальцы не загибаются. А канадцы могут из звезд собрать три сборные, и американцы еще две. Да и шведы с финнами по легионерам мне кажется более сильными, чем Россия.

— Топ-3 российских легионера в НХЛ за всю историю, по твоему мнению?

— Овечкин, Ковалев и Ларионов. С Ларионовым, кстати, случайно встретился после «Динамо» — «Зенит» и сфоткался.

Форма и травмы

— В 42 играть на достаточно высоком уровне непросто. Особенно, когда турнир проходит раз в год. Сколько тебе нужно времени, чтобы подготовиться, сколько тренируешься в неделю, как набираешь форму?

— Когда я был профессиональным хоккеистом, ребята постарше все время ходили и ныли: у одного спина, у другого пах. А мне как-то везло всегда с травмами, ни одной серьезной за карьеру не получил. Смеялся над всеми. Но мне в ответ говорили: «Вот подожди, стукнет 30, начнутся постоянные микротравмы, все будет болеть». И оказались правы. Я закончил на профессиональном уровне в 27, но даже на любительском постоянно и маленькие травмы, то сустав болит, то колено. Поэтому надо заставлять себя работать хотя бы два раза в неделю.

— Это на льду или вообще?

— Два раза в неделе именно лед. Плюс в футбол иногда выхожу поиграть. Ну и зал, конечно. Вот, кстати, еще одна маленькая деталь. В любительских лигах ты играешь без силовых приемов, а в сборной Болгарии в нормальный хоккей. И если ты не готов, тебя могут сразу за борт вынести. Так что, перед турнирами, стараюсь плотно начинать готовиться за две недели.

— За последний гол несколько молодых хоккеистов умерли на льду по разным причинам. На твоей памяти какие-то страшные травмы случались?

— Есть у меня друг — Митяй Варин. Он подавал на детском уровне огромные надежды, уже подходил к дублю и на одной из тренировок, выполняя упражнение, врезался во вратаря, а затем в ворота. Перелом верхних шейных позвонков и вот уже почти 20 лет человек прикован к креслу.

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