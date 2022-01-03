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Спорт

«Позор», «конфуз»: украинский футболист выложил видео с Путиным и возмутил фанатов

Украинский футболист Мищенко назвал россиян «братьями» и подвергся критике на родине

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fc-amkar.org
Украинский футболист и тренер Олег Мищенко поздравил своих бывших российских одноклубников по пермскому «Амкару» в Instagram Stories с Новым годом, назвал их «братьями» и выложил видео того, как смотрит традиционное поздравление Владимира Путина. Часть украинских фанатов восприняли это негативно, а в некоторых СМИ даже назвали поступок Мищенко «позором», «скандалом» и «конфузом». Сам футболист заявил, что «любит «Амкар» всем сердцем» и что в Российской премьер-лиге платят «в 30 раз больше», чем в Украинской.

Полузащитник Мищенко является воспитанником киевского «Динамо», а за «Амкар» выступал в сезоне-2016/17 и очень тепло отзывался впоследствии о российской команде.

«Тогда был неплохой этап в моей карьере. Предлагали перейти в греческий «Панатинаикос», «Терек», «Урал» и «Амкар».

Я выбрал «Амкар» и люблю этот клуб всем сердцем. Он мне подарил много друзей, с которыми я общаюсь до сих пор, на связи 24/7.

Я три-четыре года назад оттуда уехал, а мы не потеряли связь. Поздравляем друг друга с праздниками, общаемся. Благодаря «Амкару» у меня появились даже не надежные друзья, а братья. Поэтому я не жалею», — говорил Мищенко в интервью порталу FanDay в октябре 2021 года.

В этом году футболист решил поздравить бывших российских одноклубников с Новым годом. Полузащитник отметил аккаунты Георгия Джикии (теперь играет за московский «Спартак»), Брайана Идову («Химки»), Дмитрия Хомича («СКА-Хабаровск»), Михаила Костюкова («Рубин») и Роланда Гиголаева («Кубань»), с которыми выступал в «Амкаре».

В комментариях под одним из постов Мищенко в Instagram украинские фанаты высказали возмущение подобным поздравлением.

«Офигеть. И такие «патриоты» живут в нашей стране», — написал Gurin098.

«Чемодан, вокзал, Россия», — потребовал IvanBebko.

«Скажите кто-то ему, что у нас девятый год войны с Россией», — утверждает Jeglov007.

«Олежка, *** (шагай) к своему кумиру, что ж ты мучаешься в Украине», — заявил CoolOK5.

В украинских СМИ также не все отнеслись с пониманием к теплому обращению Мищенко. Так, на портале «Главред» новость об этом озаглавили как «Украинский футболист опозорился поздравлением «братьям»-россиянам».

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На портале Новини.LIVE выпустили материал с заголовком «Украинский экс-футболист оскандалился из-за приветствия Путина» и указали, что это «не первый скандал Олега Мищенко».

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Впрочем, в тексте самой статьи не было сказано ни о каких новых скандалах — лишь вспоминались слова футболиста из того самого октябрьского интервью, где он тепло отзывался о России и «Амкаре». Видимо, это и был тот самый «скандал».

В своем Telegram-канале Новини.LIVE высказались более иронично, чем на сайте:

«Кринж прилетел, откуда не ждали — экс-футболист юношеских сборных Украины и полтавской «Ворсклы» Олег Мищенко в новогоднюю ночь выложил в соцсетях поздравления президента. Одна ремарка: приветствие, которое Мищенко разместил в своем Instagram, было от лидера РФ Владимира Путина. И теперь остается вопрос — кто кому брат?»

Портал Sport.24tv.ua заявил, что Мищенко «оконфузился» своим поступком.

Футболист закрыл свою страницу в Instagram, чтобы прекратить волну хейта. Ранее Мищенко уже сталкивался с подобным осуждением на Украине, когда только переходил в «Амкар».

«Негатива было много, но я не уделял этому внимания, — рассказывал игрок в интервью FanDay. — По крайней мере, никто никогда, когда меня видел вживую, не обижал. Диванные смельчаки могли написать, а в лицо никто ничего не говорил».

В том же интервью Мищенко сказал, что «если смотреть чисто на политику, на ситуацию с войной», то переходить в российские клубы «неправильно». Однако полузащитник подчеркнул, что Российская премьер-лига «на десять голов сильнее», чем украинская, и отметил, что «в России зарплаты в 30 раз больше».

«В «Амкаре» я зарабатывал больше, чем в украинских клубах. $30 тысяч в месяц. То, что есть в Украине сейчас, не сравнится с условиями, которые предлагают в России», — заявил футболист.

Более того, Мищенко поддержал соотечественника Дмитрия Иванисеню, который перешел в самарские «Крылья Советов» из луганской «Зари».

«Он очень хороший игрок, я с ним был в Мариуполе и помню. То, что он закрыл себе пока сборную Украины, — это факт. Пока что. Никто не знает, что будет завтра. Он хочет расти как футболист, прогрессировать и играть в сильном чемпионате, и в этом он прав», — уверен Мищенко.

Полузащитник отметил, что в Российской премьер-лиге есть перспективы быстрого повышения в случае хорошей игры, и признался, что в свое время нацеливался на переход в московский «Спартак».

«У нас в Украине игрок выстреливает — и все тянется очень долго. Вот вспомните Романа Безуса, когда он был в «Полтаве». Он был на безумном уровне, а его только через два года забрали в «Динамо».

А в России такого не бывало: как только игрок выстреливал, то его забирали сразу. Любой, кто в 24-27 лет забивает там за полгода пять мячей, сразу получает свой шанс. За ним не будут, как у нас, по два-три года наблюдать, а только потом его подписывать. Карьера идет быстрее.

Я хотел тогда попасть в «Спартак», поэтому и выбрал Россию. Помню еще те времена, когда кайфовал от игры «Спартака», — рассказал Мищенко.

Футболист подчеркнул, что очень много обычных граждан переезжают из Украины в Россию и получают гражданство, однако это не привлекает такого внимания, как переходы футболистов.

«С 1 января 2021 года сколько тысяч людей из Украины переехали и получили российское гражданство? Их очень много — нереально просто, не помню точной цифры, поэтому не хочу говорить и обманывать. Это не спортсмены. Почему о них никто не говорит?» — возмутился Мищенко.

Также полузащитник вспомнил, как старший товарищ Роман Зозуля настоял на том, чтобы он удалил из соцсетей фото с Красной площади, где стоял на фоне Государственного исторического музея вместе с другим украинским футболистом Артемом Громовым.

Зозуля посчитал, что это фото «на фоне Кремля», и предупредил, что украинские фанаты могут возмутиться.

«Я тогда был молодой, не было такого ума, мышления, как сейчас, — признал свою «ошибку» Мищенко.

— Мне тогда сразу позвонил Рома Зозуля, напихал мне торбу, типа, что я делаю, «удали быстро». Я удалил сразу. Понимал, что могут быть какие-то последствия. Вот такая ситуация, просто необдуманный шаг. Не было цели кого-то спровоцировать».

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Но, несмотря на все эти сложности и вынужденную конспирацию, Мищенко признался, что не испытывает негатива к России:

«У меня нейтральное отношение к России. У меня нет ни негатива, ни позитива. У меня там друзья. А сама страна — мне не интересно говорить о ней, если честно. В каждой нации есть адекватные люди, а есть неадекватные. Сейчас идут военные действия с Россией, поэтому говорить что-то хорошее или плохое я не буду. Это политическая ситуация, и туда я лезть точно не хочу. Я считаю, что на 100% спорт вне политики».

Однако так не считают многие украинские фанаты и пресса. В настоящее время Мищенко работает тренером в украинском клубе «Ворксла», и остается надеяться, что теплые слова в адрес бывших одноклубников не разрушат его карьеру.

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