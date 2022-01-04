Битва против хозяев турнира: Сафиуллин играет с Даквортом. LIVE

Опять не прошла первая, второй мяч Дакворт пустил на этот раз в центр, Сафиуллин принял остро, и австралиец ошибся в ответ по длине — 1:2. Есть обратный брейк!
Но тут же снова возвращает россиянин себе брейковую ситуацию, выжимая ошибку оборонявшегося Дакворта — меньше.
Вторая подача. Дакворт был у сетки, и все было в руках Романа, но он ударил по центру, и дело закончилось очком для австралийца. И в такой ситуации! Ровно.
Та же схема: крученая вторая подача по диагонали с рывком к сетке, а Сафиуллин вновь не попадает в боковую линию. На этот раз очень сильно мимо — ровно.
Ох, ободом ракетки в обмене попадает по мячу Дакворт. Это далекий аут — меньше, третий в гейме брейк-пойнт Романа.
Классный размен по диагонали навязал сопернику Сафиуллин, и австралиец не справился, угодив в сетку — ровно.
Не прошла первая, со второй Дакворт поелетел к сетке, попытавшись выбить соперника из корта. Сафиуллин правильно принимал, пытаясь положить в линию, но все же коридор — 40:40.
Зацепился россиянин за прием, потом воспользовался возможностью рвануть к сетке. Пока Роман бежал вперед, Дакворт попытался пробить по диагонали мимо него, но ошибся по длине — 15:15.
Пока лучше в обмене ударами на задней линии смотрится австралиец. Еще один мяч он забирает, а вместе с ним и первый гейм на чужой подаче — 0:2.
В обмене ударами Дакворт зарядил точно в линию, не оставив после этого Сафиуллину шансов — меньше, брейк-пойнт.
А тут Сафиуллин создал себе возможность для выхода к сетке, рванул вперед, но забить не смог, дав шанс сопернику. Джеймс бросил красивую свечку в обвод, но чуточку не попал в дальнюю линию — 40:40.
Классно действовал Роман в этом розыгрыше и не отдал инициативы, закончив виннерсом — 30:40, еще брейк-пойнт.
Дакворт вышел к сетке, Сафиуллин пытался его обвести, но в итоге не вышло — 15:40, два брейк-пойнта у австралийца.
Сорвал слегка удар Роман в розыгрыше, и Дакворт этим воспользовался, обострив так, что россиянин вернул в коридор — 0:30.
Своей первой подачей Сафиуллин сразу загнал Дакворта в оборону, но в размене ударами не смог ответить над сеткой на резаный — 0:15.
Опять вторая подача в первый квадрат, но на этот раз Сафиуллин ошибается по длине на приеме крученого мяча — 30:15.
Дакворт вышел на первую в матче подачу. Первый мяч не прошел, дальше переподача на втором, и в коротком розыгрыше ошибается Джеймс — 0:15.
Сборная России на этом турнире выступает под руководством капитана Жиля Сервары, тренера Даниила Медведева. Должен был капитанить Евгений Донской, но тоже вмешался ковид. У Австралии капитан Ллейтон Хьюитт.
Дакворт является 49-й ракеткой мира, но в победном для Австралии поединке с итальянцами он не играл. Тогда вместо него на одиночку вышел 179-й номер рейтинга Макс Перселл. Так что сегодня Джеймс дебютирует на АТР Cup.
Сафиуллин попал в команду во многом случайно. Он является 167-й ракеткой мира и не должен был играть, но сначала коронавирус случился у Андрея Рублева, а затем и у Аслана Карацева. В итоге Роман стал вторым номером сборной за Даниилом Медведевым. И именно Сафиуллин оказался героем противостояния первого тура с французами, выиграв и одиночную встречу и парную (с Медведевым), в то время как Даниил свой одиночный матч проиграл.