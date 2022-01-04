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Спорт

Битва против хозяев турнира: Сафиуллин играет с Даквортом. LIVE

Теннис. АТР Cup. Сафиуллин — Дакворт. ОНЛАЙН

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Steve Christo/AP
Сборная России начинает свой второй матч на АТР Cup против национальной команды Австралии. В первой игре дня Роман Сафиуллин сражается против Джеймса Дакворта. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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09:58

Теперь очко с первой — 30:0.

09:58

Классный эйс Сафиуллина второй подачей — 15:0.

09:56

Опять не прошла первая, второй мяч Дакворт пустил на этот раз в центр, Сафиуллин принял остро, и австралиец ошибся в ответ по длине — 1:2. Есть обратный брейк!

09:55

Давит Сафиуллин и дожимает! Меньше, шестой брейк-пойнт Романа в гейме!

09:54

Не прошла первая, а после приема второй подачи Сафиуллиным Дакворт дал в сетку — ровно.

09:53

И еще один удар в сетку от Романа в размене — больше.

09:53

На резаный удар по линии пытался перейти Сафиуллин, но угодил в сетку — ровно снова.

09:52

Но тут же снова возвращает россиянин себе брейковую ситуацию, выжимая ошибку оборонявшегося Дакворта — меньше.

09:52

Вторая подача. Дакворт был у сетки, и все было в руках Романа, но он ударил по центру, и дело закончилось очком для австралийца. И в такой ситуации! Ровно.

09:51

Двойная ошибка — меньше, еще брейковый мяч. Ну же!

09:51

Та же схема: крученая вторая подача по диагонали с рывком к сетке, а Сафиуллин вновь не попадает в боковую линию. На этот раз очень сильно мимо — ровно.

09:50

Ох, ободом ракетки в обмене попадает по мячу Дакворт. Это далекий аут — меньше, третий в гейме брейк-пойнт Романа.

09:49

Классный размен по диагонали навязал сопернику Сафиуллин, и австралиец не справился, угодив в сетку — ровно.

09:49

Заработала подача у Дакворта — больше.

09:48

Не прошла первая, со второй Дакворт поелетел к сетке, попытавшись выбить соперника из корта. Сафиуллин правильно принимал, пытаясь положить в линию, но все же коридор — 40:40.

09:48

Прием в аут по длине — 30:40, есть еще один брейк-пойнт.

09:47

Ошибается Дакворт, и сразу два брейк-пойнта у Сафиуллина — 15:40.

09:47

Дакворт вышел к сетке, но просто подставил ракетку под удар с лета и был обведен — 15:30.

09:46

Зацепился россиянин за прием, потом воспользовался возможностью рвануть к сетке. Пока Роман бежал вперед, Дакворт попытался пробить по диагонали мимо него, но ошибся по длине — 15:15.

09:45

В аут принимает Сафиуллин — 15:0.

09:45

Пока лучше в обмене ударами на задней линии смотрится австралиец. Еще один мяч он забирает, а вместе с ним и первый гейм на чужой подаче — 0:2.

09:44

В обмене ударами Дакворт зарядил точно в линию, не оставив после этого Сафиуллину шансов — меньше, брейк-пойнт.

09:43

А тут Сафиуллин создал себе возможность для выхода к сетке, рванул вперед, но забить не смог, дав шанс сопернику. Джеймс бросил красивую свечку в обвод, но чуточку не попал в дальнюю линию — 40:40.

09:42

Классно действовал Роман в этом розыгрыше и не отдал инициативы, закончив виннерсом — 30:40, еще брейк-пойнт.

09:42

Дакворт вышел к сетке, Сафиуллин пытался его обвести, но в итоге не вышло — 15:40, два брейк-пойнта у австралийца.

09:41

А вот на этот раз мощью пробил Сафиуллин австралийца, и тот ударил в сетку — 15:30.

09:40

Сорвал слегка удар Роман в розыгрыше, и Дакворт этим воспользовался, обострив так, что россиянин вернул в коридор — 0:30.

09:39

Своей первой подачей Сафиуллин сразу загнал Дакворта в оборону, но в размене ударами не смог ответить над сеткой на резаный — 0:15.

09:38

Подачей завершает гейм Дакворт — 0:1.

09:38

Еще одна ошибка россиянина — 40:15.

09:37

Опять вторая подача в первый квадрат, но на этот раз Сафиуллин ошибается по длине на приеме крученого мяча — 30:15.

09:37

Отвечает эйсом — 15:15.

09:36

Дакворт вышел на первую в матче подачу. Первый мяч не прошел, дальше переподача на втором, и в коротком розыгрыше ошибается Джеймс — 0:15.

09:35

Сборная России на этом турнире выступает под руководством капитана Жиля Сервары, тренера Даниила Медведева. Должен был капитанить Евгений Донской, но тоже вмешался ковид. У Австралии капитан Ллейтон Хьюитт.

09:30

На разминку вышли теннисисты. Сафиуллин и Дакворт еще не играли друг против друга.

09:25

Дакворт является 49-й ракеткой мира, но в победном для Австралии поединке с итальянцами он не играл. Тогда вместо него на одиночку вышел 179-й номер рейтинга Макс Перселл. Так что сегодня Джеймс дебютирует на АТР Cup.

09:20

Сафиуллин попал в команду во многом случайно. Он является 167-й ракеткой мира и не должен был играть, но сначала коронавирус случился у Андрея Рублева, а затем и у Аслана Карацева. В итоге Роман стал вторым номером сборной за Даниилом Медведевым. И именно Сафиуллин оказался героем противостояния первого тура с французами, выиграв и одиночную встречу и парную (с Медведевым), в то время как Даниил свой одиночный матч проиграл.

09:15

Здравствуйте! В рамках второго тура групповой стадии АТР Cup в первом поединке сборных России и Австралии встречаются Роман Сафиуллин и Джеймс Дакворт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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