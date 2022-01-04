Битва против хозяев турнира: Сафиуллин играет с Даквортом. LIVE

09:20

Сафиуллин попал в команду во многом случайно. Он является 167-й ракеткой мира и не должен был играть, но сначала коронавирус случился у Андрея Рублева, а затем и у Аслана Карацева. В итоге Роман стал вторым номером сборной за Даниилом Медведевым. И именно Сафиуллин оказался героем противостояния первого тура с французами, выиграв и одиночную встречу и парную (с Медведевым), в то время как Даниил свой одиночный матч проиграл.